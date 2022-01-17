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Энергоэффективность и развитие энергетики
государственная программа Российской Федерации 2013-2015



17.01.2022 Nokia присоединилась к международной экологической инициативе RE100 1
30.12.2021 Новая версия ГИС «Энергоэффективность» введена в эксплуатацию 1
11.09.2020 ФСБ арестовала замглавы Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга 1
09.09.2020 Силовики задержали топ-менеджеров «Ланита» 1
09.09.2020 Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела 1
28.05.2020 ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ? 1
26.05.2020 АВВ представила комплекты Direct Replacement для замены Emax/New Emax на Emax 2 1
21.05.2020 «Байкал электроникс» выбрала технологии и решения Synopsys для своих микропроцессоров 1
15.05.2020 Российская Big Data Lab разработала технологию трекинга социальной дистанции на базе ИИ 1
08.05.2020 AMD представила мобильные процессоры Ryzen PRO 4000 1
06.05.2020 Выпущены материнские платы для «Эльбрусов» по цене новых iPhone 1
28.04.2020 Как с VDI сократить операционные затраты на 50% 1
06.04.2020 HP обновила линейку принтеров без картриджа HP Neverstop Laser. Цены 1
27.03.2020 Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ запустил отбор проектов для пилотирования в «Мегафоне» 1
03.03.2020 Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях 1
25.02.2020 Samsung начинает выпуск удивительных модулей памяти для сверхмощных смартфонов 1
19.02.2020 CyberPower начала продажи нового поколения профессиональной серии ИБП 1
11.02.2020 AMD представила графический процессор Radeon Pro W5500 1
27.01.2020 BQ представила доступный смартфон BQ 6424L Magic O. Цена 1
25.12.2019 Какое железо выбрать для приватных облаков 1
19.12.2019 IBM создала емкий, безопасный и дешевый аккумулятор со сверхбыстрой зарядкой 1
04.12.2019 «Автоматика» создаст системы интеллектуального учета электроэнергии и диагностики оборудования для «Мечела» 1
21.11.2019 AMD представила профессиональную видеокарту по техпроцессу 7 нм 1
01.11.2019 Huawei разворачивает в России производство серверов 1
30.10.2019 «Инпро технолоджис» и «АМДтехнологии» будут вместе строить ЦОДы с жидкостным охлаждением 1
25.10.2019 Huawei поставит свои «самые высокопроизводительные процессоры» для исполнения «закона Яровой» 1
22.10.2019 Huawei представила серию новейших решений для сетей 5G 1
15.10.2019 Atos представил новую испытательную HPC-лабораторию 1
07.10.2019 Владельцы новых iPhone жалуются на «призраки и НЛО» на фотографиях 1
04.10.2019 HP представила в России новые устройства печати для офиса 1
04.10.2019 IXcellerate удвоил мощности в России после открытия нового ЦОДа 1
11.09.2019 Apple выпустила идеальные часы, дешевый iPad, унылые iPhone и киносервис для России 1
06.09.2019 Huawei выпустила «самый быстрый» в мире мобильный процессор со встроенным 5G 1
06.09.2019 МТС привлечет стартапы из Сингапура к развитию цифровых продуктов в России 1
03.09.2019 Toshiba дополнила линейки жестких дисков N300 и X300 моделями емкостью 16 ТБ 1
07.08.2019 Samsung и Toshiba синхронно выпустили революционные технологии флеш-памяти 1
22.07.2019 Huawei заявила о высокой энергоэффективности своих базовых станций 5G 1
04.07.2019 Аутсорсеры и инсорсеры делят рынок «Индустрии 4.0» 1
29.05.2019 В России разработан проект стандарта протокола LoRaWAN для интернета вещей 1
28.05.2019 ИБП Galaxy VS – новый уровень Edge-инфраструктуры 1

Публикаций - 72, упоминаний - 79

Энергоэффективность и развитие энергетики упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7837 8
Huawei 2999 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 5
Ростех - Ростехнологии 2354 4
Toshiba Corporation 2757 4
IBM - International Business Machines Corp 8704 4
Toshiba Electronics Europe - TEE 133 4
Schneider Electric 460 4
Samsung Electronics 8963 3
Intel Corporation 10801 3
Крок 1563 3
5025 3
Microsoft Corporation 21044 3
Oracle Corporation 5808 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 981 2
Softline - Софтлайн 1773 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 490 2
АйТи 1071 2
NVision Group - Энвижн Груп 630 2
SAP SE 4368 2
Apple Inc 10158 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 254 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 655 1
Diasoft - Диасофт Платформа 6 1
Ростех - Автоматика Концерн 422 1
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 17 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 136 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 43 1
Legrand 72 1
ГЛОНАСС АО 85 1
Nokia Corporation 5230 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 1
Amazon Inc - Amazon.com 2532 1
SAS Institute 788 1
4A Games 630 1
Fujitsu General 9 1
Alibaba Group 338 1
R.Partner - Ланит-Партнёр 10 1
Mirantis - Мирантис 23 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 126 2
Артекс Нефтегаз 3 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 1
Mitsubishi Heavy Industries 28 1
ЕС-лизинг 17 1
Газпром нефть 401 1
Открытие ФК 506 1
РВК - Российская венчурная компания 511 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
УЭК - Универсальная электронная карта 554 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 107 1
Газпром ПАО 767 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 104 1
РусГидро ПАО 173 1
Почта России ПАО 1802 1
РЖД - Российские железные дороги 1332 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 407 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 165 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7428 5
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2377 5
Счётная палата РФ 557 4
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 44 4
Президент Российской Федерации 1770 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2058 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1188 3
Правительство РФ 2827 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1722 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2047 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2048 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1251 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 2
Федеральное казначейство России 888 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 114 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 358 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2354 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 110 1
Районный суд Москвы 149 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 274 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 887 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 1
Администрация Президента РФ 357 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2041 1
Правительство Тюменской области - ГКУ ТО ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 22 1
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 204 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 1
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 19 1
Правительство Республики Марий Эл 5 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 931 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 8 1
Единая Россия - Политическая партия 219 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1756 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 17 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 7 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
4CIO 594 1
Climate Group 2 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 229 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4697 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3251 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12611 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1517 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 2501 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 652 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12393 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1208 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 1159 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2486 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6716 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 588 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8991 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 107 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2019 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 267 3
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 21 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 53 2
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 295 2
Big Data - Большие данные 1371 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1864 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10157 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4407 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 984 2
НИР - Научно-исследовательская работа 173 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 506 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1980 2
ARM - Advanced RISC Machine 251 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2081 1
Toshiba BiCS Flash на основе QLC 24 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 309 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 154 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 243 1
CMR - Conventional Magnetic Recording - Обычная магнитная запись 20 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
Принтер - Printer 249 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 829 1
eMTC - enhanced Machine-Type Communication 4 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 78 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 64 7
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 37 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5827 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 546 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 730 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 677 3
Linux OS 7240 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1230 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 133 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 228 2
Diasoft Framework 21 2
Samsung Galaxy 317 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 140 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 349 2
Microsoft SQL Server 1265 2
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 130 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 57 2
Microsoft Windows 10 10117 2
ЭОС Дело СЭД 792 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 361 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 539 2
Huawei Super Blade Site 3 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 198 1
Samsung Color Mapping 2 1
Intel Optane Memory 91 1
Samsung ITM - Samsung Inverse Tone Mapping 2 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2049 1
Toshiba MG Enterprise Capacity - серия HDD 10 1
Samsung Knox 85 1
Samsung 3D V-NAND flash memory - SSD 36 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 30 1
Huawei 5G Simplified Solution 17 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 48 1
Legrand Keor T EVO - ИБП 6 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 284 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 112 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 314 1
Fujitsu General Aristage 2 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 398 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1186 1
Тихонов Анатолий 13 3
Кожуховский Игорь 10 3
Медведев Дмитрий 1591 3
Булавинов Вадим 7 2
Путин Владимир 2450 2
Панферов Андрей 7 2
Николаева Елена 7 2
Нарышкин Сергей 51 2
Щербов Роман 13 2
Кравцов Роман 77 2
Ермаков Игорь 19 1
Усманов Алишер 258 1
Seog-gi Kim - Сок Ки Ким 2 1
Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 6 1
Xu William - Сю Уильям 8 1
Hua Liang - Хуа Лян 5 1
Васильев Игорь 23 1
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Шмид Александр 18 1
Chaobin Yang - Чаобинь Ян 7 1
Шалаев Антон 14 1
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Уткин Никита 26 1
Гольцов Александр 61 1
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Деянышев Вадим 19 1
Гуральников Сергей 162 1
Трушкин Константин 48 1
Гоков Дмитрий 33 1
Данилин Александр 17 1
Решетков Александр 5 1
Степашин Сергей 28 1
Горемульта Андрей 8 1
Плотникова Наталья 8 1
Батарова Татьяна 12 1
Пискунов Александр 6 1
Бесхмельницын Михаил 4 1
Новак Александр 19 1
Шпак Василий 61 1
Исаев Антон 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 83338 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34191 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26878 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10937 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1078 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11630 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 626 2
Россия - СФО - Иркутская область 727 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 504 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1778 2
Европа 7271 2
Азия - Азиатский регион 3165 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3853 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9591 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 300 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1021 2
Индия - Республика 4106 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2000 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 391 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 359 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 515 2
Россия - УФО - Свердловская область 1032 1
Австралия - Австралийский Союз 2659 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 534 1
Россия - ЦФО - Курская область 420 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 426 1
Россия - ДФО - Амурская область 483 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 113 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1686 1
Австрия - Австрийская Республика 978 1
Чехия - Чешская Республика 972 1
США - Вашингтон - Редмонд 191 1
Европа Восточная 2818 1
Украина 5530 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12059 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1125 1
Беларусь - Белоруссия 3210 1
Южная Корея - Республика 3278 1
Нидерланды 2014 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1674 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4202 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 430 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1251 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 489 3
Коррупция 31 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5079 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 170 2
Конституция Российской Федерации 44 1
Образование в России 611 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 14 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1505 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 350 1
SBTi - Science Based Target initiative - Инициатива: Цели, установленные наукой - Международная инициатива научно-обоснованных целевых показателей 6 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 785 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1116 1
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Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 129 1
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COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1262 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 1
FT - Financial Times 1095 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 145 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
CNews - ZOOM.CNews 1330 1
Inquirer 462 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2696 3
Gartner 3198 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 1
TrendForce 49 1
IBM Research 104 1
CNews Fast рейтинг 35 1
TAdviser Report 6 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 101 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 59 1
ISE - Integrated Systems Europe 34 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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