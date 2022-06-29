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Управление рисками Риск-менеджмент Risk Management



29.06.2022 Ярослав Напалков, Газпромбанк: Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке
14.02.2017 Латвийский банк Citadele оптимизировал управление кредитными рисками с помощью «Неофлекс»
09.12.2016 Сбербанк завершил программу по автоматизации системы управления рисками на финансовых рынках
25.04.2014 Эксперты рассказали про управление рисками с помощью систем e-Procurement
27.06.2013 Михаил Башлыков - Как управление рисками доступа повышает уровень ИБ
13.03.2012 «Астерос Консалтинг» оптимизировал управление рисками в «МегаФоне» на базе SAP
16.09.2009 В IBS открыта практика «Управление рисками и внутренний аудит»
16.11.2007 Новый Oracle Fusion GRC Intelligence: скоординированное управление рисками
24.11.2006 В России прошла первая конференция по управлению рисками в телекоме
16.11.2006 20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях"
16.11.2006 20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях"
15.11.2006 20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях"
04.07.2002 В России только начинают учиться управлению рисками в проекте
26.02.2001 28 февраля состоится семинар "Управление рисками и третейский суд для решения правовых проблем Интернета: от теории к практике"

Публикаций - 456, упоминаний - 506
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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