Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MasterCard Worldwide
MasterCard Incorporated
Международная платёжная система
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1431, упоминаний - 2694
MasterCard Worldwide упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Малиновский Алексей 19 18
|Тартышев Дмитрий 19 16
|Киричек Алексей 66 16
|Путин Владимир 1821 13
|Лавров Виталий 22 12
|Горыня Кирилл 20 12
|Федосеев Михаил 12 11
|Шигапов Антон 10 10
|Свириденко Кирилл 37 9
|Кирсанова Светлана 54 8
|Граф Аркадий 24 7
|Комлев Владимир 29 7
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 6
|Агафонов Андрей 19 5
|Пальчун Кирилл 47 5
|Дуров Павел 216 5
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 5
|Смирнова-Крелль Оксана 49 5
|Бурлаков Денис 10 4
|Богдашев Дмитрий 18 4
|Исаенко Иван 5 4
|Agrba Djemal - Агрба Джемал 4 4
|Шкипин Виктор 11 4
|Савченко Алла 15 4
|Кухальский Ян 16 4
|Аксаков Анатолий 98 4
|Полехина Диана 6 4
|Касперская Наталья 197 3
|Фирер Олег 18 3
|Масленникова Анастасия 35 3
|Бро Александр 7 3
|Нестеров Сергей 11 3
|Тач Майкл 36 3
|Андреева Ксения 4 3
|Малых Дмитрий 23 3
|Хромов Сергей 12 3
|Спиридонов Дмитрий 23 3
|Глазачев Иван 21 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Бочеров Дмитрий 5 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757693, в очереди разбора - 661383.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757693, в очереди разбора - 661383.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru