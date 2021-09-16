Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ситуационный центр (СЦ)
Диспетчерский центр (ДЦ)
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 84, упоминаний - 126
Ситуационный центр (СЦ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евсин Александр 10 8
|Ежов Василий 14 3
|Смирнова-Крелль Оксана 49 3
|Калинко Олег 3 3
|Смирнова Оксана 10 3
|Кабанов Владимир 174 3
|Колесников Андрей 78 3
|Шумилин Александр 8 2
|Седов Анатолий 6 2
|Валиуллин Адель 8 2
|Определенов Владимир 19 2
|Лядов Михаил 7 2
|Лукашкин Сергей 19 2
|Васильев Дмитрий 40 2
|Лебедев Сергей 24 2
|Коровко Вадим 17 2
|Арсентьев Илья 14 2
|Васильева Оксана 10 2
|Борщук Наталья 2 2
|Самедов Тимур 19 2
|Тетерина Элла 13 2
|Буйлов Юрий 13 2
|Куркин Андрей 2 2
|Шупенин Юрий 3 2
|Соколов Дмитрий 45 2
|Суслин Андрей 4 2
|Главчев Владимир 17 2
|Теличева Наталья 125 2
|Канатова Алина 2 2
|Иващенко Андрей 10 2
|Ханин Александр 42 1
|Албычев Александр 74 1
|Малофеев Константин 98 1
|Давыдов Денис 32 1
|Путин Владимир 1826 1
|Степанов Антон 56 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Поляков Сергей 60 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Богачев Игорь 172 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|CNews Analytics 1991 4
|Gartner 2193 2
|Markets&Markets Research 78 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764205, в очереди разбора - 667892.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764205, в очереди разбора - 667892.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru