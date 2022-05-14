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Индексная книга CNews*
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Конфиденциальная информация Анонимность анонимизация деанонимизация



14.05.2022 От чего анонимность в Сети не сможет защитить
23.07.2021 Можно ли анонимно отправить SMS
25.10.2020 Делает ли режим инкогнито в браузере вас действительно анонимным?
29.07.2019 Россиянам запрещают анонимные электронные кошельки
12.07.2016 Создана анонимная сеть надежнее Tor
21.12.2015 «Почта Mail.Ru» поможет сохранить анонимность в Сети
12.11.2015 ФБР заплатило $1 млн за взлом анонимной сети Tor
31.08.2015 IBM призвала весь мир отказаться от анонимной сети Tor
27.07.2015 Создана более быстрая и надежная альтернатива анонимной сети Tor
31.10.2014 Facebook открыла «представительство» в анонимной сети Tor
17.10.2014 PayPal ограничил размер платежей для анонимных пользователей из России
24.07.2014 «Анонимная ОС» Эдварда Сноудена оказалась не анонимной, но «дырявой»
25.06.2014 Eset: анонимность в сети создает новые риски
21.05.2014 Разработчик смартфона для анонимной связи получил $30 млн
01.05.2014 Вышел первый релиз анонимной ОС, которой пользуется Сноуден
28.01.2014 ФБР получило полную базу пользователей анонимной почты Tor Mail и их переписку
18.12.2013 Найден троян, живущий в анонимной сети Tor
16.09.2013 ФБР официально призналась в контроле над анонимной сетью Tor
22.08.2011 Google оштрафовали за отказ раскрыть личности анонимных блоггеров
05.02.2009 Инфофорум 2009: анонимность пугает чиновников
20.07.2007 AskEraser: Ask.com обеспечит полную анонимность поиска в Сети
15.03.2007 Google сохранит анонимность
11.07.2001 Обзор отрасли: рынок электронных платежей
24.05.2001 Прокурору мешает анонимность
08.05.2001 Хакеры создают новую систему анонимной навигации в Сети
31.08.2000 Titan требует запретить публикацию анонимных финансовых сообщений на Yahoo!
27.04.2000 Европейская комиссия будет настаивать на запрете анонимных электронных писем

Публикаций - 852, упоминаний - 936

Конфиденциальная информация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 11108 98
Microsoft Corporation 23734 96
Apple Inc 11361 70
Meta Platforms - Facebook 4354 53
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4303 42
Yandex - Яндекс 5941 41
Twitter 2753 37
Yahoo! 3692 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2875 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10281 23
IBM - International Business Machines Corp 9248 23
Intel Corporation 11740 22
Aros SEQ - SEC Consult Services 1717 19
Telegram Group 1198 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8172 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9838 17
AOL Inc 1588 17
VK - Mail.ru Group 3237 17
Samsung Electronics 9824 16
Amazon Inc - Amazon.com 2832 16
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6404 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7186 15
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1113 14
Adobe Systems 1518 12
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 11
Webmoney 524 11
GitHub 600 11
SAP SE 4971 11
Cisco Systems 4927 10
Oracle Corporation 6384 10
Snapchat 113 10
PayPal 652 10
Dr.Web - Доктор Веб 1218 9
Dell EMC 4948 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5617 9
Sony 6494 9
HP - Hewlett-Packard 3602 9
NeXus 323 8
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 7
1С-ИжТиСи 6518 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6083 20
Qiwi 937 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6304 16
eBay Inc 1603 15
Открытие ФК - Банк Открытие 2843 11
Visa International 1887 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1039 8
LinkedIn 592 8
Почта России ПАО 2038 8
Евросеть 1401 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1786 7
Россети Ленэнерго 2385 7
Лента - Сеть розничной торговли 1777 6
Альфа-Банк 1621 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 451 5
Boeing 989 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1922 5
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2481 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 236 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6700 4
Assist - Ассист 203 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 4
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 4
Связной ГК 1350 4
Резонанс НПП 348 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 725 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1058 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 958 3
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 207 3
GM - General Motors 448 3
Janus Capital 13 3
Bank of America - Банк Америки 222 3
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 3
McDonald’s - Макдоналдс 194 3
Walmart - Wal-Mart Stores 370 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 238 3
X5 Group - Перекрёсток 463 3
Blackstone Group 42 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1251 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18440 102
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4656 78
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10599 60
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3103 56
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1084 53
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3054 40
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1347 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9534 33
Судебная власть - Judicial power 2137 26
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1930 25
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2425 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2778 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3859 24
Президент Российской Федерации 3815 23
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 438 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2897 20
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 484 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1699 17
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 551 16
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 998 14
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 159 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 976 11
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2510 10
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2466 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2052 9
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 957 9
Правительство Москвы 2090 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 507 8
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 357 7
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1545 6
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 67 6
Верховный суд Российской Федерации 789 6
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1197 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 663 6
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2606 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 984 8
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6148 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 4
Демократическая политическая партия США 118 4
ЛДПР 100 4
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 54 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 3
Единая Россия - Политическая партия 270 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 3
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 2
Bitcoin Foundation 8 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 32 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 2
4CIO 732 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 2
Коммунизм - Коммунистические партии 75 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 100 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 68 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 8 1
Московская ассоциация предпринимателей 7 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
Russian Open Source Foundation 3 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 4 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 262 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80456 460
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20826 258
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26455 162
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11549 137
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55173 128
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40676 100
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11820 99
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22503 93
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8390 92
IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией, доступом 9454 83
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21867 83
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3552 82
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25788 82
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15257 82
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9182 78
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22620 65
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15375 65
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5171 65
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7050 65
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1211 63
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6022 60
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4143 59
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 4935 57
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3630 57
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3567 55
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10242 51
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9452 49
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13745 49
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5489 48
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6134 48
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4535 47
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4199 47
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17663 46
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2857 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26717 43
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7675 43
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6743 43
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3165 41
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2568 39
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2643 39
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 250 96
Google Android 12837 71
Microsoft Windows 14664 58
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 553 45
Apple iOS 6986 42
Linux OS 8515 41
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3508 39
Apple iPhone - серия смартфонов 6716 35
Microsoft Windows 2000 12813 33
Mozilla Firefox - браузер 1811 30
Google Play - Google Store - Android Market 3021 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4258 21
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 348 21
Apple iPad 3763 19
Google YouTube - Видеохостинг 2482 19
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 542 18
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 779 17
Age of Kings 3460 17
Google Chrome - браузер 1428 17
Apple iPhone 6 6283 16
Apple Mac - Apple Macintosh 2886 16
Microsoft Edge - браузер 1951 16
Apple - App Store 2661 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4830 15
WhatsApp Messenger 910 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4391 14
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 487 14
Apple macOS 1778 13
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1082 12
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 743 12
Apple Safari - браузер 808 12
Opera Browser - Браузер 984 11
VK - Mail.ru Одноклассники 1505 11
Microsoft Office 3500 10
Oracle Java - язык программирования 2803 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1808 9
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 467 9
Microsoft Windows XP 2371 9
Microsoft Skype 1991 9
JavaScript - JS - язык программирования 1051 7
Путин Владимир 2801 22
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 167 17
Касперский Евгений 310 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 9
Мирошников Борис 61 8
Медведев Дмитрий 1635 7
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 317 7
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 35 7
Мельникова Анастасия 267 6
Perry Mike - Перри Майк 6 6
Дуров Павел 255 6
Греф Герман 373 6
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 6
Аксаков Анатолий 128 6
Зенкин Денис 262 5
Гвоздев Дмитрий 109 5
Bush George - Буш Джордж 305 5
Щеголев Игорь 692 5
Наумов Виктор 125 5
Артамонова Анна 183 5
Кулин Филипп 43 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 266 4
Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 4
Врублевский Павел 94 4
Аитов Тимур 197 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 374 4
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 4
Лукашенко Александр 91 4
Гусев Игорь 19 4
Mozart Wolfgang Amadeus - Моцарт Вольфганг Амадей 12 4
Никифоров Николай 1172 4
Чичваркин Евгений 162 3
Рейман Леонид 1033 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 3
Кусков Денис 218 3
Ulbricht Ross William - Ульбрихт Росс Уильям 3 3
Мякишева Марина 84 3
Солдатов Алексей 95 3
Merkel Angela - Меркель Ангела 35 3
Мошков Алексей 13 3
Россия - РФ - Российская федерация 126205 331
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50611 288
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15402 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40129 77
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13070 63
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17248 60
Германия - Федеративная Республика 12179 58
Европа 21497 54
Украина 7373 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15566 30
Япония 13028 29
Франция - Французская Республика 7619 28
Азия - Азиатский регион 5159 27
Нидерланды 3335 26
Канада 4732 24
Южная Корея - Республика 6333 23
Израиль 2628 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13370 21
США - Калифорния 4687 20
Финляндия - Финляндская Республика 3492 18
Индия - Республика 5137 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3445 17
Беларусь - Белоруссия 4515 17
Иран - Исламская Республика Иран 1014 16
Земля - планета Солнечной системы 9860 15
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 920 14
Китай - Тайвань 3808 14
Бразилия - Федеративная Республика 2253 13
Испания - Королевство 3624 12
Швеция - Королевство 3546 11
Казахстан - Республика 5063 11
Америка 2164 11
Сингапур - Республика 1783 11
Африка - Африканский регион 3309 10
Великобритания - Лондон 2382 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6522 9
Италия - Итальянская Республика 4245 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2402 9
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