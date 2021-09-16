ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), один из банков сектора потребительского кредитования в России, предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты, вклады и другие услуги. Основанный в 2003 году «Ренессанс Кредит» работает с 14,5 миллионами клиентов в России. География деятельности «Ренессанс Кредит» охватывает 53 региона России. Основным владельцем «Ренессанс Кредит» является Группа ОНЭКСИМ, один из российских инвесторов, который владеет диверсифицированным портфелем активов в сфере финансовых услуг, горнорудной промышленности, недвижимости, энергетике и высоких технологиях. Лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 3354.