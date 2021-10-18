Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИКС холдинг
Интеллектуальные Компьютерные Системы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 164, упоминаний - 295
ИКС холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Черепенников Антон 52 38
|Усманов Алишер 241 16
|Стрешинский Иван 33 8
|Вермишян Геворк 61 6
|Горьков Игорь 15 6
|Галицкий Александр 82 6
|Петров Дмитрий 33 6
|Добродеев Борис 83 6
|Сахненко Сергей 71 5
|Шуткина Юлия 7 5
|Овчинников Сергей 24 4
|Шелобков Алексей 12 4
|Гулидин Андрей 4 4
|Мирошников Борис 29 3
|Серебряникова Анна 47 3
|Жуков Роман 5 3
|Калинин Александр 95 3
|Яровая Ирина 63 3
|Лебедев Михаил 38 3
|Икоев Артем 8 3
|Жариков Данил 4 3
|Сорокоумов Александр 19 3
|Бровко Василий 47 2
|Генс Филипп 29 2
|Бутенко Владислав 4 2
|Сапунов Алексей 30 2
|Захаров Андрей 28 2
|Путин Владимир 1824 2
|Чиндяскин Дмитрий 9 2
|Семенов Никита 2 2
|Четвертнев Илья 5 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Бедердинов Дмитрий 2 2
|Тойчибеков Данияр 3 2
|Эчин Павел 2 2
|Шубин Сергей 25 2
|Чуприян Александр 6 2
|Зеленков Константин 3 2
|Пономарёв Владимир 10 2
|Колбин Евгений 43 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|WikiLeaks 106 1
|Wikipedia - Википедия 276 1
|Bloomberg 785 1
|Ведомости 259 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759009, в очереди разбора - 662699.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759009, в очереди разбора - 662699.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru