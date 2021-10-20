Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Базальт СПО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 206, упоминаний - 347
Базальт СПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Смирнов Алексей 142 66
|Новодворский Алексей 95 18
|Путин Владимир 1819 11
|Сизоненко Григорий 26 10
|Трушкин Константин 43 8
|Касперская Наталья 197 6
|Финк Дмитрий 14 6
|Бутенко Юрий 64 6
|Фишер Андрей 54 6
|Малышев Александр 31 6
|Турчак Евгений 23 6
|Рубанов Владимир 61 5
|Катамадзе Анна 72 5
|Солодовников Денис 62 5
|Евстигнеев Сергей 21 5
|Чамара Денис 57 5
|Калина Роман 60 5
|Цариковский Федор 31 5
|Герасимюк Максим 20 5
|Селиванов Дмитрий 48 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Таипов Расул 11 5
|Володкович Вячеслав 30 5
|Гуревич Раиса 16 5
|Чернышенко Дмитрий 234 5
|Бурмистров Роман 5 5
|Овчинников Сергей 24 4
|Медведев Дмитрий 1432 4
|Кузнецов Александр 75 4
|Евдокимов Андрей 54 4
|Подольный Вадим 6 4
|Стаин Владислав 4 4
|Шадаев Максут 384 3
|Мамонов Михаил 24 3
|Приданкин Андрей 30 3
|Шклярук Мария 14 3
|Носков Константин 201 3
|Усманов Артур 24 3
|Бойко Елена 151 3
|Массух Илья 192 3
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
|IDC - International Data Corporation 2706 2
|Gartner 2185 1
|Forrester Research 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658095.
Создано именных указателей - 46325.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658095.
Создано именных указателей - 46325.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru