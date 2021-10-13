Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НТИ
Национальная технологическая инициатива
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 123, упоминаний - 151
НТИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 18
|Повалко Александр 36 16
|Песков Дмитрий 65 8
|Уткин Никита 24 5
|Шалаев Антон 14 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Дворкович Аркадий 169 3
|Теплов Олег 17 3
|Белоусов Андрей 53 3
|Акимов Максим 167 3
|Земцов Дмитрий 10 3
|Ковнир Евгений 71 3
|Безруков Андрей 26 2
|Грибанов Сергей 5 2
|Дроздов Игорь 19 2
|Антонов Михаил 5 2
|Федосеев Ярослав 4 2
|Сергеев Александр 21 2
|Семенов Александр 69 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Молодых Владимир 26 2
|Гурко Александр 129 2
|Чучкевич Михаил 2 2
|Титов Борис 27 2
|Биккулова Гульнара 23 2
|Репик Алексей 4 2
|Борисов Евгений 12 2
|Федосеев Алексей 15 2
|Басов Алексей 79 2
|Шадаев Максут 384 2
|Добродеев Борис 83 1
|Касперская Наталья 197 1
|Семенихин Кирилл 11 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Греф Герман 205 1
|Собянин Сергей 211 1
|Атаманов Александр 3 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Бунина Елена 27 1
|Ефимов Владимир 32 1
|CNews Analytics 1988 3
|Frost & Sullivan 101 3
|Markets&Markets Research 78 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|IoT Analytics 3 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
|IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
|Автостат 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761567, в очереди разбора - 665256.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761567, в очереди разбора - 665256.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru