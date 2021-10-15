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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ПФО - Оренбургская область


15.10.2021 «Корус консалтинг» создал онлайн-площадку для оптовой торговли для Akkermann cement 1
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 5
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 1
03.06.2021 Приток туристов в Самарскую область обеспечит цифровая модель региона 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
16.02.2021 Магазины из Татарстана смогут торговать на «Яндекс.Маркете» со своего склада 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 4
30.12.2020 «Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом» 1
28.12.2020 «Сбер» и «Сколтех» создают экосистему искусственного интеллекта для нужд медицины 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 3
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 5
10.11.2020 МТС создала цифровую «тревожную кнопку» для оренбургских нефтяников 2
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 3
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
15.09.2020 Ростех и ГЛОНАСС составили цифровой рейтинг безопасности 3 тыс. км российских дорог 1
11.09.2020 Правительство Оренбургской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 5
14.08.2020 Работник российского сотового оператора украл у абонентов миллион 1
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 2
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
20.05.2020 Основатель apphud.com о первом заработке, большом проекте и свободе 1
03.04.2020 Учреждения получат более 800 млн рублей на подготовку кадров для цифровой экономики 1
31.03.2020 РЕД ОС и «Ассистент» предлагают решение для удаленной работы 2
04.03.2020 Более 300 тысяч пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета» 1
28.02.2020 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза 1
19.12.2019 Ericsson внедрил динамическое распределение спектра в сети «Мегафон» 2
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 4
26.11.2019 «Сберсервис» представил проекты решения для оснащения городской инфраструктуры 1
17.10.2019 «Сбермобайл» расширил зону присутствия 1
19.09.2019 Концерн «Автоматика» обеспечил техникой избирательные участки в 15 регионах 1
12.09.2019 Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 4
15.08.2019 «Автоматика» поставила комплексы обработки избирательных бюллетеней для Оренбургской области 1

Публикаций - 305, упоминаний - 527

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 41
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 38
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 12
3934 11
ВолгаТелеком 254 9
Directum - Директум 693 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 8
Softline - Софтлайн 1507 8
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 284 6
Cisco Systems 2158 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 5
Ростелеком НСС 50 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 5
Microsoft Corporation 11628 5
Dell EMC 2502 4
AT Consulting - Группа ЭйТи 278 4
IBM 3677 4
Huawei 2750 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Крок 1230 4
Ericsson 899 4
Cognitive Pilot 35 4
Polycom - Поликом Раша 304 3
Ростех - Концерн Автоматика 398 3
InterSystems - ИнтерСистемз 74 3
Ред Софт - Red Soft 246 3
Ростелеком - Сибирский филиал 33 3
Астерос - Asteros 531 3
АйТи 771 3
Ростелеком Дальсвязь 228 3
Sony 2588 3
Alcatel 239 3
Открытые технологии 219 3
Apple Inc - Эппл Рус 7861 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Ланит ГК 1185 2
Samsung Electronics 5878 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 22
УЭК - Универсальная электронная карта 512 10
Почта России ПАО 1586 8
Евросеть 939 4
Ак Барс Банк 174 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 3
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
Сбербанк Поволжский банк 11 3
ВТБ24 587 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 118 2
Транснефть 159 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Роснефть НК 372 2
Восток-Сервис ГК 11 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
Почта Банк 289 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
Газпром межрегионгаз поставка 27 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Связьтранснефть 15 1
Связь-банк 83 1
Совкомбанк Совесть 27 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 65 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 29 1
Нижнекамскнефтехим 15 1
Тракторные заводы Концерн 24 1
Телефон.Ру 62 1
Веста 15 1
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 1
Allianz - Страховая компания 19 1
Кастор 1 1
Российские коммунальные системы 8 1
Оренбургремдорстрой ГУП 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 31
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 22
Правительство РФ 2226 21
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 16
Президент Российской Федерации 1447 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 10
Правительство Самарской области 48 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 8
Федеральное казначейство России 766 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 7
Правительство Москвы 660 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 7
Администрация Смоленской области 19 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 5
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 5
Правительство Саратовской области 17 5
Правительство Вологодской области 18 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 208 4
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 4
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 3
Правительство Орловской области 15 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
Союз пенсионеров России 2 1
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 1
Национальный Союз Водоканалов 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 20
3G - Стандарт мобильной связи 3835 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 12
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 4
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 7
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Apple iOS 5744 4
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СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 4
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 3
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 17 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 3
Linux OS 4386 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Ред ОС 239 3
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 192 2
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 22 2
Электронное здравоохранение - Программа 19 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Directum Solo 33 2
1С:Бухгалтерия 412 2
Apple - App Store 2199 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 53 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 2
ЭЛАР ПланСкан 83 2
ЕПБ - Единый проездной билет 3 2
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 2
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 2
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 2
Microsoft Windows 10 6810 2
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 2
Directum СЭД 69 2
Орловский Виктор 229 18
Байгушев Владимир 16 12
Ледяев Максим 14 7
Лысенко Эдуард 209 7
Четвернин Алексей 652 6
Никифоров Николай 1126 6
Антонов Александр 73 6
Валяева Елизавета 72 5
Ивакин Роман 49 5
Попов Алексей 319 5
Макаров Владимир 52 5
Захаров Павел 55 4
Разумовский Дмитрий 70 4
Кесельбренер Леонид 49 4
Ускова Ольга 128 4
Дегтерева Мария 25 3
Островский Владимир 22 3
Симаков Олег 106 3
Медведев Дмитрий 1437 3
Бородин Андрей 31 3
Проскура Дмитрий 26 3
Данилов Алексей 5 3
Лебедев Георгий 39 3
Оголь Елена 24 3
Кореш Виктор 73 3
Чернышов Михаил 32 3
Никифоров Дмитрий 4 3
Важнов Алексей 7 3
Кабанов Владимир 174 3
Юсупов Ренат 76 3
Рустамов Рустам 169 3
Селютин Александр 59 3
Федулов Владислав 58 2
Евраев Михаил 222 2
Путин Владимир 1840 2
Чучелов Андрей 44 2
Казарин Станислав 100 2
Васильев Сергей 29 2
Соколов Алексей 123 2
Гайдуков Алексей 24 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 150
Россия - ПФО - Самарская область 580 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 70
Россия - ПФО - Саратовская область 364 60
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 60
Россия - ПФО - Пензенская область 359 57
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 53
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 52
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 48
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Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 48
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 39
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 37
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 37
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Россия - ЦФО - Рязанская область 320 25
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 10
Федеральное законодательство 254 8
Региональное законодательство 45 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
Информационное общество - Государственная программа 282 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 3
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 3
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 3
Образование в России 381 3
Русский язык 1028 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 119 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 128 2
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 41 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 2
БАД - Биологически активные добавки к пище 13 2
НПА - Нормативный правовой акт 50 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 2
Коррупция 22 2
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