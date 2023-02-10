Индексная книга CNews*
Транспорт Аэропорт Airport Аэровокзал Аэровокзальный комплекс
Публикаций - 1345, упоминаний - 1745
Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кивокурцев Олег 52 23
|Хохлов Игорь 25 22
|Черемных Андрей 29 15
|Путин Владимир 2736 13
|Богданов Кирилл 112 11
|Цыганов Вячеслав 63 10
|Педоренко Андрей 42 10
|Левиков Антон 68 10
|Шевченко Владимир 143 10
|Кирюшин Сергей 67 9
|Урьяс Вадим 83 9
|Кравченко Константин 78 9
|Натрусов Артем 193 9
|Широких Алексей 71 8
|Шелепов Владимир 24 8
|Медведев Дмитрий 1631 8
|Сергеев Леонид 8 8
|Соколов Максим 25 7
|Ганин Виктор 11 7
|Лемешева Татьяна 7 7
|Ковалев Виктор 40 7
|Бяков Юрий 42 7
|Шакиров Марат 37 7
|Евтушенко Олег 139 7
|Гревцев Владимир 23 7
|Фирстов Сергей 8 7
|Никифоров Николай 1172 7
|Мартынов Михаил 10 6
|Эренбург Михаил 39 6
|Колесников Александр 21 6
|Трофимов Дмитрий 33 6
|Асратян Петр 36 6
|Орловский Виктор 348 5
|Бобровников Борис 102 5
|Романов Алексей 44 5
|Евраев Михаил 241 5
|Кабилов Зафар 5 5
|Никифоров Игорь 31 5
|Корнеев Сергей 83 5
|Сотин Денис 145 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.