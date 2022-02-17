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SAPAS Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных



17.02.2022 Облачные технологии 2022 1
24.11.2021 Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях 1
16.09.2021 Облачные технологии 2021 1
06.09.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
26.08.2021 «Лаборатория Касперского»: русскоговорящих пользователей больше всего волнует конфиденциальность во «Вконтакте», Instagram и Google 1
25.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
15.07.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
18.02.2021 Облачные технологии 2021 1
28.12.2020 Разработчики новых поисковиков рассказали, как они будут уничтожать Google 1
13.12.2020 Как данные определяют ключевые особенности СХД 1
02.12.2020 Siemens, SAP и BMW объединились, чтобы прогнать из немецкого автопрома Google и Amazon 1
27.11.2020 «Лаборатория Касперского» и художник Duran представили книгу Kaspersky SafeBook 1
19.11.2020 Началось массовое производство смартфона на Debian Linux «для параноиков» 1
03.11.2020 В «Одноклассниках» открылся колл-центр для жителей Санкт-Петербурга и области 1
23.10.2020 Eset: 70% россиян против входа в интернет по паспорту 1
21.10.2020 Acronis создаст собственную сеть из 111 ЦОД по всему миру 1
21.09.2020 В Москве строится первый цифровой жилой квартал 1
18.09.2020 Найден способ сделать сайт в интернете полностью «неубиваемыми» и вечными 1
17.09.2020 WhatsApp, Signal и Telegram с треском провалили банальнейший тест на безопасность 1
26.08.2020 «Лаборатория Касперского» и «Яндекс.Учебник» разработают модуль по ИБ для школьных учителей 1
28.07.2020 Абоненты ТТК теперь могут подключить сервис Kaspersky Who Calls 1
23.07.2020 Dentsu оценила уровень доверия к компаниям в вопросах data privacy 1
17.07.2020 Европа запрещает хранить в США данные своих граждан 1
15.07.2020 Acronis приобрела DeviceLock 1
30.06.2020 Америка объявила войну мифическому чипированию людей 1
11.06.2020 Xiaomi выпустила компактный и дешевый ноутбук «для параноиков». Видео 1
29.05.2020 Acronis заключил официальное партнерство в области ИИ с ФК «Рома» 1
22.05.2020 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники используют имена диджеев для распространения троянцев 1
15.05.2020 Acronis и команда Toyota Gazoo Racing стали партнерами в сфере искусственного интеллекта 1
29.04.2020 «Лаборатория Касперского»: 64% россиян пытались удалять информацию о себе с сайтов или из социальных сетей 1
24.04.2020 «Лаборатория Касперского» запустила акцию «Защити родителей в интернете» 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
16.03.2020 «Яндекс.Деньги» запустили переводы в запрещенном Telegram 1
27.02.2020 Глава Facebook называл своих пользователей тупицами. Это попытались скрыть 1
17.02.2020 Двадцатидолларовая «железка» способна защитить от любой прослушки. Видео 1
03.02.2020 VPC: что нужно знать о виртуальных частных облаках 1
30.01.2020 Разработчик знаменитого антивируса, продававший данные пользователей, назначил виновной свою «дочку» и «убил» ее 1
28.01.2020 Исследование Viber: 52% россиян не пользуются дополнительными функциями для приватного общения 1
19.12.2019 Acronis стала глобальным партнером ФК Liverpool 1
12.11.2019 Acronis и Ingram Micro заключили стратегическое дистрибьюторское соглашение 1

Публикаций - 88, упоминаний - 94

SAPAS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Acronis - Акронис 416 13
Google LLC 9970 8
Meta - Facebook 4192 8
Microsoft Corporation 22176 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3847 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1931 5
Twitter 2371 4
Cambridge Analytica 44 3
IBM - International Business Machines Corp 8843 3
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 228 3
VK - Mail.ru Group 2985 3
Imaginary team 2 2
21 век – ТВ - Народный телефон 1369 2
Alibaba Group 347 2
GitHub 472 2
Citizen Lab 12 2
NSO Group 17 2
Crayon - Крайон 14 2
Huawei 3119 2
Telegram Group 723 2
Apple Inc 10467 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1284 1
China Mobile 367 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 265 1
Dialog - Диалог 403 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 62 1
ESG - Enterprise Strategy Group 134 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
NTT Data 29 1
Систром 7 1
NTT DoCoMo 1107 1
Ingram Micro 52 1
Цифровые активы 42 1
OVH - OVH Groupe SAS 13 1
Deloitte - Делойт 344 1
Rackspace Technology 71 1
SWsoft - Standard & Western Software 45 1
Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 8 1
VeChain 4 1
Согласие СК 698 3
Belkacar - оператор каршеринга 30 2
Май - Российская торговая компания 248 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 2
Blackstone Group 37 2
LinkedIn 554 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 11 1
Maxfield Capital - венчурный фонд 1 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Expedia Group 132 1
Barclays 89 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 250 1
Manchester City - английский футбольный клуб 3 1
Home Depot - сеть магазинов 56 1
Toyota Gazoo Racing 1 1
L’Oreal 53 1
Francisco Partners Management 18 1
Liverpool FC - Ливерпуль - Британский футбольный клуб 4 1
BNP Paribas 61 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 395 1
US Bank 3 1
Porsche Team Project 1 1 1
Toro Rosso - команда Формула-1 1 1
Ornua 2 1
Grupo Santander 16 1
Keurig 2 1
Columbia Nova Technology Partners 1 1
Martine Jarlgaard 1 1
МКБ - Московский кредитный банк 312 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 33 1
Открытие ФК 2224 1
Банк Оранжевый 93 1
АТАК - сеть магазинов 1493 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 88 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 425 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5079 1
Walmart - Wal-Mart Stores 359 1
Maersk 18 1
Газпром ПАО 903 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1617 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9011 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3089 3
Правоохранительные органы - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы 544 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7761 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1185 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 530 2
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 395 1
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 15 1
Президент Российской Федерации 3269 1
Федеральное казначейство России 1203 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 354 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2659 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1935 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 568 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2189 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 500 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2428 1
World Bank Group - Всемирный банк 277 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 7 2
АФТ - Ассоциация Финтех 148 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 6 1
OpenChain 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8856 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33541 11
Социальные сети - Соцсети 1588 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1501 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 5323 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1615 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 18065 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 12920 7
Сервер - Серверные платформы 4992 6
Website - Вебсайт 4804 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 2551 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6008 6
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 999 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10316 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8213 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 5817 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 6875 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 704 5
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 736 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 2430 4
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2817 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7657 4
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1972 4
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 491 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1560 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 544 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 678 3
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 37 3
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 581 3
Мобильное приложение - Mobile app 3558 3
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Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1324 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 492 3
Майнинг криптовалюты - Mining 168 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы 897 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 1650 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 3272 2
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1529 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 614 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3553 2
Microsoft Windows 10 11279 9
Google Android 11758 9
Apple iOS 6323 7
WhatsApp Messenger 716 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 644 6
Acronis Cyber Platform 11 4
Acronis Backup 62 4
Apple macOS 1390 3
Kaspersky Security Cloud 29 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6043 3
Linux OS 7522 3
Google Android 9 Pie 179 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 830 2
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 13 2
Pegasus 66 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 313 2
Linux - Debian GNU 327 2
Acronis Cyber Protect 6 2
Microsoft Office 365 820 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 233 2
Kaspersky Internet Security 356 2
Google Chrome - браузер 1237 2
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud 12 2
Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure 4 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1694 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 137 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 400 1
Acronis Active Protection 16 1
Microsoft Office 3204 1
Google Photos 63 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 209 1
Яндекс.Почта 107 1
Age of Kings 147 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1721 1
Google Nexus - Серия смартфонов 427 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 231 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 233 1
Google Android 10 183 1
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Havens Dan - Хейвенс Дэн 2 2
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Гурзов Константин 19 2
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Newmark Steve - Ньюмарк Стив 1 1
Newman Ryan - Ньюмен Райан 1 1
Selwyn Richard - Селвин Ричард 1 1
Systrom Kevin - Систром Кевин 12 1
Koum Jan - Кум Ян 13 1
Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 1
Levy Steven - Леви Стивен 5 1
Davidson Anthony - Дэвидсон Энтони 1 1
Levy Stephen - Леви Стивен 1 1
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Buemi Sebastien - Буэми Себастьен 1 1
Alonso Fernando - Алонсо Фернандо 8 1
Leupen Rob - Лейпен Роб 1 1
Acton Brian - Эктон Брайан 8 1
Wyden Ron - Уайден Рон 16 1
Предтеченский Петр 18 1
Bergeron Rene - Бержерон Рене 1 1
Тодоренко Регина 1 1
Agaoua Djamel - Агауа Джамел 7 1
Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
Gantz Benny - Ганц Бенни 1 1
Макеев Дмитрий 8 1
Набиуллина Эльвира 77 1
Оганесян Ашот 81 1
Того - Тоголезская Республика 17246 23
Россия - Российская федерация - РФ 103632 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44809 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11139 7
Сингапур - Республика 1560 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12759 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12837 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32447 4
Европа 10561 4
Португалия - Порту 139 3
Канада 3137 3
Швейцария - Цюрих 246 2
Ближний Восток 2535 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12013 2
Франция - Французская Республика 5461 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1107 2
США - Калифорния 3362 2
Бразилия - Федеративная Республика 1923 2
Испания - Королевство 2797 2
Япония 9623 2
Израиль 1729 2
Дания - Королевство 897 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 683 2
США - Флорида - Себринг 2 2
Болгария - Республика 652 2
Америка Северная 2636 2
Италия - Итальянская Республика 3144 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1498 2
США - Нью-Йорк 2595 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1251 1
Испания - Мадрид 145 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 638 1
Индонезия - Республика 778 1
Узбекистан - Республика 1268 1
Земля - планета Солнечной системы 7039 1
Америка Латинская 1398 1
Малайзия 743 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 57 1
Ирландия - Дублин 153 1
Великобритания - Ливерпуль 20 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 8446 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7258 5
Инвестиции - Инвестирование 1229 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление 4805 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1421 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 174 2
Финансовый сектор - Банковский сектор экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 6598 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 941 2
Мошенничество - Махинации 1103 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2879 2
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 21 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 82 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 37 1
Страхование - Страховое дело 935 1
Инвестиции венчурные 378 1
Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 8 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 38 1
Недвижимость 349 1
Образование - Наука - Научная деятельность 3367 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1480 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 219 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 931 1
Денежные переводы 697 1
ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула 392 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 161 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 892 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 757 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2113 1
Федеральное законодательство 1382 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 3070 1
Спам - Spam 433 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 394 1
Образование в России 1897 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2478 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1356 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 79 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 332 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 932 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1868 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика 1318 1
NYT - The New York Times 955 3
Thomson Reuters - Рейтер 5721 2
Business Insider 187 2
Wired - Издание 214 2
BetaNews 46 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 568 1
Computer Weekly 370 1
Android Authority 36 1
Haaretz 10 1
Gizmodo 118 1
PC Magazine - PCMag 74 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 91 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 603 1
Bloomberg 996 1
Reddit 216 1
FT - Financial Times 1109 1
500 Startups 1529 4
Gartner 3271 2
IDC - International Data Corporation 4594 1
Research and Markets 22 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 79 1
451 Research Group 58 1
Gartner Peer Insights 5 1
G2 Crowd: Grid Report for Server Backup 1 1
Privacy International 14 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 2413 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 434 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 203 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 166 5
100+ Forum Russia 3255 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 357 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 752 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 102 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 17 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 100 1
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 1800 1
FIA WEC - FIA World Endurance Championship - Чемпионат мира по автогонкам на выносливость 1 1
Acronis Global Cyber Summit 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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