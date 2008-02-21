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HP Compaq Computer Corp



21.02.2008 Ноутбук HP Compaq 2710p: компактный трансформер
03.05.2007 Хиты продаж ноутбуков марта – начала апреля
29.03.2007 HP Compaq 6515b и 6715b: новые лэптопы с поддержкой HSDPA
05.03.2007 Вечный вопрос – что выбрать? Дуэль ноутбуков от Fujitsu Siemens и HP
28.02.2007 Продажи ноутбуков - метаморфозы начала года
29.01.2007 Итоговые хиты продаж ноутбуков
11.10.2006 HP представил новый ПК для бизнеса
25.07.2006 Июньские хиты продаж ноутбуков
17.07.2006 Ноутбуки: хиты продаж мая
23.06.2006 HP выпустил два новых мобильных ПК
07.06.2006 HP представил новый ноутбук на базе AMD
11.04.2005 HP обновил линейку защищенных ноутбуков
29.03.2005 НР: обновление линейки ПК и новый смартфон
26.06.2003 Служащие Compaq тоже обкрадывают свою компанию
21.06.2003 HP представил новинки для корпоративных пользователей
03.06.2003 Борис Хобод: Бренд продвигают не дистрибьюторы, а крупные дилеры
29.05.2003 Verysell авторизован по ремонту компьютерной техники HP
29.05.2003 HP + Compaq: подробности слияния в России
27.02.2003 Hewlett-Packard и Compaq Computer: слияние не приносит пользы?
20.02.2003 Слияние HP и Compaq: первые результаты в России
21.11.2002 Прибыль объединенного Hewlett-Packard превысила ожидания
01.10.2002 Итоги Photokina 2002, новые функции мобильников и возвращение ЭЛТ-мониторов
02.08.2002 HP предлагает мобильные беспроводные решения для малого и среднего бизнеса
04.07.2002 Compaq урегулировал иск по поводу корпоративной отчетности
17.06.2002 Moody's снизило долговой рейтинг Hewlett-Packard
17.06.2002 Hewlett-Packard анонсирует новую стратегию
31.05.2002 Hewlett-Packard продолжает выпуск корпоративной линии Compaq
14.05.2002 Hewlett-Packard огласила планы развития объединенной компании
14.05.2002 Hewlett-Packard: планы на будущее
06.05.2002 Объединение HP и Compaq официально завершено
30.04.2002 Compaq присвоила компании ВСС партнерский статус Enterprise Reseller
30.04.2002 Compaq переведет корпоративные ПК и рабочие станции Evo на Gigabit Ethernet
25.04.2002 Compaq отметила вторую годовщину появления iPAQ на рынке
25.04.2002 Карли Фиорина: акционеры не были обмануты
25.04.2002 Карли Фиорина: акционеров никто не обманывал
18.04.2002 Compaq и Schlumberger формируют альянс для продажи глобальных IТ-решений
16.04.2002 Конкурентам HP и Compaq на руку их слияние
16.04.2002 Слияние HP и Compaq расчистит дорогу их конкурентам
16.04.2002 Компьютеры Compaq iPAQ и технологию модемной связи Nextel использовали для контроля за перемещениями спортсменов с помощью беспроводной сети
15.04.2002 AMI-Network и Compaq: бесплатные ПК для российского образования

Публикаций - 1852, упоминаний - 3929

HP Compaq Computer Corp упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP - Hewlett-Packard 3423 581
IBM 8661 507
Intel Corporation 10778 447
Microsoft Corporation 20965 364
HP Inc. 5097 351
Dell EMC 4464 341
Oracle - Sun Microsystems 2158 169
Dell Technologies - Dell Computer 806 163
Oracle Corporation 5798 142
Cisco Systems 4624 131
AMD - Advanced Micro Devices 3487 128
Apple Inc - Эппл Рус 10088 128
Toshiba Corporation 2747 117
Sony 5559 102
NEC 1693 90
Yahoo! 3468 85
Acer Group 2178 76
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 727 75
Lenovo Motorola 3318 67
Samsung Electronics 8923 64
Amazon Inc - Amazon.com 2515 63
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1396 60
Nortel Networks 1286 60
Nokia Corporation 5231 54
Fujitsu 1616 51
Casio 290 49
Ericsson 2273 47
HP - palmOne - Handspring 282 47
JDSU - JDS Uniphase 214 43
TI - Texas Instruments Incorporated 758 42
Verysell - Верисел 272 40
Nvidia Corp 3010 38
Verizon - WorldCom 416 36
Juniper Networks 402 35
AT&T Inc 1554 35
ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 34
Red Hat 1118 34
HP 3Com 644 33
SAP SE 4366 32
Broadcom Inc 447 32
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1760 126
eBay Inc 1559 56
Merrill Lynch 427 37
Белый Ветер 213 32
CMGI 124 30
First Call 190 22
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 22
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 199 21
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 20
American Express 301 17
Deutsche Bank 288 16
Boeing 895 13
Rambus 231 12
GM - General Motors 418 12
Credit Suisse First Boston (CSFB) 158 11
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 389 11
Citigroup 270 11
Walt Disney Company 479 10
Daimler AG 170 10
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 9
McDonald’s - Макдоналдс 179 9
Bank of America - Банк Америки 208 8
UBS AG 288 8
Prudential Securities 67 7
Тинькофф ГК - TCS Group 71 7
Procter&Gamble - P&G 196 7
Visa International 1640 7
DuPont 87 6
Ford 350 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 342 6
Morgan Stanley - E*Trade - электронная торговая платформа торговли финансовыми активами 100 6
Expedia Group 131 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 370 5
Техносила 225 5
Priceline.com - online travel agency 133 5
Enron - Enrongate 121 5
Nike 152 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1596 4
UPS 91 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 838 4
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 50
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 563 9
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 348 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2009 6
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 5
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1024 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 148 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 272 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2309 4
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 369 4
U.S. Department of Defense - Pentagon- Министерство обороны США - Пентагон 1427 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 3
Правительство Москвы 814 3
Президент Российской Федерации 1714 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 489 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2730 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 468 2
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 30 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 738 2
