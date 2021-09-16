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ОНЭКСИМ
Ренессанс кредит Банк

ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), один из банков сектора потребительского кредитования в России, предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты, вклады и другие услуги. Основанный в 2003 году «Ренессанс Кредит» работает с 14,5 миллионами клиентов в России. География деятельности «Ренессанс Кредит» охватывает 53 региона России. Основным владельцем «Ренессанс Кредит» является Группа ОНЭКСИМ, один из российских инвесторов, который владеет диверсифицированным портфелем активов в сфере финансовых услуг, горнорудной промышленности, недвижимости, энергетике и высоких технологиях. Лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 3354.


16.09.2021 «Ренессанс кредит» и «Диасофт» с нуля запустил направление брокерского обслуживания
19.08.2021 IBS Platformix и Factor Group внедрили решение Opengear для банка «Ренессанс кредит»
18.06.2021 Держателям карт «Мир» банка «Ренессанс кредит» стал доступен сервис платежей Samsung Pay
17.06.2021 «Ренессанс кредит» запустил сервис Mir Pay для карт «Мир»
02.03.2021 «Ренессанс кредит» запустил Apple Pay для карт Mastercard
18.02.2021 CRM-система банка «Ренессанс кредит» интегрирована с чат-платформой edna
11.08.2020 В мобильном банке «Ренессанс Кредит» стал доступен новый канал обслуживания клиентов
27.07.2020 ФОРС помог банку «Ренессанс Кредит» осуществить миграцию на PostgreSQL
09.01.2020 «Ренессанс кредит» использует Abbyy FlexiCapture для обработки кредитных заявок
10.10.2019 «Билайн» поможет «Ренессанс Кредиту» в развитии digital-рекламы банка
13.06.2019 В мобильном банке «Ренессанс Кредит» стало доступно оформление карт
19.12.2018 «Ренессанс Кредит» обновил мобильный банк для iOS
09.07.2018 «Ренессанс кредит» запустил мобильные версии внутренних порталов для сотрудников
04.07.2018 «Ренессанс Кредит» запустил мобильные версии внутренних порталов для сотрудников
04.07.2018 Банк «Ренессанс кредит» запустил мобильные версии внутренних порталов для сотрудников
12.04.2018 «Ренессанс Кредит» совместно с CallToVisit запустил проект по предоставлению услуги бесплатного такси до отделения
06.10.2017 В интернет-банке «Ренессанс Кредит» появился сервис досрочного погашения займов
07.09.2017 «Синимекс» оптимизировала работу call-центра банка «Ренессанс Кредит»
28.08.2017 Число пользователей мобильного банка «Ренессанс Кредит» в первом полугодии 2017 выросло на 77%
21.08.2017 «ЛАН АТМсервис» будет обслуживать информационно-платежные терминалы «Ренессанс Кредит»
08.06.2017 «Ренессанс Кредит» повысил защиту от кредитного мошенничества за счет сервиса БКИ «Эквифакс»
11.04.2017 «Ренессанс Кредит» управляет приемом платежей в каналах ДБО с помощью единой системы от eKassir
04.04.2017 В интернет-банке и мобильном приложении «Ренессанс Кредит» появилась дополнительная аналитика по картам
23.03.2017 «Ренессанс Кредит» запустил обновленный интернет-банк
09.03.2017 Банк «Ренессанс Кредит» внедрил интеллектуальную систему распознавания речи
28.02.2017 «Ренессанс Кредит» оборудовал все отделения системой электронной очереди
16.12.2016 В интернет-банке «Ренессанс Кредит» теперь можно покупать и продавать валюту
27.06.2016 «Ренессанс Кредит» и Qiwi обновили платежный контент интернет-банка и мобильного приложения
06.06.2016 «Ренессанс Кредит» и «ТелеМед» запустили продажи сертификатов «Личный врач»
25.04.2016 Банк «Тинькофф», Ренессанс Кредит, S7 Group, Huawei, «Полиматика» обсудят, как развивается рынок BI в России
23.12.2015 «Ренессанс Кредит» подтвердил соответствие требованиям положения №382-П и стандарта Банка России
02.07.2015 «Ренессанс Кредит» внедрил в call-центре систему распознавания речи
27.11.2014 «Информзащита» провела аудит защищенности обновленного интернет-банка «Ренессанс Кредит»
10.11.2014 «Ренессанс Кредит» внедряет новый интернет-банк на базе IBM WebSphere DataPower вместе с «Неофлекс»
22.07.2014 Tops Consulting создала корпоративный портал для банка «Ренессанс Кредит»
26.05.2014 Bell Integrator внедрил в банке «Ренессанс Кредит» систему мониторинга HP BPM
21.01.2014 Банк «Ренессанс Кредит» внедрил систему тестирования кредитных стратегий Neoflex STM
25.12.2013 «Ренессанс Кредит» внедрил технологию 3D-Secure для банковских карт
06.08.2013 Пополнять карты «Ренессанс Кредит» в терминалах «Элекснет» стало еще проще
09.04.2013 Банк «Ренессанс Кредит» покинул глава департамента ИТ

Публикаций - 202, упоминаний - 221

ОНЭКСИМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7603 22
IBM - International Business Machines Corp 8813 16
Neoflex - Неофлекс 161 15
SAP SE 4417 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 11
Oracle Corporation 5893 10
Diasoft - Диасофт 520 9
Huawei 3093 8
Программный продукт ГК 3659 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8617 8
Microsoft Corporation 22021 8
1С-ИжТиСи 4910 7
ИКС холдинг - Цитадель ГК 57 7
5503 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 462 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7920 6
Cisco Systems 4678 6
Cinimex - Синимекс 165 6
Accenture - Аксенчер 795 5
Qlik - QlikTech 109 5
ОТР 168 5
ФОРС - Центр разработки 307 5
Luxms 14 4
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 169 4
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 373 4
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 87 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 506 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6386 4
Polymatica - Полиматика 45 4
Google LLC 9834 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 960 4
Yandex - Яндекс 4790 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1880 3
АйТи 1124 3
HP Inc. 5241 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1481 3
Veeam Software 267 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 560 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 577 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 307 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5026 28
Альфа-Банк 1341 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2014 25
Росбанк ПАО - Societe Generale 428 20
Уралсиб Банк 467 19
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 803 17
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 746 16
ГПБ - Газпромбанк 817 16
Почта России ПАО 1826 15
Бинбанк 189 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1608 14
Почта Банк 310 13
ВТБ - ВТБ24 644 12
Открытие ФК 2003 10
ПСБ - Промсвязьбанк 657 10
РСХБ - Россельхозбанк 221 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 10
МТС банк 266 10
Связной ГК 1112 9
МКБ - Московский кредитный банк 302 9
Ингосстрах СПАО 282 9
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 9
OTP Group - ОТП Банк 152 9
Citi - Citibank - Ситибанк 259 8
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 7
Русский стандарт Банк 364 7
Евросеть 1389 7
СКБ-банк 99 7
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 109 7
Абсолют Банк 112 6
МДМ Банк 219 6
Segezha Group - Сегежа Групп 94 6
Совкомбанк ПАО 165 6
Открытие ФК - Росгосстрах 261 6
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 72 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 922 6
Благосостояние НПФ 33 6
Связь-банк 127 5
X5 Group 660 5
Магнит - Сеть магазинов 357 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2914 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1168 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7610 7
Федеральное казначейство России 1140 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1880 4
Счётная палата РФ 580 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2097 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2077 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 3
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 554 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 507 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 841 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1408 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 864 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1826 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 99 2
Правительство РФ 6989 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6836 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 546 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 166 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 117 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 229 1
Правительство Красноярского края 60 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 228 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 213 1
Мосгордума - Московская городская Дума 118 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
Правительство Москвы 1485 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 302 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 804 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1265 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 604 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2603 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2232 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2097 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2404 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2174 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 206 1
Руссофт - Russoft 357 3
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 32 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 165 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2491 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12516 50
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 437 17
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1213 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4045 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5632 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30480 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7429 13
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2984 12
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 339 12
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 389 11
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1210 11
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 889 11
Big Data - Большие данные 1894 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1782 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7195 7
Отказоустойчивость - свойство технической системы 940 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 708 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3270 6
ИТ-аутсорсинг 866 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2628 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6139 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1165 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1620 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 690 4
Мобильное приложение - Mobile app 2558 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 194 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 682 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6691 4
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 552 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2387 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 692 4
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 356 4
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1146 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 307 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1839 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1269 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 682 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 395 3
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 136 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3835 8
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2876 7
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 107 7
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 689 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1355 6
Google Android 11666 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 731 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 261 4
IBM Integration Bus 16 4
Microsoft Office 3181 4
IBM BPM 24 3
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 45 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 593 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит - RenPro - портал обучения и развития 3 3
Neoflex Reporting Big Data Edition 20 3
IBM Power Systems - Серия серверов 212 3
Oracle Java - язык программирования 2509 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит - RenNews - мобильная версия корпоративного сайта для сотрудников (интранет) 3 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6002 3
Apple iOS 6290 3
R-Style Softlab - RS-Bank 262 2
Diasoft Flextera 49 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1001 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 433 2
IBM Digital Business Automation 5 2
Apache Spark 66 2
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 77 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 528 2
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 22 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 163 2
Apple iPad 3569 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 187 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 532 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 589 1
Microsoft Skype 1892 1
Такском Визор 1 1
JavaScript - Язык программирования 942 1
Linux OS 7444 1
IBM DB2 339 1
Громов Владимир 12 12
Сотин Денис 106 11
Архипова Мария 18 11
Щенникова Жанна 11 10
Эзрохи Андрей 12 9
Грибков Алексей 8 8
Стуров Дмитрий 27 8
Предтеченский Петр 18 7
Копысов Виталий 22 7
Леушев Андрей 69 7
Натрусов Артем 136 6
Чиков Сергей 17 6
Фомичев Андрей 68 6
Гришин Дмитрий 182 6
Козлов Михаил 167 5
Белоусов Максим 71 5
Путятинский Сергей 57 5
Логинова Елена 5 5
Вербин Владислав 5 5
Назипов Дмитрий 80 5
Орловский Виктор 298 5
Минофьев Сергей 8 5
Сыкулев Андрей 67 5
Соколов Ренат 6 5
Попов Андрей 80 4
Карпунин Алексей 17 4
Залманов Андрей 27 4
Кузин Вадим 34 4
Стятюгин Роман 28 4
Лагунов Андрей 12 4
Пегасов Сергей 53 4
Степанов Антон 57 4
Михайлов Евгений 17 4
Благирев Алексей 22 4
Раевский Роман 13 4
Чаркин Евгений 201 4
Барташев Николай 7 4
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 4
Воронов Александр 9 4
Пушкин Василий 11 4
Россия - Российская федерация - РФ 101218 108
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31767 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12245 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11937 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44293 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12418 7
Европа Восточная 2892 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12403 4
Украина 5844 4
Европа 9824 4
Германия - Федеративная Республика 8229 4
Грузия 1036 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1028 3
Монголия 256 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 554 3
Россия - СФО - Новосибирск 3148 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2930 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2151 3
Сингапур - Республика 1551 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10781 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2523 2
Казахстан - Республика 4367 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 998 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1142 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 881 2
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 342 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 892 2
Италия - Итальянская Республика 3063 2
Финляндия - Финляндская Республика 1657 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 295 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1831 2
Россия - ПФО - Казань 1916 2
Украина - Киев 912 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 238 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 648 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 302 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1191 1
Нидерланды 2099 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1101 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 875 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 29
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5823 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5132 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3683 15
Банковский сектор экономики 1108 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1517 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 450 6
Торговля розничная 408 5
Аутсорсинг 664 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 127 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1889 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 272 3
Инсорсинг - Инхаус 34 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2090 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1566 3
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 60 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4111 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 441 2
Страхование - Страховое дело 405 2
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