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Электронное правительство
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Цифровое правительство


07.10.2021 «Крок» обеспечила единую систему нотариата адаптивным хранилищем 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
16.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с ПО для автоматизации МФЦ ГК «Эволента» 1
22.07.2021 «АМТ-Груп» объявляет о назначении директора филиала компании в республике Беларусь 1
18.02.2021 Компания «Кворум» объявила о включении платформы «СМЭВ-Интегратор» в Реестр российского ПО 1
26.01.2021 Устройства MIG работают с дуальными смарт-картами Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 1
08.09.2020 Три российских проекта получили награды международной премии в области ИКТ 1
22.06.2020 Ростех оборудует ситуационный центр губернатора Саратовской области 1
30.04.2020 У министра связи отбирают одного заместителя 1
30.01.2020 «Росэлектроника» спроектировала «цифровое правительство» для Саратовской области и Адыгеи 2
20.01.2020 Цифровое правительство 1
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов 1
30.12.2019 На «Госуслугах» масштабная утечка. Скомпрометированы данные десятков тысяч россиян 1
13.12.2019 «Ростелеком» в Северной Осетии в 2019 году оцифровал десять госуслуг 2
02.10.2019 Будущее искусственного интеллекта в России: как технологии превратятся в решения 1
29.07.2019 Российскому искусственному интеллекту нужны 180 миллиардов 1
10.07.2019 Ростех создал проект «цифрового правительства» для Башкортостана и Татарстана 1
04.06.2019 МВД не удалось вернуть «Крафтвэй» в реестр недобросовестных поставщиков, откуда тот выбрался назло ФАС 1
13.05.2019 МВД засекретило техподдержку ИТ-системы, за которую сажали ее создателей и приемщика 1
22.04.2019 МВД требовало с AT Consulting миллион за туалет и воду, использованные во время исполнения госконтракта 1
22.04.2019 Прекращено дело против главы AT Consulting, арестованного за ИТ-систему МВД 1
28.03.2019 Какие данные о гражданах будут храниться в Цифровом профиле и почему «Ростелекому» не разрешили за это заплатить 1
20.03.2019 Российские ИТ-решения выходят на африканский рынок 1
27.02.2019 Путин поручил разработать нацстратегию по искусственному интеллекту 1
01.02.2019 Власти заставляют МВД засекретить техподдержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 1
30.01.2019 НИИ «Восход» возглавит человек, отбиравший у чиновников чайники и двери кабинетов 1
11.01.2019 МВД выделило 1,65 млрд на поддержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 1
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 1
18.12.2018 AT Consulting переживает резкий спад госзаказов 1
05.12.2018 В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России 1
29.11.2018 Эксперты: национальная система управления данными должна фокусироваться на пользе для бизнеса и граждан 1
23.08.2018 Как Минфин наводит порядок в данных о населении и юрлицах 1
22.08.2018 Главный ЦОД чиновников Крыма покупает китайское «железо» на 100 миллионов 1
30.07.2018 «Ростех» спроектирует «цифровое правительство» для Татарстана 1
25.06.2018 В Крыму дважды не нашли строителей для главного ЦОДа чиновников 1
30.05.2018 Счета по региональным и муниципальным услугам теперь можно оплатить онлайн на Едином портале госуслуг 1
23.05.2018 Председатель ИТ-комитета Вологодской области: почему цифровая экономика начнется с регионов 2
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
27.04.2018 «Отца» «Электронного правительства» и «Платона» Алексея Нащекина выпустили из тюрьмы 1
23.04.2018 Выпущен из СИЗО глава AT Consulting, арестованный ФСБ за ИТ-систему МВД 1

Публикаций - 486, упоминаний - 819

Электронное правительство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 239
Microsoft Corporation 11017 26
РТЛабс 145 19
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 17
Ростех - Ростехнологии 2230 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 12
НТС - Национальные телематические системы 20 10
Ростелеком Связьинвест 692 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 9
IBM 3527 9
SAP SE 3207 8
Google LLC 7128 7
Yandex - Яндекс 4099 7
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 28 7
АйТи 749 7
HP Inc. 2898 5
Ростелеком Сибирьтелеком 299 5
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 5
Ростелеком ЦентрТелеком 188 5
HTC Corporation 1185 5
NVision Group - Энвижн Груп 545 5
Барс груп 402 4
Ростелеком Дальсвязь 203 4
Cisco Systems 2037 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 4
ВолгаТелеком 214 4
Abbyy 793 4
Apple Inc - Эппл Рус 7680 4
Новые облачные технологии (НОТ) 227 4
Ланит ГК 1155 3
Brocade Communications Systems 141 3
АФК Система ПАО 991 3
Mandriva - Mandrake 105 3
Спецтехника и связь МВД России ФКУ НПО 7 3
Red Hat 664 3
РТ-Инвест 37 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Почта Банк 289 8
Почта России ПАО 1570 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Царицын капитал 22 3
Prometheus Capital Partners 5 3
Uber 257 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Uber Technologies 258 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
Открытие ФК 538 2
BMW 248 2
Airbnb 62 2
Airbus Group 71 2
CyberPlat - КиберПлат 201 2
Альфа-Банк 1123 2
Уралсиб Банк 389 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
GreenMoney - ГринМани 5 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Новатэк 27 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Газпром нефть 380 1
РОСНО СК 68 1
Hilton Hotels & Resorts 8 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
ИРКОС 1 1
МДМ Банк 150 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 47
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 34
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 14
Правительство РФ 2200 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 13
Президент Российской Федерации 1439 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 6
ПФР Департамент информационных технологий 102 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 4
Федеральное казначейство России 766 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 3
Росатом СКЦ - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Совет Министров Республики Крым - Министерство Внутренней Политики Информации и Связи Республики Крым 5 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Правительство Республики Казахстан 8 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 15
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 7
ИТ-аутсорсинг 670 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 5
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 4
Безопасный город 347 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 3
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 3
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
Субтехнологии 8 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 2
3G - Стандарт мобильной связи 3709 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 79 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 2
Нейропротезирование - разработка нейронных протезов - Neuroprosthetics - Neural prosthetics 4 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 2
Умные платформы 496 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 17
Google Android 10750 16
Apple iOS 5741 13
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 12
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 12
ЭОС Дело СЭД 620 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 5
Модернизация ИБД 6 4
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 4
Microsoft Windows 10 6612 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 4
Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
Linux OS 4243 3
Seldon.Basis 7 3
Электронное здравоохранение - Программа 19 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Google Gmail 600 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Microsoft Cortana 141 2
Google Chrome - браузер 1117 2
Stafory - робот Вера 24 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1161 2
Microsoft Windows 7 1662 2
VMware vSphere 281 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 2
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 2
VisionLabs Luna Platform - СКУД 43 2
IBM Watson 105 2
Шилов Сергей 61 16
Нечаев Андрей 21 13
Нащекин Алексей 111 12
Никифоров Николай 1126 11
Бондаренко Михаил 52 9
Путин Владимир 1820 8
Медведев Дмитрий 1433 5
Махонов Александр 29 5
Нечаев Владимир 10 5
Щеголев Игорь 676 4
Калугин Сергей 162 4
Бойко Елена 151 3
Рубанов Владимир 61 3
Лопаткин Герман 102 3
Абрамченко Виктория 15 3
Шипелов Андрей 21 3
Лукошков Дмитрий 29 3
Агафонов Вадим 13 3
Бетсис Павел 84 3
Елистратов Николай 90 3
Васадзе Леван 5 3
Ротенберг Аркадий 42 3
Паршин Максим 141 3
Бровко Василий 47 3
Ротенберг Игорь 35 3
Носков Константин 201 3
Осеевский Михаил 221 3
Иванов Олег 124 2
Евраев Михаил 222 2
Филатов Андрей 99 2
Войтенко Олег 24 2
Кисляков Евгений 83 2
Рахтеенко Владимир 31 2
Ермолаев Артем 340 2
Богачев Игорь 172 2
Шадаев Максут 384 2
Акимов Максим 167 2
Мацоцкий Сергей 150 2
Малофеев Константин 98 2
Рейман Леонид 408 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 265
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 74
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 31
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 30
Казахстан - Республика 2621 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 14
Россия - СФО - Новосибирск 1956 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 10
Россия - ПФО - Казань 1510 9
Украина 3347 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 9
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 8
Германия - Федеративная Республика 3614 8
Индия - Республика 2161 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 7
Беларусь - Белоруссия 2081 7
Франция - Французская Республика 2112 6
Россия - Ростовская область 860 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Восточная Европа 1669 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
Япония 2760 4
Европа 3730 4
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Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 4
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 4
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 4
Россия - Свердловская область 805 4
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Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 218 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 14
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Информационное общество - Государственная программа 282 8
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
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ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 4 2
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Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
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MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
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