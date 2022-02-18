Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Верховный суд РФ
Судебный департамент
ИАЦ Судебного департамента ФГБУ
ГАС Правосудие
Государственная автоматизированная система
Публикаций - 109, упоминаний - 209
Верховный суд РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Юхневич Леонид 27 8
|Калина Роман 61 7
|Бадалов Андрей 37 7
|Макар Герман 10 6
|Комиссаров Дмитрий 175 6
|Шадаев Максут 435 5
|Кочаров Армен 23 5
|Грязнов Павел 6 5
|Медведев Дмитрий 1594 5
|Рубанов Владимир 65 4
|Матюхин Владимир 61 4
|Старовойтов Дмитрий 5 4
|Рейман Леонид 1008 4
|Егорова Наталья 8 4
|Чернышенко Дмитрий 285 4
|Путин Владимир 2466 4
|Щеголев Игорь 685 4
|Скляр Алексей 51 3
|Бутенко Юрий 64 3
|Рудычева Наталья 89 3
|Мельников Евгений 10 3
|Рымар Максим 41 3
|Паршин Максим 184 3
|Панкратов Александр 16 3
|Никифоров Николай 1145 3
|Изотов Михаил 4 2
|Абызов Михаил 66 2
|Киселева Екатерина 9 2
|Меджитов Тимур 58 2
|Чиркунов Олег 7 2
|Массух Илья 202 2
|Носков Константин 211 2
|Подобайло Николай 13 2
|Макаров Валентин 169 2
|Горбачев Александр 18 2
|Клочков Дмитрий 6 2
|Акимов Максим 169 2
|Дьяков Петр 10 2
|Гусев Александр 27 2
|Данилин Александр 17 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2752 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 644 2
|Juniper Research 463 1
|Gartner 3266 1
|CNews Fast рейтинг 35 1
|Discovery Research Group 21 1
|TAdviser Report 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174670, в очереди разбора - 992676.
Создано именных указателей - 70561.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174670, в очереди разбора - 992676.
Создано именных указателей - 70561.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru