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Ренессанс кредит Банк
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Публикаций - 143, упоминаний - 259
Ренессанс кредит Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
|Стуров Дмитрий 25 5
|Крысина Ольга 109 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Воронов Александр 8 4
|Благирев Алексей 22 4
|Михайлов Евгений 13 4
|Пушкин Василий 11 4
|Федосов Виктор 8 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Мясин Антон 10 3
|Мотренко Андрей 10 3
|Чукарин Алексей 56 3
|Грибков Алексей 8 3
|Казанцев Сергей 11 3
|Степанов Антон 56 3
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 3
|Бижан Михаил 10 3
|Марова Юлия 10 3
|Скакунов Александр 4 3
|Кузьмин Павел 14 3
|Емельянов Алексей 8 3
|Михалев Александр 21 3
|Лагунов Андрей 10 3
|Успенский Александр 7 3
|Емельченков Сергей 83 3
|Попов Андрей 72 3
|Слуцкий Александр 7 3
|Логинова Елена 5 3
|Сологуб Денис 16 3
|Сотин Денис 102 2
|Климов Александр 8 2
|Петров Михаил 88 2
|Назаров Илья 3 2
|Попов Сергей 72 2
|Крюкова Светлана 2 2
|Гогленков Александр 13 2
|Бычков Александр 39 2
|Соколовский Александр 36 2
|Заренин Андрей 10 2
|Понькин Александр 26 2
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
|Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759400, в очереди разбора - 663090.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759400, в очереди разбора - 663090.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru