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ДТП
Дорожно-транспортное происшествие


13.09.2021 Росатом и Вологда оснастят интеллектом транспортную инфраструктуру города 1
02.09.2021 В 2022 г. беспилотные грузовики начнут ездить между Москвой и Питером 1
10.08.2021 Tele2 запустил сервис круглосуточной поддержки автолюбителей 1
05.07.2021 Беспилотное такси «Яндекса» появится на дорогах Москвы в ближайшее время 1
29.06.2021 В Amazon роботы начали принимать решения об увольнении людей, даже если они ни в чем не виноваты 1
24.03.2021 Единое рабочее место оператора в «Ингосстрахе» 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 2
09.02.2021 Dahua Technology представит интеллектуальные решения для транспорта на онлайн-конференции CNews «Искусственный интеллект 2021» 2
30.12.2020 Три технологии ИИ 2020 года, которые определят будущее отрасли 1
22.12.2020 «Альфастрахование» совместно с SAS построила аналитическую систему для противодействия мошенничеству 1
09.12.2020 «Альфастрахование» и «Ростелеком» предложили новую защиту для смартфонов 1
23.11.2020 Суперсервис «Европротокол онлайн» стал доступен по всей России 3
17.11.2020 Хрестоматийное качество российских дорог изучит искусственный интеллект 1
20.10.2020 Huawei поделилась опытом построения интеллектуальной ИКТ-инфраструктуры в сфере городского общественного транспорта 1
09.09.2020 Концерн «Автоматика» освоил производство композитных опор для освещения 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
14.07.2020 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила обновленный сервис «Тракмаркет» для продажи и аренды автотранспорта 1
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 1
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 1
27.05.2020 РГС Банк запустил онлайн-продажи страховых продуктов 1
20.02.2020 Softline построила и запустила систему фотовидеофиксации в Алтайском крае 1
30.01.2020 ДИТ Москвы: за год москвичи более 30 тыс. раз запросили записи с камер видеонаблюдения 1
23.12.2019 «Мегафон» и «СДС-Уголь» подписали соглашение о цифровизации угольных предприятий 1
12.12.2019 «Ростех» и «Глонасс» оценили эффективность дорожных камер в регионах 2
15.11.2019 «Лаборатория умного вождения»: вероятность попасть в ДТП для «ночных гонщиков» в пять раз выше 4
13.11.2019 Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП по вине своего водителя 1
01.11.2019 В России заработал первый суперсервис. Это оформление ДТП без полиции 2
16.10.2019 Наталья Соколова, Brand Analytics: Иностранные системы не справляются с анализом российских соцмедиа 1
08.10.2019 Как нейросети меняют умные города 2
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 1
04.10.2019 «ГЛОНАСС» сообщила об условиях оформления европротокола по новым правилам 1
30.09.2019 Крупнейший каршеринг России переходит в облако Microsoft Azure 1
03.09.2019 «Башинформсвязь» установит в Башкортостане более 600 комплексов фотовидеофиксации 1
02.09.2019 1 ноября заработает оформление европротокола на сайте госуслуг 2
20.08.2019 SimbirSoft выпустил мобильное решение для страховых компаний 1
09.08.2019 Как создают «умный транспорт» в разных странах мира 1
01.08.2019 Правительство просит граждан и бизнес оценить прототипы суперсервисов 2
26.07.2019 «Швабе» создал противотуманный лазерный светофор 1
18.07.2019 Названа дата запуска в России первого суперсервиса. Это будет оформление ДТП 1
16.07.2019 Российский бизнес рассмотрел еще восемь будущих суперсервисов 1

Публикаций - 145, упоминаний - 172

ДТП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
Yandex - Яндекс 4101 12
Microsoft Corporation 11060 10
Google LLC 7144 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 5
Крок 1219 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
АвтоТрекер 95 3
ГЛОНАСС АО 82 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Samsung Electronics 5651 3
SAP SE 3211 3
Астерос - Asteros 531 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
IBM 3537 3
М2М телематика 165 3
Oracle Corporation 3342 2
Bright Box - Брайт бокс 16 2
Ланит ГК 1155 2
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 2
Huawei 2730 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
Программный продукт ГК 92 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Элемент ГК - Elementec 49 2
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 15 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Telegram Group 702 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 133 2
Raxel Telematics 5 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
SAS Institute 596 2
Горпарковки 6 1
Baidu Institute of Deep Learning 2 1
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 23 1
YouScan 11 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 1
Google DeepMind 14 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Uber Technologies 258 3
АльфаСтрахование СГ 207 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 3
Uber 257 3
Росгосстрах 182 2
РКС - Российские космические системы 100 2
Phystech Ventures 11 2
Tesla Motors 241 2
Intouch - Интач Страхование 19 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 2
AZ Groeninge 1 1
СДС Уголь ХК 1 1
Lifan 4 1
DiDi Chuxing 19 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 1
Уралсиб Страхование - Страховая компания 21 1
Anytime - Оператор каршеринга 10 1
Миландр ПКК 26 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Спецмаш-диагностика 1 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Согласие СК 44 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Балтика - Пивоваренная компания 111 1
Альфа-Банк 1123 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Яндекс.Такси 271 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
YouDrive - Оператор каршеринга 31 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 16
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Правительство РФ 2201 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Администрация Смоленской области 19 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 3 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
Администрация Красноярского края 25 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 6 1
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 10 1
Министерство транспорта Израиля 2 1
ГКУ РБ - Транспортная дирекция Республики Башкортостан 2 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 1 1
Правительство Республики Казахстан 8 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Счётная палата РФ 460 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 7
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