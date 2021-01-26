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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россети ФСК ЕЭС Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО
Публикаций - 226, упоминаний - 403
Россети ФСК ЕЭС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гуревич Дмитрий 14 9
|Путин Владимир 2542 8
|Медведев Дмитрий 1604 7
|Серова Елена 317 7
|Кукшев Вячеслав 12 6
|Щеканов Александр 8 6
|Цветков Юрий 9 6
|Новиков Евгений 40 6
|Бандурин Гаральд 15 6
|Бартенева Мария 25 6
|Никифоров Николай 1161 6
|Бударгин Олег 9 6
|Нейман Игорь 5 5
|Любимов Игорь 6 5
|Петров Владимир 15 5
|Попова Мария 139 5
|Аксенов Евгений 20 5
|Суслов Андрей 10 4
|Слизень Виталий 241 4
|Вексин Алексей 11 4
|Сидоров Алексей 16 4
|Кравченко Константин 75 4
|Сечин Игорь 30 4
|Дятлов Сергей 17 4
|Гревцев Владимир 22 4
|Меркушенков Евгений 6 4
|Калюжный Игорь 26 4
|Ананьин Алексей 74 4
|Шилов Сергей 75 4
|Щеголев Игорь 685 4
|Чубайс Анатолий 193 4
|Кутузов Александр 39 4
|Филатов Андрей 105 3
|Лесниченко Максим 11 3
|Муров Андрей 3 3
|Дворкович Аркадий 196 3
|Строкович Антон 51 3
|Инюцын Антон 17 3
|Вексельберг Виктор 143 3
|Иншаков Дмитрий 41 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181753, в очереди разбора - 968604.
Создано именных указателей - 75552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181753, в очереди разбора - 968604.
Создано именных указателей - 75552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru