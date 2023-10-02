Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности

Стабильная связь и автоматическое энергосбережение: беспроводные мыши A4Tech G3-200N, G7-600NX Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила две новые беспроводные мыши G3-200N и G7-600NX. Модели с расширенным беспроводным соединением и эффективным энергосбережением прослужат в течение длительного срока. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Мыши оснащены оптическим сенсором, его разрешение у G3-200N составляет 1200 DPI, у G7-600N

«Яндекс браузер» обновил режим энергосбережения Разработчики нашли способ экономить заряд батареи на смартфонах и ноутбуках за счет сокращения потребления «Браузером» ресурсов центрального процессора в среднем на 10%. Режим энергосбережения появился в «Браузере» для компьютеров несколько лет назад. Ещё в 2018 г. специалисты объясняли, как режим экономии энергии в «Браузере» может продлить работу ноутбука бол

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи можно настроить вручную. Некоторые оболочки предлагают даже два варианта: режим энергосбережения и суперэнергосбережения. Оба активируются в настройках в разделе «Батарея». Последний фактическ

Разработка «Росэлектроники» позволит повысить энергоэффективность лифтов ахте для типовых лифтов грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью до 2 м/с. Благодаря использованным схемотехническим решениям, оборудование позволяет избавиться от лишних потерь на трение и повысить энергоэффективность. Новое изделие разработано Калужским электромеханическим заводом (КЭМЗ, входит в концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника»). Основным заказчиком предприятия является Ще

Лучшие процессоры для ноутбуков: выбор ZOOM п выполнен по нормам 6 нм техпроцесса, благодаря чему при увеличении производительности не страдает энергоэффективность. Его базовый теплопакет составляет уже стандартные для современных мощных

Новая версия ГИС «Энергоэффективность» введена в эксплуатацию й системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. С 24 декабря 2021 г. ГИС «Энергоэффективность» введена в промышленную эксплуатацию. Система предназначена для пред

Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру ООО «Энергосбережение» ООО «Энергосбережение» – специализированная энергосервисная компания, реализующая проекты разного

«Ростех» создал центр управления энергосбережением для Минздрава Дагестана ние оборудования. Решение позволяет получить прямую экономию потребляемой электроэнергии и повышает энергоэффективность в питающих сетях ~220 В и ~380 В. «Поддержание эффективного функционирова

Чем могут быть опасны энергосберегающие лампы ампе, которая излучает больше рекомендованного количества УФ, вы получите тот же эффект, что и при выходе на улицу в солнечный день, поэтому рекомендуется соблюдать некоторые меры предосторожности.2. Энергосберегающие лампы вызывают болезни? Есть мнение, что использование некоторых энергосберегающих лампочек может потенциально повлиять на людей, страдающих мигренью. То же самое касается и п

«Россети ФСК ЕЭС» начала внедрение энергоэффективных технологий на ключевой подстанции Дальнего Востока на обогрев производственных помещений – на 75%. Работы проводятся в рамках корпоративного проекта «Энергоэффективная подстанция», которому решением Минэнерго России присвоен статус национально

Новое открытие позволит резко повысить энергоэффективность серверов и СХД увеличиваться год от года, что делает приоритетным вопрос снижения затрат, как энергетических, так и денежных. — говорит Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ. — Новые технологии энергоэффективности помогут сэкономить в обеих этих областях. NetApp также помогает своим заказчикам решить этот вопрос с помощью решений для хранения данных, использующих комп

В смартфонах Xiaomi обнаружили скрытую функцию, в разы увеличивающую время автономной работы рез сервис Weibo. Стоит также отметить, что идея, воплощенная Xiaomi в Supersaver не нова. Функция «Максимальное энергосбережение» предусмотрена прошивкой смартфонов Samsung. Аналогично работае

Концерн «Автоматика» приступил к выпуску спецлинейки энергоэффективных светильников втоматика» госкорпорации «Ростех» разработал, испытал и приступил к выпуску новой серии современных энергоэффективных светильников с универсальным блоком аварийного питания (БАП). Номенклатура

В России разработали «облачного робота по энергосбережению» кабинете. Разработчики предлагают клиентам 3 варианта подписки: «Статистика», «Прогнозирование» и «Энергоэффективность». «Статистика» — это сводная общая информация об энергопотреблении в диаг

РФПИ и Schneider Electric подписали соглашение об инвестициях в энергосберегающие технологии ний в области энергосберегающих технологий в России. Для реализации программы стороны рассматривают в дальнейшем создание совместного предприятия, которое будет отвечать за финансирование проектов по энергосбережению в компаниях на территории России. Бизнес модель проекта не предполагает каких-либо дополнительных инвестиций или расходов со стороны потенциальных клиентов. Возврат инвестиций

Александр Симашков - Энергоэффективность и надежность – два основных требования к решениям на транспорте

eider Electric помогают решить задачи по энергоэффективности? Александр Симашков: В связи с постоянным ростом цен на электроэнергию, компаниям стоит обращать внимание не только на надежность, но и на энергоэффективность предлагаемых решений. При росте тарифов естественных монополий одним из ключевых факторов является минимизация операционных расходов, к которым, кроме прочих, можно отнести

Новые прецизионные кондиционеры Schneider Electric повысят энергоэффективность дата-центров т. Все устройства оснащены вентиляторами с электронной коммутацией и обратным изгибом лопастей, а инверторный привод компрессора обеспечивает им плавную регулировку холодопроизводительности и высокую энергоэффективность даже при частичной нагрузке.Обновление Uniflair LE также коснулось серии кондиционеров IX*V с расположенной под фальшполом вентиляторной секцией. Главной её особенностью явл

В Москве открылся энергоэффективный дата-центр Cloud DC Moscow 1 ный дата-центр Cloud DC Moscow 1. Об этом CNews сообщили в компании «Ай Эм Ти» (владельце торговой марки Cloud DC). На базе ЦОДа планируется создать новый ИТ-кластер для развития облачных технологий. Энергоэффективный дата-центр со средним показателем PUE=1.2 работает по модели облачного провайдера IaaS-услуг, предоставляя клиентам защищенную инфраструктуру на базе комплекса уровня Tier III

«Системы и технологии» представили новейшие разработки системы «Умный город» ния». Председатель совета директоров ГК «Системы и Технологии» Вячеслав Долгих выступил с докладом «Энергоэффективный Умный Город»: разработки и ИТ-технологии для импортозамещения», в котором п

Samsung Electronics запускает производство высокоскоростных энергоэффективных PCIe SSD накопителей для ноутбуков и 1550 МБ/с соответственно, что примерно в четыре раза превосходит скорость последовательного чтения современных SATA SSD. При работе с интерфейсом PCIe 3.0 устройство имеет значительно более высокую энергоэффективность – для последовательного чтения требуется всего лишь около 450 МБ/с на 1 ватт и 250 Мбайт / с для последовательной записи. Таким образом, энергоэффективность выросла н

На Камчатке началось внедрение решения «БАРС Груп» по управлению энергоэффективностью регионов В Камчатском крае завершен первый этап внедрения региональной ГИС «Энергоэффективность» на основе системы «БАРС. Мониторинг энергоэффективности». Заказчиком про

Новое решение «БАРС Груп» позволит управлять энергоэффективностью регионов Копания «БАРС Груп» завершила разработку информационной системы «БАРС. Энергоэффективность». Работа системы осуществляется в рамках федерального закона № 261 «Об эн

«Прогноз» представил новое типовое решение для управления энергосбережением Компания «Прогноз» представила новое типовое решение «Прогноз. Энергоменеджмент и управление энергосбережением». Как рассказали CNews представители «Прогноза», продукт создан специально для промышленных компаний, заинтересованных в повышении энергетической эффективности производства и

AMD представила энергоэффективный однокристальный гибридный процессор на архитектуре х86 йные, так и традиционные рабочие нагрузки». GX-210JA входит в линейку однокристальных процессоров AMD G-Серии для встраиваемых систем и отличается высокой производительностью на один ватт в категории энергоэффективных процессоров на архитектуре х86 с расчетной тепловой мощностью в диапазоне 6 – 25 Вт, а также включает в себя: поддержку ECC-памяти корпоративного класса; промышленный диапазон

Siemens и Teradata развивают стратегическое сотрудничество в области больших данных в энергетической отрасли Подразделение Smart Grid компании Siemens и корпорация Teradata объявили о глобальном стратегическом сотрудничестве в области больших данных. Благодаря этому тандему Siemens Smart Grid сможет оптимизи

Новое решение Optima повысит энергоэффективность ЦОД именно они определяют новые тенденции при создании инженерной инфраструктуры и обозначают приоритеты при проектировании и строительстве ЦОД. Основное внимание при этом уделяется такому параметру, как энергоэффективность. В основу решения «Инженерная инфраструктура ЦОД» заложен принцип тригенерации и использования газопоршневых электростанций. Такой подход к организации ЦОД позволяет потреби

Энергоэффективные здания покрасят в синий следователи из Университета штата Орегон создали покрытие с особой необычной кристаллической структурой, названной «тригональная бипирамида». На ее основе можно создать долговечные краски, повышающие энергоэффективность зданий. Новый тип прочного, экологически безопасного синего пигмента имеет необычные характеристики в плане отражения тепла, что открывает новый подход к экономии электроэне

В Тамбовской области введена в эксплуатацию региональная информационная система по энергосбережению оэнергии и экономии средств, соответственно. На Тамбовщине реализуется областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2015 годы и на период до 20

Optima принимает участие в развитии технологий Smart Grid в России ерго России и Энергетическая Ассоциация США (USEA) приступили к проведению совместного исследования на тему «Правовые, рыночные и потребительские аспекты развития технологии “интеллектуальных сетей” (Smart Grid) в США и России». Целью исследования является изучение текущего состояния и выработка рекомендаций в части нормативно-правовой и нормативно-технической базы для создания единой конце

Optima выходит на рынок «умных» энергосетей tima объявила о создании специализированного подразделения для работы на рынке «умных» энергосетей (Smart Grid). Ключевое направление на первом этапе — разработка решений по интеллектуальному у

«Астерос» выводит на российский рынок аналитическую платформу Active Smart Grid Analytics для энергокомпаний Компания «Астерос» в рамках трехстороннего партнерского соглашения с компаниями Teradata и Itron, специализирующимися на решениях для сбора и обработки данных интеллектуальных энергосистем (Smart Grid), выводит на российский рынок инновационное решение Active Smart Grid Analytics (ASA) — аналитическую платформу для создания систем интеллектуального учета электроэнергии (Sma

Esri CIS, Huawei и «Ангстрем» становятся партнерами в сфере реализация концепции Smart Grid для российской энергетики нию интеллектуальных систем Smart Business. Первым шагом сотрудничества станет реализация концепции Smart Grid для российских энергетических компаний. Участники программы планируют сосредоточит

Как превратить энергоэффективность из фарса в деньги? дходе к построению систем распределения и генерации энергии между потребителями, который называется smart grid. Если говорить упрощенно, то это метод рационального распределения энергопотреблен

Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2012: курс на энергоэффективность» ики? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках круглого стола «ИКТ в ТЭК 2012: курс на энергоэффективность». CNews Conferences приглашают принять участие в мероприятии представител

«Узбекэнерго» повышает энергоэффективность своих предприятий вместе с «Техносервом» в год, так и за счет снижения себестоимости вырабатываемой электроэнергии в два раза. «При реализации проектов для компаний топливно-энергетического комплекса “Техносерв” делает акцент на современных энергоэффективных решениях, которые не только повышают эффективность работы и доходы предприятий, но и соответствуют Киотскому протоколу в части необходимости снижения экологического воздействи

«Техносерв» создает энергоэффективный комплекс в сфере ЖКХ для «Нижегородских коммунальных систем» с помощью ADSL-модема и выделением VPN-канала. «Уникальной особенностью данного проекта является простота масштабирования и возможность использования в качестве типового проектного решения в области энергоэффективных решений для ЖКХ. Такие решения на базе унифицированного комплекса технических средств с применением новейших мировых технологий сегодня востребованы в регионах для поэтапного

Delta Electronics: мировые телеком-операторы сэкономят более $250 млн в год за счет энергоэффективных выпрямителей год, сообщает компания Delta Electronics, производитель источников питания. В период с января по май 2011 г. Delta Electronics обеспечила поставку и ввод в эксплуатацию на мировом рынке 150000 единиц энергоэффективных выпрямителей в интересах таких компаний, как: Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei Technologies, Nokia Siemens Networks, Deutsche Telekom, Cisco Systems, France Télécom, Vodafone,

Как сделать недвижимость энергоэффективной: рецепт LG Electronics Одно из основных качеств третьего поколения мультизональных систем MULTI V – это их исключительная энергоэффективность. Использование передовых запатентованных технологий позволило достичь сам

Энергоэффективное освещение: эффекта нет? язаны указывать на лампочках класс энергоэффективности: от А до G, к которому их продукт относится. Энергоэффективность в данном случае – понятие довольно простое и определяется количеством вид