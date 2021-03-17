Спецпроекты

«ИКС Холдинг» завершит оценку предприятий ТЭК Узбекистана к началу апреля 2021 года

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Совместная рабочая группа, в состав которой вошли эксперты российской многопрофильной ИТ-группы «ИКС Холдинг» и представители Министерства энергетики Республики Узбекистан, проводят заключительные диагностические работы на предприятиях ТЭК РУз. Оценка выполняется в рамках проекта «ИКС Холдинга» по разработке концепции и дорожной карты цифровизации отрасли, старт которому был дан в Ташкенте 11 февраля 2021 года. Команда ИТ-холдинга совместно с узбекскими коллегами анализирует уровень автоматизации бизнес-процессов на предприятиях нефтегазовой и энергетической отраслей Республики.

К этому моменту уже завешены исследования предприятий энергетической отрасли и сейчас эксперты приступили к изучению объектов нефтегазовой промышленности. Сам процесс оценки проводится в несколько этапов и ее выполняют бизнес-архитекторы, аналитики и ИТ-специалисты. Вначале специалисты встречаются с представителями организаций и узнают, как выстроены процессы по тому или иному направлению. Затем полученные данные передаются в московский бэк-офис для дальнейшей обработки и формирования тепловой карты, на основе которой и будет произведен анализ отрасли в целом.

Со дня старта проекта эксперты «ИКС Холдинга» провели более 300 рабочих встреч и визитов в центральные аппараты и на предприятия ТЭК Узбекистана. Оценка последнего объекта завершится к началу апреля 2021 года, после этого «ИКС Холдинг» приступит к формированию предложений по повышению уровня цифровизации организаций. Итоговый отчет в середине апреля будет представлен на рассмотрение управляющему совету, в состав которого войдут Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов, а также главы энергетических компаний, подконтрольных министерству энергетики РУз.

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