Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Абонентская база
Публикаций - 66, упоминаний - 66
Абонентская база упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Эмдин Сергей 67 4
|Кусков Денис 212 3
|Волков Сергей 59 3
|Махновский Кирилл 18 3
|Мельников Александр 68 3
|Кузяев Андрей 61 2
|Эчин Павел 2 1
|Красников Геннадий 67 1
|Четвертнев Илья 6 1
|Жданов Денис 4 1
|Пчеловодова Наталья 2 1
|Деминский Владислав 4 1
|Изосимов Александр 192 1
|Жилков Евгений 6 1
|Чазов Андрей 18 1
|Тюрина Мария 44 1
|Курилов Дмитрий 10 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Соловьев Дмитрий 54 1
|MacGillivray Carrie - МакГилливрей Кэрри 3 1
|Фортунатов Сергей 2 1
|Бородин Андрей 32 1
|Горшенин Василий 5 1
|Клименко Алексей 12 1
|Машуков Барасби 15 1
|Медков Евгений 28 1
|Буряков Денис 1 1
|Александров Дмитрий 14 1
|Панкратова Оксана 42 1
|Попов Максим 19 1
|Вертоградов Владимир 17 1
|Репин Николай 14 1
|Лихачев Николай 6 1
|Кушиков Петр 13 1
|Яровая Ирина 65 1
|Гарусев Максим 6 1
|Орловский Виктор 268 1
|Дмитриев Кирилл 99 1
|Кузнецов Сергей 138 1
|Слизень Виталий 237 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 5
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 3
|Прайм - Агентство экономической информации 638 1
|Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 67 1
|Euronews - телеканал 46 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru