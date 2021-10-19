Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВОЛС
Волоконно-оптическая линия передачи
Волоконно-оптический кабель
Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель
Оптоволоконные кабели
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 437, упоминаний - 514
ВОЛС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 10
|Путин Владимир 1820 9
|Калугин Сергей 162 6
|Акимов Максим 167 6
|Осеевский Михаил 221 5
|Духовницкий Олег 91 4
|Иванов Олег 124 4
|Клименко Алексей 11 4
|Белкина Анна 6 3
|Шипулин Александр 29 3
|Лопаткин Герман 102 2
|Логинов Александр 34 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Пехтерев Сергей 39 2
|Анохин Сергей 40 2
|Тишков Александр 21 2
|Кравцов Роман 77 2
|Иванов Сергей 170 2
|Сапунов Алексей 30 2
|Евраев Михаил 222 2
|Третьяк Константин 34 2
|Высочина Людмила 22 2
|Барков Алексей 32 2
|Орловский Виктор 229 2
|Иванов Михаил 63 2
|Ситников Сергей 51 2
|Аветисян Армен 41 2
|Брюквин Юрий 196 2
|Лагода Георгий 51 1
|Рейман Леонид 407 1
|Мальцев Алексей 12 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Соколов Алексей 121 1
|Носков Константин 201 1
|Волин Алексей 113 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Бойко Елена 151 1
|Кореш Виктор 71 1
|CNews Analytics 1988 11
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 4
|Gartner 2187 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
|AC&M Consulting 54 1
|Current Analysis 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658093.
Создано именных указателей - 46326.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658093.
Создано именных указателей - 46326.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru