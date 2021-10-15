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15.10.2021 «Корус консалтинг» создал онлайн-площадку для оптовой торговли для Akkermann cement 1
13.10.2021 Программный комплекс ученых Пермского Политеха оптимизирует электроснабжение на предприятиях 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
27.09.2021 Более 2 тысяч заявок подано на московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
16.09.2021 «Ростелеком» построил более 100 базовых станций по проекту УЦН 2.0 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 2
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
03.08.2021 «Мегафон» и «Лукойл-Пермь» создали опытно-промышленную зону с видеоаналитикой и позиционированием 2
20.07.2021 Чернышенко: Задача регионов обеспечить качественную реализацию стратегий цифровой трансформации 1
14.07.2021 МТС запустила систему умного видеонаблюдения на нефтегазпромысле «Лукойл-Пермь» 2
25.06.2021 Интернет для маленького села и большой семьи: «Ростелеком» в Прикамье продолжает реализацию проекта по устранению цифрового неравенства 4
07.06.2021 Платформа Cisco HyperFlex внедрена в Пермском радиотехническом колледже им. А. С. Попова 2
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 4
01.06.2021 В «ВТБ Онлайн» появился сервис доставки SIM-карт «ВТБ Мобайл» 1
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
17.05.2021 «ВТБ мобайл» запустился в Белгороде и Перми 3
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 2
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 2
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
22.04.2021 «Ростелеком» оборудовал интеллектуальными светильниками Металлургический район в Челябинске 1
19.04.2021 «Ростех» и Пермский край разработают стратегию цифровой трансформации региона 9
13.04.2021 В школах Татарстана будут изучать ОС Astra Linux 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 2
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
22.03.2021 Контакт-центр ТрансТелеКома – признанный лидер клиентского сервиса 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
16.03.2021 «ЭР-Телеком» планирует создать «Умный город» на территории Челябинской области 1
18.02.2021 Эксперты Solar JSOC помогли защитить инфраструктуру компании «Россети Урал» 1
05.02.2021 МТС развернула в Прикамье выделенную сеть LTE на глубине 400 метров 2
27.01.2021 «Ростелеком» приступил к модернизации уличного освещения в Челябинске 1
15.01.2021 Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа 1

Публикаций - 668, упоминаний - 1257

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 108
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 77
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 39
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 30
Microsoft Corporation 10997 20
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 12
Samsung Electronics 5627 11
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 11
АйТи 748 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 10
Синтерра - Synterra 562 8
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Ланит ГК 1154 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 6
3726 6
SAP SE 3207 6
Google LLC 7124 5
Восход ФГБУ НИИ 365 4
Ericsson 846 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 251 4
Verysell Проекты - Verysell Project 41 3
РТЛабс 145 3
Brocade Communications Systems 141 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 3
Rambler Group - Рамблер ГК 483 3
Yandex - Яндекс 4098 3
Facebook 3764 3
Крок 1219 2
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 2
Золотая Корона 280 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Promobot - Промобот 49 2
Softline - Софтлайн 1472 2
IBM 3524 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 11
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
Почта России ПАО 1570 6
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 5
ТНК-ВР Холдинг 147 4
Транснефть 159 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 4
Русагро Группа Компаний 139 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Сибур Химпром 16 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Альфа-Банк 1122 3
О2О Холдинг 43 2
Рапида НКО - платежные система 70 2
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
Газпром нефть 380 2
Уралкалий ПАО 62 2
Лента - Сеть розничной торговли 188 2
Россети ПАО 168 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
АльфаСтрахование Медицина 5 1
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 4 1
Uber 257 1
Лукойл-Пермь 9 1
Планета Здоровья 4 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
ИСК - Ижевская строительная компания 6 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 9 1
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 2 1
Чеченские минеральные воды 2 1
ТаграС Татбурнефть УК 2 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Flowwow 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 38
Президент Российской Федерации 1439 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 13
Правительство Пермского края 15 11
Правительство РФ 2198 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 6
Администрация Смоленской области 19 5
Федеральное казначейство России 766 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея 4 4
Правительство Москвы 649 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 4
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 3
Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 9 3
ПФР Департамент информационных технологий 102 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Счётная палата РФ 459 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство Орловской области 15 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
Руссофт - Russoft 250 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 36
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 19
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 17
3G - Стандарт мобильной связи 3699 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 11
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 6
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 5
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 3
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 3
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
Безопасный город 347 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 16
Google Android 10750 11
Microsoft Windows 849 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
Apple iPhone 5 710 5
Apple iOS 5741 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 4
Apple iPad mini 375 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 3
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 3
Microsoft Exchange 677 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 29 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Symbian OS 755 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
БФТ Saumi 5 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
WordPress 168 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 13 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 2
ВТБ Онлайн 137 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
OpenText Documentum 188 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple iPhone 6 547 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 2
Логинов Александр 34 11
Балуев Евгений 28 9
Чернышенко Дмитрий 234 7
Махонин Дмитрий 7 6
Коваль Валерий 38 6
Никитин Игорь 7 6
Кузяев Андрей 59 5
Козлов Александр 54 5
Колпаков Антон 42 5
Никифоров Николай 1126 5
Попов Андрей 72 5
Орловский Виктор 229 5
Осеевский Михаил 221 4
Четвернин Алексей 651 4
Акимов Максим 167 4
Шмид Александр 18 4
Путин Владимир 1820 4
Козырев Алексей 270 4
Кочаров Армен 18 3
Петросян Рачик 8 3
Генс Георгий 62 3
Макар Герман 9 3
Решетников Максим 15 3
Щербаков Сергей 14 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Старовойтов Дмитрий 5 3
Абызов Михаил 64 3
Ковнир Евгений 71 2
Карпинский Алексей 37 2
Южаков Алексей 23 2
Вольфсон Игорь 12 2
Сергеев Михаил 31 2
Греф Герман 204 2
Федотов Алексей 7 2
Лопаткин Герман 102 2
Левашов Александр 88 2
Гусев Александр 26 2
Алифанов Кирилл 56 2
Ахмеров Тимур 73 2
Зорин Александр 49 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 332
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 171
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 106
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 85
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 55
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 50
Россия - Ростовская область 859 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 39
Россия - Республика Мордовия 386 30
Россия - Волгоградская область 395 28
Россия - Калининградская область 531 28
Россия - Иркутская область 536 25
Россия - Приморский край - Приморье 604 25
Россия - Свердловская область 804 24
Россия - Нижегородская область 736 24
Россия - Кировск - Кировская область 301 24
Россия - Кемеровская область 461 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 23
Россия - Республика Адыгея 241 21
Россия - Пермь 737 20
Россия - Челябинская область 658 19
Россия - СФО - Новосибирск 1954 19
Россия - Новосибирская область 810 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 17
Россия - ПФО - Казань 1507 16
Россия - Омская область 382 16
Россия - Курская область 338 16
Россия - Костромская область 228 15
Россия - Краснодарский край 913 14
Россия - Воронежская область 394 14
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 14
Россия - Самарская область 557 14
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 14
Россия - Республика Алтай 681 14
Россия - Рязанская область 313 14
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 13
Россия - Республика Марий Эл 202 13
Россия - Томская область 413 13
Россия - Липецкая область 291 13
Россия - Белгородская область 363 13
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 9
Региональное законодательство 45 8
Федеральное законодательство 254 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 7
Информационное общество - Государственная программа 282 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 3
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 2
Конституция Российской Федерации 28 2
НПА - Нормативный правовой акт 49 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 55 1
СТЕ - стандартная товарная единица 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Сборная России по футболу - Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года 6 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
Wikipedia - Википедия 272 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
News Corp 90 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
IDC - International Data Corporation 2708 1
Gartner 2187 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 3
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 2
Пермский Сетевой ИТ-Университет 4 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
Академгородок Новосибирск 29 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
Сбербанк Школа 21 6 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РАН - Российская академия наук 315 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 5
Цифровая прокачка региона 22 3
Docflow 58 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
МЭФ - Межрегиональный экспортный форум 1 1
Цифровые Вершины - премия 7 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
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1С:ERP Бизнес-форум 11 1
Лидеры цифрового развития - Межрегиональное совещание 1 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 1
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