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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Счётная палата РФ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 460, упоминаний - 1038
Счётная палата РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 43
|Петров Михаил 88 40
|Путин Владимир 1820 37
|Никифоров Николай 1126 27
|Кудрин Алексей 63 26
|Скляр Алексей 49 24
|Медведев Дмитрий 1433 22
|Лысенко Эдуард 209 21
|Ципорин Павел 51 20
|Терещенко Денис 38 20
|Малков Павел 38 19
|Паршин Максим 141 19
|Семенов Алексей 67 19
|Албычев Александр 74 17
|Рымар Максим 36 17
|Хайруллин Айрат 39 15
|Носков Константин 201 15
|Казарин Станислав 100 14
|Петрушин Андрей 64 13
|Яфясов Денис 14 13
|Сапельников Сергей 100 13
|Рудзевич Мария 34 13
|Песчанских Георгий 37 13
|Гогленков Александр 13 12
|Сирота Юрий 38 12
|Мишустин Михаил 302 12
|Акимов Максим 167 12
|Панов Евгений 16 11
|Разумовский Дмитрий 70 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Осипов Владимир 17 11
|Кирюшин Сергей 52 11
|Копырин Федор 11 11
|Малахов Александр 16 11
|Катамадзе Анна 72 11
|Симаков Олег 106 11
|Власов Сергей 76 11
|Егоров Максим 23 11
|Кулешов Василий 11 11
|Геллер Анатолий 12 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756101, в очереди разбора - 659791.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756101, в очереди разбора - 659791.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru