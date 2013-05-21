Индексная книга CNews*
Smart Grid Умные сети электроснабжения умная энергетика Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности
Публикаций - 1769, упоминаний - 2123
Smart Grid упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2696 17
|Вексельберг Виктор 148 5
|Быстрова Юлия 9 3
|Абрамов Сергей 71 3
|Бадалов Андрей 60 2
|Мишустин Михаил 466 2
|Исаев Камиль 20 2
|Медведев Дмитрий 1626 2
|Бударгин Олег 9 2
|Ушаков Алексей 15 2
|Аксаков Анатолий 120 1
|Акимов Максим 175 1
|Metcalfe Robert - Меткалф Роберт 3 1
|Натрусов Артем 191 1
|Клепиков Алексей 93 1
|Сергеев Сергей 92 1
|Аитов Тимур 197 1
|Лигачев Глеб 72 1
|Онищенко Владислав 78 1
|Пермяков Артем 11 1
|Соловьев Алексей 68 1
|Цыбульников Вячеслав 49 1
|Меньшов Кирилл 80 1
|Шмаков Роман 13 1
|Малышев Александр 34 1
|Размахаев Сергей 42 1
|Волков Анатолий 9 1
|Фридман Илья 42 1
|Попов Андрей 91 1
|Сахаров Александр 44 1
|Гулянский Игорь 11 1
|Дружинин Евгений 21 1
|Мухуров Азад 2 1
|Карпов Илья 31 1
|Черепенников Антон 61 1
|Усманов Алишер 281 1
|Сивков Арташес 16 1
|Эйгес Павел 73 1
|Миньковский Михаил 23 1
|Холкин Дмитрий 15 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 23
|DigiTimes - Издание 1292 8
|Thomson Reuters - Рейтер 5763 4
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 4
|FT - Financial Times 1159 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 285 3
|The Register 1388 3
|РИА Новости 800 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1166 2
|Inquirer 463 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.