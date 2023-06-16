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«Диасофт» разработала продукт для автоматизации процессинга инструкций по ценным бумагам

«Диасофт» разработала программный продукт «Процессинг инструкций по ценным бумагам» в микросервисной архитектуре. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets и предназначен для подачи инструкций на расчеты по ценным бумагам брокерами, депозитариями и инвестиционными компаниями.

Продукт обеспечивает сквозную обработку инструкций клиентов на расчеты по ценным бумагам в российских и международных расчетных депозитариях. Благодаря поддержке ЭДО в разных форматах и возможности создания унифицированных инструкций продукт поможет легко автоматизировать взаимодействие с любыми депозитариями, в том числе на новых рынках ценных бумаг.

В продукте поддерживается формирование сообщений ЭДО в форматах СЭД НРД, SWIFT, СЭД РТС, при необходимости могут быть оперативно реализованы другие актуальные форматы и каналы взаимодействия.

Основные возможности «Процессинга инструкций по ценным бумагам»: прием входящих инструкций на расчеты по ценным бумагам и сохранение их в унифицированной форме; определение формата ЭДО для исходящих инструкций, формирование и отправка сообщений в требуемом формате в вышестоящие депозитарии; ведение актуальных статусов расчетов по инструкциям, полученным от вышестоящих депозитариев; обработка входящих сообщений, подтверждающих осуществление расчетов по инструкции, отправка их клиентам; обработка клиентских инструкций на переводы между местами хранения.

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Импортонезависимость

Благодаря микросервисной архитектуре продукт «Процессинг инструкций по ценным бумагам» может быть легко встроен в любой ИТ-ландшафт и интегририрован с текущей системой депозитарного учета ценных бумаг.

Платформа развития Digital Q.FinancialMarkets, в состав которой входит продукт «Процессинг инструкций по ценным бумагам», включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (запись в реестре от 1 марта 2023 г. №16800).

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