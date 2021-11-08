Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 49903
ИКТ 4972
Организации 3313
Ведомства 1202
Ассоциации 347
Технологии 2095
Системы 11588
Персоны 15775
Местоположение 1006
Статьи 681
Пресса 525
ИАА 418
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 652
Мероприятия 585

Россия
СФО
Томская область
Томская агломерация

Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация


08.11.21 Группа компаний АЛМИ осуществила поставку ПО в Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области 1
25.08.21 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
24.08.21 Новикомбанк получит отечественные банкоматы от концерна «Автоматика» 1
29.06.21 Новая школа «Интеграция» нацпроекта «Образование» выбрала «Р7-Офис» 1
28.06.21 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы 1
24.06.21 Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России 1
20.05.21 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
28.04.21 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 2
21.04.21 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
15.04.21 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
12.04.21 В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп» 1
23.03.21 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
18.03.21 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
18.03.21 «Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения «Сигмы» для мобильных устройств на ОС «Аврора» 1
09.03.21 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
04.02.21 МТС и НИИ кардиологии Томского НИМЦ договорились о стратегическом партнерстве в области цифрового здравоохранения 1
28.01.21 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
18.12.20 Финалисты конкурса «Цифровой прорыв» разработали почтовый ассистент для «Сбера» 1
24.11.20 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
18.11.20 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
17.11.20 МТС обеспечила резидентов ОЭЗ «Томск» доступом к промышленному интернету вещей 1
12.11.20 МТС обеспечила сервисами облачного резервного копирования транспортную компанию «Верста» 1
10.11.20 Нейросеть «Сбера» помогает врачам диагностировать рак груди 2
03.11.20 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
15.10.20 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
01.10.20 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
30.09.20 Культуру и туризм Чувашии прокачали «цифрой» 1
01.09.20 Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты 6
20.08.20 МТС запустила первую в Томске пилотную сеть 5G 2
19.08.20 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
21.07.20 Росатом зарегистрировал в Роспатенте «умный город» 1
16.07.20 Сбербанк и Cognitive Pilot запускают «умный» комбайн на полях ведущих отечественных агрокомплексов России 1
15.06.20 Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД 1
04.06.20 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
26.05.20 В реестре отечественного ПО обнаружен запрет на Linux и другое СПО 1
26.05.20 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения 1
22.05.20 Сбербанк приступил к промышленному внедрению ИИ-модели диагностики коронавируса в регионах 1
22.05.20 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 2
30.04.20 Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили ИИ для повышения производительности труда в сельском хозяйстве 1
14.04.20 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1

Публикаций - 528, упоминаний - 868

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8423 65
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 701 63
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7647 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7415 35
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2201 23
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1837 22
Microsoft Corporation 20584 20
Ростелеком - Связьинвест 1652 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6155 18
Армада - РБК софт 652 17
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1206 13
Cognitive Pilot 35 11
Барс груп 414 11
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 674 11
ALT Linux - Альт Линукс 144 11
Ростех - Ростехнологии 2270 10
ЭОС - Электронные офисные системы 1191 9
Рамэк-ВС 74 8
Синтерра - Synterra 742 8
4843 7
ТТК Новосибирск - Зап-СибТрансТелеком 14 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 364 7
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 308 7
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 460 6
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 6
Ericsson 2245 6
Adobe Systems 1283 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3711 6
Yandex - Яндекс 4494 6
Компьюлинк УСП 143 5
Huawei 3098 5
Tele2 Байкалвестком 84 5
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 71 5
Ростелеком ВолгаТелеком 509 5
Intel Corporation 10524 5
Nokia Corporation 5173 5
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 5
АйТи 1060 5
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 86 5
Softline - Софтлайн 1709 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4744 30
Почта России ПАО 1756 10
Сбербанк Сибирский банк 17 8
УЭК - Универсальная электронная карта 521 6
РЖД - Российские железные дороги 1283 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 240 3
Русагро Группа Компаний 170 3
Альфа-Банк 1308 3
Интер РАО ПАО 247 3
Мария Ра - торговая сеть 19 3
СХК - Сибирский химический комбинат 5 3
Межениновский СПК - Сельскохозяйственный производственный комплекс 3 3
Телефон.Ру 87 3
Visa International 1631 2
Газпром нефть 391 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1827 2
Газпром ПАО 715 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1539 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 400 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 281 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 328 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 231 2
Транснефть 187 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1592 2
Мосэнергосбыт АО 81 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 182 2
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 2
Daimler AG 162 1
Лента - Сеть розничной торговли 206 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 189 1
Открытие ФК 565 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 827 1
X5 Group - Пятерочка 594 1
X5 Group - Перекресток 249 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 155 1
РусГидро ПАО 135 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 150 1
Роснефть НК 415 1
X5 Group 623 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7223 52
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1909 13
Президент Российской Федерации 1606 11
Правительство РФ 2494 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1090 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2189 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 9
Администрация Томской области 13 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 642 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1715 8
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 844 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1082 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 805 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1831 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1442 7
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 75 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2288 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 473 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 699 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1791 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 793 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 598 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1994 5
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 5
Правительство Москвы 792 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1973 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 269 4
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 841 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1278 4
Роснано 460 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 735 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 696 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2684 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 548 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 548 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 446 3
World Bank Group - Всемирный банк 221 3
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 30 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1119 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1802 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 196 3
Руссофт - Russoft 331 2
Единая Россия - Политическая партия 204 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 36 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 218 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 155 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 190 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 53 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4166 35
3G - Стандарт мобильной связи 5030 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11952 22
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 863 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11875 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 880 13
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 663 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9935 11
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1976 11
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 713 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3912 8
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 523 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 494 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3101 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 564 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2946 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1890 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 438 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1323 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2459 4
LTE-смартфон 139 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 610 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2536 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 565 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 712 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2063 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 786 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1124 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1477 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1564 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 227 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 741 3
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 268 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 721 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1765 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 96 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3872 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 548 3
Безопасный город 378 3
Linux OS 7067 33
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 345 15
Microsoft Windows 10 10016 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1104 13
Google Android 11552 11
Cognitive Agro Pilot 30 11
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1043 10
Microsoft Windows 1320 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 533 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1506 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 717 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 342 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 5
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 266 4
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 34 4
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1222 4
Microsoft Office 2874 4
Apache OpenOffice 437 4
Linux - Debian GNU 314 3
Барс.Мониторинг родовспоможения 4 3
Mandriva Linux 34 3
Naumen Contact Center - Naumen Phone 104 3
ЭОС Дело СЭД 758 3
Apple iPhone 5 731 3
Apple iOS 6158 3
ЭОС Дело-web 145 3
Яндекс.Ровер 12 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1063 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 60 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru 74 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 515 2
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 24 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 505 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 343 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 130 2
Apple - App Store 2342 2
Google Play - Google Store - Android Market 2617 2
Apple iPad mini 390 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 368 2
Орловский Виктор 254 18
Ускова Ольга 151 15
Медведев Дмитрий 1481 13
Рейман Леонид 978 13
Путин Владимир 2167 12
Махорин Алексей 14 12
Семенов Максим 21 11
Фещенко Марина 10 10
Соловьев Александр 64 10
Никифоров Николай 1130 8
Жвачкин Сергей 8 8
Новодворский Алексей 100 7
Соловенчук Александр 45 6
Кузовкин Алексей 152 6
Смирнов Алексей 156 5
Шалманов Сергей 194 4
Щеголев Игорь 677 4
Греф Герман 334 4
Козырев Алексей 274 4
Алкснис Виктор 56 4
Зорин Александр 49 3
Слизень Виталий 220 3
Попов Анатолий 98 3
Ведяхин Александр 46 3
Ноздрин Алексей 9 3
Попов Алексей 329 3
Фурсенко Андрей 78 2
Прянишников Николай 282 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 542 2
Назаров Владимир 12 2
Юсупов Ренат 108 2
Кузнецов Сергей 119 2
Курилов Дмитрий 10 2
Авербах Владимир 122 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 821 2
Кравцов Роман 77 2
Андрияшкин Сергей 7 2
Сахненко Сергей 71 2
Хасьянова Гульнара 115 2
Эмдин Сергей 67 2
Россия - Российская федерация - РФ 77789 256
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1024 171
Россия - СФО - Республика Алтай 852 150
Россия - СФО - Кемеровская область 619 146
Россия - СФО - Омская область 464 122
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 878 114
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25481 108
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1959 100
Россия - СФО - Томская область - Томск 593 94
Россия - СФО - Иркутская область 699 94
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 776 83
Россия - СФО - Хакасия Республика 321 74
Россия - Сибирь 1221 74
Россия - ДФО - Бурятия Республика 370 70
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11172 66
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 886 64
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1151 53
Россия - СФО - Новосибирск 2806 51
Россия - ЮФО - Ростовская область 1044 50
Россия - УФО - Челябинская область 825 49
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1188 48
Россия - ЦФО - Калужская область 703 44
Россия - ПФО - Нижегородская область 946 43
Россия - ЦФО - Тамбовская область 390 42
Россия - ЦФО - Белгородская область 451 41
Россия - СЗФО - Калининградская область 774 41
Россия - ЦФО - Тульская область 910 40
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 773 36
Россия - СФО - Ленинградская область 1722 36
Россия - УФО - Свердловская область 993 34
Россия - СФО - Республика Тыва 163 34
Россия - УФО - Тюменская область 728 34
Россия - ПФО - Ульяновская область 451 33
Россия - ПФО - Саратовская область 489 33
Россия - ЦФО - Воронежская область 492 32
Россия - СЗФО - Республика Коми 587 31
Россия - ЦФО - Курская область 408 31
Россия - ЦФО - Липецкая область 360 30
Россия - ПФО - Пензенская область 423 29
Россия - ЦФО - Костромская область 283 29
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 776 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1433 8
Образование в России 535 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3987 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1200 6
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 417 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4896 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 289 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 139 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 238 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 516 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1132 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3568 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 608 2
Русский язык 1431 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 2
БАД - Биологически активные добавки к пище 15 2
ЕСН - Единый социальный налог 97 2
Великая Отечественная война 171 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 180 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 394 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 197 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1091 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 905 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 562 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 167 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 124 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1558 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
Федеральный закон 178-ФЗ - О государственной социальной помощи 1 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 54 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1041 1
СРО - саморегулируемые организации 46 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 105 1
Мошенничество 73 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2588 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 294 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1485 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1439 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 160 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8071 23
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 546 3
Прайм - Агентство экономической информации 639 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 692 2
РИА Новости 709 2
WSJ - The Wall Street Journal 1191 1
FT - Financial Times 1051 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 39 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 57 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Российская газета 135 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 110 1
СК Пресс 15 1
Regnum - Регнум 95 1
Открытые системы ИД 102 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2511 10
IDC - International Data Corporation 4426 1
Juniper Research 416 1
Markets&Markets Research 83 1
RAEX - Эксперт РА 67 1
S&P - Standard and Poor’s 447 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Сбербанк СберДанные 4 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
ТГУ - Томский государственный университет 80 11
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 30 10
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 24 7
ТПУ - Томский политехнический университет 60 6
РАН - Российская академия наук 594 5
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 157 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 69 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 39 2
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 4 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 191 2
МИЭТ - Московский институт электронной техники 74 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 89 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 891 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 482 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 2
КГУ - Курский государственный университет 2 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 59 1
ФГБУН ИПМТ ДВО РАН - Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук 1 1
Академгородок Новосибирск 44 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 17 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 439 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 28 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 36 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 23 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 18 1
Сбербанк Школа 21 6 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 8 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 45 1
СамГУ - Самарский государственный университет 4 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 37 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 138 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 473 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 73 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 90 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 145 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
ИРИ - Институт развития интернета 95 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 13 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 2
CNews AWARDS - награда 321 2
Цифровая прокачка региона 22 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 91 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 13 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 48 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 338 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 378 1
Worldskills - Ворлдскиллс 80 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 714 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 51 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
Создано именных указателей - 49903.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Sennheiser TeamConnect Ceiling 2: потолочный микрофонный массив

Лучшие сушильные машины: хиты продаж 2021 года

Обзор Eizo FlexScan EV2456: японский монитор для продуктивной работы

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021