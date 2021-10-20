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Базальт СПО


20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 1
15.10.2021 «Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro 1
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
11.10.2021 Флот «Газпрома» меняет софт Microsoft и VMware на российское ПО 1
24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» 1
23.09.2021 В Новосибирске представили ПАК «Патриот» на российском программном обеспечении 1
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1
02.09.2021 На фоне санкций «Бауманка» переезжает с Autodesk на российские САПР 1
01.09.2021 Минпромторг переводит свой документооборот с Windows на Linux 1
27.08.2021 Минцифры хочет приравнять открытое ПО к российскому. Разработчики против 1
17.08.2021 СУБД «Линтер бастион» вошла в экосистему ПО на базе ОС «Альт» 2
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы» 1
03.08.2021 «Ситроникс» запускает в серию три типа серверов 1
03.08.2021 «Базальт СПО» выпустила обновленную линейку ОС «Альт» 1
28.07.2021 TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux 2
06.07.2021 «Тионикс» подтвердила корректную работу Tionix VDI с российскими процессорами Baikal 1
02.07.2021 Решения «Базальт СПО» и Baikal Electronics используются для рабочего места студентов и школьников 3
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» 1
24.06.2021 Минцифры вместе с сообществом разработчиков СПО создаст стратегию развития Open Source в России 2
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 2
23.06.2021 Комплекс для корпоративных коммуникаций, созданный полностью на российских решениях 1
22.06.2021 Минцифры Новосибирской области и «Базальт СПО» заключили соглашение о сотрудничестве 4
22.06.2021 В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM 1
18.06.2021 «Базальт СПО» и ХМАО оснастят местные организации российской ОС «Альт» 1
09.06.2021 ИТ-специалисты из органов власти Красноярского края освоили российскую ОС «Альт» по экспресс-программе 1
07.06.2021 Республика Калмыкия заключила с «Базальт СПО» соглашение о поставках ОС «Альт» 1
02.06.2021 «Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит 3
26.05.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию бесплатной ОС Simply Linux 2
24.05.2021 Карачаево-Черкесская Республика перейдет на ОС «Альт» 4
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 3
15.04.2021 «Ситроникс» вложит полмиллиарда в производство серверов на «Эльбрусах» 1
13.04.2021 «Базальт СПО» и «Барс груп» создали российскую среду сборки прикладных решений 1
16.03.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К» 1
03.03.2021 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций 2
01.03.2021 Власти исключат из Реестра отечественного ПО софт, несовместимый с российским «железом» 1
24.02.2021 IGA-платформа управления доступом Solar inRights получила сертификат совместимости с ОС «Альт Сервер 9» 2
17.02.2021 В Минцифры обсудили предложения по порядку включения продуктов в реестр ПО 1

Публикаций - 206, упоминаний - 347

Базальт СПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10973 27
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 23
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 18
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 16
Intel Corporation 4138 15
ALT Linux - Альт Линукс 138 14
ИВК - Информационная внедренческая компания 86 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 11
Норси-Транс (НТ) 49 11
Росплатформа - Р-Платформа 56 11
Huawei 2720 10
IBM 3522 8
Edelweiss - Эдельвейс 29 8
Dr.Web - Доктор Веб 972 7
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Nvidia Corp 2001 7
Red Hat 664 6
Tionix - Тионикс 48 6
РТЛабс 145 6
Softline - Софтлайн 1472 6
ALP Group 37 6
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 6
Элвис-Плюс 69 5
Cisco Systems 2034 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 346 5
КНС Групп - Yadro 124 5
SUSE 167 5
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 7 5
ЭОС - Электронные офисные системы 979 5
AMD - Advanced Micro Devices 1660 5
Oracle Corporation 3325 5
Google LLC 7118 4
TrueConf - ТруКонф 252 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 4
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 4
Spirit DSP - Спирит Корп 246 4
InfoWatch - Инфовотч 599 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 4
Yandex - Яндекс 4097 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
Физприбор - Московский завод 8 4
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 3
Агентство Финансовой Поддержки 7 3
Сахатранс 6 2
Стройтрансгаз 15 2
СтройГазМонтаж 12 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 2
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 2
ИнвестКапиталБанк 15 2
Авиа Групп 4 2
Зест -лизинговая компания 6 2
Трансойл 12 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 2
Аброс ИК 7 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
Русское время - Часовой дом 4 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Скайсофт Виктори 2 1
Молния НПО - Научно-производственное объединение 3 1
Почта России ПАО 1569 1
ИРКОС 1 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
DST - Digital Sky Technologies 75 1
Фонд информационной демократии 27 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
LinkedIn 520 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 1
DST Global 165 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
РусГидро ПАО 129 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 38
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 37
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
Президент Российской Федерации 1439 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 994 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 10
Правительство РФ 2198 9
Федеральное казначейство России 766 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 883 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 704 6
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 323 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 5
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1364 5
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 4
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 3
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 3
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 3
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 3
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 3
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 3
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 502 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 5
SoGo - Open Source Groupware 8 5
Руссофт - Russoft 250 3
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 1
ЛДПР 68 1
Единая Россия - Политическая партия 169 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 35
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 24
ARM64 - Архитектура процессора 1017 23
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 14
DDR - Double data rate 1060 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1684 10
ARMv8 - Архитектура процессора 60 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5225 8
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 7
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1025 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4467 5
OpenStack 347 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 305 4
ARM - Advanced RISC Machine 225 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
Kubernetes 307 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 467 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
ИТ-аутсорсинг 669 3
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 3
System on Chip - SoC - Технология мобильных систем на кристалле 15 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2312 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 3
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3030 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
Linux OS 4226 60
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 36
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 35
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 33
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 27
Microsoft Windows 10 6590 23
Intel x86 - Архитектура процессора 990 22
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 21
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 786 19
Microsoft Exchange 676 16
Новые облачные технологии - МойОфис 311 14
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 13
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 13
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 13
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 12
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 10
Microsoft Windows 849 9
Linux - Debian GNU 272 9
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 8
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 8
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 7
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 7
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 31 7
Nvidia GeForce GTX 2044 7
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 6
Т-Платформы Таволга терминал 26 6
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 6
Ред ОС 239 6
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 5
ЭОС Дело СЭД 616 5
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 5
Aerodisk Восток СХД 17 5
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 5
Microsoft Windows 7 1662 5
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 5
Google Android 10750 5
Apple iOS 5741 4
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 4
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 4
Смирнов Алексей 142 66
Новодворский Алексей 95 18
Путин Владимир 1819 11
Сизоненко Григорий 26 10
Трушкин Константин 43 8
Касперская Наталья 197 6
Финк Дмитрий 14 6
Бутенко Юрий 64 6
Фишер Андрей 54 6
Малышев Александр 31 6
Турчак Евгений 23 6
Рубанов Владимир 61 5
Катамадзе Анна 72 5
Солодовников Денис 62 5
Евстигнеев Сергей 21 5
Чамара Денис 57 5
Калина Роман 60 5
Цариковский Федор 31 5
Герасимюк Максим 20 5
Селиванов Дмитрий 48 5
Четвернин Алексей 651 5
Таипов Расул 11 5
Володкович Вячеслав 30 5
Гуревич Раиса 16 5
Чернышенко Дмитрий 234 5
Бурмистров Роман 5 5
Овчинников Сергей 24 4
Медведев Дмитрий 1432 4
Кузнецов Александр 75 4
Евдокимов Андрей 54 4
Подольный Вадим 6 4
Стаин Владислав 4 4
Шадаев Максут 384 3
Мамонов Михаил 24 3
Приданкин Андрей 30 3
Шклярук Мария 14 3
Носков Константин 201 3
Усманов Артур 24 3
Бойко Елена 151 3
Массух Илья 192 3
Россия - Российская федерация - РФ 57070 134
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 13
Россия - Республика Алтай 681 7
Россия - Санкт-Петербург 7035 6
Россия - Московская область - Подмосковье 2449 6
Россия - Тульская область 752 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 5
Россия - Ростовская область 859 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 4
Индия - Республика 2151 4
Россия - Республика Крым 625 4
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - Калининградская область 531 3
Россия - Севастополь 419 3
Украина 3338 3
Россия - Ставропольский край 456 3
Иран - Исламская Республика Иран 374 3
Европа 3718 3
Россия - Дубна 133 2
Россия - Астрахань 240 2
Россия - Воронежская область 393 2
Россия - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 2
Россия - Новороссийск 140 2
Россия - Тамбовская область 321 2
Россия - Нижегородская область 735 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 2
Китай - Тайвань 588 2
Россия - Новосибирская область 810 2
Россия - Ярославская область 329 2
Россия - Новосибирск 1951 2
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 2
Ближний Восток 1466 2
Африка 1477 2
Россия - Калининград 656 2
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 55
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 13
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 8
Доктрина информационной безопасности России 14 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 4
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 3
Утечка мозгов - brain drain 5 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1196 2
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Госзаказчик - Государственный заказчик 4 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Экономический эффект 20 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2839 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 533 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2048 10
Коммерсантъ - Издательский дом 480 5
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Register 337 1
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