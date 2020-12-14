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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Абонентская база



14.12.2020 Эксперты предсказали трехкратный рост рынка CRM в России 1
27.10.2020 Российский телеком-рынок растет, в отличие от мирового 1
28.09.2020 К банковским MVNO на сети Tele2 подключились 2 миллиона клиентов 1
16.09.2020 Nexign помогла модернизировать биллинговую систему «Узбектелекома» 1
14.09.2020 Бесплатный сотовый оператор объединяется с конкурентом и становится платным 1
07.05.2020 Выручка российского рынка платного ТВ в 2019 году превысила 100 млрд рублей 1
02.03.2020 Чистая прибыль Tele2 выросла на 145% до 6,6 млрд рублей 1
11.02.2020 Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем вдвое 1
27.11.2019 «Акадо телеком» установила российское оборудование для защиты от DDoS-атак 1
27.08.2019 Абоненты Skylink скачивают свыше 1 ПБ трафика в месяц 1
05.08.2019 «Ростелеком» приобретает провайдера интернета и платного ТВ в Приморском крае 1
15.05.2019 Консолидированная выручка «ЭР-телеком холдинга» выросла на 13%, превысив 10 млрд рублей 1
25.04.2019 Danycom объявила о расширении бизнеса в Европе и выходе на рынок финансовых услуг 1
23.04.2019 Количество абонентов платного ТВ в России достигло 43,5 млн 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
11.03.2019 Чистая прибыль Tele2 составила 2,7 млрд рублей 1
25.02.2019 «Вымпелком» за год увеличил выручку на 5,7% 1
04.02.2019 Tele2 за год утроила выручку от виртуальных операторов 1
30.01.2019 Telecomdaily: проникновение сервисов платного ТВ в России превысило 75% 1
19.12.2018 «Ростелеком» лидирует на рынке виртуальных мобильных операторов для бизнеса 1
27.11.2018 «Билайн» нацелился покупать системных интеграторов 1
25.09.2018 MVNO захватывают рынок за счет недовольных абонентов 1
08.08.2018 «Триколор ТВ» сообщил о росте выручки на 4% по итогам полугодия 1
01.08.2018 Чистая квартальная прибыль Tele2 достигла 1 млрд рублей 1
19.07.2018 Абонентская база спутникового ТВ МТС превысила полмиллиона абонентов 1
16.07.2018 Рынок российского платного ТВ во II кв. 2018 вырос на 190 тыс. абонентов 1
04.07.2018 Крупнейшему в мире сотовому оператору запрещают работать в США 1
30.05.2018 T-Mobile раздавал личные данные своих 70 млн клиентов всем желающим 1
22.05.2018 МТТ сообщил об успешном переходе на новую бизнес-модель 1
16.05.2018 Чистый долг «Ростелекома» растет в два раза быстрее выручки 1
20.04.2018 Власти придумали, как не разорить операторов связи «законом Яровой» 1
14.03.2018 МГТС обеспечит бизнес спортивными HD-каналами к Чемпионату мира по футболу 1
06.03.2018 Tele2 подвела финансовые итоги 2017 года 1
31.10.2017 В S&P рассказали, почему повысили кредитный рейтинг «Казахтелекома» 1
28.09.2017 Отечественный телеком вышел из зоны комфорта 1
17.04.2017 «Орион» по итогам первого квартала 2017 года увеличил показатель ARPU для бюджетного пакета на 13% 1
16.06.2015 По итогам 1 квартала 2015 г. операционная выручка Tele2 выросла на 49% 1
11.06.2015 Разработчики трояна защитили себя от проблем законом о копирайте 1
27.05.2015 Рынок АТС «взрослеет», уходя в облака 1
25.05.2015 IoT: многомиллиардная индустрия «умных» устройств удвоится к 2020 1

Публикаций - 66, упоминаний - 66

Абонентская база упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7843 18
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2245 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8557 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6249 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7536 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 641 6
Триколор - Национальная спутниковая компания 254 5
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 74 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 636 3
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 3
Qualcomm Technologies 1556 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 3
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 3
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 57 3
Deutsche Telekom 889 2
Verizon 829 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 422 2
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 170 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1275 2
NVision Group - Энвижн Груп 630 2
Samsung Electronics 8963 2
McKinsey & Company 155 2
LycaMobile 4 2
АФК Система ПАО 1627 2
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 17 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 176 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1244 2
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
Apple Inc 10164 2
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 54 1
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 89 1
Freshtel 49 1
АСТ - AST - Advanced System Technologies 56 1
Sharp Corporation 995 1
China Telecom 238 1
Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 1
SGI - Silicon Graphics 370 1
Lenovo Motorola 3320 1
Nokia Corporation 5230 1
NTT DoCoMo 1087 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4884 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 729 2
Орион-Экспресс - Телекарта 134 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 179 1
Евросеть 1366 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 877 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 35 1
Альфа-Банк 1328 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 112 1
ЦИАН - CIAN 48 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1622 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7436 3
Правительство РФ 3024 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1676 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 14 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Правительство Нижегородской области 32 1
World Bank Group - Всемирный банк 260 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 521 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 707 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1540 1
Администрация Президента РФ 404 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 2032 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 1
Президент Российской Федерации 1831 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2058 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2356 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 43 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 215 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 13384 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12397 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4030 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1966 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4692 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3488 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1263 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3330 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 667 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2740 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 465 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10156 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1517 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 550 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6692 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 407 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 611 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2019 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1656 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2493 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 74 2
A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 12 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 235 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2646 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 666 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 269 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 723 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1017 2
Масштабируемость - Scalability 222 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 49 1
USB-модем 197 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 143 1
TTM - T2M - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 106 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 335 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 294 1
QWERTY-клавиатура 633 1
МТТ MVNE 21 3
Сбер - СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 36 2
Tele2 MVNO-оператор мобильной связи 7 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 112 2
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 26 2
Nokia 7650 62 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 4 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
Veon Wholesale Services 3 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 1
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 151 1
Danycom.Mobile - Danycom.SMS 5 1
Intel - StrongARM - 93 1
AMSAT OSCAR - спутник любительской радиосвязи 2 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 1
Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан 62 1
Nexign Network Monetisation Suite 2 1
Nexign Converged BSS 3 1
Java - Язык программирования 2442 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 14 1
MTT Telecom API 5 1
МТС Деньги 43 1
МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 19 1
Speedtest by Ookla 38 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 22 1
Asterisk 68 1
МТС ТВ - МТС СТВ 64 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1473 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 27 1
Эмдин Сергей 67 4
Кусков Денис 212 3
Волков Сергей 59 3
Махновский Кирилл 18 3
Мельников Александр 68 3
Кузяев Андрей 61 2
Эчин Павел 2 1
Красников Геннадий 67 1
Четвертнев Илья 6 1
Жданов Денис 4 1
Пчеловодова Наталья 2 1
Деминский Владислав 4 1
Изосимов Александр 192 1
Жилков Евгений 6 1
Чазов Андрей 18 1
Тюрина Мария 44 1
Курилов Дмитрий 10 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Соловьев Дмитрий 54 1
MacGillivray Carrie - МакГилливрей Кэрри 3 1
Фортунатов Сергей 2 1
Бородин Андрей 32 1
Горшенин Василий 5 1
Клименко Алексей 12 1
Машуков Барасби 15 1
Медков Евгений 28 1
Буряков Денис 1 1
Александров Дмитрий 14 1
Панкратова Оксана 42 1
Попов Максим 19 1
Вертоградов Владимир 17 1
Репин Николай 14 1
Лихачев Николай 6 1
Кушиков Петр 13 1
Яровая Ирина 65 1
Гарусев Максим 6 1
Орловский Виктор 268 1
Дмитриев Кирилл 99 1
Кузнецов Сергей 138 1
Слизень Виталий 237 1
Россия - Российская федерация - РФ 84575 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34385 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27118 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11639 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11647 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1083 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1778 4
Германия - Федеративная Республика 7790 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 387 3
Япония 7930 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9620 3
Россия - СФО - Иркутская область 731 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11002 3
Венгрия 610 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 391 2
Испания - Каталония - Барселона 695 2
Франция - Французская Республика 4934 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 367 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3913 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12042 2
Италия - Итальянская Республика 2902 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 998 2
Россия - УФО - Свердловская область 1035 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 510 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 821 2
Словакия - Словацкая Республика 349 2
Азия - Азиатский регион 3169 2
Европа 7324 2
Земля - планета Солнечной системы 6519 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 310 2
Россия - ДФО - Забайкальский край 399 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 869 2
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 82 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1227 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 772 1
Россия - СФО - Новосибирск 2942 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чехов 45 1
Беларусь - Гомель 36 1
Камбоджа - Королевство 116 1
Израиль 1685 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 572 10
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1108 9
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 207 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 171 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 2
Антитеррор 72 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 20 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4349 1
Банковский сектор 45 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1868 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2755 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 224 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 3
Прайм - Агентство экономической информации 638 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 67 1
Euronews - телеканал 46 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 3
IDC - International Data Corporation 4538 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 2
Gartner 3201 2
ABI Research 230 1
RAEX - Эксперт РА 67 1
CCS Insight 20 1
Orbis Research 4 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 1
S&P - Standard and Poor’s 468 1
ACG Research 7 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
In-Stat/MDR 63 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 213 1
Академгородок Новосибирск 70 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 722 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 407 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 16 1
РПЛ - Чемпионат России по футболу 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
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