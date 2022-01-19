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Societe Generale
Росбанк

Societe Generale - Росбанк

Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. По данным на 2021 год Росбанк обслуживает порядка 1,5 млн активных розничных клиентов, около 79 тысяч активных клиентов малого бизнеса и около 9 тысяч активных клиентов корпоративного бизнеса более чем в 60 регионах России. Сеть банка насчитывает более 230 отделений и 37 тыс. банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций.


19.01.2022 Финансовая компания Росбанка внедрила решения «Синтегро ОСБУ» и «Фабрику XBRL»
06.12.2021 ИБ-специалисты Росбанка прошли киберучения на платформе Jet CyberCamp
29.11.2021 Росбанк и «Инфосистемы джет» развернут частное облако
27.08.2021 Neoflex автоматизировала в Росбанке оценку активов по амортизированной стоимости
30.07.2021 Почему Росбанк внедрил Oracle FLEXCUBE для автоматизации операций на рынках капитала
30.04.2021 Росбанк совместно с «Инфосистемы джет» внедрил систему sGRC на базе платформы RSA Archer
16.02.2021 Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ
08.02.2021 Росбанк начал использовать биометрию для идентификации сотрудников и посетителей
02.02.2021 ИТ-директором «Ингосстраха» стал выходец из Росбанка
27.01.2021 Росбанк модернизирует расчетное и кредитное обслуживание юрлиц на основе решения «Диасофт»
21.01.2021 Росбанк и «Диасофт» реализуют масштабный проект по замене core-системы банка
Андрей Пономарев, Росбанк: За желаниями клиентов банков нельзя успевать без гибкой разработки
26.11.2020 «Связной» и Росбанк масштабировали оплату товаров по QR-коду на все магазины розничной сети в России
23.11.2020 Александр Тараторин, Росбанк -

Для развития банковских приложений экспертиза по ним должна присутствовать внутри банка
02.11.2020 Росбанк и «Технониколь» перешли на взаимодействие host-to-host через канал НРД Транзит 2.0
28.10.2020 В Росбанке назначен директор департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса
19.08.2020 Росбанк запустил полностью дистанционный найм сотрудников
18.08.2020 Росбанк и БМВ Банк провели совместную интеграцию автоматизированных банковских систем
06.08.2020 «Связной» и Росбанк запустили оплату через СБП
20.07.2020 Росбанк предложил клиентам цифровые кредитные карты
17.07.2020 Росбанк подключил искусственный интеллект для работы с документами клиентов
01.06.2020 «Синимекс» автоматизировал бизнес-процессы в Росбанке
23.03.2020 «Росбанк дом» запустил мобильное приложение для партнеров
20.02.2020 Росбанк предложил зарплатным клиентам онлайн-рефинансирование
13.02.2020 «Росбанк страхование» и Почта России запустили сервис отправки электронных заказных писем
13.02.2020 Росбанк повысил защиту инфраструктуры приложений с помощью Prisma Cloud
19.12.2019 Росбанк выбрал Group-IB в качестве стратегического партнера по кибербезопасности
11.12.2019 X5, Росбанк и НСПК провели первую операцию через СБП
02.12.2019 Росбанк и Совкомбанк заключили соглашение об объединении банкоматных сетей
26.11.2019 Михаил Иванов, Росбанк -

Новые вызовы в ИБ связаны с двусторонней аутентификацией «банк-клиент» и «клиент-банк»
07.11.2019 Алексей Лола, Росбанк -

В России регулятор поддерживает эксперименты с новыми технологиями
29.08.2019 Росбанк предложил клиентам цифровые карты
08.08.2019 «Росбанк дом» усовершенствовал обработку клиентских документов с помощью Abbyy Flexicapture
15.07.2019 CTI завершила пилотное внедрение CTI Omni в контакт-центре Росбанка
15.07.2019 CTI завершила пилот по внедрению системы CTI Omni в контакт-центре Росбанка
02.07.2019 «АМТ-груп» внедрила систему управляемых аудиоконференций IP Forum в Росбанке
22.04.2019 «Синимекс» автоматизировал открытие счетов юрлицам в Росбанке
15.04.2019 Росбанк перешел на МСФО 9 при поддержке «Диасофт»
21.12.2018 «Ростелеком» и Росбанк продемонстрировали технологию сбора биометрических данных в Нижнем Новгороде
15.11.2018 «Техносерв консалтинг» автоматизировал работу с просроченной задолженностью в Росбанке

Публикаций - 429, упоминаний - 777