Разработка студентов Пермского Политеха поможет определять степень износа колесных пар локомотивов

На сегодняшний день российские железные дороги играют одну из ведущих ролей в транспортной логистике и стимулировании экономического роста в нашей стране, а также вносят значительный вклад в бюджет. По железнодорожным артериям России перевозят людей, огромное количество грузов: уголь, топливо, щебень и других. Для таких транспортировок используются специальные промышленные контейнеры: шлаковозы или цистерны. В большинстве случаев товарняки едут по железнодорожным путям полностью груженными, из-за чего на оси колесных пар ложится большая нагрузка. Поэтому крайне важным аспектом в данной отрасли является своевременное проведение технического обслуживания, которое обеспечивает безопасность перевозок и повышает эксплуатационную надежность. Несвоевременное обслуживание локомотивов может повлечь не только их поломку, но и выход из строя железнодорожных путей. Ученые Пермского Политеха разработали программное приложение для автоматизации учета и анализа параметров износа бандажей колесных пар промышленных локомотивов. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ.

По данным ученых из-за высокой грузонапряженности большое число криволинейных участков железнодорожных путей находятся в неудовлетворительном состоянии. Все это негативно влияет на оси колесных пар тяжелых локомотивов, на которых сосредоточены узлы и агрегаты со сложным конструкционным исполнением и с большим разбросом по инженерному ресурсу. Именно поэтому для обеспечения работоспособности всего подвижного состава, в первую очередь, необходимо уделять внимание тягачам. Сейчас все замеры, которые проводятся во время техобслуживания, заносятся вручную в учетный журнал, затем данные переносят в специальную таблицу в формате Excel. Это доставляет неудобства при архивировании, закупке рабочих книг, а также требует больших временных затрат. По мнению политехников, решить данную проблему может единая информационная система.

«Для оценки степени износа бандажа колесной пары во время проведения технического обслуживания осуществляется контроль множества параметров, таких как толщина и крутизна гребня, толщина и диаметр бандажа и других. Кроме того, во время техобслуживания локомотивов замеряются параметры износа осей колесных пар, а также ведется учет результатов измерений и их анализ. Эффективному выполнению технического обслуживания препятствуют влияние человеческого фактора, избыточные временные, трудовые и финансовые затраты. Сейчас все параметры результатов сервиса заносят в обычный журнал от руки, что занимает много времени, поэтому на кафедре ИТАС разработано мобильное приложение, которое оптимизирует процесс обслуживания колесных пар локомотивов и автоматизирует его. В программу можно заносить все характеристики осей локомотива и следить за их состоянием, - сказала руководитель проекта, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, кандидат технических наук, Ольга Полякова.

Для автоматизации технического контроля степени износа бандажей колесных пар локомотивов учеными Пермского Политеха разработано мобильное приложение на языке программирования Kotlin с использованием набора инструментов Android SDK. Система способна анализировать результаты замеров и степень их отклонения от нормы, отправлять данные в электронную систему учета компании и, самое главное, она сохраняет показатели предыдущих технических обслуживаний, что существенно экономит время при новой проверке.

«Кроме того, у работников пунктов технического обслуживания освобождается от 30 до 45 минут рабочего времени в день, ранее затрачиваемого ими на ручное заполнение журналов. Также обеспечивается полный отказ от финансовых затрат, связанных с закупкой журналов, снижается влияние человеческого фактора на этапе снятия замеров и анализа степени их отклонения от нормы. Работник только принимает решение о ремонте или замене бандажа или колесной пары. Кроме того, с помощью программы обеспечивается сбор данных по замерам и возможность их обработки для создания условий проведения статистического анализа и построения прогнозных моделей, - отметил один из авторов проекта, студент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Александр Гончаров.

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Пермский Политех стал обладателем гранта «Приоритет 2030» в 2021 г. Его размер составил 100 млн. руб. «Приоритет 2030» является самой масштабной в истории России программой государственной поддержки и развития высших учебных заведений. Ее цель — формирование к 2030 г. в России более 100 университетов, которые станут центрами научно-технологического и социально-экономического развития страны. Всего комиссия Минобрнауки России включила в программу «Приоритет 2030» 106 вузов из 49 городов страны, из них 60 % —региональные университеты.