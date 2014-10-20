Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ATM
Automatic Teller Machine
Автоматический банкомат
Публикаций - 72, упоминаний - 77
ATM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
|ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
|Чулков Валерий 24 5
|Дегтярев Алексей 57 2
|Маркарянц Мигель 8 2
|Кузьмина Валентина 16 2
|Волков Максим 26 2
|Прохоров Фёдор 81 1
|Журавлев Михаил 3 1
|Смирнов Олег 13 1
|Рудычева Наталья 89 1
|Масарская Наталия 36 1
|Патрин Максим 31 1
|Свердлов Михаил 32 1
|Алешкин Артем 5 1
|Голован Дмитрий 10 1
|Фокин Вячеслав 2 1
|Панюшкин Сергей 2 1
|Карманов Иван 1 1
|Дронов Дмитрий 26 1
|Белышков Леонид 17 1
|Лаптев Вячеслав 5 1
|Вишняков Владимир 2 1
|Тикунов Дмитрий 4 1
|Старикова Евгения 11 1
|Чернович Михаил 3 1
|Егоров Владимир 61 1
|Дарёшин Максим 13 1
|Волков Дмитрий 45 1
|Печатников Анатолий 28 1
|Залманов Андрей 27 1
|Свириденко Кирилл 38 1
|Киричек Алексей 66 1
|Новиков Павел 68 1
|Сахненко Сергей 72 1
|Кузнецов Станислав 72 1
|Дмитриев Александр 23 1
|Романов Константин 8 1
|Ядройцев Артём 6 1
|Назипов Дмитрий 80 1
|Подкопаев Олег 30 1
|Баранова Наталья 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10413 2
|Прайм - Агентство экономической информации 682 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 558 1
|CNews - ZOOM.CNews 1394 1
|ComNews - Медиа-бизнес 88 1
|Physical Review Letters 110 1
|The Engineer 79 1
|IDC - International Data Corporation 4563 1
|Gartner 3263 1
|Forrester Research 800 1
|Gartner Dataquest 340 1
|IHS Infonetics Research 90 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172257, в очереди разбора - 1004963.
Создано именных указателей - 68335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172257, в очереди разбора - 1004963.
Создано именных указателей - 68335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru