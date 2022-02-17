Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAPAS Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
Публикаций - 88, упоминаний - 94
SAPAS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NYT - The New York Times 955 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5721 2
|Business Insider 187 2
|Wired - Издание 214 2
|BetaNews 46 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 568 1
|Computer Weekly 370 1
|Android Authority 36 1
|Haaretz 10 1
|Gizmodo 118 1
|PC Magazine - PCMag 74 1
|Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 91 1
|CNews - ZOOM.CNews 1388 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 603 1
|Bloomberg 996 1
|Reddit 216 1
|FT - Financial Times 1109 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru