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Уголовное преступление уголовное наказание правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы тюремное заключение



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28.10.2005 Позор России в космосе: в отрасли начались аресты
01.07.2005 Массовые аресты пиратов прокатились по миру
23.07.2003 Тюрьма приторговывала пиратскими дисками
04.04.2003 Наезд с мобильником – отягчающее обстоятельство
04.04.2003 Наезд с мобильником – отягчающее обстоятельство
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23.04.2001 "Святому" интернет-коммерции грозит тюрьма
15.12.2000 Распространителю пиратских копий Microsoft Office в США грозит до 7 лет тюремного заключения
04.05.2000 Владелец австралийского сайта приговорен к 3 месяцам тюремного заключения за биржевые консультации без лицензии
03.11.1999 Осужден на 14 месяцев тюремного заключения мошенник, продавший на eBay несуществующие товары

Публикаций - 1027, упоминаний - 1106

Уголовное преступление упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23476 102
Apple Inc 11170 35
Yahoo! 3687 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8033 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4149 28
Google LLC 10926 27
Aros SEQ - SEC Consult Services 1614 24
Meta Platforms - Facebook 4337 20
Intel Corporation 11658 20
Samsung Electronics 9715 20
Group-IB - Группа информационной безопасности 465 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9411 17
Adobe Systems 1503 17
Sony 6480 16
Amazon Inc - Amazon.com 2798 15
Cisco Systems 4869 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2624 15
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 693 14
IBM - International Business Machines Corp 9189 14
InfoWatch - Инфовотч 915 13
Twitter 2692 12
Sophos - SophosLabs 401 12
AOL Inc 1586 12
СМАРТС ГК 518 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6924 11
АФК Система ПАО 1696 11
PayPal 646 11
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 220 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10049 10
Merlion - Мерлион 509 10
1С-СофтКлаб - SoftClub 1131 9
1С-ИжТиСи 6306 9
6989 9
Yandex - Яндекс 5651 9
Акелла 847 9
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 170 8
Huawei 3496 8
HP Inc. 5514 8
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1673 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2492 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5774 31
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6180 26
eBay Inc 1597 23
Россети Ленэнерго 2344 11
Резонанс НПП 342 10
Visa International 1872 9
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 9
РЖД - Российские железные дороги 1617 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 7
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6626 7
Точка 3795 7
Assist - Ассист 202 6
Альфа-Банк 1594 6
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 41 6
Warner Bros. International Television Distribution 272 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1824 5
Лента - Сеть розничной торговли 1695 5
WMG - Warner Music Group 208 5
Walt Disney - 20th Century Fox 78 5
Bank of America - Банк Америки 221 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 231 5
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 69 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 4
Walt Disney Company 572 4
ПСБ - Промсвязьбанк 732 4
Евросеть 1398 4
Marshall Capital Partners 69 4
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 4
Sony BMG 185 4
Беталинк 103 4
Почта России ПАО 1983 4
Альфа-Групп 663 4
LetterOne Holdings - L1 Technology 70 3
LinkedIn 582 3
Совкомбанк Совесть 266 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 336 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4305 211
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17922 115
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 105
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3058 96
Судебная власть - Judicial power 2086 83
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2689 64
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 64
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 524 51
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1308 48
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 623 43
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 40
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3680 33
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 30
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 28
Президент Российской Федерации 3705 27
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2502 21
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 21
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 20
Верховный суд Российской Федерации 778 19
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2334 18
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 150 17
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1027 17
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 14
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 840 14
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 183 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1642 13
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 243 12
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 11
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 11
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Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 10
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США 55 9
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 8
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 285 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 480 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1639 8
Европол - Полицейская служба Европейского союза 68 7
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 54 7
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 6
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 6
Русский Щит - ассоциация 37 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 5
Единая Россия - Политическая партия 262 5
ЛДПР 100 5
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 4
Церковь Вечности 11 4
Демократическая политическая партия США 116 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 32 3
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 2
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 10 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 2
Linux Foundation 174 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
Narcotics anonymous - Анонимные наркоманы 1 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 2 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 16 1
Коммунистические партии 56 1
Анархо-Экологическое Сопротивление, АЭС 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1362 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 427 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 94 1
АРБ - Ассоциация российских банков 201 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 2 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41867 204
Юриспруденция - Jurisprudence 6212 154
Юриспруденция - Законодательство 4549 115
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3367 112
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1670 110
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23898 80
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19972 62
Федеральное законодательство 3157 58
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7590 53
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10646 50
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9916 50
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 745 48
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4463 42
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15021 41
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13904 40
Internet Economy - Интернет-экономика 5475 36
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 517 34
Порнография 450 31
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1519 30
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8264 30
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8856 29
Страхование - Страховое дело - Insurance 5153 29
Английский язык 6156 26
Кредитование - Сrediting 5096 26
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity 338 26
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5229 25
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1505 24
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4911 24
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4630 24
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2972 23
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1897 22
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3265 22
Паспорт - Паспортные данные 2076 21
Логистика сбытовая - Сбыт 2097 20
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10230 19
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3891 19
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Thomson Reuters - Рейтер 5771 51
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 37
Коммерсантъ - Издательский дом 1215 36
The Register 1399 36
AP - Associated Press 1994 29
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 28
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 18
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 17
NYT - The New York Times 1001 13
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 13
Известия ИД 462 12
РИА Новости 803 11
Bloomberg 1108 10
TorrentFreak (TF) 103 10
Forbes - Форбс 629 9
ZDnet 596 8
Ars Technica 380 8
CNET Networks - CNET News 1638 8
Mercury Center 309 8
Ananova 250 7
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 7
BleepingComputer - Издание 199 7
Newsbytes News Network 379 7
The Guardian - Британская газета 339 5
The Verge - Издание 500 5
Washington Profile 140 5
Daily Telegraph 45 5
Silicon 508 4
Wired - Издание 225 4
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 4
The Washington Post 308 4
FT - Financial Times 1165 4
Российская газета 241 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 3
23ABC News 167 3
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1245 3
TAdviser - Центр выбора технологий 293 3
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 3
Комсомольская Правда - газета 63 3
500 Startups 14307 82
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7446 19
Gartner - Гартнер 3473 9
IDC - International Data Corporation 4847 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2107 5
Computer Economics 32 3
Internet Stock Report 992 3
Forrester Research 812 3
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Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 2
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S&P - Standard and Poor’s 482 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 2
Fortune Global 500 283 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Data Loss Prevention 5 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 126 1
Стартап барометр 2 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 179 1
Aberdeen Group 48 1
SmartMarketing 73 1
Bear Stearns 79 1
Moody's Investors Service 135 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
Data Insight - Исследовательское агентство 92 1
Gartner - Dataquest 348 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 103 1
Zecurion Analytics 25 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 53 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
IDC Research 11 1
Frost & Sullivan 200 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 6
РАН - Российская академия наук 1796 4
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 3
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 63 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 712 3
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ИИИ - Институт исследований интернета 44 2
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UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 2
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РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 2
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 36 1
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 2 1
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MIT CSAIL - Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory - Лаборатория компьютерных наук и искусственного интеллекта - научно-исследовательский институт при Массачусетском технологическом институте 4 1
Princeton University - Принстонский университет 140 1
НИУ ВШЭ ИГМУ - Институт государственного и муниципального управления 4 1
University of California - Калифорнийский университет 80 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 1
Freie Universität Berlin - Свободный университет Берлина 5 1
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Carroll College - Католический колледж города Кэрролла 1 1
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 1
AAP - American Academy of Pediatric - Американская Академия Педиатрии 4 1
Терра эйай - УИИ терра - Университет искусственного интеллекта терра 1 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 30 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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