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Ситуационный центр (СЦ)
Диспетчерский центр (ДЦ)


16.09.2021 ICL и «Билайн Бизнес» представят совместные решения на Kazan Digital Week 1
30.07.2021 Как создаются российские АИС и ситуационные центры 3
02.06.2021 «Мегафон» стал партнером Калининградской области в развитии инновационных сервисов 1
17.05.2021 Ситуационным центрам в регионах рекомендовали системы для бизнес-аналитики 1
28.01.2021 Цифровые системы оповещения и безопасности в регионах обойдутся в 65 миллиардов 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 7
20.07.2020 «АйТиПроект» внедрил RFID-систему на цифровом заводе» НЭВЗ 1
25.05.2020 Simetra и Tech Global выведут аналитическую систему RITM3 на зарубежные рынки 1
07.04.2020 Внедрена первая очередь ИС Ситуационного центра Пензенской области 1
12.03.2020 Simetra разработала цифровую платформу для управления транспортными системами 1
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов 1
07.10.2019 Последние дни регистрации на конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2019» 1
09.09.2019 Система распознавания лиц VisionLabs обеспечит безопасность в ДВФУ 1
04.09.2019 «Трансмашхолдинг» повышает прозрачность производства 1
09.08.2019 Кузбасс и «Автоматика» будут совместно реализовывать цифровые проекты на территории региона 1
25.07.2019 Интеллектуальная транспортная система становится основой инфраструктуры умного города 1
05.07.2019 «Автоматика» представит технологии умного города на «Иннопроме-2019» 1
06.06.2019 «МРСК Сибири» и «Мегафон» займутся совместным развитием инфраструктуры Сибири 2
29.05.2019 Новосибирская область расширит закупки продукции концерна «Автоматика» 3
22.04.2019 Аналитика и большие данные должны приносить прибыль 1
11.04.2019 Конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2019» состоится 23 мая 1
03.04.2019 Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать 1
18.03.2019 Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта 1
28.02.2019 Контакт-центр РЖД обработал за год более 10 млн запросов клиентов 1
25.02.2019 Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта 1
30.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1
23.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1
23.10.2018 «Фогсофт» обновил систему управления взаимоотношениями с поставщиками iTender SRM 1
30.07.2018 «Ростех» спроектирует «цифровое правительство» для Татарстана 1
19.06.2018 «Инфосистемы джет» отчиталась о росте выручки на 6,5% по итогам 2017 года 1
26.03.2018 «Ростелеком» обеспечил безопасность в «Сколково» 1
02.10.2017 Как импортозаместить систему видеоконференцсвязи? 1
31.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2017 г. 3
15.02.2017 «Крок» внедрил свыше 10 системных решений для «Центральной пригородной пассажирской компании» 1
22.12.2015 «Неолант» разработала и внедрила Единую геоинформационную систему Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия) 1
26.11.2015 Приоритеты ИТ в госсекторе: сегодня – контроль и надзор, завтра – умные города 1
11.11.2015 «Центральная пригородная пассажирская компания» оптимизировала управление перевозками с помощью «Крок» 2
14.09.2015 Как построить «умный город»: опыт Huawei 1
20.08.2015 На путинский указ о ситуационных центрах не хватает 1,6 млрд рублей 4

Публикаций - 84, упоминаний - 126

Ситуационный центр (СЦ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Ростех - Концерн Автоматика 397 4
VideoMost - ВидеоМост 191 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
Информзащита 423 2
АйТи 752 2
Simetra - А+С Транспроект 39 2
SUSE 167 2
Siemens AG - Сименс Россия 659 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Крок 1221 2
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 2
Huawei 2731 2
Локотех Ctrl2Go - 2050-Интегратор 4 2
Доверенная среда 8 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
SAP SE 3216 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Samsung Electronics 5686 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Совзонд - Sovzond 66 1
Микротест 177 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Системы и Технологии ГК 11 1
Polymedia - Полимедиа 72 1
Неолант - Neolant 36 1
Dynatrace 46 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
Консист Бизнес Групп 58 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 39 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 25 1
ХайТэк - Hi-Tech 65 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 25 1
Цифра ГК 116 1
YI Technology 4 1
Ситилабс 25 1
Инфокомпас 14 1
Ростелеком Центр - макрорегиональный филиал 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
CarPrice - Карпрайс 31 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
МТС банк 254 2
Pony Express 55 2
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 5 2
Открытие ФК 538 2
Уралсиб Банк 390 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Велобайк 3 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Черкизово ГК 73 1
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 1
Аэроклуб 13 1
PwC Россия 6 1
РАВ Агро Про - RAV Agro Pro 1 1
ЗапСибНефтехим 19 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Marshall Capital Partners 63 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
Почта Банк 289 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Росгосстрах 182 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Альфа-Банк 1126 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Россети ПАО 168 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 4
Правительство РФ 2206 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Правительство Калининградской области 13 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
Счётная палата РФ 460 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Росинфокоминвест - Tech Global 2 1
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 1
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Правительство Пензенской области 16 1
Администрация города Челябинска 1 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
Администрация Псковской области 22 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 15 1
МВД РФ Управление К 38 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Президент Российской Федерации 1440 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
Безопасный город 347 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 5
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 5
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
Big Data - Большие данные 1136 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
Умный автобус 5 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
RDMA - Remote direct memory access - Удалённый прямой доступ к памяти 24 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 146 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
YMS - Yard Management System - Управление складским двором 5 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 1
КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 3 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 3
Google Android 10751 3
Zotzon 2 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Автоматика КриптоБиоКабина (КБК) 20 2
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 10 2
Siemens IoT MindSphere 3 2
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 2
Apple iOS 5742 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 2
Linux OS 4265 2
Цифровой инспектор 6 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 1
ITProject RFID Server 8 1
Esri ArcGIS 108 1
Доверенная среда - Триафлай 4 1
Федеральный ситуационный центр электронного правительства 2 1
Инфосистемы Джет - Jet Signal 2 1
IBM Cognos BI 143 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
ITProject Tracking System 3 1
QGIS - QuantumGIS - свободная кроссплатформенная геоинформационная система 2 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 1
ЕГИС СЦ - Единая геоинформационная система Ситуационного центра Главы Республики Саха 1 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
Терн Аналитика - TernAnalytics 1 1
Инфосистемы Джет - Jet Toolbar 7 1
Geoserver 11 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 14 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Impinj Speedway Revolution R - RFID считыватели 5 1
Shenzhen Chainway C - серия RFID-считывателей 3 1
FogSoft iTender 24 1
FogSoft iTender SRM 3 1
Евсин Александр 10 8
Ежов Василий 14 3
Смирнова-Крелль Оксана 49 3
Калинко Олег 3 3
Смирнова Оксана 10 3
Кабанов Владимир 174 3
Колесников Андрей 78 3
Шумилин Александр 8 2
Седов Анатолий 6 2
Валиуллин Адель 8 2
Определенов Владимир 19 2
Лядов Михаил 7 2
Лукашкин Сергей 19 2
Васильев Дмитрий 40 2
Лебедев Сергей 24 2
Коровко Вадим 17 2
Арсентьев Илья 14 2
Васильева Оксана 10 2
Борщук Наталья 2 2
Самедов Тимур 19 2
Тетерина Элла 13 2
Буйлов Юрий 13 2
Куркин Андрей 2 2
Шупенин Юрий 3 2
Соколов Дмитрий 45 2
Суслин Андрей 4 2
Главчев Владимир 17 2
Теличева Наталья 125 2
Канатова Алина 2 2
Иващенко Андрей 10 2
Ханин Александр 42 1
Албычев Александр 74 1
Малофеев Константин 98 1
Давыдов Денис 32 1
Путин Владимир 1826 1
Степанов Антон 56 1
Лысенко Эдуард 209 1
Поляков Сергей 60 1
Абакумов Евгений 103 1
Богачев Игорь 172 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
Россия - Калининградская область 539 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - Пензенская область 347 2
Россия - ПФО - Самара 1291 2
Россия - Владимирская область 368 2
Россия - Кемеровская область 468 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 2
Казахстан - Республика 2637 2
Казахстан - Алматы 264 2
Россия - Калининград 670 2
Россия - Челябинск 773 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 2
Россия - Тюменская область 583 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 1
Россия - Красноярский край 666 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Россия - Рязанская область 314 1
Россия - Саратовская область 344 1
Россия - Омская область 384 1
Грузия 691 1
Россия - Иркутская область 546 1
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - Кемерово 311 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Оренбург 258 1
Китай - Шанхай 244 1
Россия - Смоленская область 229 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 1
Россия - Калуга 296 1
Россия - Хабаровский край 418 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 4 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 6 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Цензура - Свобода слово 1 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1991 4
Gartner 2193 2
Markets&Markets Research 78 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 30 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764205, в очереди разбора - 667892.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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S3-хранилище

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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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