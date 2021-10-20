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USB
Universal Serial Bus
Универсальная последовательная шина


20.10.2021 Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате 1
19.10.2021 Apple выпустила супермощные MacBook с «челкой» как у iPhone. Цены в России 2
19.10.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству 3
18.10.2021 Apple до неузнаваемости изменит дизайн MacBook, взяв за основу фирменную внешность iPhone 1
15.10.2021 Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM 1
12.10.2021 В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother 5
12.10.2021 «Рикор» разработала проприетарную материнскую плату на чипсете Intel C624 1
11.10.2021 Российское средство криптографической защиты информации расширяет область применения 1
07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе 1
04.10.2021 Конструктор для айтишника: что надо знать о модульных вычислениях от Intel 1
04.10.2021 Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото 2
04.10.2021 6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств 2
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 4
30.09.2021 Линейка принтеров Pantum 4S Efficiency: надежный выбор для дома, малого и среднего бизнеса, а также крупных организаций 1
30.09.2021 Kyocera PA/MA 2000: корпоративная надежность в домашних условиях 1
27.09.2021 Устройства «Рутокен» обеспечат безопасную работу в AlterOS 3
27.09.2021 «Рикор» разработала материнскую плату, позволяющую подключать дополнительную периферию 1
28.09.2021 Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD 3
27.09.2021 Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей 3
24.09.2021 EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен 1
23.09.2021 Компания Polywell Computers объявляет о начале поставок в Россию мини ПК с расширенным температурным диапазоном 1
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
22.09.2021 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене смартфона. Видео 2
22.09.2021 Флагманский игровой саундбар от Creative с технологией Super X-Fi 1
20.09.2021 Acer представила новый игровой монитор Predator XB323QUNV 1
14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России 1
13.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с монструозной батареей. Цена, видео 1
13.09.2021 Выпущен крошечный ПК на таинственном процессоре китайской разработки 1
08.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео 1
08.09.2021 Исправленные уязвимости в POS-терминалах PAX могли использоваться в мошеннических операциях 1
08.09.2021 Xerox выпустила принтер C230 и МФУ C235 с поддержкой цветной печати 2
07.09.2021 «Рикор» произведет и поставит материнские платы и серверные корпуса компании «Норси-транс» 2
07.09.2021 Мощный российский дистрибьютор ПО превратился в производителя серверов 2
02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО 1
01.09.2021 Xerox выпустила черно-белый сетевой принтер Xerox B310 1
30.08.2021 Lenovo представила новое модульное решение ThinkSmart Core на российском рынке 1
30.08.2021 РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус» 1
23.08.2021 В Реестр российской электроники вписали центральный процессор отечественной архитектуры. Не «Эльбрус», не «Байкал» 1
23.08.2021 Выпущен первый бюджетный ПК на «Эльбрусах» 1
23.08.2021 «Дыра» в Razer позволяет стать админом Windows 10, просто воткнув мышь 1

Публикаций - 5293, упоминаний - 9508

USB упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5641 700
Apple Inc - Эппл Рус 7685 621
Intel Corporation 4158 610
Nvidia Corp 2012 497
Microsoft Corporation 11039 486
Google LLC 7135 393
Sony 2327 359
Acer Group 1359 345
Lenovo Group 1636 315
HP Inc. 2901 270
LG Electronics 1838 267
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 261
Huawei 2727 226
AMD - Advanced Micro Devices 1664 217
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 216
Toshiba Corporation 1081 192
Xiaomi 904 190
Dell EMC 2393 172
Nokia Corporation 2424 168
Facebook 3765 155
Panasonic 1119 137
Qualcomm Technologies 1001 137
HTC Corporation 1187 132
Twitter 2204 117
Philips 698 105
Yandex - Яндекс 4100 97
Lenovo Motorola 999 83
Canon 554 75
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 74
MediaTek 315 74
Harman Kardon 164 71
Fujitsu 740 67
Seiko Epson Corporation 313 67
Navitel - Навител Навигатор 252 67
MSI - Micro-Star International 273 64
Amazon Inc - Amazon.com 1469 64
NEC 414 51
Western Digital Corporation - WDC 311 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 50
BBK Electronics 117 49
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 46
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 43
Carl Zeiss 176 41
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 24
Kickstarter 95 22
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 20
TÜV Rheinland Group 63 18
AliExpress 275 18
Связной ГК 877 17
Евросеть 883 15
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 14
BMW 248 12
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 11
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 11
Hyundai Motor 144 10
Родник 45 10
LinkedIn 520 9
Asahi Glass 17 9
eBay Inc 529 9
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 8
Yamaha 37 8
Ferrari NV 70 8
Lego 84 8
Assist - Ассист 124 8
Почта России ПАО 1570 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 39 8
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 7
AliExpress Tmall 52 7
Audi 129 7
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 7
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 104 6
TripAdvisor 33 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
X5 Group 599 5
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 5
Nike 85 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 104
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 47
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 45
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 16
Роснано 456 14
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 11
Правительство РФ 2200 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 9
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 8
Пентагон - Министерство обороны США 277 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 6
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 5
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 5
Президент Российской Федерации 1439 4
MI6 - Military Intelligence - МИ-6 - Секретная разведывательная служба Великобритании 11 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 3
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 2
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 51
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 48
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 20
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 9 8
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 7
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
CIPA - Camera & Imaging Products Association 28 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 6
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 5
Linux Foundation 157 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 2
TCG - Trusted Computing Group 13 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 1 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 9 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 13 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
OIN - Open Invention Network 17 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 2021
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 1635
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 1448
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 1262
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 1120
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 647
USB Type-C - USB-C 901 632
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 565
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 553
DDR - Double data rate 1066 469
3G - Стандарт мобильной связи 3714 468
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 452
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 444
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 412
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 392
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 343
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 321
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 600 267
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 266
MP3 629 240
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 305 231
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 229
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 223
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 220
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 213
Smartphone - Смартфон 773 201
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 190
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 180
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 179
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 172
FM-радиовещание - FM-тюнер 468 168
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 165
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 165
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 567 159
MPEG - Moving Pictures Experts Group 452 159
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 157
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 156
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 152
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 141
ARM64 - Архитектура процессора 1017 139
Google Android 10750 1165
Microsoft Windows 10 6622 831
Nvidia GeForce GTX 2055 509
Apple iOS 5741 346
Linux OS 4249 341
Intel Core - Семейство процессоров 863 335
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 333
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 283
Microsoft Windows 7 1662 276
Apple iPad 3263 275
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 274
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 266
Google Play - Google Store - Android Market 2515 256
Microsoft Windows 8 1228 250
Google YouTube - Видеохостинг 1710 230
Corning Gorilla Glass 496 219
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 195
Microsoft Skype 1465 189
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 188
Intel Core i - Cерия процессоров 352 187
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 162
Apple Mac 1455 161
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 161
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 155
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 138
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 133
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 130
Microsoft Office 1926 130
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 129
Samsung Galaxy Note 558 127
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 123
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 118
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 117
Intel Celeron - Серия процессоров 252 115
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 965 114
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 107
Microsoft Windows Phone OS 1472 100
Apple macOS 922 98
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 97
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 130 94
Минасян Карине 91 49
Steve Jobs - Стив Джобс 701 34
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 15
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 14
Катаев Александр 36 12
Наумов Максим 49 11
Путин Владимир 1821 10
Фролов Александр 26 10
Lin James - Лин Джеймс 14 9
Ковалев Александр 156 9
Чубайс Анатолий 106 8
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 8
Rubin Andy - Рубин Энди 59 8
Blass Evan - Бласс Эван 32 8
Рустамов Рустам 169 8
Лебедев Артемий 41 8
Анфимов Павел 16 7
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 7
Мылицын Роман 79 7
Медведев Дмитрий 1433 6
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 6
Романенко Андрей 76 6
Шмыков Николай 8 5
Зайцев Михаил 145 5
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 5
Березкин Григорий 28 5
Ive Jonathan - Айв Джонатан 60 5
Schiller Phil - Шиллер Филип 57 5
Zhao George - Чжао Джордж 12 4
Опанасенко Всеволод 101 4
Горелов Дмитрий 51 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 4
Русинова Юлия 21 4
Груздев Сергей 26 4
Panay Panos - Панай Панос 14 4
Хасьянова Гульнара 85 4
Евдокимов Андрей 54 4
Иванов Владимир 43 4
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 4
Россия - Российская федерация - РФ 57238 1457
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 480
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 315
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 173
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 171
Япония 2771 110
Европа 3736 101
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 92
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 89
Германия - Федеративная Республика 3618 73
Индия - Республика 2165 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 56
Южная Корея - Республика 1454 52
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 45
Украина 3353 40
Франция - Французская Республика 2116 38
Испания - Барселона 533 38
Китай - Тайвань 589 37
Африка 1486 36
Азия - Азиатский регион 1512 36
Северная Америка 1407 35
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 33
Германия - Берлин 355 32
Канада 1295 32
Беларусь - Белоруссия 2084 31
Ближний Восток 1471 30
США - Купертино 204 30
Испания - Королевство 1250 30
Казахстан - Республика 2622 28
Италия - Итальянская Республика 1377 25
США - Сан-Франциско 689 22
Австралия - Австралийский Союз 1121 21
Специальный административный район Гонконг 547 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 19
США - Нью-Йорк 1088 19
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 19
США - Калифорния 972 18
Нидерланды 971 17
Китай - Пекин 319 17
Россия - СФО - Новосибирск 1959 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 66
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 63
Русский язык 976 62
Ctrl 39 19
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 19
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 14
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 13
POI - points of interest 60 13
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 12
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 11
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 10
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