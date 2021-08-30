Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1

MOLGA Consulting объявляет о назначении Сергея Никитина Управляющим партнером компании 1

Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий 2

Российский монополист электропередачи меняет американский Documentum на отечественную СЭД 12

В Московской энергосистеме введена в работу система дистанционного управления оборудованием ПС 1

ЦОД ФСК ЕЭС оснастили комплексами с технологией непосредственного жидкостного охлаждения 5

SAP запустила в России ПО для роботизации бизнеса 2

SAP перенесла флагманское решение 4HANA Cloud в московский ЦОД 2

ФСК ЕЭС и Системный оператор ЕЭС организовали дистанционное управление оборудованием крупного энергообъекта 4

ФСК ЕЭС и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве 4

Одобрен нацпроект по разработке и внедрению цифровых электрических подстанций на объектах энергетики 1

МТС построила первую сеть 4G в Мирном 1

Унифицированные коммуникации сокращают ТСО 1