Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Оренбургская область
Публикаций - 305, упоминаний - 527
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 18
|Байгушев Владимир 16 12
|Ледяев Максим 14 7
|Лысенко Эдуард 209 7
|Четвернин Алексей 652 6
|Никифоров Николай 1126 6
|Антонов Александр 73 6
|Валяева Елизавета 72 5
|Ивакин Роман 49 5
|Попов Алексей 319 5
|Макаров Владимир 52 5
|Захаров Павел 55 4
|Разумовский Дмитрий 70 4
|Кесельбренер Леонид 49 4
|Ускова Ольга 128 4
|Дегтерева Мария 25 3
|Островский Владимир 22 3
|Симаков Олег 106 3
|Медведев Дмитрий 1437 3
|Бородин Андрей 31 3
|Проскура Дмитрий 26 3
|Данилов Алексей 5 3
|Лебедев Георгий 39 3
|Оголь Елена 24 3
|Кореш Виктор 73 3
|Чернышов Михаил 32 3
|Никифоров Дмитрий 4 3
|Важнов Алексей 7 3
|Кабанов Владимир 174 3
|Юсупов Ренат 76 3
|Рустамов Рустам 169 3
|Селютин Александр 59 3
|Федулов Владислав 58 2
|Евраев Михаил 222 2
|Путин Владимир 1840 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Казарин Станислав 100 2
|Васильев Сергей 29 2
|Соколов Алексей 123 2
|Гайдуков Алексей 24 2
|CNews Analytics 2006 7
|IDC - International Data Corporation 2797 1
|Gartner 2230 1
|Ericsson Mobility Report 27 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
|TMR - Transparency Market Research 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru