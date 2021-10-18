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ИКС холдинг
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18.10.2021 Вузы получили стратегии цифровой трансформации 1
18.10.2021 Nexign внедрила решение по управлению маркетинговыми кампаниями в Zain Kuwait 1
08.10.2021 Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг» 3
06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 1
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 1
10.09.2021 Опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль 1
10.09.2021 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 3
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 2
07.09.2021 В компании «Гарда Технологии» назначен генеральный директор 3
03.09.2021 Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий 2
11.08.2021 Кому из ИИ-разработчиков надо дать денег, Минпромторгу расскажет компания, сбившая цену исследования в 10 раз 2
30.07.2021 МВД секретным приказом переводится на Astra Linux 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
13.07.2021 «Руссофт» рассказал о тенденциях рынка труда и подготовке кадров для софтверной отрасли 1
09.07.2021 «Руссофт»: кадровые службы софтверных компаний испытали в 2020 г. перегрузку 1
30.06.2021 Нижегородские власти запустили АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «Коркласса» 1
22.06.2021 В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM 2
16.06.2021 «ИКС Холдинг» объявил о старте второго этапа проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана 3
09.06.2021 «Ситроникс» начала выпуск серверов на Intel Xeon и хочет «разогнаться» до 30 тыс. штук в год 1
03.06.2021 «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ будут производить сервера в России 1
02.06.2021 CNews Analytics 2020: «ИКС Холдинг» вошел в тройку крупнейших ИТ-разработчиков России 3
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
26.05.2021 «Гарда БД» поддерживает предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид» 1
21.05.2021 В компании «Талмер» назначен генеральный директор 1
18.05.2021 «Ростелеком», «Ростех» и «Коркласс» представили решение для «Безопасного города» 1
13.05.2021 «Бастион» обеспечит информационную безопасность на предприятии газовой отрасли в Арктике 1
29.04.2021 Mail.ru потеряла миллиарды рублей на киберспорте 1
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 1
15.04.2021 «Тионикс» представила результаты работы и финансовые итоги за 2020 год 1
07.04.2021 «ИКС холдинг» завершает первый этап проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана 2
30.03.2021 «Мегафон» назначил коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов 1
24.03.2021 Продажи серверов в России показали бурный рост 1
17.03.2021 Nexign и «Мегафон» внедрили единый биллинг 1
17.03.2021 «ИКС Холдинг» завершит оценку предприятий ТЭК Узбекистана к началу апреля 2021 года 4
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 2
29.01.2021 Продукты и сервисы компаний «ИКС Холдинга» включены в реестр отечественного ПО 1
28.01.2021 «Ситроникс» запускает производство собственных серверов 1
28.12.2020 МЧС отказывается впредь отвечать за «Безопасный город». Он превратился в «зоопарк» технологий 1
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 1

Публикаций - 164, упоминаний - 295

ИКС холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 35
КНС Групп - Yadro 124 35
Ростех - Ростехнологии 2230 27
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 26
Гарда Технологии 38 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 19
Криптонит ГК - Kryptonite 30 18
VK - Mail.ru Group 2483 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 17
ИКС холдинг - Форпост 35 16
Талмер - Talmer 23 15
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 15
Intel Corporation 4169 12
Huawei 2730 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 12
IBM 3537 11
Кометрика 10 10
Google LLC 7144 10
Dell EMC 2397 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 10
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 9
Норси-Транс (НТ) 49 9
АФК Система ПАО 994 8
Samsung Electronics 5651 8
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 8
Ростех - Концерн Автоматика 396 8
Ланит ГК 1155 8
Red Hat 665 8
Broadcom Inc 197 8
Digital Energy - Диджитал Энерджи 9 7
Microsemi 13 7
Seagate Technology 282 7
Toshiba Corporation 1083 7
SUSE 167 7
SAP SE 3211 7
Микрон - Micron 365 7
Molex 16 7
MSI - Micro-Star International 274 7
Yandex - Яндекс 4101 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 15
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 9
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 9
Газпромбанк - ГПБ 692 7
X5 Group 599 6
Almaz Capital Partners 118 6
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
ESforce 22 4
CyberPlat - КиберПлат 202 3
Металлинвест 14 3
Газпром ПАО 520 3
Альфа-Банк 1123 3
Уралсиб Банк 389 3
Открытие ФК 538 3
Virtus.pro 12 2
BCG Digital Ventures 2 2
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 2
Газпром нефть 382 2
Почта России ПАО 1572 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Marshall Capital Partners 63 1
Техаргос 1 1
Музей криптографии и вычислительной техники 2 1
Просвещение ГК 8 1
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Интер РАО ПАО 158 1
РусГидро ПАО 129 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Русский стандарт Банк 302 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 7
Федеральное казначейство России 766 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 5
Правительство РФ 2201 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 15 3
МВД РФ Управление К 38 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
МТПП - Московская торгово-промышленная палата 7 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 6
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 6
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 6
OpenCAPI Consortium 13 6
Gen-Z Consortium 11 6
Linux Foundation 157 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 20
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 12
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 9
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 9
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 7
Big Data - Большие данные 1136 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 3
DevOps - Development и Operations 296 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
DDR - Double data rate 1067 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
Безопасный город 347 3
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 432 2
DAM - Database Firewall - Системы защиты баз данных 2 2
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 570 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 19 10
Yadro Vesnin - Сервер 14 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Гарда Монитор - Система сетевой безопасности 9 5
Гарда Предприятие - DLP-система 16 5
Национальные Технологии - СХД Купол 31 5
Гарда БД 26 5
Intel x86 - Архитектура процессора 992 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 4
Nvidia GeForce GTX 2058 4
Google Android 10750 4
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
Шторм Технологии - Cascana.Customer Engagement Center 5 3
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Linux OS 4253 2
NetApp ONTAP 34 2
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
Baidu 179 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 2
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 2
Huawei Cloud 26 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
Apple iOS 5741 2
Microsoft SQL Server 793 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
Apple macOS 922 2
Microsoft Azure 1171 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 2
Nvidia Tesla GPU 117 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 2
Сбербанк - Экосистема SberX 15 2
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 2
Черепенников Антон 52 38
Усманов Алишер 241 16
Стрешинский Иван 33 8
Вермишян Геворк 61 6
Горьков Игорь 15 6
Галицкий Александр 82 6
Петров Дмитрий 33 6
Добродеев Борис 83 6
Сахненко Сергей 71 5
Шуткина Юлия 7 5
Овчинников Сергей 24 4
Шелобков Алексей 12 4
Гулидин Андрей 4 4
Мирошников Борис 29 3
Серебряникова Анна 47 3
Жуков Роман 5 3
Калинин Александр 95 3
Яровая Ирина 63 3
Лебедев Михаил 38 3
Икоев Артем 8 3
Жариков Данил 4 3
Сорокоумов Александр 19 3
Бровко Василий 47 2
Генс Филипп 29 2
Бутенко Владислав 4 2
Сапунов Алексей 30 2
Захаров Андрей 28 2
Путин Владимир 1824 2
Чиндяскин Дмитрий 9 2
Семенов Никита 2 2
Четвертнев Илья 5 2
Чемезов Сергей 121 2
Бедердинов Дмитрий 2 2
Тойчибеков Данияр 3 2
Эчин Павел 2 2
Шубин Сергей 25 2
Чуприян Александр 6 2
Зеленков Константин 3 2
Пономарёв Владимир 10 2
Колбин Евгений 43 2
Россия - Российская федерация - РФ 57309 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 6
Казахстан - Республика 2627 5
Россия - СФО - Новосибирск 1965 5
Ближний Восток 1471 5
Европа 3745 4
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Африка 1487 4
Россия - ПФО - Казань 1513 4
Украина 3361 3
Россия - Томск 449 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 3
Восточная Европа 1676 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 3
Россия - Свердловская область 806 2
Германия - Берлин 355 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Россия - Республика Алтай 684 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Узбекистан - Республика 822 2
Россия - Удомля 41 2
Северная Америка 1409 2
Россия - Калининград 662 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Россия - Тверская область 248 2
Россия - Белгородская область 367 1
Новая Зеландия 291 1
Россия - Иркутская область 543 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Россия - Дзержинск 64 1
Россия - Ярославль 404 1
Арктика 141 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 20
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
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COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 2
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ВВП - Валовой внутренний продукт 11 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
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Bloomberg 785 1
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CNews Analytics 1988 15
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 7
BCG - Boston Consulting Group 43 4
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 4
Gartner 2190 3
Analysys Mason 26 3
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
IDC Russia - IDC Россия 115 2
CNews Fast рейтинг 29 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 2
Forbes Insights 14 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
TAdviser100 3 1
CNews Телеком 1 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
ТГУ - Томский государственный университет 64 2
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 2
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 5 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ICS Tech - технологический университет 1 1
РГУ - Ростовский государственный университет 2 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 7 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Криптонит Startup Challenge 13 9
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 3
Формула Русь - Чемпионат 3 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
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UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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