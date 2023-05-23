Американский фонд вышел из стартапа экс-замминистра связи России с огромными убытками

Фонд Wellington Management Group из США, владевший 5,3% акций британского производителя электрокаров Arrival, практически полностью вышел из капитала компании. За это время принадлежавший фонду пакет акций подешевел в 130 раз.

Выход из капитала Arrival

Американский инвестиционный фонд Wellington Management Group сократил свою долю в базирующемся в Великобритании производителе электромобилей Arrival в 5,3% до 0,4%. Информация об этом размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) .

Wellington Capital собрал пакет акций Arrival в начале 2022 г. Тогда рыночная стоимость данного пакета составляла $237 млн. Однако с тех пор Arrival пережил драматическое падение котировок. Если в конце октября 2021 г. акции компании на американской бирже Nasdaq котировались на отметке $16 за одну ценную бумагу, то к началу 2022 г. они подешевели до $4. Осенью 2022 г. они стоили уже менее $1 за одну акцию.

Между тем, правила Nasdaq требуют, чтобы цена одной акции была выше $1. В этой связи Arrival получила соответствующее уведомление от Nasdaq о несоответствии правилам биржи. После этого компания провела обратное разделение акций в пропорции 1:50.

Фургон Van — первая разработка Arrival

Благодаря этому стоимость одной акции Arrival сейчас составляет $3,2. Рыночная цена пакета, которым ранее владел Wellington Capital, составляет $1,8 млн — в 130 раз меньше, чем этот пакет стоил на момент его скупки.

Взлет и падение Arrival

Компания Arrival зарегистрирована в Люксембурге, ее создатель — россиянин Денис Свердлов, который в 2008-2012 г. был гендиректором телекоммуникационного оператора «Скартел» (торговая марка Yota), а в 2012-2013 г. занимал пост замминистра связи. Свердлов через люксембургский фонд Kinetik владел 75,7% акций Arrival, сейчас его доля сократилась до 49%.

Arrival разрабатывает несколько моделей электротранспорта: электрофургон (Arrival Van), электробус (Arrival Bus), большой электрофургон и электроавтомобиль. В 2021 г. Arrival осуществила обратное поглощение американской SPAC-компании CIIG Merger, у которой не было активов, но которая обладала листингом на Nasdaq.

Всего за 2021 г. Arrival привлекла на бирже $1,3 млрд. Однако производство электрокаров так и не началось, котировки акций стали стремительно снижаться, а у компании нет ни доходов, ни даже выручки. Убытки компании по итогам 2022 г. оцениваются в $1 млрд. Ряд американских инвесторов подал коллективные иски к Arrival, утверждая, что компания намеренно вела их в заблуждение.

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В конце 2022 г. совет директоров Arrival выразил сомнение в способности компании продолжать свою деятельность. Свердлов покинул пост гендиректора. В начале 2023 г. Arrival возглавил Игорь Торгов, который работал вместе со Свердловым в «Скартеле».

Спасители Arrival и проблема с отчетностью

За последние месяцы Arrival смогла найти сразу нескольких новых инвесторов. Американский фонд Antara Capital Master Fund согласился конвертировать имеющиеся у него облигации Arrival на сумму $121,9 млн (38%) в акции компании. Также фонд готов был вложить в компанию $25-50 млн.

Другой американский фонд, Westwodd Capital пообещал предоставить финансирование на сумму до $300 млн. Также Arrival договорилась о слиянии с еще одной SPAC-компанией — Kensington Capital Acquisition Corp IV, имеющей листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже и $238 млн на счетах.

Однако Arrival не смогла сдать отчетность за 2022 г. Это является нарушением правил Nasdaq. Из-за этого отложены сделки с Antara Capital Master Fund и Westwood Capital. Кроме того, процентная ставка по облигациям компании вырастет с 3,5% до 4%.