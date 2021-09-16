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ОНЭКСИМ
Ренессанс кредит Банк
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), один из банков сектора потребительского кредитования в России, предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты, вклады и другие услуги. Основанный в 2003 году «Ренессанс Кредит» работает с 14,5 миллионами клиентов в России. География деятельности «Ренессанс Кредит» охватывает 53 региона России. Основным владельцем «Ренессанс Кредит» является Группа ОНЭКСИМ, один из российских инвесторов, который владеет диверсифицированным портфелем активов в сфере финансовых услуг, горнорудной промышленности, недвижимости, энергетике и высоких технологиях. Лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 3354.
ОНЭКСИМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Громов Владимир 12 12
|Сотин Денис 106 11
|Архипова Мария 18 11
|Щенникова Жанна 11 10
|Эзрохи Андрей 12 9
|Грибков Алексей 8 8
|Стуров Дмитрий 27 8
|Предтеченский Петр 18 7
|Копысов Виталий 22 7
|Леушев Андрей 69 7
|Натрусов Артем 136 6
|Чиков Сергей 17 6
|Фомичев Андрей 68 6
|Гришин Дмитрий 182 6
|Козлов Михаил 167 5
|Белоусов Максим 71 5
|Путятинский Сергей 57 5
|Логинова Елена 5 5
|Вербин Владислав 5 5
|Назипов Дмитрий 80 5
|Орловский Виктор 298 5
|Минофьев Сергей 8 5
|Сыкулев Андрей 67 5
|Соколов Ренат 6 5
|Попов Андрей 80 4
|Карпунин Алексей 17 4
|Залманов Андрей 27 4
|Кузин Вадим 34 4
|Стятюгин Роман 28 4
|Лагунов Андрей 12 4
|Пегасов Сергей 53 4
|Степанов Антон 57 4
|Михайлов Евгений 17 4
|Благирев Алексей 22 4
|Раевский Роман 13 4
|Чаркин Евгений 201 4
|Барташев Николай 7 4
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 4
|Воронов Александр 9 4
|Пушкин Василий 11 4
Ключевых фраз выявлено - 1174314, в очереди разбора - 995450.
Создано именных указателей - 70241.
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