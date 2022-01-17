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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Энергоэффективность и развитие энергетики
государственная программа Российской Федерации 2013-2015
Публикаций - 72, упоминаний - 79
Энергоэффективность и развитие энергетики упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тихонов Анатолий 13 3
|Кожуховский Игорь 10 3
|Медведев Дмитрий 1591 3
|Булавинов Вадим 7 2
|Путин Владимир 2450 2
|Панферов Андрей 7 2
|Николаева Елена 7 2
|Нарышкин Сергей 51 2
|Щербов Роман 13 2
|Кравцов Роман 77 2
|Ермаков Игорь 19 1
|Усманов Алишер 258 1
|Seog-gi Kim - Сок Ки Ким 2 1
|Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 6 1
|Xu William - Сю Уильям 8 1
|Hua Liang - Хуа Лян 5 1
|Васильев Игорь 23 1
|Шульгин Илья 1 1
|Шмид Александр 18 1
|Chaobin Yang - Чаобинь Ян 7 1
|Шалаев Антон 14 1
|Колесников Андрей 81 1
|Уткин Никита 26 1
|Гольцов Александр 61 1
|Серебряков Виктор 44 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Гуральников Сергей 162 1
|Трушкин Константин 48 1
|Гоков Дмитрий 33 1
|Данилин Александр 17 1
|Решетков Александр 5 1
|Степашин Сергей 28 1
|Горемульта Андрей 8 1
|Плотникова Наталья 8 1
|Батарова Татьяна 12 1
|Пискунов Александр 6 1
|Бесхмельницын Михаил 4 1
|Новак Александр 19 1
|Шпак Василий 61 1
|Исаев Антон 7 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2696 3
|Gartner 3198 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 1
|TrendForce 49 1
|IBM Research 104 1
|CNews Fast рейтинг 35 1
|TAdviser Report 6 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 101 1
|ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru