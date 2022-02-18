Верховный суд РФ

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18.02.2022 Как власти потратят 411 млрд руб. на цифровизацию российского госуправления 2
24.12.2021 Для российских судов крупно подорожала Windows. Отечественные ОС для них запрещены 3
29.11.2021 Прогноз CNews сбылся. Главой НИИ «Восход» назначен экс-министр по ИТ Подмосковья 1
19.11.2021 Рокировка забуксовала. Временным главой НИИ «Восход» стал его первый замдиректора 1
18.11.2021 Главой НИИ «Восход» готовят ИТ-министра Подмосковья, а в министры прочат директора «Восхода» 1
23.09.2021 «Сбер» представил предложения по автоматизации процесса взыскания 1
09.08.2021 Главу НИИ «Восход» заменили через неделю после назначения 1
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 1
30.07.2021 Руководителем НИИ «Восход» назначили выходца из «Росатома» 1
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 1
28.07.2021 В Югре проходит цифровая трансформация судебного делопроизводства 1
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
30.06.2021 Российская судебная система увеличила закупки «МойОфис» на 10,6 тыс. лицензий 3
13.05.2021 Судебным приставам дадут доступ к данным должников через ГИС и сотовых операторов 1
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 1
12.04.2021 Россиянам упростят обжалование штрафов за нарушение ПДД через интернет 4
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
25.03.2021 НИИ «Восход» добился автономии от Минцифры 1
27.01.2021 В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики 1
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
20.10.2020 Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны 2
12.10.2020 Суды России переходят с Microsoft Office на российское офисное ПО 4
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
27.01.2020 Глава НИИ «Восход» может уйти в «Почту России» 1
06.12.2019 «Мегафон» за свой счет строит платформу судебных видеоконференций для всей страны 4
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 1
21.11.2019 Власти просят граждан протестировать еще 5 суперсервисов для здоровья, трудовых отношений и инвалидности 1
01.11.2019 В России заработал первый суперсервис. Это оформление ДТП без полиции 1
02.09.2019 1 ноября заработает оформление европротокола на сайте госуслуг 1
27.08.2019 На портале госуслуг можно будет удаленно обжаловать штраф и получить наследство 3
18.07.2019 Названа дата запуска в России первого суперсервиса. Это будет оформление ДТП 2
16.07.2019 Российский бизнес рассмотрел еще восемь будущих суперсервисов 1
16.07.2019 У НИИ «Восход» после шести лет перерыва появился директор 1
19.06.2019 Вот-вот будут представлены 5 из 25 государственных суперсервисов. Какие из них будут первыми? 1
21.02.2019 Прогноз CNews сбылся: назначен новый глава НИИ «Восход» 1
30.01.2019 НИИ «Восход» возглавит человек, отбиравший у чиновников чайники и двери кабинетов 1
17.10.2018 Преображенский суд Москвы: Мы начали заводить электронные дела 1
03.09.2018 КРОК: Мы получили огромное моральное удовлетворение от достигнутых результатов 2
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 1
28.12.2017 Важнейшие события 2017 г. в ИКТ-отрасли. Голосование 2

Публикаций - 109, упоминаний - 209

Верховный суд РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Восход ФГБУ НИИ 500 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7925 19
Новые облачные технологии (НОТ) 252 9
Microsoft Corporation 22030 9
Крок - Croc 1591 8
Avaya Inc - Avaya СНГ 961 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1210 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6386 7
Ростех - Ростехнологии 2417 6
Polycom - Поликом Россия 373 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1113 5
1С-Битрикс - Bitrix 5263 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 485 5
АйТи 1124 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3827 4
Dr.Web - Доктор Веб 1179 4
Cisco Systems 4680 4
Yandex - Яндекс 4794 4
5506 4
Армада - РБК софт 699 3
1С-ИжТиСи 4913 3
Программный продукт ГК 3663 3
Росплатформа - Р-Платформа 63 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1403 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7606 3
Meta - Facebook 4164 3
Atlantis Communications - Атлантис комьюникейшнз 13 3
Softline - Софтлайн 1830 3
РКСС - Российская корпорация средств связи 37 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1539 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8621 2
Directum - Директум 813 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 715 2
Lenovo Group 2027 2
Check Point Software Technologies 691 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 158 2
Rambler Group - Рамблер ГК 799 2
VK - Mail.ru Group 2938 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 440 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5035 10
Почта России ПАО 1827 9
Транснефть 222 5
РЖД - Российские железные дороги 1402 4
ГПБ - Газпромбанк 819 4
Аэрофлот 626 3
Мосэнерго ПАО 112 3
Татнефть 177 3
Газпром ПАО 871 3
Альфа-Банк 1342 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 805 2
Яндекс.Такси 287 2
Бином 18 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 2
ИСК - Ижевская строительная компания 410 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Apteka.ru - Аптека.ру 7 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 114 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 246 1
Сургутнефтегаз - СНГ 192 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 11 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 34 1
УЭК - Универсальная электронная карта 556 1
ЯКласс 19 1
Uber 277 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 3 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
ЕС-лизинг 17 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
ИТМО Хайпарк - Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики 4 1
Zoon.ru 5 1
Открытие ФК 2006 1
AliExpress 308 1
Societe Generale - Росбанк 429 1
Яндекс.Еда 148 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 161 1
ПСБ - Промсвязьбанк 657 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7620 50
Верховный суд Российской Федерации 627 32
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 116 32
Верховный суд РФ - Судебный департамент 112 22
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 507 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6871 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2078 11
Правительство РФ 6998 11
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1370 11
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2605 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2929 8
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 187 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2097 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 843 7
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2237 6
Счётная палата РФ 580 6
Федеральное казначейство России 1140 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 176 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 805 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 864 5
Мосгорсуд - Московский городской суд 336 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2407 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1850 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 787 5
Президент Российской Федерации 3009 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2100 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 387 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2316 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1268 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 280 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 124 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 992 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 283 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 959 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 630 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 195 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 392 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 492 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 2
Руссофт - Russoft 357 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1740 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 216 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12530 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7257 10
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1273 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2144 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30518 6
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 439 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 517 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2945 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2410 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 854 4
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 147 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1541 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5640 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2996 3
КСБ - Комплексные системы безопасности 13 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 860 3
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 139 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4987 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3279 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 316 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 268 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2361 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1146 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 664 2
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 18 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 505 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1742 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 690 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2125 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2639 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 194 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 566 2
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 49 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6152 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 33 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места 8 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 358 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 66 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 553 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1683 14
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 51 14
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 13
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 137 12
Новые облачные технологии - МойОфис 338 11
Microsoft Windows 10 11216 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 752 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 11 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 19 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 15 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 8
Linux OS 7454 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 21 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Утрата близкого человека 9 7
ЭОС Дело СЭД 1702 7
Google Android 11670 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 579 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Обжалование штрафов онлайн 6 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 39 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Переезд в другой регион 6 5
Apple iOS 6294 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 8 5
Microsoft Windows 1914 5
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 28 5
Microsoft Office 3181 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 10 5
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 43 4
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 50 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Подача заявлений в правоохранительные органы 4 4
Apple macOS 1373 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 690 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 93 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 728 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5110 4
ЭОС Архивное дело 108 4
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 228 4
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 297 4
Microsoft SQL Server 1404 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Имущество онлайн 3 3
Юхневич Леонид 27 8
Калина Роман 61 7
Бадалов Андрей 37 7
Макар Герман 10 6
Комиссаров Дмитрий 175 6
Шадаев Максут 435 5
Кочаров Армен 23 5
Грязнов Павел 6 5
Медведев Дмитрий 1594 5
Рубанов Владимир 65 4
Матюхин Владимир 61 4
Старовойтов Дмитрий 5 4
Рейман Леонид 1008 4
Егорова Наталья 8 4
Чернышенко Дмитрий 285 4
Путин Владимир 2466 4
Щеголев Игорь 685 4
Скляр Алексей 51 3
Бутенко Юрий 64 3
Рудычева Наталья 89 3
Мельников Евгений 10 3
Рымар Максим 41 3
Паршин Максим 184 3
Панкратов Александр 16 3
Никифоров Николай 1145 3
Изотов Михаил 4 2
Абызов Михаил 66 2
Киселева Екатерина 9 2
Меджитов Тимур 58 2
Чиркунов Олег 7 2
Массух Илья 202 2
Носков Константин 211 2
Подобайло Николай 13 2
Макаров Валентин 169 2
Горбачев Александр 18 2
Клочков Дмитрий 6 2
Акимов Максим 169 2
Дьяков Петр 10 2
Гусев Александр 27 2
Данилин Александр 17 2
Россия - Российская федерация - РФ 101277 80
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31785 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11941 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12252 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2055 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5046 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44299 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1878 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 554 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 822 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 948 4
Казахстан - Республика 4371 4
Россия - УФО - Челябинская область 909 3
Германия - Федеративная Республика 8232 3
Беларусь - Белоруссия 3357 3
Африка - Африканский регион 2769 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 378 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1189 3
Земля - планета Солнечной системы 6902 3
Россия - ЦФО - Брянская область 135 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 906 2
Россия - ПФО - Казань 1917 2
Россия - ЦФО - Тульская область 948 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 534 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1970 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1028 2
Франция - Французская Республика 5396 2
Армения - Республика 1065 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 882 2
Россия - УФО - Тюменская область 784 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 577 2
Камерун - Республика 31 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 858 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1408 1
Россия - СФО - Новосибирск 3150 1
Сингапур - Республика 1551 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 427 1
Украина 5849 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1583 1
Беларусь - Минск 535 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2093 21
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4190 8
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 14 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3973 5
Федеральный бюджет Российской Федерации 1456 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1372 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1518 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 390 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 3
Информационное общество - Государственная программа 1151 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 186 3
Атлантис 71 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5157 3
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 931 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 88 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 129 2
Психология 125 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 653 2
Федеральное законодательство 1069 2
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