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ВОЛС
Волоконно-оптическая линия передачи
Волоконно-оптический кабель
Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель
Оптоволоконные кабели


19.10.2021 «Эр-телеком» подключил к интернету более 1,5 тыс. социально значимых объектов в Волгоградской области 1
12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи 1
07.10.2021 «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 1
09.06.2021 Хозяева «Билайна» разделят свой бизнес 1
03.06.2021 МТС и «Морсвязьспутник» договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной трансарктической ВОЛС 1
03.06.2021 «ВымпелКом» и ГК «Автодор» заключили соглашение об обеспечении скоростных дорог телеком-инфраструктурой 1
31.05.2021 Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи 1
24.03.2021 «ЭР-Телеком» представил цифровые сервисы для жителей и бизнеса Краснодарского края 1
03.03.2021 «Оптиковолоконные системы» поставила первую партию оптического волокна нового типа для проекта ТЕА NEXT 1
02.12.2020 «Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии 2
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию 1
29.09.2020 «Ростелеком» организовал оптическую линию связи с квантовым распределением ключей шифрования 1
05.08.2020 В России потратят 19,5 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
20.07.2020 «Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана 2
17.06.2020 «Ростелеком» запускает проект магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия» 1
05.06.2020 «Таттелеком» подключит к интернету по оптике более тысячи татарстанских школ 1
18.05.2020 Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет 1
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
07.02.2020 Власти хотят ввести для госкомпаний принудительные закупки российской электроники 1
17.01.2020 Российский рекордсмен по квантовой связи просит миллионы из бюджета 1
08.01.2020 Власти требуют подключать к интернету чиновников и силовиков с помощью российского «железа» и кабелей 1
23.12.2019 ТТК завершила первый этап подключения социально значимых объектов 1
23.12.2019 ТрансТелеКом завершил первый этап подключения к интернету социально значимых объектов 2
04.12.2019 «Автоматика» и TTC Marconi заключили соглашение о сотрудничестве 1
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 1
27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 1
21.11.2019 «Ростелеком» досрочно реализовал первый этап нацпроекта «Цифровая экономика» в Калмыкии 1
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 2
25.09.2019 В России протестировали квантовое шифрование на ВОЛС с рекордным расстоянием 1
25.09.2019 В России заработала самая длинная в мире ВОЛС с квантовым шифрованием 3
05.09.2019 «Ростелеком» подключит «Газпром газэнергосеть гелий» к интернету 1
08.08.2019 В центре Москвы впервые заработала сеть 5G 1
05.08.2019 «Telecom Биржа» вложила $2 млн в модернизацию собственной сети 1
02.08.2019 Квартальная выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла на 57% 1
29.07.2019 «Ростелеком» построит новую инфраструктуру связи для реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в Адыгее 1
24.06.2019 В России стали делать миллионы км оптоволокна. Но российский рынок захвачен Китаем и США 2
13.06.2019 Министр связи предложил Китаю строить в России «железо» для 5G 1
07.06.2019 «Мегафон» проложит кабель под Ледовитым океаном, чтобы получился очень быстрый интернет 2

Публикаций - 437, упоминаний - 514

ВОЛС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 148
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 87
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 40
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 36
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 16
Синтерра - Synterra 562 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 12
Ростех - Ростехнологии 2230 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 10
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 8
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 6
Восход ФГБУ НИИ 365 6
Huawei 2723 6
Google LLC 7124 5
Intel Corporation 4143 4
Компьюлинк ГК - Compulink 209 4
ГЛОНАСС АО 82 4
МегаФон ПетерСтар 144 3
Samsung Electronics 5627 3
Zabbix SIA - Заббикс 34 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 3
Таттелеком 102 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 3
Microsoft Corporation 10997 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Rambler Group - Рамблер ГК 483 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 6 3
Nginx - Энджайникс 100 3
Эшелон НПО 56 3
Казахтелеком 199 2
Ланит ГК 1154 2
Qualcomm Technologies 1000 2
IBM 3524 2
Акадо Телеком - Комкор 605 2
NVision Group - Энвижн Груп 544 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
Facebook 3764 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Газпромбанк - ГПБ 692 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 155 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
МКМ.Москабель-Фуджикура 5 2
Гипросвязь ПАО 44 2
Сконтел 7 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
О2О Холдинг 43 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Россети ПАО 168 2
Почта России ПАО 1570 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
Норникель - Норильский никель 177 2
Почта Банк 289 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Локо-Банк 31 1
Интер РАО ПАО 158 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 6 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 11 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 1
Газпром газэнергосеть гелий 1 1
Sumitomo Group 11 1
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 1
eBay Inc 526 1
Tesla Motors 241 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
ФосАгро 54 1
Транснефть 159 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Газпром ПАО 518 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 42
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 20
Правительство РФ 2198 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 11
Президент Российской Федерации 1439 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Роснано 456 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 2
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Московский Кремль - музейный комплекс 9 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 28 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 6 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
Фонд цифрового равенства Луисвилля 1 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 42
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 35
3G - Стандарт мобильной связи 3699 22
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 21
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 19
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 14
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 13
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 11
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 9
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 7
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 7
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 7
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 5
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 5
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 213 5
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 134 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 85 4
Караоке 27 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 161 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 3
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 3
УУС - Универсальные услуги связи 29 3
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 3
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 67 2
Умные платформы 496 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Apple iOS 5741 3
Redis СУБД 46 3
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 3
Apache ActiveMQ 21 3
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 3
OTRS - OpenSource Ticket Request System 10 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
Ростелеком RTFree 8 3
Ростелеком RTOpen 9 3
Google Android 10750 3
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 2
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 2
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
Ростелеком ТЕА Транзит Европа-Азия - Ростелеком ТЕА NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - проект магистральной линии связи 10 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
МТС 3G-сеть 86 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
МегаФон Arctic Connect 6 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Nvidia GeForce NOW 15 1
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 1
Официальный интернет-портал правовой информации 5 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Microsoft Windows 10 6602 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
Никифоров Николай 1126 10
Путин Владимир 1820 9
Калугин Сергей 162 6
Акимов Максим 167 6
Осеевский Михаил 221 5
Духовницкий Олег 91 4
Иванов Олег 124 4
Клименко Алексей 11 4
Белкина Анна 6 3
Шипулин Александр 29 3
Лопаткин Герман 102 2
Логинов Александр 34 2
Дворкович Аркадий 169 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Пехтерев Сергей 39 2
Анохин Сергей 40 2
Тишков Александр 21 2
Кравцов Роман 77 2
Иванов Сергей 170 2
Сапунов Алексей 30 2
Евраев Михаил 222 2
Третьяк Константин 34 2
Высочина Людмила 22 2
Барков Алексей 32 2
Орловский Виктор 229 2
Иванов Михаил 63 2
Ситников Сергей 51 2
Аветисян Армен 41 2
Брюквин Юрий 196 2
Лагода Георгий 51 1
Рейман Леонид 407 1
Мальцев Алексей 12 1
Щеголев Игорь 676 1
Соколов Алексей 121 1
Носков Константин 201 1
Волин Алексей 113 1
Ротенберг Игорь 35 1
Вермишян Геворк 61 1
Бойко Елена 151 1
Кореш Виктор 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 164
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 66
Россия - Санкт-Петербург 7056 30
Россия - Екатеринбург 2054 20
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 17
Россия - Сахалинская область 432 16
Россия - Магадан 134 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 15
Россия - Магаданская область 228 14
Россия - Московская область - Подмосковье 2453 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 14
Россия - Новосибирск 1954 13
Россия - Татарстан - Казань 1507 13
Россия - Краснодарский край 913 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 12
Россия - Татарстан Республика 1613 11
Украина 3344 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 10
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 10
Россия - Петропавловск-Камчатский 141 9
Россия - Ростовская область 859 9
Россия - Амурская область 320 8
Азия - Азиатский регион 1510 8
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 7
Охотское море 29 7
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 7
Европа 3725 7
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 7
Россия - Сочи 910 7
Россия - Сибирь 871 7
Япония 2752 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 6
Россия - Приморский край - Приморье 604 6
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 6
Россия - Республика Крым 625 6
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 6
Россия - Костромская область 228 6
Беларусь - Белоруссия 2079 6
Земля - планета Солнечной системы 854 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 21
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 10
Федеральное законодательство 254 7
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 5
Информационное общество - Государственная программа 282 3
Резерв универсального обслуживания 37 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 3
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 95 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
Частный сектор 7 1
Человеческий фактор 126 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
Великая Отечественная война 122 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Образование в России 328 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
Ведомости 259 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
НТВ - Телекомпания 163 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Россия-1 - телеканал 20 1
CNews Analytics 1988 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 4
Gartner 2187 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
AC&M Consulting 54 1
Current Analysis 9 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 5
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 3
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
НИИ Полюс - Научно-исследовательский институт Полюс имени М. Ф. Стельмаха 9 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 12 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций им. Э. Т. Кренкеля 1 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 3 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 14
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 5
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 2
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
РИФ - Российский Интернет Форум 16 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
Час кода - международное движение 11 1
USENIX - техническая конференция 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658093.
Создано именных указателей - 46326.
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