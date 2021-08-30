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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФСК ЕЭС
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 156, упоминаний - 375
ФСК ЕЭС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
|Союз машиностроителей России 26 1
|Дворкович Аркадий 169 3
|Муров Андрей 3 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Котелюх Олег 5 2
|Бартенева Мария 23 2
|Алтунин Александр 2 2
|Арендарчук Александр 2 2
|Овсянников Александр 2 2
|Щеканов Александр 8 2
|Лосев Сергей 43 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Чимиричкина Мария 30 2
|Путин Владимир 1824 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Греф Герман 205 1
|Волож Аркадий 181 1
|Собянин Сергей 211 1
|Чубайс Анатолий 106 1
|Коновалов Роман 20 1
|Филатов Андрей 99 1
|Касперский Евгений 218 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Усманов Алишер 241 1
|Титов Борис 27 1
|Турчак Евгений 23 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Мальков Антон 26 1
|Костин Андрей 45 1
|Шилов Сергей 61 1
|Володин Вячеслав 62 1
|Шувалов Игорь 64 1
|Евтушенков Владимир 130 1
|Матвиенко Валентина 58 1
|Бондарь Юрий 11 1
|Сохань Максим 13 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Голодец Ольга 16 1
|Нарышкин Сергей 32 1
|Ливинский Павел 10 1
|Forbes - Форбс 441 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
|The Bell - Издание 34 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
|CNews Analytics 1988 11
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759830, в очереди разбора - 663520.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759830, в очереди разбора - 663520.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru