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ФСК ЕЭС
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО


30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
28.06.2021 MOLGA Consulting объявляет о назначении Сергея Никитина Управляющим партнером компании 1
01.06.2021 Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий 2
17.03.2021 Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей 1
05.02.2021 Российский монополист электропередачи меняет американский Documentum на отечественную СЭД 12
26.01.2021 ГК ФСК запустила корпоративную площадку для закупок на базе B2B-Center 1
17.12.2020 «ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем 1
07.12.2020 В Московской энергосистеме введена в работу система дистанционного управления оборудованием ПС 1
31.12.2019 «Галактику» в 2018 г. внедрили на тысячах ПК в «Транснефти», «Энергомаше» и ЕЭС. Топ-10 проектов 1
30.10.2019 «Инпро технолоджис» и «АМДтехнологии» будут вместе строить ЦОДы с жидкостным охлаждением 1
17.10.2019 ЦОД ФСК ЕЭС оснастили комплексами с технологией непосредственного жидкостного охлаждения 5
03.09.2019 Исследование: 70% крупных корпораций и госорганов заменят СУБД 1
13.05.2019 SAP запустила в России ПО для роботизации бизнеса 2
17.04.2019 SAP перенесла флагманское решение 4HANA Cloud в московский ЦОД 2
12.03.2019 Годовая выручка «Системного софта» превысила пять миллиардов 1
22.06.2018 ФСК ЕЭС инвестирует 3,4 миллиарда в создание новой цифровой подстанции в Московской области 3
15.06.2018 ФСК ЕЭС и Системный оператор ЕЭС организовали дистанционное управление оборудованием крупного энергообъекта 4
25.05.2018 ФСК ЕЭС и «Ростелеком» заключили cоглашение о стратегическом сотрудничестве 7
24.05.2018 ФСК ЕЭС и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве 4
30.03.2018 ФСК ЕЭС сообщила об охвате цифровыми каналами связи 83,7% энергообъектов по итогам 2017 года 3
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
06.12.2017 В ближайшие три года трансформация ИТ-ландшафтов станет массовой 1
26.12.2016 Одобрен нацпроект по разработке и внедрению цифровых электрических подстанций на объектах энергетики 1
22.12.2016 «Галактика» начинает сотрудничество с НТЦ ФСК ЕЭС 2
13.10.2016 «Росэлектроника» разработает мощный вакуумный выключатель 1
14.07.2016 МТС построила первую сеть 4G в Мирном 1
29.06.2016 МТС и энергетики дотянули «оптику» до алмазной «столицы» России 1
26.05.2016 Оборот «Борласа» по итогам 2015 г. увеличился на 19,4% 1
15.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
25.08.2015 Подстанции «Нижегородская» и «Борская» оснащены оборудованием «РТСофт» 1
22.07.2015 «Борлас» провел аудит организационно-функциональной структуры ФСК ЕЭС 3
13.07.2015 «Русгидро» не заплатило 100 млн руб. за долю в IT Energy 13
08.07.2015 Интегратора бывшей РАО «ЕЭС России» отдали под контроль ФСК ЕЭС 8
30.06.2015 ФСК купит 20-процентную долю «РАО ЭС Востока» в IT Energy 11
20.04.2015 Выручка AT Consulting в 2014 г. превысила 10 млрд рублей 1
22.09.2014 «Корус Консалтинг» выпустил iDocs:«Мобильный офис» 3.0 1
04.07.2014 Унифицированные коммуникации сокращают ТСО 1
14.05.2014 «Ростелеком» выбрал генподрядчика для строительства 200 тыс. км ВОЛС 1
25.04.2014 РКСС представила обновленный мобильный пункт управления 1

Публикаций - 156, упоминаний - 375

ФСК ЕЭС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 18
SAP SE 3211 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 18
Microsoft Corporation 11060 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 11
Синтерра - Synterra 565 5
OpenText 160 4
PM Expert 79 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
IT Energy - Айти Энерджи Сервис 14 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
VK - Mail.ru Group 2483 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
IBM 3537 2
Роснефть РН-информ 32 2
Ростелеком Связьинвест 695 2
Инпро Технолоджис 8 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
АйДи - Технологии управления 41 1
SAP Contextor 3 1
РТСофт - RTSoft 41 1
Телеком-защита 48 1
CompanyMedia 110 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 1
Google LLC 7144 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 1
Галактика НТЦ - Научно-технический центр 2 1
Питерская группа связистов 114 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
М2М телематика 165 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Leta IT-company 86 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
ПМСофт 22 1
Oracle Corporation 3342 1
Россети ПАО 168 11
Газпромбанк - ГПБ 692 6
ТНК-ВР Холдинг 148 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
РАО ЕЭС России ПАО 63 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
РусГидро ПАО 129 3
Транснефть 159 3
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 3
Роснефть НК 367 3
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 18 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Башнефть ПАО АНК 90 2
Сибур Химпром 16 2
ACBA Bank - ACBA-Credit Agricole Bank - АКБА-Кредит Агриколь Банк 3 2
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 2
Белоруснефть - Государственное производственное объединение 2 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 2
Бинбанк 184 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
Интер РАО ПАО 158 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Газпром ПАО 520 2
Газпром нефть 382 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 20 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Металлоинвест ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 3 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
СО ЕЭС - Московское РДУ - Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Москвы и Московской области 1 1
Газпром центрэнергогаз 1 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
ТЭК-торг 38 1
Гипросвязь ПАО 44 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
JTI - Japan Tobacco International 18 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Федеральное казначейство России 766 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Администрация Президента РФ 267 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
Роснано 456 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
Союз машиностроителей России 26 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 1
3G - Стандарт мобильной связи 3723 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Безопасный город 347 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
Big Data - Большие данные 1136 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 4
OpenText Documentum 189 4
Google Android 10750 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 3
Apple iOS 5741 2
SAP Business Suite 65 2
SAP Fiori 40 2
ФСК ЕЭС ЦОД 2 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 2
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 9 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
SAP Cash Application 3 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
VK - Mail.ru Tarantool Data Grid 7 1
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 8 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 4 1
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 15 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Alfresco 114 1
Borlas Персонал 3 1
Галактика ERP 63 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
SAP Ariba 71 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 18 1
SAP SuccessFactors 110 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Microsoft SQL Server 793 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Инпро Технолоджис Liquid Cube 5 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Microsoft Windows 7 1662 1
SQL - Язык программирования 432 1
ЭОС Дело СЭД 621 1
Галактика MES 4 1
Дворкович Аркадий 169 3
Муров Андрей 3 3
Никифоров Николай 1126 2
Чемезов Сергей 121 2
Котелюх Олег 5 2
Бартенева Мария 23 2
Алтунин Александр 2 2
Арендарчук Александр 2 2
Овсянников Александр 2 2
Щеканов Александр 8 2
Лосев Сергей 43 2
Сапельников Сергей 100 2
Чимиричкина Мария 30 2
Путин Владимир 1824 1
Осеевский Михаил 221 1
Греф Герман 205 1
Волож Аркадий 181 1
Собянин Сергей 211 1
Чубайс Анатолий 106 1
Коновалов Роман 20 1
Филатов Андрей 99 1
Касперский Евгений 218 1
Песков Дмитрий 65 1
Усманов Алишер 241 1
Титов Борис 27 1
Турчак Евгений 23 1
Мордашов Алексей 29 1
Мальков Антон 26 1
Костин Андрей 45 1
Шилов Сергей 61 1
Володин Вячеслав 62 1
Шувалов Игорь 64 1
Евтушенков Владимир 130 1
Матвиенко Валентина 58 1
Бондарь Юрий 11 1
Сохань Максим 13 1
Вексельберг Виктор 97 1
Голодец Ольга 16 1
Нарышкин Сергей 32 1
Ливинский Павел 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 85
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 10
Европа 3745 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 7
Россия - СФО - Новосибирск 1965 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 5
Россия - ПФО - Казань 1513 4
Восточная Европа 1676 4
Франция - Французская Республика 2120 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Украина 3361 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
Россия - Республика Саха (Якутия) - Ленск 14 2
Казахстан - Республика 2627 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Япония 2778 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Мирный 21 2
Россия - Владивосток 864 2
США - Вашингтон 334 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 827 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Россия - Губкин 7 1
Россия - Новокузнецк 175 1
Украина - Киев 464 1
Узбекистан - Ташкент 104 1
Россия - Курск 231 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Казахстан - Алматы 261 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
Русский язык 978 1
Энергетическая стратегия Российской Федерации 1 1
Цифровая подстанция - Национальный проект 4 1
Forbes - Форбс 441 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
The Bell - Издание 34 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
CNews Analytics 1988 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
AI Russia Awards 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759830, в очереди разбора - 663520.
Создано именных указателей - 46354.
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