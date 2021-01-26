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Россети ФСК ЕЭС Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО

Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО


26.01.2021 ГК ФСК запустила корпоративную площадку для закупок на базе B2B-Center
17.10.2019 ЦОД ФСК ЕЭС оснастили комплексами с технологией непосредственного жидкостного охлаждения
22.06.2018 ФСК ЕЭС инвестирует 3,4 миллиарда в создание новой цифровой подстанции в Московской области
15.06.2018 ФСК ЕЭС и Системный оператор ЕЭС организовали дистанционное управление оборудованием крупного энергообъекта
25.05.2018 ФСК ЕЭС и «Ростелеком» заключили cоглашение о стратегическом сотрудничестве
24.05.2018 ФСК ЕЭС и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
30.03.2018 ФСК ЕЭС сообщила об охвате цифровыми каналами связи 83,7% энергообъектов по итогам 2017 года
22.12.2016 «Галактика» начинает сотрудничество с НТЦ ФСК ЕЭС
22.07.2015 «Борлас» провел аудит организационно-функциональной структуры ФСК ЕЭС
08.07.2015 Интегратора бывшей РАО «ЕЭС России» отдали под контроль ФСК ЕЭС
30.06.2015 ФСК купит 20-процентную долю «РАО ЭС Востока» в IT Energy
28.03.2014 «Мастертел» объединил офисы ФСК ЕЭС в единую телекоммуникационную сеть
15.04.2013 «Телеком-защита» создала систему терминального доступа в ФСК ЕЭС
22.01.2013 ФСК ЕЭС перевела свою систему управления на новую версию SAP ERP
18.01.2013 ФСК к 2016 г. создаст в Сколково интеллектуальную систему энергоснабжения
30.10.2012 НИС внедрит сервисы ГЛОНАСС в ФСК ЕЭС
05.07.2012 РКСС и «Геоцентр-Консалтинг» подпиcали соглашение об использовании набора данных RuMap в ГИС «ФСК ЕЭС»
19.06.2012 Esri CIS и РКСС создают геоинформационную систему для ФСК ЕЭС
22.03.2012 Топ-менеджеры ФСК ЕЭС и холдинга МРСК используют «Мобильный офис руководителя»
07.12.2011 «МегаФон» и «ФСК ЕЭС» объединили ресурсы ситуационных центров
30.11.2011 Polymedia создала учебные центры для подготовки энергетиков в восьми филиалах ФСК ЕЭС
28.09.2011 «ФСК ЕЭС» и «МегаФон» создадут высокоскоростную сеть связи в Сибири на Дальнем Востоке
22.02.2011 «РТСофт» создаёт систему мониторинга и управления качеством электроэнергии для филиалов ФСК ЕЭС
30.04.2010 ФСК ЕЭС внедрила центр управления сетями в Санкт-Петербурге
27.04.2010 «Ростелеком» и «ФСК ЕЭС» ввели в эксплуатацию ВОЛС «Челябинск – Хабаровск»
30.03.2009 «Метростандарт» выбрал мобильные компьютеры Motorola МС70 для сбора данных в ФСК ЕЭС
01.12.2008 ФСК ЕЭС внедрила АСУ ТОиР
03.09.2008 «Центр Инфраструктурных Проектов» обследует воздушные линии электропередачи ФСК ЕЭС
02.09.2008 ФСК ЕЭС будет управлять закупками с помощью mySAP SRM
07.08.2008 TopS BI внедрил АСУД в филиалах и «дочках» ФСК ЕЭС
03.07.2008 "Центр инфраструктурных проектов" паспортизирует подстанции ФСК ЕЭС
02.07.2008 «АйТи» модернизировала телекоммуникационные сети ФСК ЕЭС
05.06.2008 ЦИП: виртуальная реальность ФСК
03.06.2008 «АйТи» выиграла конкурс ФСК ЕЭС на техподдержку ПО Oracle
18.04.2008 ОАО «ФСК ЕЭС» завершила монтаж троса со встроенным волоконно-оптическим кабелем
25.03.2008 «ФСК ЕЭС» устанавливает комплексы телемеханики на 20 подстанциях
07.02.2008 КРОК лицензирует ПО Microsoft в ФСК ЕЭС: первый этап
16.01.2008 ФСК ЕЭС переходит к обслуживанию объектов ЛЭП по их фактическому состоянию
19.09.2007 «Синтерра» построит сеть для ФСК ЕЭС
11.04.2007 УЦ Softline обучил более 1000 сотрудников ФСК ЕЭС

Публикаций - 226, упоминаний - 403

Россети ФСК ЕЭС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 25
Microsoft Corporation 22497 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 22
IBM - International Business Machines Corp 8941 19
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 18
Oracle Corporation 6035 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 16
6072 13
HP Inc. 5313 11
Ростех - Ростехнологии 2532 11
РАО ЕЭС - ГВЦ Энергетики 55 11
1С-ИжТиСи 5461 10
Cisco Systems 4720 10
1С-Битрикс - Bitrix 443 10
PM Expert 112 9
Крок - Croc 1616 9
Ростелеком - Связьинвест 1698 9
Армада - РБК софт 714 8
РКСС - Российская корпорация средств связи 37 8
РТСофт - RTSoft 81 8
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 8
Citrix Systems 744 7
Телеком-защита 52 7
SAP CIS - САП СНГ 821 7
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 7
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 284 6
ГКС - Группа компаний Систематика 307 6
Polycom - Поликом Россия 378 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 6
Dell EMC 4736 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 5
OpenText 186 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 5
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 5
Астерос - Asteros 624 5
АйДи - Технологии управления 45 5
ПМСофт 59 5
Esri CIS - Эсри СНГ 89 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 38
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 30
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 24
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 21
РЖД - Российские железные дороги 1458 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 18
Газпром ПАО 1008 17
РусГидро ПАО 206 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 16
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 104 14
Роснефть НК 434 14
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 90 11
Газпром нефть 439 11
Альфа-Банк 1476 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 88 10
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 19 9
ТНК-ВР Холдинг 248 9
ГПБ - Газпромбанк 842 8
Россети Ленэнерго 786 8
X5 Group 709 7
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 36 7
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго 56 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 7
Аэрофлот 648 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 6
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 36 6
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 26 6
Почта России ПАО 1853 6
Башнефть ПАО АНК 118 6
Россети МРСК Юга - Астраханьэнерго 27 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 5
Лукойл Информ 87 5
Сургутнефтегаз - СНГ 193 5
Транснефть 232 5
Северсталь ПАО 308 5
Бинбанк 190 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 4
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 73 4
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 88 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 9
Правительство РФ 8292 9
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 61 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
Правительство Москвы 1640 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 3
Президент Российской Федерации 3770 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 128 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 2
ПФР Департамент информационных технологий 134 2
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 1
4CIO 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 47
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 12
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 10
ИТ-аутсорсинг 898 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 8
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 383 7
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 1467 7
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 604 7
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Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 78 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 5
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 108 5
АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - Интеллектуальная система учета электроэнергии 83 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 4
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 187 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1401 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1202 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1246 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 3
Сервер - Серверные платформы 10956 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 850 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1274 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 10
OpenText Documentum 350 9
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 8
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 7
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 128 5
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 73 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 4
Google Android 11959 4
Microsoft SQL Server 1416 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 3
Microsoft Windows 10 11713 3
Apple iOS 6422 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1059 3
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 27 3
Alfresco 128 3
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 69 3
Esri ArcGIS 127 3
Apple iPad 3663 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 81 2
Галактика ERP 101 2
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 25 2
SAP Fiori 41 2
Галактика EAM 24 2
Россети ФСК ЕЭС ЦОД 3 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
Microsoft Windows Server 2008 243 2
Microsoft SharePoint Server 600 2
IBM FileNet 107 2
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 12 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 1
Microsoft Windows 2104 1
BMC Remedy ITSM Suite 30 1
Intel x86 - архитектура процессора 1391 1
Apple - App Store 2437 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 20 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 123 1
Гуревич Дмитрий 14 9
Путин Владимир 2542 8
Медведев Дмитрий 1604 7
Серова Елена 317 7
Кукшев Вячеслав 12 6
Щеканов Александр 8 6
Цветков Юрий 9 6
Новиков Евгений 40 6
Бандурин Гаральд 15 6
Бартенева Мария 25 6
Никифоров Николай 1161 6
Бударгин Олег 9 6
Нейман Игорь 5 5
Любимов Игорь 6 5
Петров Владимир 15 5
Попова Мария 139 5
Аксенов Евгений 20 5
Суслов Андрей 10 4
Слизень Виталий 241 4
Вексин Алексей 11 4
Сидоров Алексей 16 4
Кравченко Константин 75 4
Сечин Игорь 30 4
Дятлов Сергей 17 4
Гревцев Владимир 22 4
Меркушенков Евгений 6 4
Калюжный Игорь 26 4
Ананьин Алексей 74 4
Шилов Сергей 75 4
Щеголев Игорь 685 4
Чубайс Анатолий 193 4
Кутузов Александр 39 4
Филатов Андрей 105 3
Лесниченко Максим 11 3
Муров Андрей 3 3
Дворкович Аркадий 196 3
Строкович Антон 51 3
Инюцын Антон 17 3
Вексельберг Виктор 143 3
Иншаков Дмитрий 41 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 158
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 53
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 20
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 16
Европа 12319 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 13
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 856 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 9
Россия - СФО - Новосибирск 3269 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 9
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 9
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 8
Африка - Африканский регион 2928 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 7
Россия - Сибирь 1579 7
Россия - ДФО - Амурская область 502 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 6
Россия - ПФО - Казань 2085 6
Финляндия - Финляндская Республика 1816 6
Казахстан - Республика 4467 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 6
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 869 6
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 665 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 5
Европа Восточная 2927 5
Россия - Западная Сибирь 225 5
Украина 6212 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 327 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 4
Ближний Восток 2549 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 18
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 624 17
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 17
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 14
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 5
Аутсорсинг 1351 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 562 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
Экономический эффект 694 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 4
ЧС - Чрезвычайная ситуация 154 3
Информационное общество - Государственная программа 1238 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1164 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 2
Страхование - Страховое дело 1920 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 2
Образование в России 460 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 378 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 33 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 68 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
NEWSru.com 221 2
Forbes - Форбс 591 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Ведомости 375 1
РИА Новости 766 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
N+1 - Издание 121 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
The Bell - Издание 36 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Intelligent Enterprise 27 1
The Economist 43 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 18
IDC - International Data Corporation 4671 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 5
Juniper Research 468 2
Gartner 3301 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
Deloitte Technology Fast 500 8 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 2
Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 53 2
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 18 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 8 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 42 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 4
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SAP Quality Awards 6 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181753, в очереди разбора - 968604.
Создано именных указателей - 75552.
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