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Счётная палата РФ


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
11.10.2021 Российский алкогольный регулятор внедрит ИИ, чтобы разбирался с обращениями граждан 1
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 6
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 2
08.09.2021 В России строится ИТ-система по выявлению сговоров в оборонной промышленности 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 2
03.09.2021 «Айтеко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками 1
01.09.2021 «Роскосмос» даст своей «дочке» четверть миллиарда, чтобы она сделала госзакупки «мамы» открытыми и прозрачными 2
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 2
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 3
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 3
11.08.2021 Счетная палата ЯНАО внедрила «Р7-Офис» 2
14.07.2021 Количество открытых данных в России растет, а их качество — нет 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
17.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров 2
10.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров 2
10.06.2021 Российский алкогольный регулятор зря потратил 60 миллионов на свои ИТ-системы 7
27.05.2021 Постсоветский вице-премьер арестован за вымогательство взятки у поставщика «Безопасного города» 1
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 4
30.04.2021 Российские ИТ-компании обрушились с критикой на «закон о запрете просвещения» 1
28.04.2021 «Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft 1
05.04.2021 Российским пенсионерам недоплатили сотни миллионов из-за сбоящих баз данных 4
02.04.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
16.03.2021 Власти по ошибке вложили в технопарки лишние 3,2 миллиарда 7
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 2
05.03.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
12.02.2021 CNews приглашает принять участие в конференции «HR Tech 2021» 25 февраля 1
11.02.2021 Власти не дали Федслужбе судебных приставов потратить 126 млн руб. на услуги «Ростелекома» 7
24.01.2021 Ожидали стагнации, а вместо этого продолжаем осваивать растущие ИТ-бюджеты. Как начать экономить? 2
19.01.2021 Счетная палата строит ИТ-систему, которая сделает госкомпании и госкорпорации прозрачными для проверок 4
18.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «HR Tech 2021» состоится 25 февраля 1
12.01.2021 Российские тюремщики получат 25 миллиардов на цифровизацию 3
17.12.2020 «Ланит-Интеграция» и «Инногеотех» займутся цифровизацией лесного комплекса России 1
17.12.2020 Работа федеральной ГИС обходится в 620 тыс. руб. на каждое обращение граждан 8
14.12.2020 Власти начали тотальную проверку ИТ-ресурсов и ГИС госорганов 1

Публикаций - 460, упоминаний - 1038

Счётная палата РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 86
Microsoft Corporation 11017 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 28
Ланит ГК 1155 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 18
VK - Mail.ru Group 2482 13
Ростелеком Связьинвест 692 12
Oracle Corporation 3331 11
Yandex - Яндекс 4099 11
Крок 1219 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 9
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
ОТР 135 8
IBM 3527 8
Google LLC 7128 7
АйТи 749 7
Восход ФГБУ НИИ 365 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 7
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 6
iTeco - Ай-Теко 715 6
Mankiewicz 7 6
Программный продукт ГК 92 5
Twitter 2204 5
SAP SE 3207 5
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 5
Selectel - Селектел 137 5
Red Hat 664 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
Ланит Интеграция 101 4
Инфосистемы Джет 675 4
ELMA 106 4
Directum - Директум 644 4
ФОРС - Центр разработки 179 4
Naumen - Наумен 341 4
Ред Софт - Red Soft 246 3
Газпромбанк - ГПБ 692 24
Почта России ПАО 1570 21
Ингосстрах СПАО 210 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 15
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 15
Уралкалий ПАО 62 15
Уралсиб Банк 389 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 12
Росгосстрах 182 11
Русагро Группа Компаний 139 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Мосэнерго ПАО 48 9
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 9
Аэрофлот 492 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 8
АльфаСтрахование СГ 207 7
Росводоканал 44 7
Казахмыс - Kazakhmys 24 7
Альфа-Банк 1123 7
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 7
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 7
Норникель - Норильский никель 177 7
Procter&Gamble - P&G 93 6
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 6
Фармстандарт АО 32 6
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 6
McDonald’s - Макдоналдс 90 6
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 6
Газпром ПАО 518 6
ММК-Информсервис 20 6
НСПК - Национальная система платежных карт 257 6
Совкомбанк ПАО 147 6
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 6
ТрансКонтейнер 25 6
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 6
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 6
Segezha Group - Сегежа Групп 85 5
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 140
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 46
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 43
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 43
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 42
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 42
Федеральное казначейство России 766 38
Правительство РФ 2200 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 30
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 27
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 25
Президент Российской Федерации 1439 24
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 22
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 21
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 21
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 18
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 17
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 14
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 14
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 14
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 13
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 13
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 12
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Федеральное собрание Российской Федерации 79 11
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 11
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 10
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 19
Руссофт - Russoft 250 4
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 84
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 20
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 18
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 14
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 12
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
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Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 5
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Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 4
НИР - Научно-исследовательская работа 112 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
ИТ-аудит 75 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 26
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 19
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 9
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 8
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 7
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 7
Linux OS 4243 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 6
Microsoft Windows 10 6612 6
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 5
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 5
SAP Sybase SQL Anywhere 11 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 4
ЭОС Дело СЭД 620 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Цифровой инспектор 6 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 3
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 3
VK - Mail.ru Teambox 19 3
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 3
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 2
Google Chrome - браузер 1117 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 2
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Ред ОС 239 2
Microsoft Windows 850 2
Четвернин Алексей 651 43
Петров Михаил 88 40
Путин Владимир 1820 37
Никифоров Николай 1126 27
Кудрин Алексей 63 26
Скляр Алексей 49 24
Медведев Дмитрий 1433 22
Лысенко Эдуард 209 21
Ципорин Павел 51 20
Терещенко Денис 38 20
Малков Павел 38 19
Паршин Максим 141 19
Семенов Алексей 67 19
Албычев Александр 74 17
Рымар Максим 36 17
Хайруллин Айрат 39 15
Носков Константин 201 15
Казарин Станислав 100 14
Петрушин Андрей 64 13
Яфясов Денис 14 13
Сапельников Сергей 100 13
Рудзевич Мария 34 13
Песчанских Георгий 37 13
Гогленков Александр 13 12
Сирота Юрий 38 12
Мишустин Михаил 302 12
Акимов Максим 167 12
Панов Евгений 16 11
Разумовский Дмитрий 70 11
Швиндт Антоний 13 11
Осипов Владимир 17 11
Кирюшин Сергей 52 11
Копырин Федор 11 11
Малахов Александр 16 11
Катамадзе Анна 72 11
Симаков Олег 106 11
Власов Сергей 76 11
Егоров Максим 23 11
Кулешов Василий 11 11
Геллер Анатолий 12 11
Россия - Российская федерация - РФ 57180 297
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 129
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 24
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 13
Восточная Европа 1669 12
Россия - ПФО - Казань 1510 11
Россия - Калужская область 570 11
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 411 11
Россия - Тульская область 752 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 8
Россия - Новосибирская область 811 8
Россия - СФО - Новосибирск 1956 6
Украина 3347 6
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 6
Арктика 141 6
Казахстан - Республика 2621 6
Россия - Ростовская область 860 5
Россия - Севастополь 420 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 5
Россия - Республика Крым 625 5
Беларусь - Белоруссия 2081 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 4
Германия - Федеративная Республика 3614 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 4
Индия - Республика 2161 4
Россия - Калининградская область 531 4
Европа 3730 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 3
Россия - Краснодарский край 913 3
Россия - Кемеровская область 463 3
Земля - планета Солнечной системы 857 3
Россия - Амурская область 320 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 52
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 26
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 15
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 13
Информационное общество - Государственная программа 282 11
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 8
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