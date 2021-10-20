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MasterCard Worldwide
MasterCard Incorporated
Международная платёжная система


20.10.2021 ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана 5
30.09.2021 В МКБ назначен первый вице-президент по цифровизации и инновациям 1
15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью 1
30.08.2021 «Яндекс» начал продавать в рассрочку спорттовары и бытовую технику 1
25.08.2021 Mastercard сертифицировала решение Assist по приему платежей на смартфоне 2
22.07.2021 Т1 Cloud защищает данные платежных карт в соответствии с требованиями PCI DSS 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
20.07.2021 CENT.APP расширил возможности для бизнеса по приёму платежей для клиентов REG.RU 1
16.07.2021 Банкам разрешили и дальше пользоваться иностранным софтом и «железом». Но недолго 1
05.07.2021 FinalPrice привлекла $1 млн от OKS Group, Sistema VC и Almaz Capital 5
30.06.2021 Group-IB: мошенничество с подложной страницей подтверждения онлайн-платежей нанесло ущерб 400 млн руб клиентам российских банков 1
29.06.2021 «Билайн», Альфа-Банк и Mastercard выпустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25» 1
25.06.2021 Россиян ждет будущее без наличных. Стране предсказано сокращение числа банкоматов 2
10.06.2021 ВТБ намерен удвоить долю цифровых кредитных карт 1
08.06.2021 Делобанк запустил эквайринг в телефоне 1
04.06.2021 Tele2 начала продавать SIM-карты на Aliexpress 1
04.06.2021 Xiaomi и Mastercard будут работать над запуском в России новых платежных устройств 9
04.06.2021 «Билайн» и Mastercard подписали соглашение о сотрудничестве и подтвердили свои намерения с использованием Mobile ID 8
03.06.2021 «Почта России» и Mastercard внедряют платежные инновации 3
20.05.2021 ВТБ обеспечит прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД 1
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 1
13.05.2021 Модульбанк подтвердил соответствие стандарту безопасности PCI DSS Level 1 1
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
28.04.2021 Неизвестные сожгли дотла роскошный «кровавый» дворец создателя PornHub 1
28.04.2021 Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier 2
15.04.2021 C картой Mastercard в России доступен новый сервис бесконтактной оплаты брелоком ISBC Pay 7
13.04.2021 ВТБ запустил цифровые карты для бизнеса 1
01.04.2021 «ВТБ Онлайн» увеличил число стран для международных переводов с карты на карту 4
26.03.2021 В банкоматах ВТБ можно переводить и конвертировать валюту между своими счетами 1
23.03.2021 Клиентам МКБ стал доступен сервис «Кошелек Pay» с функцией бесконтактной оплаты картами Mastercard и Visa 1
22.03.2021 «Пятёрочка» рассказала о пилоте технологии биометрической оплаты 1
19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала 1
18.03.2021 Amadeus и Mastercard ускорят внедрение виртуальных платежей в индустрии путешествий 5
16.03.2021 ВТБ начал выпуск цифровых карт «Мир» 1
15.03.2021 «Aliexpress Россия» возобновила работу через «Юmoney» 1
15.03.2021 В интернет-банке Сбербанка стали доступны переводы за рубеж 1
12.03.2021 «Пятёрочка» расширила географию доступности «Экспресс-скан» в Московском регионе 1
11.03.2021 «Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег» 1
10.03.2021 «Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок Yandex Pay 1
10.03.2021 В «Пятерочках» и «Перекрестках» теперь можно оплачивать покупки взглядом 1

Публикаций - 1431, упоминаний - 2694

MasterCard Worldwide упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 79
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 56
Samsung Electronics 5641 49
Yandex - Яндекс 4100 45
Apple Inc - Эппл Рус 7685 44
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 40
Google LLC 7135 37
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 27
Microsoft Corporation 11039 24
VK - Mail.ru Group 2482 23
Webmoney 329 20
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 18
PayPal 439 18
SAP SE 3208 17
Золотая Корона 280 15
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 13
Facebook 3765 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 12
Deiteriy - Дейтерий 39 11
Huawei 2727 10
Ланит ГК 1155 10
Amazon Inc - Amazon.com 1469 10
Telegram Group 702 10
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 9
3728 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 7
БПЦ Банковские технологии 85 7
TietoEVRY - Tieto 122 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 7
INPAS - ИНПАС 107 7
Oracle Corporation 3333 7
Twitter 2204 7
RBK Money 75 6
Rambler Group - Рамблер ГК 484 6
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 6
Xiaomi 904 6
IBM 3530 6
Gemalto 168 6
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 6
Visa International 1345 418
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 77
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 62
Альфа-Банк 1123 52
НСПК - Национальная система платежных карт 257 51
American Express 172 50
JCB International 113 40
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 38
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 36
Qiwi 783 33
Русский стандарт Банк 302 29
ВТБ24 583 26
UnionPay - Платёжная система 75 23
Открытие ФК 538 21
Юнистрим - Unistream 167 19
Газпромбанк - ГПБ 692 18
МТС банк 254 16
Связной ГК 877 14
Assist - Ассист 124 14
Diners Club International - платёжная система 52 14
Почта Банк 289 14
Почта России ПАО 1570 14
Free-Kassa - Фри-Касса 18 12
ПСБ - Промсвязьбанк 613 12
X5 Group - Пятерочка 559 12
CyberPlat - КиберПлат 202 11
МКБ - Московский кредитный банк 268 10
Бинбанк 184 10
РусславБанк - РСБ 147 10
МДМ Банк 150 10
РСХБ - Россельхозбанк 183 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 9
Lamoda 83 9
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 8
Банк Санкт-Петербург 120 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 7
AliExpress 275 7
X5 Group - Перекресток 203 7
eBay Inc 529 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 36
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 7
Правительство РФ 2200 7
Президент Российской Федерации 1439 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 4
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 4
Правительство Москвы 649 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Мосгортранс ГУП 68 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Бутурлиновский районный суд Воронежской области 4 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 24 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 2
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Правительство Нижегородской области 28 1
МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 3 1
Правительство Омской области - Главное управление информационной политики Омской области 3 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Администрация Липецкой области 12 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 11
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 2
Enterprise Ethereum Alliance 5 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 82
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 72
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 39
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 36
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 32
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 29
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 25
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 18
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 16
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 14
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 10
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
Умные платформы 496 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 7
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 6
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 6
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USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 5
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 4
Kubernetes 307 4
Google Android 10750 159
Apple iOS 5741 109
Apple Pay 385 97
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 91
Samsung Pay 238 78
Google Pay - Google Android Pay 297 73
Google Play - Google Store - Android Market 2515 54
MasterCard Maestro 112 44
MasterCard MoneySend 39 29
Apple - App Store 2198 27
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 26
ВТБ Мультикарта 147 26
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 25
MasterCard MasterPass 29 22
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 21
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 20
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 18
VK - Mail.ru Одноклассники 856 17
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 17
Apple iPhone 6 547 16
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 15
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 13
Apple Touch ID 207 13
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 26 12
Microsoft Windows Phone OS 1472 11
ВТБ Онлайн 137 11
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 10
Samsung Galaxy Note 558 10
Apple Mac 1455 10
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 10
WhatsApp Messenger 654 10
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 9
Samsung Knox 82 9
Apple Safari - Браузер 600 9
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 9
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 9
Java - Язык программирования 1169 8
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Граф Аркадий 24 7
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Россия - Российская федерация - РФ 57238 666
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 102
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 95
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Европа 3736 57
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Канада 1295 21
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Россия - ПФО - Самара 1287 10
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Азия - Азиатский регион 1512 9
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 8
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Cashback - Кэшбэк 37 9
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 9
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 8
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 7
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 6
МПС - Международные платежные системы 24 4
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 4
Торговля розничная 77 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 3
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Русский язык 976 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
ПСН - Патентная система налогообложения 15 2
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 15 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 5 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Донат - онлайн-вознаграждение - Donations 6 1
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