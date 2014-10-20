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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ATM
Automatic Teller Machine
Автоматический банкомат



20.10.2014 NCR включила в поддержку глобальной версии Aptra NDC решение eKassir ATM WebHost
10.01.2013 УБРиР установил свой девятисотый банкомат
02.09.2011 Diebold разработал виртуальный банкомат
31.05.1999 2nd Century Communications, Advanced Switching Communications, Convergent Networks, Vina Technologies и Woodwind Communications создают альянс для разработки методов применения АТМ в местных телефонных сетях
17.05.1999 Fore Systems выпустила АТМ-коммутатор для ЛВС ESX-3000
08.04.1999 Lucent выпустила модуль АТМ для коммутатора Cajun M770

Публикаций - 72, упоминаний - 77

ATM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4675 7
Group-IB - Группа информационной безопасности 411 3
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 39 3
ТА505 - хакерская группировка 4 3
SilentCards - Хакерская группировка 3 3
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 3
Nortel Networks 1287 3
Microsoft Corporation 22005 3
Комстар ОТС - МТУ-Информ 180 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 558 2
Cable & Wireless 177 2
Deutsche Telekom 903 2
Fastwel - Фаствел 28 2
NCR - National Cash Register 147 2
ПроСофт - ProSoft 61 2
Ростех - Автоматика Концерн 690 2
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 135 2
СВД Встраиваемые Системы - SWD Software 51 2
Ростелеком - Связьинвест 1697 2
Ниеншанц Автоматика 27 2
Комстар ОТС - Голден Лайн 61 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1452 2
Telecom Italia 312 1
Siemens AG - Siemens Group 2270 1
Airtel India 58 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 366 1
Micromax - Микромакс системс 75 1
Winnti - Хакерская группировка 9 1
RedCurl - Хакерская группировка 3 1
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез 35 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
DeLonghi 22 1
Orange France Télécom 654 1
Sonera 309 1
Связьинформ 85 1
Ростелеком ЮТК - Волгоградэлектросвязь 6 1
Chafer - Хакерская группировка 2 1
Proximus Group - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 70 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 1
МегаФон ПетерСтар 308 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2003 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5007 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1643 5
Visa International 1671 5
Альфа-Банк 1337 4
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 210 3
ВТБ - ВТБ24 643 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 801 2
ПСБ - Промсвязьбанк 653 2
МДМ Банк 219 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 126 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 2
Krups 21 1
ВТБ - Транскредитбанк 97 1
СБ Банк - Судостроительный банк 57 1
Smeg 12 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 13 1
JLL - Jones Lang LaSalle 12 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 15 1
Miele - Миле 116 1
Петрокоммерц 46 1
Ростех - Новикомбанк 33 1
Citi - Citibank - Ситибанк 259 1
Nordea - Нордеа Банк 77 1
Национальный банк Траст 124 1
Electrolux - Электролюкс Рус 154 1
Nestle - Нестле 99 1
Открытие ФК 2016 1
Русский стандарт Банк 363 1
Дикси - Сеть магазинов 95 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 422 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 908 1
Почта Банк 307 1
Уралсиб Банк 454 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2899 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2080 3
Правительство РФ 7004 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 982 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1870 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 542 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1324 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 479 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2166 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2064 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 8 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30606 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3026 8
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 112 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1898 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4118 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4975 5
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 282 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1129 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2801 4
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 300 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6204 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 297 3
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Мобильное приложение - Mobile app 2614 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1510 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1838 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 471 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4204 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 831 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2385 2
JavaScript-сниффер - JS-сниффер - Вредоносный JavaScript-код 9 2
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 83 2
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 38 2
Gigabit Ethernet 853 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 128 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10190 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 340 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 991 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 682 2
Кофемолка 12 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 39 1
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 37 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1394 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 291 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 88 1
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 3
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 323 2
Т1 Мультикарта 149 2
Google Android 11642 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 2
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 39 2
ВТБ Онлайн 150 2
Apple iOS 6274 2
Apple Siri - Голосовой помощник 333 1
Яндекс.Карты и Транспорт 335 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 624 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 531 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 576 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 76 1
SAP BCM - SAP Business Communication Management 7 1
Zcash - криптовалюта 8 1
MasterCard SecureCode 40 1
Microsoft Windows Live Hotmail 284 1
Philips Saeco - серия кофемашин 6 1
Elgato Eve Aqua Smart Water Controller - смарт-контроллер расхода воды 1 1
ВТБ АТМ банкоматы 6 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Microsoft Office 2003 67 1
Oracle - Sun Solaris OS 152 1
Krups XP 4 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Bravo 1 1
eKassir ATM WebHost 1 1
Microsoft Windows 10 11198 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 28 1
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 80 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 27 1
ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 21 1
Dash - Криптовалюта 32 1
Google Dragonfly 19 1
JavaScript - Язык программирования 939 1
Apple FaceTime 167 1
Google Gmail 784 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 165 1
Чулков Валерий 24 5
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Маркарянц Мигель 8 2
Кузьмина Валентина 16 2
Волков Максим 26 2
Прохоров Фёдор 81 1
Журавлев Михаил 3 1
Смирнов Олег 13 1
Рудычева Наталья 89 1
Масарская Наталия 36 1
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Свердлов Михаил 32 1
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Белышков Леонид 17 1
Лаптев Вячеслав 5 1
Вишняков Владимир 2 1
Тикунов Дмитрий 4 1
Старикова Евгения 11 1
Чернович Михаил 3 1
Егоров Владимир 61 1
Дарёшин Максим 13 1
Волков Дмитрий 45 1
Печатников Анатолий 28 1
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Свириденко Кирилл 38 1
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Сахненко Сергей 72 1
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Баранова Наталья 5 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44311 9
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Того - Тоголезская Республика 8161 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12403 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12224 4
Кения - Республика 123 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11894 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 237 3
Мальта - Республика 108 3
Индия - Республика 4152 3
Африка - Африканский регион 2763 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1831 2
Швеция - Королевство 1892 2
Азия - Азиатский регион 3485 2
Сингапур - Республика 1546 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2921 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2009 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1576 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 776 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2148 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 946 2
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Земля - планета Солнечной системы 6896 1
Япония 9482 1
Норвегия - Королевство 1052 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12404 1
Китай - Тайвань 1610 1
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Франция - Иль-де-Франс - Париж 955 1
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Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4172 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10413 2
Прайм - Агентство экономической информации 682 1
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IDC - International Data Corporation 4563 1
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Forrester Research 800 1
Gartner Dataquest 340 1
IHS Infonetics Research 90 1
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Олимпийские игры - Olympic Games 553 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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