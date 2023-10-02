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Электроэнергетика Smart Grid Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения умная энергетика зеленая энергетика Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности

Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности

 

Эта таблица на предприятии для того, чтобы рабочие не оставили станки или свет включённым Эта таблица на предприятии для того, чтобы рабочие не оставили станки или свет включённым
«Не будь таким! Экономь электроэнергию!» Плакат о необходимости экономить электричество. Иванов В., 1963 год. «Не будь таким! Экономь электроэнергию!» Плакат о необходимости экономить электричество. Иванов В., 1963 год.
«Экономя киловатты — ты даешь на фронт гранаты!» Плакат о важности экономии электроэнергии. Ефимов Е., 1945 год. «Экономя киловатты — ты даешь на фронт гранаты!» Плакат о важности экономии электроэнергии. Ефимов Е., 1945 год.
«Экономьте электроэнергию! Один процент сэкономленной на заводе энергии равен 2000 квартир» Советский энергосберегающий плакат. Неизвестный художник, год не определен. «Экономьте электроэнергию! Один процент сэкономленной на заводе энергии равен 2000 квартир» Советский энергосберегающий плакат. Неизвестный художник, год не определен.
«Уходя, гаси свет!» Плакат о необходимости экономить электричество. Гусаров А., 1987 год. «Уходя, гаси свет!» Плакат о необходимости экономить электричество. Гусаров А., 1987 год.
«Экономь электроэнергию!» Советский энергосберегающий плакат. Бальчюнас С., 1987 год. «Экономь электроэнергию!» Советский энергосберегающий плакат. Бальчюнас С., 1987 год.
Электроэнергию - береги! Тема бесхозяйственного отношения к электроэнергии всё ещё свежа... Показан чиновник, который в дырявый сачок пытается поймать яркую жар-птицу символизирующую электричество. В верхней части плаката стихи М. Владимова. Автор неизвестен, 1981г. Электроэнергию - береги! Тема бесхозяйственного отношения к электроэнергии всё ещё свежа... Показан чиновник, который в дырявый сачок пытается поймать яркую жар-птицу символизирующую электричество. В верхней части плаката стихи М. Владимова. Автор неизвестен, 1981г.
«Экономь в большом и малом!» Советский плакат с призывом об экономии. Лищинская Н., 1987 год. «Экономь в большом и малом!» Советский плакат с призывом об экономии. Лищинская Н., 1987 год.
Город - береги электричество! Плакат на тему городского расточительства электроэнергии в ночное время. Показан ночник в виде совы, в глазах которой неоновые вывески ателье и магазинов с яркой рекламной подсветкой. М. Михайлов, 1981г. Город - береги электричество! Плакат на тему городского расточительства электроэнергии в ночное время. Показан ночник в виде совы, в глазах которой неоновые вывески ателье и магазинов с яркой рекламной подсветкой. М. Михайлов, 1981г.
Эта таблица на предприятии для того, чтобы рабочие не оставили станки или свет включённым


02.10.2023 Стабильная связь и автоматическое энергосбережение: беспроводные мыши A4Tech G3-200N, G7-600NX

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила две новые беспроводные мыши G3-200N и G7-600NX. Модели с расширенным беспроводным соединением и эффективным энергосбережением прослужат в течение длительного срока. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Мыши оснащены оптическим сенсором, его разрешение у G3-200N составляет 1200 DPI, у G7-600N
16.01.2023 «Яндекс браузер» обновил режим энергосбережения

Разработчики нашли способ экономить заряд батареи на смартфонах и ноутбуках за счет сокращения потребления «Браузером» ресурсов центрального процессора в среднем на 10%. Режим энергосбережения появился в «Браузере» для компьютеров несколько лет назад. Ещё в 2018 г. специалисты объясняли, как режим экономии энергии в «Браузере» может продлить работу ноутбука бол
03.01.2023 9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

можно настроить вручную. Некоторые оболочки предлагают даже два варианта: режим энергосбережения и суперэнергосбережения. Оба активируются в настройках в разделе «Батарея». Последний фактическ
22.09.2022 Разработка «Росэлектроники» позволит повысить энергоэффективность лифтов

ахте для типовых лифтов грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью до 2 м/с. Благодаря использованным схемотехническим решениям, оборудование позволяет избавиться от лишних потерь на трение и повысить энергоэффективность. Новое изделие разработано Калужским электромеханическим заводом (КЭМЗ, входит в концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника»). Основным заказчиком предприятия является Ще
28.01.2022 Лучшие процессоры для ноутбуков: выбор ZOOM

п выполнен по нормам 6 нм техпроцесса, благодаря чему при увеличении производительности не страдает энергоэффективность. Его базовый теплопакет составляет уже стандартные для современных мощных
30.12.2021 Новая версия ГИС «Энергоэффективность» введена в эксплуатацию

й системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. С 24 декабря 2021 г. ГИС «Энергоэффективность» введена в промышленную эксплуатацию. Система предназначена для пред
23.12.2021 Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру ООО «Энергосбережение»

ООО «Энергосбережение» – специализированная энергосервисная компания, реализующая проекты разного

28.10.2021 «Ростех» создал центр управления энергосбережением для Минздрава Дагестана

ние оборудования. Решение позволяет получить прямую экономию потребляемой электроэнергии и повышает энергоэффективность в питающих сетях ~220 В и ~380 В. «Поддержание эффективного функционирова
06.10.2021 Чем могут быть опасны энергосберегающие лампы

ампе, которая излучает больше рекомендованного количества УФ, вы получите тот же эффект, что и при выходе на улицу в солнечный день, поэтому рекомендуется соблюдать некоторые меры предосторожности.2. Энергосберегающие лампы вызывают болезни? Есть мнение, что использование некоторых энергосберегающих лампочек может потенциально повлиять на людей, страдающих мигренью. То же самое касается и п
08.02.2021 «Россети ФСК ЕЭС» начала внедрение энергоэффективных технологий на ключевой подстанции Дальнего Востока

на обогрев производственных помещений – на 75%. Работы проводятся в рамках корпоративного проекта «Энергоэффективная подстанция», которому решением Минэнерго России присвоен статус национально
20.08.2020 Новое открытие позволит резко повысить энергоэффективность серверов и СХД

увеличиваться год от года, что делает приоритетным вопрос снижения затрат, как энергетических, так и денежных. — говорит Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ. — Новые технологии энергоэффективности помогут сэкономить в обеих этих областях. NetApp также помогает своим заказчикам решить этот вопрос с помощью решений для хранения данных, использующих комп
13.08.2019 В смартфонах Xiaomi обнаружили скрытую функцию, в разы увеличивающую время автономной работы

рез сервис Weibo. Стоит также отметить, что идея, воплощенная Xiaomi в Supersaver не нова. Функция «Максимальное энергосбережение» предусмотрена прошивкой смартфонов Samsung. Аналогично работае
07.03.2019 Концерн «Автоматика» приступил к выпуску спецлинейки энергоэффективных светильников

втоматика» госкорпорации «Ростех» разработал, испытал и приступил к выпуску новой серии современных энергоэффективных светильников с универсальным блоком аварийного питания (БАП). Номенклатура

14.08.2018 В России разработали «облачного робота по энергосбережению»

кабинете. Разработчики предлагают клиентам 3 варианта подписки: «Статистика», «Прогнозирование» и «Энергоэффективность». «Статистика» — это сводная общая информация об энергопотреблении в диаг
25.05.2018 РФПИ и Schneider Electric подписали соглашение об инвестициях в энергосберегающие технологии

ний в области энергосберегающих технологий в России. Для реализации программы стороны рассматривают в дальнейшем создание совместного предприятия, которое будет отвечать за финансирование проектов по энергосбережению в компаниях на территории России. Бизнес модель проекта не предполагает каких-либо дополнительных инвестиций или расходов со стороны потенциальных клиентов. Возврат инвестиций

22.06.2017 Александр Симашков -

Энергоэффективность и надежность – два основных требования к решениям на транспорте

eider Electric помогают решить задачи по энергоэффективности? Александр Симашков: В связи с постоянным ростом цен на электроэнергию, компаниям стоит обращать внимание не только на надежность, но и на энергоэффективность предлагаемых решений. При росте тарифов естественных монополий одним из ключевых факторов является минимизация операционных расходов, к которым, кроме прочих, можно отнести

20.06.2017 Новые прецизионные кондиционеры Schneider Electric повысят энергоэффективность дата-центров

т. Все устройства оснащены вентиляторами с электронной коммутацией и обратным изгибом лопастей, а инверторный привод компрессора обеспечивает им плавную регулировку холодопроизводительности и высокую энергоэффективность даже при частичной нагрузке.Обновление Uniflair LE также коснулось серии кондиционеров IX*V с расположенной под фальшполом вентиляторной секцией. Главной её особенностью явл
17.06.2015 В Москве открылся энергоэффективный дата-центр Cloud DC Moscow 1

ный дата-центр Cloud DC Moscow 1. Об этом CNews сообщили в компании «Ай Эм Ти» (владельце торговой марки Cloud DC). На базе ЦОДа планируется создать новый ИТ-кластер для развития облачных технологий. Энергоэффективный дата-центр со средним показателем PUE=1.2 работает по модели облачного провайдера IaaS-услуг, предоставляя клиентам защищенную инфраструктуру на базе комплекса уровня Tier III
03.06.2015 «Системы и технологии» представили новейшие разработки системы «Умный город»

ния». Председатель совета директоров ГК «Системы и Технологии» Вячеслав Долгих выступил с докладом «Энергоэффективный Умный Город»: разработки и ИТ-технологии для импортозамещения», в котором п
16.01.2015 Samsung Electronics запускает производство высокоскоростных энергоэффективных PCIe SSD накопителей для ноутбуков

и 1550 МБ/с соответственно, что примерно в четыре раза превосходит скорость последовательного чтения современных SATA SSD. При работе с интерфейсом PCIe 3.0 устройство имеет значительно более высокую энергоэффективность – для последовательного чтения требуется всего лишь около 450 МБ/с на 1 ватт и 250 Мбайт / с для последовательной записи. Таким образом, энергоэффективность выросла н
06.02.2014 На Камчатке началось внедрение решения «БАРС Груп» по управлению энергоэффективностью регионов

В Камчатском крае завершен первый этап внедрения региональной ГИС «Энергоэффективность» на основе системы «БАРС. Мониторинг энергоэффективности». Заказчиком про
24.12.2013 Новое решение «БАРС Груп» позволит управлять энергоэффективностью регионов

Копания «БАРС Груп» завершила разработку информационной системы «БАРС. Энергоэффективность». Работа системы осуществляется в рамках федерального закона № 261 «Об эн
06.08.2013 «Прогноз» представил новое типовое решение для управления энергосбережением

Компания «Прогноз» представила новое типовое решение «Прогноз. Энергоменеджмент и управление энергосбережением». Как рассказали CNews представители «Прогноза», продукт создан специально для промышленных компаний, заинтересованных в повышении энергетической эффективности производства и

02.08.2013 AMD представила энергоэффективный однокристальный гибридный процессор на архитектуре х86

йные, так и традиционные рабочие нагрузки». GX-210JA входит в линейку однокристальных процессоров AMD G-Серии для встраиваемых систем и отличается высокой производительностью на один ватт в категории энергоэффективных процессоров на архитектуре х86 с расчетной тепловой мощностью в диапазоне 6 – 25 Вт, а также включает в себя: поддержку ECC-памяти корпоративного класса; промышленный диапазон
21.05.2013 Siemens и Teradata развивают стратегическое сотрудничество в области больших данных в энергетической отрасли

Подразделение Smart Grid компании Siemens и корпорация Teradata объявили о глобальном стратегическом сотрудничестве в области больших данных. Благодаря этому тандему Siemens Smart Grid сможет оптимизи
14.05.2013 Новое решение Optima повысит энергоэффективность ЦОД

именно они определяют новые тенденции при создании инженерной инфраструктуры и обозначают приоритеты при проектировании и строительстве ЦОД. Основное внимание при этом уделяется такому параметру, как энергоэффективность. В основу решения «Инженерная инфраструктура ЦОД» заложен принцип тригенерации и использования газопоршневых электростанций. Такой подход к организации ЦОД позволяет потреби
09.06.2012 Энергоэффективные здания покрасят в синий

следователи из Университета штата Орегон создали покрытие с особой необычной кристаллической структурой, названной «тригональная бипирамида». На ее основе можно создать долговечные краски, повышающие энергоэффективность зданий. Новый тип прочного, экологически безопасного синего пигмента имеет необычные характеристики в плане отражения тепла, что открывает новый подход к экономии электроэне
26.04.2012 В Тамбовской области введена в эксплуатацию региональная информационная система по энергосбережению

оэнергии и экономии средств, соответственно. На Тамбовщине реализуется областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2015 годы и на период до 20
26.03.2012 Optima принимает участие в развитии технологий Smart Grid в России

ерго России и Энергетическая Ассоциация США (USEA) приступили к проведению совместного исследования на тему «Правовые, рыночные и потребительские аспекты развития технологии “интеллектуальных сетей” (Smart Grid) в США и России». Целью исследования является изучение текущего состояния и выработка рекомендаций в части нормативно-правовой и нормативно-технической базы для создания единой конце
29.02.2012 Optima выходит на рынок «умных» энергосетей

tima объявила о создании специализированного подразделения для работы на рынке «умных» энергосетей (Smart Grid). Ключевое направление на первом этапе — разработка решений по интеллектуальному у
09.02.2012 «Астерос» выводит на российский рынок аналитическую платформу Active Smart Grid Analytics для энергокомпаний

Компания «Астерос» в рамках трехстороннего партнерского соглашения с компаниями Teradata и Itron, специализирующимися на решениях для сбора и обработки данных интеллектуальных энергосистем (Smart Grid), выводит на российский рынок инновационное решение Active Smart Grid Analytics (ASA) — аналитическую платформу для создания систем интеллектуального учета электроэнергии (Sma
24.01.2012 Esri CIS, Huawei и «Ангстрем» становятся партнерами в сфере реализация концепции Smart Grid для российской энергетики

нию интеллектуальных систем Smart Business. Первым шагом сотрудничества станет реализация концепции Smart Grid для российских энергетических компаний. Участники программы планируют сосредоточит
15.12.2011 Как превратить энергоэффективность из фарса в деньги?

дходе к построению систем распределения и генерации энергии между потребителями, который называется smart grid. Если говорить упрощенно, то это метод рационального распределения энергопотреблен
30.11.2011 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2012: курс на энергоэффективность»

ики? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках круглого стола «ИКТ в ТЭК 2012: курс на энергоэффективность». CNews Conferences приглашают принять участие в мероприятии представител
03.10.2011 «Узбекэнерго» повышает энергоэффективность своих предприятий вместе с «Техносервом»

в год, так и за счет снижения себестоимости вырабатываемой электроэнергии в два раза. «При реализации проектов для компаний топливно-энергетического комплекса “Техносерв” делает акцент на современных энергоэффективных решениях, которые не только повышают эффективность работы и доходы предприятий, но и соответствуют Киотскому протоколу в части необходимости снижения экологического воздействи
05.09.2011 «Техносерв» создает энергоэффективный комплекс в сфере ЖКХ для «Нижегородских коммунальных систем»

с помощью ADSL-модема и выделением VPN-канала. «Уникальной особенностью данного проекта является простота масштабирования и возможность использования в качестве типового проектного решения в области энергоэффективных решений для ЖКХ. Такие решения на базе унифицированного комплекса технических средств с применением новейших мировых технологий сегодня востребованы в регионах для поэтапного

27.07.2011 Delta Electronics: мировые телеком-операторы сэкономят более $250 млн в год за счет энергоэффективных выпрямителей

год, сообщает компания Delta Electronics, производитель источников питания. В период с января по май 2011 г. Delta Electronics обеспечила поставку и ввод в эксплуатацию на мировом рынке 150000 единиц энергоэффективных выпрямителей в интересах таких компаний, как: Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei Technologies, Nokia Siemens Networks, Deutsche Telekom, Cisco Systems, France Télécom, Vodafone,
21.06.2011 Как сделать недвижимость энергоэффективной: рецепт LG Electronics

Одно из основных качеств третьего поколения мультизональных систем MULTI V – это их исключительная энергоэффективность. Использование передовых запатентованных технологий позволило достичь сам
27.04.2011 Энергоэффективное освещение: эффекта нет?

язаны указывать на лампочках класс энергоэффективности: от А до G, к которому их продукт относится. Энергоэффективность в данном случае – понятие довольно простое и определяется количеством вид
29.12.2010 В Белгороде сдан третий в России энергоэффективный дом

ельным компаниям будет оказываться всяческая помощь в тиражировании практики строительства «умных», энергоэффективных домов.

Публикаций - 2070, упоминаний - 2462

Электроэнергетика и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12013 253
Samsung Electronics 10077 192
Apple Inc 11802 141
Microsoft Corporation 24294 135
AMD - Advanced Micro Devices 4078 128
Huawei 3777 114
Google LLC 11522 92
Zoom Int - Zoom Video Communications 1410 92
Nvidia Corp 3372 80
HP Inc. 5646 78
LG Electronics 3585 76
Ростех - Автоматика Концерн 1607 75
Qualcomm Technologies 1782 64
Schneider Electric 564 64
Xiaomi 1589 62
Lenovo Group 2258 62
IBM - International Business Machines Corp 9384 61
Ростелеком 9359 58
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 464 57
Siemens AG - Siemens Group 2573 56
Dell EMC 4993 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11502 55
ASUS - AsusTek Computer Inc 2016 53
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3180 52
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 831 46
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2486 45
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 225 45
Toshiba Corporation 2921 43
Sony 6512 42
Philips 2043 42
Fujitsu 2034 42
MediaTek 504 39
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2632 37
Meta Platforms - Facebook 4398 34
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 629 33
МегаФон 8209 33
SAP SE 5173 33
Yandex - Яндекс 6775 31
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5656 31
Cisco Systems 5051 29
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6871 408
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 43
Hansa - Ханса 102 37
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 131 34
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 532 28
Россети Ленэнерго 1700 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6860 26
Miele - Миле 133 25
Haier - Candy Group - Канди 95 24
РВК - Российская венчурная компания 546 24
Beko 67 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2135 23
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 853 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 18
Магнит - Тандер - сеть магазинов 795 17
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 642 17
Dyson 117 17
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 16
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 102 16
Лента - Сеть розничной торговли 1982 14
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 345 14
Daikin Industries 46 12
РЖД - Российские железные дороги 1833 12
Daewoo 102 12
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 252 11
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1201 11
Газпром ПАО 1294 11
Netflix - онлайн-кинотеатр 467 11
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 117 10
Liebherr Group - Либхерр Русланд 48 10
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 314 10
Связной ГК 1361 10
TÜV Rheinland Group 126 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 968 9
X5 Group - Перекрёсток 512 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2706 9
Интер РАО ЕЭС ПАО 326 8
Май - Майский чай - российская торговая компания 1196 8
Gaggenau 34 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2931 95
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5665 70
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2471 35
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2887 13
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Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 288 13
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2610 8
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OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 200 22
Greenpeace - Гринпис 128 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1407 11
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 217 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 6
Единая Россия - Политическая партия 287 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 88 5
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 5
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 4
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 3
РСЭЭ - Российский союз энергоэффективности 3 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 3
АТУ - Ассоциация технических университетов - Technical Universities Association 4 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 3
Climate Group 4 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 2
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
OLPC - One Laptop per Child 81 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
Linux Foundation 180 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 689 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 44 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 37 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 11 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2692 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20243 605
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61678 603
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46996 420
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23271 395
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12252 386
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23213 351
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9284 351
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8997 318
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28430 317
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29103 311
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24251 310
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10580 291
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13457 282
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8205 279
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12215 264
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13999 262
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2446 258
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12199 252
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7514 220
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9778 219
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11291 217
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5919 213
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16693 211
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17052 208
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11905 208
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20088 202
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9924 187
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7203 179
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6995 178
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5850 178
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11324 163
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8960 153
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27290 150
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7420 146
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13680 141
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3509 141
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15783 140
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5966 136
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10538 135
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5583 132
Google Android 13632 181
Microsoft Windows 15282 131
Apple iPhone - серия смартфонов 6937 92
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4892 92
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1442 82
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 613 70
Linux OS 9428 70
Apple iOS 7494 68
Apple iPhone 6 4861 66
Intel x86 - архитектура процессора 1775 61
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1314 61
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1272 58
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 437 57
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2641 55
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 52
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1316 52
Apple iPad 3824 51
Intel Core - Семейство процессоров 1175 49
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 350 46
Microsoft Windows 10 1704 45
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 341 43
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 888 39
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 37
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 246 36
Intel Core i - Cерия процессоров 503 35
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 672 34
Samsung Galaxy 928 32
Apple Mac - Apple Macintosh 2944 32
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 702 31
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1890 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4808 30
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 326 30
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 430 29
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 955 28
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 613 28
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 421 27
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 333 27
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 481 27
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1409 27
Microsoft Windows 7 1965 26
Медведев Дмитрий 1646 31
Путин Владимир 3040 22
Вексельберг Виктор 153 15
Чубайс Анатолий 209 13
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 10
Пасеков Владимир 24 10
Дегтев Геннадий 238 9
Евдокимов Андрей 81 9
Гутман Виктор 17 8
Цицин Константин 9 7
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 54 7
Поляков Алексей 15 6
Дворкович Аркадий 209 6
Головин Андрей 14 6
Арлазаров Владимир 213 6
Кабанов Владимир 178 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 906 5
Демидов Михаил 133 5
Сурков Владислав 73 5
Набиуллина Эльвира 85 5
Ксенин Алекс 311 5
Попова Мария 140 5
Перцовский Олег 5 5
Шмелев Алексей 23 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 374 5
Трушкин Константин 56 5
Тихонов Анатолий 19 5
Козлов Михаил 172 5
Осеевский Михаил 305 5
Каширских Михаил 4 4
Усманов Алишер 300 4
Щербов Роман 15 4
Илюхин Олег 17 4
Кузякин Дмитрий 23 4
Воробьев Всеволод 11 4
Белов Василий 35 4
Серебряков Виктор 46 4
Долин Евгений 8 4
Кожуховский Игорь 10 4
Аммосов Юрий 46 4
Россия - РФ - Российская федерация 137515 1098
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41736 278
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51373 267
Европа 21524 213
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16413 209
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14016 149
Германия - Федеративная Республика 12515 133
Солнце - звезда Солнечной системы 5066 126
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13927 116
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16743 108
Япония 13175 105
Южная Корея - Республика 6534 99
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13184 72
Италия - Итальянская Республика 4297 58
Земля - планета Солнечной системы 10246 54
Китай - Тайвань 3904 52
Индия - Bharat 5320 50
Франция - Французская Республика 7736 50
Азия - Азиатский регион 5366 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7082 37
Беларусь - Белоруссия 5453 35
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2822 34
Россия - СФО - Новосибирск 4112 33
Россия - УФО - Екатеринбург 3759 32
Испания - Королевство 3681 30
Америка Северная - Североамериканский регион 3299 28
Швеция - Королевство 3593 27
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2459 26
Финляндия - Финляндская Республика 3566 24
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2804 24
Африка - Африканский регион 3411 23
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2765 22
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2710 21
Казахстан - Республика 5388 21
Украина 7501 21
Германия - Берлин 707 20
Турция - Турецкая республика 2280 20
Европа Восточная 3048 20
Канада 4815 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2940 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48862 319
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27524 268
Энергетика - Energy - Energetically 4861 227
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22965 220
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46287 194
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17455 194
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3766 188
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3832 183
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15777 171
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4728 157
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4502 150
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5244 147
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3449 138
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5028 127
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5449 107
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1826 103
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13151 100
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Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
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IHS Markit 22 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 120 1
РАН - Российская академия наук 1801 34
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 312 21
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1439 18
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 946 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 839 14
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 768 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 917 12
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 288 9
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 9
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 90 8
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 122 7
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 147 7
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 145 6
ДГУ - Дагестанский государственный университет 70 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 398 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 262 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 551 5
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 145 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 4
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 223 4
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 4
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 4
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 149 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 261 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 226 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 522 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 216 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 47 3
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 40 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 93 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 268 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 159 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 508 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 39
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1939 22
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1180 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 704 11
ISR - Integrated Systems Russia 24 8
День молодёжи - 27 июня 757 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 540 8
Red Dot Design Award 55 7
Международный женский день - 8 марта 321 6
Intel Developer Forum - IDF 276 6
CeBIT 611 6
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 12 5
Высокие технологии XXI века 78 5
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 38 5
Startup Village - международная стартап-конференция 60 5
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 4
ISE - Integrated Systems Europe 46 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2320 4
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 3
Ярославский энергетический форум 3 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 627 3
iF Design Awards 25 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 73 3
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 3
Microsoft Imagine Cup 60 2
Samsung Unpacked 32 2
Пловдивская международная ярмарка - Международен панаир Пловдив 2 2
Samsung Forum 14 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 125 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
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