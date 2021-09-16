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Ренессанс кредит Банк


16.09.2021 «Ренессанс кредит» и «Диасофт» с нуля запустил направление брокерского обслуживания 1
24.08.2021 В офисах «Связного» появилась возможность подписания кредитных документов 1
19.08.2021 IBS Platformix и Factor Group внедрили решение Opengear для банка «Ренессанс кредит» 1
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 2
18.06.2021 Держателям карт «Мир» банка «Ренессанс кредит» стал доступен сервис платежей Samsung Pay 1
17.06.2021 «Ренессанс кредит» запустил сервис Mir Pay для карт «Мир» 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 2
07.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля 1
02.03.2021 «Ренессанс кредит» запустил Apple Pay для карт Mastercard 1
18.02.2021 CRM-система банка «Ренессанс кредит» интегрирована с чат-платформой edna 1
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта 1
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
17.01.2021 Что ждет ИТ-рынок от 2021 г. 1
22.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
11.10.2020 Применение ИИ в финансовой сфере экономит миллионы 1
19.08.2020 Аналитика Abbyy: российские компании стали вдвое чаще использовать программных роботов с ИИ 1
11.08.2020 В мобильном банке «Ренессанс Кредит» стал доступен новый канал обслуживания клиентов 1
27.07.2020 ФОРС помог банку «Ренессанс Кредит» осуществить миграцию на PostgreSQL 2
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 1
09.01.2020 «Ренессанс кредит» использует Abbyy FlexiCapture для обработки кредитных заявок 2
31.10.2019 В сервисный центр системного интегратора Oberon назначен новый директор 1
10.10.2019 «Билайн» поможет «Ренессанс Кредиту» в развитии digital-рекламы банка 2
10.10.2019 Искусственный интеллект «Билайн» будет искать клиентов для российских банков 1
21.08.2019 Как МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 в разы повысили цены на SMS-рассылки 1
13.06.2019 В мобильном банке «Ренессанс Кредит» стало доступно оформление карт 1
07.06.2019 Годовая выручка «Синимекс» выросла на 15%, превысив 1,167 млрд рублей 1
12.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
07.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
18.01.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
25.12.2018 В России развивается аналог платформенных решений SAP, IBM, Microsoft, Oracle 1
19.12.2018 «Ренессанс Кредит» обновил мобильный банк для iOS 1
23.11.2018 «Информзащита» и One Identity займутся развитием темы Identity and Access Management 1
09.07.2018 «Ренессанс кредит» запустил мобильные версии внутренних порталов для сотрудников 1
04.07.2018 «Ренессанс Кредит» запустил мобильные версии внутренних порталов для сотрудников 2
04.07.2018 Банк «Ренессанс кредит» запустил мобильные версии внутренних порталов для сотрудников 1
14.05.2018 «Синимекс» представила итоги за 2017 год 2
12.04.2018 «Ренессанс Кредит» совместно с CallToVisit запустил проект по предоставлению услуги бесплатного такси до отделения 3

Публикаций - 143, упоминаний - 259

Ренессанс кредит Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 15
SAP SE 3211 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 6
Microsoft Corporation 11060 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 4
IBM 3537 4
Polymatica - Полиматика 41 4
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
АйТи 751 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Naumen - Наумен 341 2
ICL Services 51 2
Mankiewicz 7 2
Abbyy 793 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
Cinimex - Синимекс 160 2
Oracle Corporation 3342 2
3733 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
Программный продукт ГК 92 2
ВЭБ Инжиниринг 2 2
Телеком-защита 48 2
Cloudera 49 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
Brother 106 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
Zabbix SIA - Заббикс 34 1
Консист Бизнес Групп 58 1
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 1
ФОРС ГК 22 1
Mellanox Technologies 69 1
Ай-Теко - РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики 12 1
Google LLC 7144 1
Blue Prism 11 1
One Identity 3 1
One Identity - Balabit 11 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Газпромбанк - ГПБ 692 15
Альфа-Банк 1123 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Открытие ФК 538 8
Почта Банк 289 7
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 6
ВТБ24 583 5
OTP Group - ОТП Банк 125 5
РСХБ - Россельхозбанк 183 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 4
ВТБ Страхование 52 4
Уралсиб Банк 389 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
Ингосстрах СПАО 210 4
Связь-банк 78 3
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 3
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 3
МДМ Банк 150 3
Азия Цемент 10 3
Почта России ПАО 1572 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Альфа-Капитал УК 45 2
Руснарбанк КБ 9 2
Русский стандарт Банк 302 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Благосостояние НПФ 32 2
Еврофинанс Моснарбанк АКБ 10 2
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 2
Геобанк КБ 30 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Росгосстрах 182 2
Мосэнерго ПАО 49 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Счётная палата РФ 460 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Федеральное казначейство России 766 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
PAM - Privileged Access Manager - Решения для контроля и управления привилегированным доступом пользователей 20 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 167 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 29 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
in-house разработка в компаниях 18 1
ГОСТ Р 58777 - Воздушный транспорт. Аэропорты. Технические средства досмотра 2 1
ГОСТ Р 58776 - Средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей 2 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 15 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
DevOps - Development и Operations 296 1
Kubernetes 307 1
Google Android 10750 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Ренессанс кредит RenPro - портал обучения и развития 3 3
Ренессанс кредит RenNews - мобильная версия корпоративного сайта для сотрудников (интранет) 3 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 3
Java - Язык программирования 1175 3
Apple iOS 5741 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
IBM Integration Bus 16 2
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 48 2
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 6 1
FlexSoft - FXL VaBank (Ва-Банк) 4 1
NetApp ONTAP 34 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 40 1
IBM Mainframe 4 1
Google Compute Cloud 1 1
IBM Digital Business Automation 5 1
Spring MVC 3 1
Apache Airflow 9 1
Nvidia Ampere 13 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
Atos Bull Escala 8 1
Тинькофф банк - Tinkoff Stories 3 1
Альфа-Банк gpi Tracker 2 1
FlexSoft - FXL Data Force 4 1
IBM BPM 23 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 1
Avaya PDS - Avaya Predictive Dialing System 2 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Abbyy FlexiCapture 127 1
Стуров Дмитрий 25 5
Крысина Ольга 109 5
Четвернин Алексей 651 5
Воронов Александр 8 4
Благирев Алексей 22 4
Михайлов Евгений 13 4
Пушкин Василий 11 4
Федосов Виктор 8 3
Дворкович Аркадий 169 3
Мясин Антон 10 3
Мотренко Андрей 10 3
Чукарин Алексей 56 3
Грибков Алексей 8 3
Казанцев Сергей 11 3
Степанов Антон 56 3
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 3
Бижан Михаил 10 3
Марова Юлия 10 3
Скакунов Александр 4 3
Кузьмин Павел 14 3
Емельянов Алексей 8 3
Михалев Александр 21 3
Лагунов Андрей 10 3
Успенский Александр 7 3
Емельченков Сергей 83 3
Попов Андрей 72 3
Слуцкий Александр 7 3
Логинова Елена 5 3
Сологуб Денис 16 3
Сотин Денис 102 2
Климов Александр 8 2
Петров Михаил 88 2
Назаров Илья 3 2
Попов Сергей 72 2
Крюкова Светлана 2 2
Гогленков Александр 13 2
Бычков Александр 39 2
Соколовский Александр 36 2
Заренин Андрей 10 2
Понькин Александр 26 2
Россия - Российская федерация - РФ 57309 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 5
Украина 3361 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Европа 3745 3
Россия - Оренбург 255 2
Россия - Сочи 911 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - Уфа 640 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 515 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Воронеж 689 1
Россия - Омск 627 1
Княжество Монако 63 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 1
Франция - Французская Республика 2120 1
Германия - Федеративная Республика 3624 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 1
Казахстан - Республика 2627 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
CNews Analytics 1988 8
CNews Инновация года - награда 26 3
IDC - International Data Corporation 2713 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 1
comScore 225 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews FORUM Кейсы 44 3
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
WorldSkills DigitalSkills 2 1
ComNews Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759400, в очереди разбора - 663090.
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