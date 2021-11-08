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Россия
СФО
Томская область
Томская агломерация
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 254 18
|Ускова Ольга 151 15
|Медведев Дмитрий 1481 13
|Рейман Леонид 978 13
|Путин Владимир 2167 12
|Махорин Алексей 14 12
|Семенов Максим 21 11
|Фещенко Марина 10 10
|Соловьев Александр 64 10
|Никифоров Николай 1130 8
|Жвачкин Сергей 8 8
|Новодворский Алексей 100 7
|Соловенчук Александр 45 6
|Кузовкин Алексей 152 6
|Смирнов Алексей 156 5
|Шалманов Сергей 194 4
|Щеголев Игорь 677 4
|Греф Герман 334 4
|Козырев Алексей 274 4
|Алкснис Виктор 56 4
|Зорин Александр 49 3
|Слизень Виталий 220 3
|Попов Анатолий 98 3
|Ведяхин Александр 46 3
|Ноздрин Алексей 9 3
|Попов Алексей 329 3
|Фурсенко Андрей 78 2
|Прянишников Николай 282 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 542 2
|Назаров Владимир 12 2
|Юсупов Ренат 108 2
|Кузнецов Сергей 119 2
|Курилов Дмитрий 10 2
|Авербах Владимир 122 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 821 2
|Кравцов Роман 77 2
|Андрияшкин Сергей 7 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Хасьянова Гульнара 115 2
|Эмдин Сергей 67 2
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
Создано именных указателей - 49903.
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