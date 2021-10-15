Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Пермский край
Пермская область
Прикамье
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 668, упоминаний - 1257
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Логинов Александр 34 11
|Балуев Евгений 28 9
|Чернышенко Дмитрий 234 7
|Махонин Дмитрий 7 6
|Коваль Валерий 38 6
|Никитин Игорь 7 6
|Кузяев Андрей 59 5
|Козлов Александр 54 5
|Колпаков Антон 42 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Попов Андрей 72 5
|Орловский Виктор 229 5
|Осеевский Михаил 221 4
|Четвернин Алексей 651 4
|Акимов Максим 167 4
|Шмид Александр 18 4
|Путин Владимир 1820 4
|Козырев Алексей 270 4
|Кочаров Армен 18 3
|Петросян Рачик 8 3
|Генс Георгий 62 3
|Макар Герман 9 3
|Решетников Максим 15 3
|Щербаков Сергей 14 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Старовойтов Дмитрий 5 3
|Абызов Михаил 64 3
|Ковнир Евгений 71 2
|Карпинский Алексей 37 2
|Южаков Алексей 23 2
|Вольфсон Игорь 12 2
|Сергеев Михаил 31 2
|Греф Герман 204 2
|Федотов Алексей 7 2
|Лопаткин Герман 102 2
|Левашов Александр 88 2
|Гусев Александр 26 2
|Алифанов Кирилл 56 2
|Ахмеров Тимур 73 2
|Зорин Александр 49 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755471, в очереди разбора - 659161.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755471, в очереди разбора - 659161.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru