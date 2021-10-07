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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Электронное правительство
e-Government
Цифровое правительство
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 486, упоминаний - 819
Электронное правительство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шилов Сергей 61 16
|Нечаев Андрей 21 13
|Нащекин Алексей 111 12
|Никифоров Николай 1126 11
|Бондаренко Михаил 52 9
|Путин Владимир 1820 8
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Махонов Александр 29 5
|Нечаев Владимир 10 5
|Щеголев Игорь 676 4
|Калугин Сергей 162 4
|Бойко Елена 151 3
|Рубанов Владимир 61 3
|Лопаткин Герман 102 3
|Абрамченко Виктория 15 3
|Шипелов Андрей 21 3
|Лукошков Дмитрий 29 3
|Агафонов Вадим 13 3
|Бетсис Павел 84 3
|Елистратов Николай 90 3
|Васадзе Леван 5 3
|Ротенберг Аркадий 42 3
|Паршин Максим 141 3
|Бровко Василий 47 3
|Ротенберг Игорь 35 3
|Носков Константин 201 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Иванов Олег 124 2
|Евраев Михаил 222 2
|Филатов Андрей 99 2
|Войтенко Олег 24 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Рахтеенко Владимир 31 2
|Ермолаев Артем 340 2
|Богачев Игорь 172 2
|Шадаев Максут 384 2
|Акимов Максим 167 2
|Мацоцкий Сергей 150 2
|Малофеев Константин 98 2
|Рейман Леонид 408 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru