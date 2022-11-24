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Фондовая биржа Фондовый рынок Акции, облигации, ценные бумаги компаний секьюритизация Company shares and bonds securities

Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - секьюритизация - Company shares and bonds - securities


24.11.2022 МТС предложила своим еврокредиторам перейти на расчеты в рублях
10.10.2022 Softline объявляет о выделении российской части бизнеса из группы компаний Softline и выпуске Бонусных ценных бумаг SLH
21.06.2022 Американцы вложились в стартап бывшего замминистра связи России, чьи акции упали в 5 раз
10.06.2022 МТС уходит с Нью-Йоркской фондовой биржи
15.03.2022 Владелец Mail.ru, «Вконтакте» и «Одноклассников» объявил, что ему угрожает дефолт
14.03.2022 Softline придумала, как избежать санкций, и удержалась на Лондонской бирже
01.03.2022 На крупнейших биржах США прекращены торги акциями «Яндекса», МТС, Ozon
23.12.2021 Большинство россиян предпочитает инвестировать в акции и облигации
18.11.2021 Российский интегратор заработал десятки миллионов долларов на акциях зарубежного конкурента
04.10.2021 Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны
30.09.2021 Всемирно известный российский интегратор решился на двойное IPO
14.07.2021 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей
24.05.2021 «Почте России» разрешили делать бессрочные долги
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию
24.03.2021 Российский госфонд вложился в Telegram, который совсем недавно запрещали в России
03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи
11.02.2021 Информационные технологии помогли россиянам массово выйти на фондовый рынок
09.02.2021 Варяги не смогли конвертировать акции Veon: не нашлось ни одного желающего
28.01.2021 Selectel разместит облигации на Мосбирже
25.11.2020 «Максимателеком» разместила биржевые облигации на 2,5 миллиарда рублей
07.10.2020 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 млрд рублей
02.10.2020 Резидент «Сколково» выпустил коммерческие облигации на 50 млн рублей
29.09.2020 «Сименс Энергетика» выходит на фондовый рынок
24.09.2020 Mail.ru привлекает $600 млн. Зачем они ей нужны?
17.07.2020 Goldman Sachs заработает $100 млн на акциях HeadHunter
06.02.2020 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей
16.01.2020 Основатель Qiwi продал акции компании за $25,7 млн
27.11.2019 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 миллиардов рублей
30.07.2019 Danycom разместил облигации на 1 млрд рублей
27.03.2019 «Ростелеком» разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей
31.01.2019 Американцы бросились скупать акции Luxoft
18.01.2019 Международная группа, включающая украинцев, украла миллионы долларов с помощью ИТ-госсистемы США
17.01.2019 Как Luxoft разрывалась между покупателями, чтобы дорого продаться в Америку
30.11.2018 США обвинили «Яндекс» и Samsung в работе в Сирии
24.08.2018 «Мегафон» представил результаты приобретения акций и депозитарных расписок
16.07.2018 «Мегафон» уходит с Лондонской биржи
04.07.2018 МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные инвестиционные продукты
16.05.2018 МТС разместил первые в России коммерческие облигации по технологии блокчейн
07.03.2018 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 млрд рублей
29.01.2018 Банк «Открытие» заработал почти 2 миллиарда на акциях Qiwi

Публикаций - 4929, упоминаний - 6014

Фондовая биржа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23563 450
Intel Corporation 11689 355
Cisco Systems 4889 331
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8089 315
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9556 308
Aros SEQ - SEC Consult Services 1648 294
IBM - International Business Machines Corp 9207 249
Oracle Corporation 6328 244
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10127 232
Yahoo! 3689 228
Apple Inc 11247 215
Oracle - Sun Microsystems 2207 197
Google LLC 10987 184
HP - Hewlett-Packard 3600 178
Amazon Inc - Amazon.com 2811 171
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7011 164
Yandex - Яндекс 5748 159
Dell EMC 4926 158
Ростелеком - Связьинвест 1704 143
АФК Система ПАО 1717 141
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5596 136
Dell Technologies - Dell Computer 2015 127
Прогноз 1662 126
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 126
Lenovo Motorola 3505 124
Nortel Networks 1295 119
Verizon - WorldCom 486 115
Meta Platforms - Facebook 4346 110
VK - Mail.ru Group 3213 107
AMD - Advanced Micro Devices 3876 105
AT&T Inc 1662 103
HP Compaq Computer Corp 1918 90
Applied Materials 278 87
HP Inc. 5529 85
AOL Inc 1587 84
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 83
JDSU - JDS Uniphase 218 83
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 79
SAP SE 4897 79
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2714 78
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1906 732
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1201 501
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6221 283
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 675 190
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5873 166
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 143
eBay Inc 1599 135
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 131
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 540 129
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1023 123
Merrill Lynch 433 115
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 441 113
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2415 110
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 89
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 86
ГПБ - Газпромбанк 945 75
Альфа-Групп 665 71
Россети Ленэнерго 2359 70
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 218 68
Qiwi 930 65
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 336 62
Альфа-Банк 1606 62
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 61
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 160 60
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 59
Citi - Citigroup 291 59
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 202 58
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 57
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 285 57
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 56
Visa International 1874 53
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 849 51
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 899 46
First Call 239 45
Enron - Enrongate 121 40
101Hotels.com 707 38
DST Global - Digital Sky Technologies 211 38
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1854 36
ПСБ - Промсвязьбанк 735 36
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 158 35
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 946 453
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18121 238
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3733 153
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 388 150
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10425 137
Президент Российской Федерации 3739 77
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9219 76
Судебная власть - Judicial power 2107 74
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 984 61
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 51
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1328 50
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1670 47
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4532 46
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3007 44
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2033 43
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 688 33
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 33
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 500 33
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 32
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 861 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2429 29
Федеральное казначейство России 1556 27
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 558 25
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 24
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 62 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2418 23
Верховный суд Российской Федерации 780 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2441 21
Администрация Президента РФ 981 21
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 238 20
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 132 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3074 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1595 18
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 18
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2521 18
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2719 18
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 17
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 138 16
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2578 906
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 117
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 23
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 189 19
Ассоциация менеджеров 97 16
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 13
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 9
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 8
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 7
Единая Россия - Политическая партия 266 6
ФОИ - Фонд общественных интересов 17 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 6
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 207 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 4
АФТ - Ассоциация Финтех 60 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 3
АРБ - Ассоциация российских банков 206 3
Linux Foundation 174 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 164 2
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 2
4CIO 713 2
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 2
Free TON Community 5 2
TIA - Telecommunications Industry Association 86 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 444 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79544 1149
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53779 500
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6608 495
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25221 484
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39414 400
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22340 321
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26012 304
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17617 301
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16121 262
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3556 226
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9980 210
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26133 208
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20086 207
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21515 202
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13620 190
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9005 173
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17389 163
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8250 160
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10114 154
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3782 150
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3789 149
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11450 149
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19302 145
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15052 141
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4475 141
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7587 140
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13187 136
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12155 131
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 4065 131
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 4897 131
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17398 127
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11693 124
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15134 123
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22093 121
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4282 120
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5531 118
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9154 115
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3696 114
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8749 102
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4005 101
Microsoft Windows 2000 12709 407
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 180
Apple iPhone 6 6197 169
Age of Kings 3449 139
Google Android 12629 107
Apple iOS 6850 80
Apple iPhone - серия смартфонов 6650 78
Microsoft Windows 14500 75
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 65
SAP Ariba 284 64
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6578 55
Linux OS 8316 53
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 48
Microsoft Exchange 1340 46
Google Play - Google Store - Android Market 2959 42
Apple - App Store 2618 42
Oracle PeopleSoft 385 42
Microsoft Windows BitLocker 1278 34
Groupon - Групон - скидочный сервис 200 33
Apple iPad 3747 31
Google Marketing Platform - DoubleClick 248 29
VK - Mail.ru Одноклассники 1490 28
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1562 26
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1082 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4150 24
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1796 24
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 199 24
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 138 23
Oracle Java - язык программирования 2782 22
Google YouTube - Видеохостинг 2443 22
Apple iPod 1531 21
VIA C3 - семейство x86-совместимых микропроцессоров 58 21
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1977 21
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 95 21
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 537 21
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 498 20
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации 58 20
Microsoft Office 3457 20
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3952 19
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1886 19
Путин Владимир 2749 65
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 48
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 44
Усманов Алишер 292 41
Bush George - Буш Джордж 305 36
Волож Аркадий 228 35
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 33
Кочетков Владислав 247 31
Мильнер Юрий 132 28
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 28
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 28
Медведев Дмитрий 1631 26
Рейман Леонид 1031 25
Боровиков Игорь 99 23
Евтушенков Владимир 200 23
Солонин Сергей 92 23
Делицын Леонид 117 23
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 22
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 310 22
Dell Michael - Делл Майкл 190 22
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 20
Юрченко Евгений 132 20
Брюквин Юрий 290 20
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 20
Дуров Павел 252 20
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 113 19
Hogan Art - Хоган Арт 47 19
Таврин Иван 103 19
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 18
Chambers John - Чемберс Джон 118 17
Catz Safra - Катц Сафра 40 16
Добкин Аркадий 72 16
Свердлов Денис 185 16
Изосимов Александр 193 15
Hurd Mark - Херд Марк 95 15
Потапов Владимир 41 14
Карачинский Анатолий 94 14
Larry Page - Ларри Пейдж 186 14
Каримова Гульнара 92 13
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50311 1704
Россия - РФ - Российская федерация 123793 1643
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39577 601
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17176 475
Европа 21353 403
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12960 277
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15181 240
Германия - Федеративная Республика 12034 207
Япония 12951 204
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15129 200
Украина 7302 177
США - Нью-Йорк 2811 168
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13222 157
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6338 132
Нидерланды 3317 125
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 381 108
Канада 4717 105
Азия - Азиатский регион 4928 100
Ближний Восток 2660 100
Южная Корея - Республика 6302 92
Индия - Республика 5093 92
Швеция - Королевство 3499 85
Франция - Французская Республика 7093 83
Великобритания - Лондон 2371 81
США - Калифорния 4675 78
Китай - Тайвань 3764 76
Казахстан - Республика 4873 75
Норвегия - Королевство 1770 68
Финляндия - Финляндская Республика 3479 68
Америка Северная 3025 68
Беларусь - Белоруссия 4324 67
Африка - Африканский регион 3284 67
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1623 64
Италия - Итальянская Республика 4231 62
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 58
Ирак - Республика 695 53
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2388 52
Турция - Турецкая республика 2087 52
Европа Восточная 3003 52
Америка 2157 48
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42267 1581
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14151 1351
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20530 626
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6888 564
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41970 514
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1733 436
Кредитование - Сrediting - Заём 5662 266
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4065 264
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4279 261
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5268 252
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1071 250
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 524 213
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5434 198
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8906 182
Трейдер - Trader - торговля ценными бумагами 544 173
Internet Economy - Интернет-экономика 5485 172
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2044 164
Финансовые показатели 2082 164
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5219 145
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6323 145
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 817 137
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15188 134
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24141 133
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6840 131
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10483 127
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6095 122
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3513 116
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 247 115
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5002 113
Абонентская база - Абонентская плата 5311 112
ISDEX интернет-индекс 250 107
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10005 101
Страхование - Страховое дело - Insurance 5200 100
Рыночная капитализация - Market capitalization 472 100
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4215 99
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10850 98
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1473 97
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7565 95
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9238 92
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1935 90
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 399
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11012 312
Thomson Reuters - Рейтер 5777 205
CNET Networks - CNET News 1639 205
CBS MarketWatch 309 115
91Mobiles 1703 115
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 113
Bloomberg 1117 102
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1249 95
FT - Financial Times 1168 91
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 60
Известия ИД 476 54
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 804 48
AP - Associated Press 1994 43
NYT - The New York Times 1003 40
Forbes - Форбс 637 39
Коммерсантъ - Издательский дом 1257 31
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 27
Mercury Center 309 25
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1183 24
Total Telecom 613 24
SiliconValley.com - SV.com 239 22
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 21
Times 649 19
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 674 19
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 573 19
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 18
CNBC - Consumer News and Business Channel 171 18
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 16
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 15
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 99 13
Briefing 29 13
The Register 1412 13
Silicon 510 12
Fortune 208 12
Yahoo! Finance 118 12
РИА Новости 808 11
Ведомости 571 11
ZDnet 596 11
Liberty Media 67 11
Internet Stock Report 992 424
S&P 500 551 251
S&P - Standard and Poor’s 482 193
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7488 100
IDC - International Data Corporation 4854 57
Moody's Investors Service 135 49
Gartner - Гартнер 3483 43
Bear Stearns 79 40
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2167 40
Thomson Financial - Thomson First Call 206 38
Juniper Research 504 29
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 28
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 28
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 65 18
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 18
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 16
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 13
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 37 12
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 11
Piper Jaffray 101 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 531 9
Fortune Global 500 283 8
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 8
Gartner - Dataquest 348 7
Forrester Research 812 7
IHS iSuppli 397 7
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 5
Fortune Global 100 139 5
eMarketer 201 4
Mobile Research Group 67 4
comScore 394 3
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 8 3
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 10 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 90 3
ABI Research 233 2
Hindenburg Research 3 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 31 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 94 2
NPD DisplaySearch 282 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 47
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1295 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 12
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 420 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 9
РАН - Российская академия наук 1804 7
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 70 6
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 71 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 666 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 336 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 299 4
TED Talks 37 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 228 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 133 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 134 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 583 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 87 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 198 2
Softline Education - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 63 2
KIGAM - Korean Institute of Geoscience and Mineral Resources - Корейский институт геологии и минеральных ресурсов - Южнокорейский институт науки о Земле и минеральных ресурсов 2 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 68 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 486 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 28 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 530 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 165 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 216 2
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 7 2
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 5 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 1
РЭШ - Российская электронная школа 22 1
Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 4 1
БГУ - Белорусский государственный университет 28 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 72 1
HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 2 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 11 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11689 486
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2089 46
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 24
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 11
Международный женский день - 8 марта 282 9
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 6
День молодёжи - 27 июня 692 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 785 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 865 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1744 5
Forex Expo 4 3
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 875 3
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 86 2
РИФ - Российский Интернет Форум 57 2
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 5 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
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Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 2
Online Retail Russia Awards 2 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 2
Intel Developer Forum - IDF 274 1
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SAP Coach Jam 1 1
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Robotics Expo 5 1
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MacWorld Expo 35 1
Венчурная ярмарка 25 1
ИнфоКом 86 1
ЭОС Весенний документооборот 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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