Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности

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- PUE - Power usage effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии
- АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии
- Электроснабжение - Электросетевой комплекс
- PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии
- Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика
|02.10.2023
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Стабильная связь и автоматическое энергосбережение: беспроводные мыши A4Tech G3-200N, G7-600NX
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила две новые беспроводные мыши G3-200N и G7-600NX. Модели с расширенным беспроводным соединением и эффективным энергосбережением прослужат в течение длительного срока. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Мыши оснащены оптическим сенсором, его разрешение у G3-200N составляет 1200 DPI, у G7-600N
|16.01.2023
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«Яндекс браузер» обновил режим энергосбережения
Разработчики нашли способ экономить заряд батареи на смартфонах и ноутбуках за счет сокращения потребления «Браузером» ресурсов центрального процессора в среднем на 10%. Режим энергосбережения появился в «Браузере» для компьютеров несколько лет назад. Ещё в 2018 г. специалисты объясняли, как режим экономии энергии в «Браузере» может продлить работу ноутбука бол
|03.01.2023
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9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи
можно настроить вручную. Некоторые оболочки предлагают даже два варианта: режим энергосбережения и суперэнергосбережения. Оба активируются в настройках в разделе «Батарея». Последний фактическ
|22.09.2022
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Разработка «Росэлектроники» позволит повысить энергоэффективность лифтов
ахте для типовых лифтов грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью до 2 м/с. Благодаря использованным схемотехническим решениям, оборудование позволяет избавиться от лишних потерь на трение и повысить энергоэффективность. Новое изделие разработано Калужским электромеханическим заводом (КЭМЗ, входит в концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника»). Основным заказчиком предприятия является Ще
|28.01.2022
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Лучшие процессоры для ноутбуков: выбор ZOOM
п выполнен по нормам 6 нм техпроцесса, благодаря чему при увеличении производительности не страдает энергоэффективность. Его базовый теплопакет составляет уже стандартные для современных мощных
|30.12.2021
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Новая версия ГИС «Энергоэффективность» введена в эксплуатацию
й системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. С 24 декабря 2021 г. ГИС «Энергоэффективность» введена в промышленную эксплуатацию. Система предназначена для пред
|23.12.2021
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Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру ООО «Энергосбережение»
ООО «Энергосбережение» – специализированная энергосервисная компания, реализующая проекты разного
|28.10.2021
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«Ростех» создал центр управления энергосбережением для Минздрава Дагестана
ние оборудования. Решение позволяет получить прямую экономию потребляемой электроэнергии и повышает энергоэффективность в питающих сетях ~220 В и ~380 В. «Поддержание эффективного функционирова
|06.10.2021
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Чем могут быть опасны энергосберегающие лампы
ампе, которая излучает больше рекомендованного количества УФ, вы получите тот же эффект, что и при выходе на улицу в солнечный день, поэтому рекомендуется соблюдать некоторые меры предосторожности.2. Энергосберегающие лампы вызывают болезни? Есть мнение, что использование некоторых энергосберегающих лампочек может потенциально повлиять на людей, страдающих мигренью. То же самое касается и п
|08.02.2021
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«Россети ФСК ЕЭС» начала внедрение энергоэффективных технологий на ключевой подстанции Дальнего Востока
на обогрев производственных помещений – на 75%. Работы проводятся в рамках корпоративного проекта «Энергоэффективная подстанция», которому решением Минэнерго России присвоен статус национально
|20.08.2020
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Новое открытие позволит резко повысить энергоэффективность серверов и СХД
увеличиваться год от года, что делает приоритетным вопрос снижения затрат, как энергетических, так и денежных. — говорит Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ. — Новые технологии энергоэффективности помогут сэкономить в обеих этих областях. NetApp также помогает своим заказчикам решить этот вопрос с помощью решений для хранения данных, использующих комп
|13.08.2019
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В смартфонах Xiaomi обнаружили скрытую функцию, в разы увеличивающую время автономной работы
рез сервис Weibo. Стоит также отметить, что идея, воплощенная Xiaomi в Supersaver не нова. Функция «Максимальное энергосбережение» предусмотрена прошивкой смартфонов Samsung. Аналогично работае
|07.03.2019
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Концерн «Автоматика» приступил к выпуску спецлинейки энергоэффективных светильников
втоматика» госкорпорации «Ростех» разработал, испытал и приступил к выпуску новой серии современных энергоэффективных светильников с универсальным блоком аварийного питания (БАП). Номенклатура
|14.08.2018
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В России разработали «облачного робота по энергосбережению»
кабинете. Разработчики предлагают клиентам 3 варианта подписки: «Статистика», «Прогнозирование» и «Энергоэффективность». «Статистика» — это сводная общая информация об энергопотреблении в диаг
|25.05.2018
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РФПИ и Schneider Electric подписали соглашение об инвестициях в энергосберегающие технологии
ний в области энергосберегающих технологий в России. Для реализации программы стороны рассматривают в дальнейшем создание совместного предприятия, которое будет отвечать за финансирование проектов по энергосбережению в компаниях на территории России. Бизнес модель проекта не предполагает каких-либо дополнительных инвестиций или расходов со стороны потенциальных клиентов. Возврат инвестиций
|22.06.2017
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Александр Симашков -
Энергоэффективность и надежность – два основных требования к решениям на транспорте
eider Electric помогают решить задачи по энергоэффективности? Александр Симашков: В связи с постоянным ростом цен на электроэнергию, компаниям стоит обращать внимание не только на надежность, но и на энергоэффективность предлагаемых решений. При росте тарифов естественных монополий одним из ключевых факторов является минимизация операционных расходов, к которым, кроме прочих, можно отнести
|20.06.2017
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Новые прецизионные кондиционеры Schneider Electric повысят энергоэффективность дата-центров
т. Все устройства оснащены вентиляторами с электронной коммутацией и обратным изгибом лопастей, а инверторный привод компрессора обеспечивает им плавную регулировку холодопроизводительности и высокую энергоэффективность даже при частичной нагрузке.Обновление Uniflair LE также коснулось серии кондиционеров IX*V с расположенной под фальшполом вентиляторной секцией. Главной её особенностью явл
|17.06.2015
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В Москве открылся энергоэффективный дата-центр Cloud DC Moscow 1
ный дата-центр Cloud DC Moscow 1. Об этом CNews сообщили в компании «Ай Эм Ти» (владельце торговой марки Cloud DC). На базе ЦОДа планируется создать новый ИТ-кластер для развития облачных технологий. Энергоэффективный дата-центр со средним показателем PUE=1.2 работает по модели облачного провайдера IaaS-услуг, предоставляя клиентам защищенную инфраструктуру на базе комплекса уровня Tier III
|03.06.2015
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«Системы и технологии» представили новейшие разработки системы «Умный город»
ния». Председатель совета директоров ГК «Системы и Технологии» Вячеслав Долгих выступил с докладом «Энергоэффективный Умный Город»: разработки и ИТ-технологии для импортозамещения», в котором п
|16.01.2015
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Samsung Electronics запускает производство высокоскоростных энергоэффективных PCIe SSD накопителей для ноутбуков
и 1550 МБ/с соответственно, что примерно в четыре раза превосходит скорость последовательного чтения современных SATA SSD. При работе с интерфейсом PCIe 3.0 устройство имеет значительно более высокую энергоэффективность – для последовательного чтения требуется всего лишь около 450 МБ/с на 1 ватт и 250 Мбайт / с для последовательной записи. Таким образом, энергоэффективность выросла н
|06.02.2014
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На Камчатке началось внедрение решения «БАРС Груп» по управлению энергоэффективностью регионов
В Камчатском крае завершен первый этап внедрения региональной ГИС «Энергоэффективность» на основе системы «БАРС. Мониторинг энергоэффективности». Заказчиком про
|24.12.2013
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Новое решение «БАРС Груп» позволит управлять энергоэффективностью регионов
Копания «БАРС Груп» завершила разработку информационной системы «БАРС. Энергоэффективность». Работа системы осуществляется в рамках федерального закона № 261 «Об эн
|06.08.2013
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«Прогноз» представил новое типовое решение для управления энергосбережением
Компания «Прогноз» представила новое типовое решение «Прогноз. Энергоменеджмент и управление энергосбережением». Как рассказали CNews представители «Прогноза», продукт создан специально для промышленных компаний, заинтересованных в повышении энергетической эффективности производства и
|02.08.2013
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AMD представила энергоэффективный однокристальный гибридный процессор на архитектуре х86
йные, так и традиционные рабочие нагрузки». GX-210JA входит в линейку однокристальных процессоров AMD G-Серии для встраиваемых систем и отличается высокой производительностью на один ватт в категории энергоэффективных процессоров на архитектуре х86 с расчетной тепловой мощностью в диапазоне 6 – 25 Вт, а также включает в себя: поддержку ECC-памяти корпоративного класса; промышленный диапазон
|21.05.2013
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Siemens и Teradata развивают стратегическое сотрудничество в области больших данных в энергетической отрасли
Подразделение Smart Grid компании Siemens и корпорация Teradata объявили о глобальном стратегическом сотрудничестве в области больших данных. Благодаря этому тандему Siemens Smart Grid сможет оптимизи
|14.05.2013
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Новое решение Optima повысит энергоэффективность ЦОД
именно они определяют новые тенденции при создании инженерной инфраструктуры и обозначают приоритеты при проектировании и строительстве ЦОД. Основное внимание при этом уделяется такому параметру, как энергоэффективность. В основу решения «Инженерная инфраструктура ЦОД» заложен принцип тригенерации и использования газопоршневых электростанций. Такой подход к организации ЦОД позволяет потреби
|09.06.2012
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Энергоэффективные здания покрасят в синий
следователи из Университета штата Орегон создали покрытие с особой необычной кристаллической структурой, названной «тригональная бипирамида». На ее основе можно создать долговечные краски, повышающие энергоэффективность зданий. Новый тип прочного, экологически безопасного синего пигмента имеет необычные характеристики в плане отражения тепла, что открывает новый подход к экономии электроэне
|26.04.2012
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В Тамбовской области введена в эксплуатацию региональная информационная система по энергосбережению
оэнергии и экономии средств, соответственно. На Тамбовщине реализуется областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2015 годы и на период до 20
|26.03.2012
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Optima принимает участие в развитии технологий Smart Grid в России
ерго России и Энергетическая Ассоциация США (USEA) приступили к проведению совместного исследования на тему «Правовые, рыночные и потребительские аспекты развития технологии “интеллектуальных сетей” (Smart Grid) в США и России». Целью исследования является изучение текущего состояния и выработка рекомендаций в части нормативно-правовой и нормативно-технической базы для создания единой конце
|29.02.2012
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Optima выходит на рынок «умных» энергосетей
tima объявила о создании специализированного подразделения для работы на рынке «умных» энергосетей (Smart Grid). Ключевое направление на первом этапе — разработка решений по интеллектуальному у
|09.02.2012
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«Астерос» выводит на российский рынок аналитическую платформу Active Smart Grid Analytics для энергокомпаний
Компания «Астерос» в рамках трехстороннего партнерского соглашения с компаниями Teradata и Itron, специализирующимися на решениях для сбора и обработки данных интеллектуальных энергосистем (Smart Grid), выводит на российский рынок инновационное решение Active Smart Grid Analytics (ASA) — аналитическую платформу для создания систем интеллектуального учета электроэнергии (Sma
|24.01.2012
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Esri CIS, Huawei и «Ангстрем» становятся партнерами в сфере реализация концепции Smart Grid для российской энергетики
нию интеллектуальных систем Smart Business. Первым шагом сотрудничества станет реализация концепции Smart Grid для российских энергетических компаний. Участники программы планируют сосредоточит
|15.12.2011
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Как превратить энергоэффективность из фарса в деньги?
дходе к построению систем распределения и генерации энергии между потребителями, который называется smart grid. Если говорить упрощенно, то это метод рационального распределения энергопотреблен
|30.11.2011
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Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2012: курс на энергоэффективность»
ики? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках круглого стола «ИКТ в ТЭК 2012: курс на энергоэффективность». CNews Conferences приглашают принять участие в мероприятии представител
|03.10.2011
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«Узбекэнерго» повышает энергоэффективность своих предприятий вместе с «Техносервом»
в год, так и за счет снижения себестоимости вырабатываемой электроэнергии в два раза. «При реализации проектов для компаний топливно-энергетического комплекса “Техносерв” делает акцент на современных энергоэффективных решениях, которые не только повышают эффективность работы и доходы предприятий, но и соответствуют Киотскому протоколу в части необходимости снижения экологического воздействи
|05.09.2011
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«Техносерв» создает энергоэффективный комплекс в сфере ЖКХ для «Нижегородских коммунальных систем»
с помощью ADSL-модема и выделением VPN-канала. «Уникальной особенностью данного проекта является простота масштабирования и возможность использования в качестве типового проектного решения в области энергоэффективных решений для ЖКХ. Такие решения на базе унифицированного комплекса технических средств с применением новейших мировых технологий сегодня востребованы в регионах для поэтапного
|27.07.2011
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Delta Electronics: мировые телеком-операторы сэкономят более $250 млн в год за счет энергоэффективных выпрямителей
год, сообщает компания Delta Electronics, производитель источников питания. В период с января по май 2011 г. Delta Electronics обеспечила поставку и ввод в эксплуатацию на мировом рынке 150000 единиц энергоэффективных выпрямителей в интересах таких компаний, как: Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei Technologies, Nokia Siemens Networks, Deutsche Telekom, Cisco Systems, France Télécom, Vodafone,
|21.06.2011
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Как сделать недвижимость энергоэффективной: рецепт LG Electronics
Одно из основных качеств третьего поколения мультизональных систем MULTI V – это их исключительная энергоэффективность. Использование передовых запатентованных технологий позволило достичь сам
|27.04.2011
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Энергоэффективное освещение: эффекта нет?
язаны указывать на лампочках класс энергоэффективности: от А до G, к которому их продукт относится. Энергоэффективность в данном случае – понятие довольно простое и определяется количеством вид
|29.12.2010
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В Белгороде сдан третий в России энергоэффективный дом
ельным компаниям будет оказываться всяческая помощь в тиражировании практики строительства «умных», энергоэффективных домов.
Электроэнергетика и организации, системы, технологии, персоны:
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