U.S. Army - армия США 107 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 292 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 2
Счётная палата РФ 554 2
Управление делами президента Российской Федерации 45 1
World Bank Group - Всемирный банк 237 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 251 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
Совет Европы 75 1
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 1
DIC - Dubai Internet City 8 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 301 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 149 1
Верховный суд Российской Федерации 289 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 137
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 25 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 1
DVD Forum 17 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 35 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 36 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 54 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 168 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 153
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 507 113
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 74
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 68
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 53
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 52
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 51
DDR - Double data rate 2067 44
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4038 36
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1576 33
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 475 30
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 28
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 677 25
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 753 24
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 563 24
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4880 23
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 966 18
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 773 18
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1448 17
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 321 15
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 15
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1265 13
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 61 13
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 220 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12235 13
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 584 13
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 250 12
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3164 12
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 455 12
ARM64 - Архитектура процессора 1224 11
Gigabit Ethernet 820 10
Website - Вебсайт 394 10
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1411 10
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 9
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1028 9
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 216 9
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 554 9
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 302 8
Linux OS 7164 111
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 95
HPE ProLiant - Серия серверов 236 75
Intel Celeron - Серия процессоров 895 75
HP Compaq iPaq 213 72
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2127 69
Intel Pentium III 636 63
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 62
Microsoft Windows 10 10088 59
Microsoft Windows 2000 1030 53
Intel Itanium 607 50
HP Tru64 UNIX - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 57 49
Microsoft Windows NT 707 44
Microsoft Windows XP 2284 41
AMD Athlon - серия микропроцессоров 570 40
Nvidia GeForce GTX 3056 38
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1099 32
SAP Ariba 271 31
ACCESS PalmSource - Palm OS 428 26
Intel Centrino - Intel Sonoma 533 24
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 22
AltaVista 158 21
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 349 21
AMD Duron 116 20
Fujitsu LifeBook 166 20
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 281 20
Symbian OS 1387 19
Java - Язык программирования 2386 19
Acer eMachines 68 19
Intel Core 2 Duo 542 17
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 903 16
Oracle PeopleSoft 367 15
Intel Evo 44 15
Microsoft Office 2944 14
HP UX - Hewlett Packard Unix 225 13
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 13
Microsoft Edge - браузер 1770 12
Microsoft Exchange 947 12
Intel - StrongARM - 62 12
Intel Pentium II 144 11
Fiorina Carly - Фиорина Карли 90 52
Ксенин Алекс 311 28
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 21
Dell Michael - Делл Майкл 184 17
Gates William Henry - Гейтс Билл 857 13
Steve Jobs - Стив Джобс 981 10
Clarke Jeff - Кларк Джефф 19 7
Краснов Михаил 76 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 347 7
Хобод Борис 11 4
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 142 4
Ходос Юрий 17 4
Allen Paul - Аллен Пол 119 3
Farish Robert - Фариш Роберт 42 3
Гудым Денис 16 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 118 3
Chambers John - Чемберс Джон 114 3
McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 14 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 554 3
Тараба Вероника 24 3
Вешняков Александр 26 3
Hurd Mark - Херд Марк 95 3
Калинин Александр 116 3
Кузовкин Алексей 154 3
Гурова Вера 12 2
Устинов Алексей 6 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Муравьев Андрей 10 2
Попова Мария 139 2
Вышлов Андрей 23 2
Зезюлинский Николай 22 2
Фридлянд Виталий 23 2
Ерофеева Мария 31 2
Щербаков Борис 41 2
Грибов Владимир 28 2
Whitman Meg - Уитман Мэг 125 2
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 277 2
Коротков Андрей 81 2
Мухортов Александр 5 2
Тарасов Сергей 31 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 322
Россия - Российская федерация - РФ 82110 209
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 121
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 82
Япония 7885 76
Европа 7243 63
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 56
Германия - Федеративная Республика 7774 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 49
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 46
США - Калифорния 3066 45
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1566 42
Ближний Восток 2481 37
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 369 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 33
Африка - Африканский регион 2660 32
Азия - Азиатский регион 3148 30
Франция - Французская Республика 4920 29
Европа Восточная 2805 27
Северная Америка 2576 24
Европа Западная 1275 23
Латинская Америка 1340 23
США - Нью-Йорк 2584 19
Китай - Тайвань 1551 19
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 18
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1161 17
Южная Корея - Республика 3249 17
Канада 3049 16
Украина 5523 14
Индия - Республика 4070 13
США - Калифорния - Сан-Франциско 1333 13
Сингапур - Республика 1510 12
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 224 12
Россия - СФО - Новосибирск 2906 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2884 11
Закавказье 116 11
США - Калифорния - Кремниевая долина 624 11
Казахстан - Республика 4119 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2127 10
Ирландия - Республика 799 10
ISDEX интернет-индекс 196 44
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1511 15
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2740 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4072 6
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3621 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2226 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5018 4
Русский язык 1653 4
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 174 3
Английский язык 374 2
Закон Мура - Moore's law 167 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 197 2
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 87 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 182 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 215 2
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 31 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 114 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 20 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1085 1
VAD - Value Added Distribution 23 1
Всероссийская перепись населения 40 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
МПС - Международные платежные системы 94 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 93 1
Мошенничество 75 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 145 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 1
Человеческий фактор 171 1
КПД - Коэффициент полезного действия 121 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 101
CNET - Издание 1557 84
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 50
Thomson Reuters - Рейтер 5677 24
WSJ - The Wall Street Journal 1193 24
Associated Press 1965 19
CNews - ZOOM.CNews 1317 18
FT - Financial Times 1067 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 12
DigiTimes - Издание 1279 11
The Register 1224 9
Bloomberg 935 8
NYT - The New York Times 943 8
PC Magazine - PCMag 72 7
ZDnet 555 7
Thomson Financial 114 5
The Washington Post 287 5
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 446 5
Inquirer 421 5
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 4
CBS MarketWatch 269 4
SiliconValley.com - SV.com 238 3
EE Times 151 3
Fortune 156 3
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 3
Silicon.com 350 3
EWeek 176 3
InterNetNews - InternetNews.com 198 2
New Scientist 1444 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
Newsbytes News Network 285 2
Washington Profile 140 2
Yahoo Finance 99 2
Mercury Center 309 2
Commercial Times 91 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 2
cw360 84 2
HPC.ru 80 2
НТВ - Телекомпания 276 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 323 2
IDC - International Data Corporation 4515 111
Internet Stock Report 992 103
S&P - Standard and Poor’s 448 53
Gartner Dataquest 329 50
Fortune Global 100 49 44
Gartner 3173 27
S&P 500 226 16
Juniper Research 419 12
Dow Jones & Company - Доу Джонс 117 11
Bear Stearns 77 10
Mercury Research 60 9
Forrester Research 783 6
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 5
Fortune 100 86 4
Conference Board 72 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 117 3
Forbes Global 2000 29 2
Nikkei Market Access (NMA) 53 2
ITResearch 92 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2647 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 2
PCMark 103 2
IDC Russia - IDC Россия 146 2
IDC EMEA 16 1
In-Stat/MDR 63 1
SmartMarketing 73 1
IC Insights 22 1
Strategy Analytics 281 1
Datamonitor 82 1
Moody's Investors Service 64 1
Yankee Group 161 1
BCG - Boston Consulting Group 76 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 19 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 11 1
Fortune Global 500 266 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 73 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 7
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 175 6
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 175 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 771 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 493 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 326 3
Сириус - Образовательный центр 108 3
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 40 2
Академия наук СССР - АН СССР 19 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 37 2
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 247 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 33 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 214 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 1
РАН - Российская академия наук 935 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 544 1
University of Hawaiʻi System - Гавайский университет 4 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 130 14
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 176 7
CeBIT 406 7
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 164 4
Oracle OpenWorld 58 2
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 2
IDF - Intel Developer Forum 145 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 162 1
ISE - Integrated Systems Europe 34 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 187 1
Photokina 56 1
Intel Developer Forum 104 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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Создано именных указателей - 55201.
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