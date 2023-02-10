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Транспорт Аэропорт Airport Аэровокзал Аэровокзальный комплекс

Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс


10.02.2023 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом пассажиров нового терминала аэропорта Толмачево
01.02.2023 Международный аэропорт Владивосток перешел на платформу «АИСТ»
31.01.2023 Аэропорт «Пулково» сэкономил 80% бюджета на закупке серверов на Intel
17.01.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в аэропорту Йошкар-Олы
22.12.2022 МТС обеспечила быстрым мобильным интернетом пассажиров нового аэропорта в Новом Уренгое
22.11.2022 «РИВЦ-Пулково» обновил систему визуального информирования пассажиров аэропорта
15.11.2022 «Мегафон» расширил покрытие сети LTE в международном аэропорту Нальчика
01.11.2022 «Мегафон» ускорил 4G на территории аэропорта Толмачево в Новосибирске
27.10.2022 «Консист Бизнес Групп» расскажет об управлении имущественным комплексом аэропорта на ТУРБО
18.10.2022 «Мегафон» обеспечил связью LTE международный аэропорт Калуги
11.10.2022 Хакеры поломали 14 сайтов крупнейших аэропортов США. Ответственность на себя взяла пророссийская группировка Killnet
16.09.2022 Турция закупает Российских роботов. Один из них приступил к работе в аэропорту
25.08.2022 МТС разогнала скорость мобильного интернета в районе аэропорта города Тарко-Сале
18.08.2022 «Сбер» и Шереметьево дополнили AR-навигацией мобильное приложение аэропорта
06.06.2022 В Пермском аэропорту появился робот-консультант
25.05.2022 «Рексофт» приняла участие в модернизации международного аэропорта «Минеральные Воды»
19.04.2022 «Росэлектроника» повысила безопасность аэропорта Ижевска
08.02.2022 Аэропорт Уфы первым в России полностью перешел на отечественную платформу резидента «Сколково»
30.12.2021 Леонид Сергеев -

Леонид Сергеев, гендиректор «Пулково» в интервью CNews — о технологиях современного аэропорта
28.12.2021 «Билайн» обеспечил непрерывное покрытие 5G-ready сетью аэропорта Шереметьево
20.12.2021 МТС развернула цифровую инфраструктуру в новом терминале аэропорта Геленджик
26.11.2021 Sita модернизирует работу аэропорта Франкфурта с помощью новых киосков самообслуживания TS6
10.11.2021 «Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для аэропорта в Тобольске
13.09.2021 МТС предоставила связь для системы видеонаблюдения и торговых точек в аэропорту «Гагарин»
19.08.2021 T1 Cloud предоставила облачные ресурсы аэропорту Пулково
16.08.2021 Как безопасно использовать зарядные станции в аэропорту
26.05.2021 «Авиасейлс» запустил сервис аналитики для авиакомпаний, аэропортов и онлайн-тревел агентств
05.02.2021 «Росэлектроника» проектирует систему охраны аэропорта Ульяновска
13.11.2020 Ростех сертифицировал интеллектуальную систему охраны аэропортов
20.10.2020 Международный аэропорт Краснодар повысил возможности ИТ-систем с помощью продуктов Ivanti
17.09.2020 «Ростелеком» объединит семь региональных аэропортов в единую защищенную сеть
08.09.2020 Аэропорт Пулково завершил внедрение цифровой платформы SAP S/4HANA
24.08.2020 В Международном аэропорту Пекина внедрена система SITA Smart Path
13.07.2020 Ростех начинает производство мобильных радиолокаторов для региональных аэропортов
22.06.2020 Recfaces обеспечила биометрическую идентификацию пассажиров в одном из крупнейших аэропортов Африки
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах
16.04.2020 «Инфосистемы джет» запустили Wi-Fi-сеть в аэропорту Домодедово
04.03.2020 Аэропорт Шереметьево перевел горячую линию на Naumen Contact Center
05.02.2020 Kaspersky Antidrone интегрируют в инфраструктуру безопасности аэропортов и вокзалов
09.12.2019 Аэропорт «Шереметьево» переходит на мобильное приложение SAP ТОРО

Публикаций - 1345, упоминаний - 1745

Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution 446 202
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9481 88
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 78
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6969 73
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 121 72
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8064 55
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10101 48
Microsoft Corporation 23531 40
SAP SE 4884 37
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2797 35
IBM - International Business Machines Corp 9199 33
Yandex - Яндекс 5700 29
Google LLC 10965 28
Cisco Systems 4881 26
Apple Inc 11221 25
Intel Corporation 11677 25
Promobot - Промобот 92 25
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6272 25
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1352 24
Samsung Electronics 9745 24
Oracle Corporation 6316 23
7024 23
Крок - Croc 1711 23
Amadeus IT Group 85 23
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2515 23
Siemens AG - Siemens Group 2545 22
1С-ИжТиСи 6340 22
Цифра ГК 2157 18
HP Inc. 5525 17
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 941 17
Huawei 3514 16
Sabre Corporation 155 16
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 434 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4165 14
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 53 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1804 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 958 13
Астерос Лабс 25 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 339 178
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 306 146
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 165 76
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 166 69
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 712 68
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5839 60
РЖД - Российские железные дороги 1625 39
Почта России ПАО 1997 35
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 59 33
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 44 27
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 126 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2401 24
Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 38 24
Аэродинамика - Базэл Аэро 29 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6204 22
Boeing 988 20
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6644 20
British Airways - British Midland International 124 19
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 111 17
Airbus Group - Airbus Industries 221 16
Deutsche Lufthansa AG 115 16
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 15
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 15
Газпром ПАО 1158 14
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 607 14
Газпром нефть 499 14
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 891 13
Россети Ленэнерго 2352 12
Трансаэро - авиакомпания 58 12
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 202 12
Лента - Сеть розничной торговли 1706 12
АльфаСтрахование СГ 271 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 327 11
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 92 11
КамАЗ - Камский автомобильный завод 383 11
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 14 11
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 13 11
Северсталь ПАО - Severstal 369 10
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 57 10
Новард УК - Novard 72 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18003 96
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2397 51
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 49
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9155 43
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10398 42
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 40
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2709 34
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 823 27
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 27
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 866 25
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России 40 24
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 523 24
Президент Российской Федерации 3722 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1216 15
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2513 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3712 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1550 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 11
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 97 11
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1179 10
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 10
Правительство Москвы 1997 10
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 10
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 526 9
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 242 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1076 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 546 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2348 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2026 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 723 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1660 7
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым 26 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 7
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 144 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1040 6
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 65 32
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 24
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 19
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 9
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 5
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 3
4CIO 708 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 3
ЛДПР 100 3
8K Association - Ассоциация 8K 161 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 2
Единая Россия - Политическая партия 264 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 438 2
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
Электрокабель 7 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
AEA - Association of European Airlines - Ассоциация европейских авиакомпаний 1 1
РСП - Российский союз правообладателей 11 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 35 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 22 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53484 448
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79351 383
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39146 196
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26035 183
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25066 135
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11534 126
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17556 122
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13599 116
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11398 114
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14892 111
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22282 110
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11924 104
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8781 103
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19943 96
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25809 94
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10246 92
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21425 91
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17280 87
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10073 87
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9532 86
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8057 81
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9450 81
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5370 78
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8738 74
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6635 73
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13049 71
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10961 67
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2614 67
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13251 65
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3407 65
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11665 64
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15103 64
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17355 64
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12619 63
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9142 60
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10876 60
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8191 60
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11315 60
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7808 58
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9079 57
Microsoft Windows 2000 12691 63
Google Android 12588 35
Apple iOS 6821 32
Microsoft Windows 14469 32
Apple iPhone 6 6184 29
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2513 28
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1054 26
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4361 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4128 22
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6546 22
Астерос Контакт Авиа 18 17
Apple iPhone - серия смартфонов 6633 16
Apple iPad 3742 16
Астерос Бизнес Контакт 28 15
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 172 14
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 123 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 12
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 495 12
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 120 12
Apple - App Store 2609 11
Linux OS 8283 11
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 224 10
Google Play - Google Store - Android Market 2950 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2910 10
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 9
Google Maps - Карты Google 776 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 809 9
Age of Kings 3448 9
Microsoft Azure 1321 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1974 8
Microsoft Office 3446 8
SITA AirportConnect CUTE 8 8
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 211 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 341 7
Eclipse Aviation - Eclipse 500 - лёгкий реактивный пассажирский самолёт 21 7
Microsoft Skype 1978 7
Apple Локатор 72 6
1С:Документооборот - 1С:ДО 181 6
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 80 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 6
Кивокурцев Олег 52 23
Хохлов Игорь 25 22
Черемных Андрей 29 15
Путин Владимир 2736 13
Богданов Кирилл 112 11
Цыганов Вячеслав 63 10
Педоренко Андрей 42 10
Левиков Антон 68 10
Шевченко Владимир 143 10
Кирюшин Сергей 67 9
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Трофимов Дмитрий 33 6
Асратян Петр 36 6
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Романов Алексей 44 5
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Кабилов Зафар 5 5
Никифоров Игорь 31 5
Корнеев Сергей 83 5
Сотин Денис 145 5
Россия - РФ - Российская федерация 123272 697
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39445 372
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50234 239
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15023 121
Европа 21327 120
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17157 105
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13186 82
Германия - Федеративная Республика 12021 75
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15119 74
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12823 68
Земля - планета Солнечной системы 9711 65
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6322 57
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1289 56
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2379 50
Россия - СФО - Новосибирск 3723 50
Япония 12886 46
Украина 7283 43
Великобритания - Лондон 2370 40
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1288 36
Франция - Французская Республика 7088 35
США - Колумбия - Вашингтон 1366 33
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2332 33
Россия - УФО - Екатеринбург 3332 32
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3430 31
Индия - Республика 5079 30
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1159 30
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Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 979 26
Беларусь - Белоруссия 4284 26
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Русский язык - День русского языка - 6 июня 9983 53
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10368 48
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3917 47
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CNews RND - R&D.CNews 2274 15
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 799 9
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 7
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Silicon 508 4
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Казахстан Сегодня 308 3
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1248 3
Telegraph 207 2
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Space Daily 528 2
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ZDnet 596 2
FT - Financial Times 1167 2
Optics 141 2
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Strategy Analytics 283 1
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Discovery Research Group 21 1
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Markets&Markets Research 105 1
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 212 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1290 5
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 576 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 917 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 530 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 718 4
РАН - Российская академия наук 1802 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 208 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 485 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 28 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 118 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 3
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 34 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 135 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 291 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 2
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 16 2
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 14 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 661 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 20 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 69 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 173 2
ИРИ - Институт развития интернета 112 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 294 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 125 1
МЭИ - Московский энергетический институт 91 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 251 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 202 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 53 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11653 46
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 865 41
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 621 40
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1732 16
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 10
МАКС - Международный авиационно-космический салон 219 8
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 7
Авиационный IT форум 7 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 873 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 413 4
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 3
День молодёжи - 27 июня 692 2
ИТАБ - Информационные технологии в авиационном бизнесе 2 2
Биометрия в авиационной безопасности 2 2
Земля из космоса 50 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 222 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2079 2
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 2
ВЭФ - Восточный экономический форум 53 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 20 2
SAP Forum 31 2
CeBIT 461 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 76 1
GeekBrains 82 1
Нижегородская ярмарка 15 1
GeoВласть 43 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 1
Fujitsu Forum 8 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 85 1
Best Office Awards 3 1
InAVation Awards 6 1
Городские технологии - выставка-форум 4 1
Microsoft Ignite 38 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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