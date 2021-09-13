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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ДТП
Дорожно-транспортное происшествие
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 145, упоминаний - 172
ДТП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акимов Максим 167 3
|Путин Владимир 1824 3
|Паршин Максим 141 3
|Гурко Александр 129 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Алферов Сергей 2 1
|Мартыньш Валентин 1 1
|Забудько Лев 3 1
|Кульченков Кирилл 1 1
|Алексеев Геннадий 1 1
|Гильмутдинов Динар 1 1
|Казарин Станислав 100 1
|Белоусенко Елена 3 1
|Дембицкая Марина 9 1
|Гончарова Анастасия 4 1
|Гоценко Илья 3 1
|Швецов Сергей 6 1
|Сергеев Артем 2 1
|Грошов Станислав 3 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Кожевников Сергей 12 1
|Калабин Юрий 1 1
|Сорокина Ольга 3 1
|Оксер Ольга 2 1
|Ильин Дмитрий 11 1
|Проскурин Даниил 2 1
|Анохин Михаил 5 1
|Чепа Алексей 2 1
|Липич Григорий 48 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Нечаев Иван 57 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Демидов Михаил 124 1
|Лосев Сергей 43 1
|Черемнов Александр 1 1
|Малявкин Александр 22 1
|Криницин Александр 3 1
|Варятченко Алексей 1 1
|Заикин Алексей 1 1
|Вильде Святослав 14 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
|CNews - ZOOM.CNews 1093 2
|NYT - The New York Times 507 1
|CNews - Auto.CNews 50 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru