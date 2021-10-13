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НТИ
Национальная технологическая инициатива


13.10.2021 В Ростовской области планируют запустить проект киберателье для удаленного производства одежды 1
05.10.2021 В России написан национальный стандарт в области больших данных 1
08.07.2021 Россияне хитростью подключили iPhone к 5G вопреки воле Apple 1
03.06.2021 Платформа НТИ и «Уралхим» займутся развитием проектов рынка Фуднет 1
03.06.2021 Власти разрешили производить в России дроны без лицензии 1
19.05.2021 В России построят гигантскую государственную базу данных о здоровье граждан 1
17.05.2021 Разработчик нейроинтерфейсов Neiry привлек 541 млн рублей инвестиций 2
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
17.02.2021 «Ситроникс» купил у своих хозяев разработчика беспилотных морских судов 1
21.01.2021 В Москве тестируют беспилотное аэротакси 1
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» 1
28.12.2020 Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии 1
24.11.2020 В России готов к производству электромобиль размером с «Оку» по цене Renault. Он выйдет в 2021 году 1
16.11.2020 Водителям России выдадут гаджеты, которые не дадут им заснуть 1
17.09.2020 Гендиректора РВК отстранили от должности и назначили пособие в 20 тысяч рублей 1
04.08.2020 Государство отпустило 3 миллиарда на лизинг «железа» и ПО 1
03.06.2020 ФСБ проводит обыск у гендиректора РВК. Его подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов 2
13.05.2020 VEB Ventures инвестирует 1 млрд рублей в медицинский сервис «Доктор рядом» 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
18.02.2020 Спецпредставитель Путина по ИТ может возглавить Агентство стратегических инициатив 1
05.02.2020 Росреестр предложил сформировать экспертную группу по развитию геоинформационных технологий и пространственных данных 1
05.02.2020 Кружковое движение НТИ создаст новые возможности для российских школьников, увлеченных наукой и технологиями 3
30.01.2020 Insyte разработала сервис для рынка управления спросом на электроэнергию 1
29.01.2020 Отвечать за цифровизацию России в Правительстве будет автор Олимпиады в Сочи 1
27.12.2019 Главное в огосударствлении российского ИТ-рынка: итоги года 1
09.12.2019 Правительство отвергло планы «Ростеха» по развитию блокчейна 1
02.12.2019 «Спутникс» создаст новую спутниковую платформу 1
24.10.2019 «Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома 1
08.10.2019 В России появятся умные «лежачие полицейские» 1
02.10.2019 Россияне создали платформу машинного обучения для тех, кто не умеет программировать 1
23.09.2019 РВК начала отбор проектов НТИ с фокусом на ИИ и большие данные 1
23.08.2019 Стартап сына Игоря Ашманова получит от государства 300 миллионов 1
21.08.2019 Разработка резидента Фонда «Сколково» поможет людям с ограниченными возможностями 1
05.08.2019 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для промышленности 1
17.07.2019 NtechLab победила в конкурсе по распознаванию дорожных знаков с помощью нейросетей 1
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0» 1
27.06.2019 За российскими водителями устроят тотальную слежку, чтобы изменить цены на ОСАГО 1
07.06.2019 «Система», РВК и «Платформа НТИ» будут сотрудничать в сфере развития социальных технологий 2
05.06.2019 В России вышел альманах по развитию искусственного интеллекта 1
29.05.2019 В России разработан проект стандарта протокола LoRaWAN для интернета вещей 1

Публикаций - 123, упоминаний - 151

НТИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 13
Yandex - Яндекс 4101 10
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Google LLC 7148 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 5
VK - Mail.ru Group 2483 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 4
SafeNet 79 4
Transas - Транзас ГК 55 4
Microsoft Corporation 11077 4
Apple Inc - Эппл Рус 7701 3
Инфосистемы Джет 675 3
Крок 1219 3
SAP SE 3212 3
Samsung Electronics 5666 3
IBM 3539 3
Intel Corporation 4175 3
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 2
Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы 13 2
АйТи 751 2
Цифра ГК 116 2
iTeco - Ай-Теко 717 2
СтарЛайн НПО - StarLine 10 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
Insyte Electronics - Инсайт Электроникс 5 2
Siemens AG - Сименс Россия 651 2
АФК Система ПАО 994 2
Cisco Systems 2040 2
Нейроматик 1 1
ICF - Intelligent Community Forum 2 1
Nvidia Corp 2019 1
Тион Умный микроклимат 3 1
SIAT - Shenzhen Institutes of Advanced Technology 1 1
Оптиковолоконные системы АО 12 1
Omron 22 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 8 1
Профотек 11 1
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 2 1
ТермоЛазер - Центр оптических и лазерных технологий 2 1
KUKA Robotics - КУКА Роботикс 19 1
РВК - Российская венчурная компания 476 32
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 4
Газпром нефть 382 4
Почта России ПАО 1572 3
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Kama Flow 3 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
Tesla Motors 241 2
Bright Capital 13 2
РКС - Российские космические системы 100 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Аэрофлот 493 2
Газпром ПАО 520 2
Ниармедик - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 3 1
НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы 11 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
ГазСервисКомпозит УК 1 1
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 6 1
Георезонанс 2 1
Якутия Венчурная компания 1 1
Avineuro - Авинейро 1 1
МК Доктор рядом 2 1
Прима НПП - Научно-производственное предприятие 1 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Авто-РТК - РТК-Авто 2 1
Биоамид - Bioamid 1 1
Сплит 6 1
GenerationS - Корпоративный акселератор 13 1
Росморпорт ФГУП 17 1
ЭФКО ГК 10 1
Завод Премиксов №1 1 1
Bakulin Motors Group - Бакулин Моторс Групп - VolgaBus 5 1
Нейроквантум 1 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
BMW 249 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 15
Президент Российской Федерации 1439 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 10
Правительство РФ 2203 8
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 5
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Роснано 456 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 3
Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 6 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 2
Правительство Республики Коми 19 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Правительство Калининградской области - Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области 1 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
Правительство Камчатского края 16 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 21 1
Правительство Ивановской области 11 1
УФПС - Управление федеральной почтовой связи Владимирской области 1 1
Правительство Ростовской области - Министерство ЖКХ Ростовской области 1 1
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 3 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
Руссофт - Russoft 250 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
ЕРСТУ - Европейский союз речного и прибрежного транспорта - Европейский союз речного и морского транспорта 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Big Data - Большие данные 1136 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 2
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 2
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 131 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
DR - Demand Response - Управление спросом на электроэнергию 2 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 29 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 4 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 2
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
EMS Insyte 3 2
Apple iOS 5742 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Нейросети Ашманова - PuzzleLib Нейросетевая библиотека 2 1
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 5 1
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 1 1
ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль 10 1
Nissan Leaf - электромобиль 24 1
Ардерия ТС2 - электромобиль 2 1
МКА - Малые космические аппараты 13 1
ИЦ ИАС Operkit Platform 1 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 4 1
Stepik.org - образовательный портал 3 1
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 11 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 6 1
Tesla Model S 59 1
Tesla Model X 16 1
Renault Duster - кроссовер 3 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 2 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
НТИ Экспортный акселератор Национальной технологической инициативы 2 1
Monarch - Монарх - электромобиль 10 1
Apple CarPlay 28 1
Uber Cargo 1 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Boomstarter Network 11 1
Google Android 10751 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
Nvidia GeForce GTX 2062 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 1
Путин Владимир 1824 18
Повалко Александр 36 16
Песков Дмитрий 65 8
Уткин Никита 24 5
Шалаев Антон 14 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Дворкович Аркадий 169 3
Теплов Олег 17 3
Белоусов Андрей 53 3
Акимов Максим 167 3
Земцов Дмитрий 10 3
Ковнир Евгений 71 3
Безруков Андрей 26 2
Грибанов Сергей 5 2
Дроздов Игорь 19 2
Антонов Михаил 5 2
Федосеев Ярослав 4 2
Сергеев Александр 21 2
Семенов Александр 69 2
Мишустин Михаил 302 2
Молодых Владимир 26 2
Гурко Александр 129 2
Чучкевич Михаил 2 2
Титов Борис 27 2
Биккулова Гульнара 23 2
Репик Алексей 4 2
Борисов Евгений 12 2
Федосеев Алексей 15 2
Басов Алексей 79 2
Шадаев Максут 384 2
Добродеев Борис 83 1
Касперская Наталья 197 1
Семенихин Кирилл 11 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Греф Герман 205 1
Собянин Сергей 211 1
Атаманов Александр 3 1
Ведяхин Александр 43 1
Бунина Елена 27 1
Ефимов Владимир 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 99
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 8
Европа 3752 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 6
Земля - планета Солнечной системы 863 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 5
Россия - СФО - Новосибирск 1967 4
Германия - Федеративная Республика 3633 4
Индия - Республика 2169 4
Азия - Азиатский регион 1514 4
Россия - Владимирская область 368 3
Япония 2780 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - Сочи 912 3
Россия - Пермь 739 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - Ростовская область 862 2
Россия - Курская область 338 2
Россия - Краснодарский край 914 2
Россия - Калининградская область 537 2
Северная Америка 1411 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 2
Россия - Ставропольский край 458 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 2
Россия - Челябинская область 658 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Германия - Берлин 356 2
Ближний Восток 1473 2
Африка 1489 2
США - Кремниевая долина 399 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 499 2
Южная Корея - Республика 1459 2
Восточная Европа 1678 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 78
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 14
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 6
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 5 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 2
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Глобальное образование - президентская программа подготовки кадров за границей 4 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
Региональное законодательство 45 2
Made in China - Сделано в Китае 4 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
Геном человека 1 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence - Международные стандарты в области "искусственного интеллекта" 2 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
ГАК - Государственная аттестационная комиссия 3 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Нейроассистенты и искусственный интеллект 3 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Ордена РПЦ - Общецерковная награда Русской православной церкви 1 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 11 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РИА Новости 654 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
CNews Analytics 1988 3
Frost & Sullivan 101 3
Markets&Markets Research 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
IoT Analytics 3 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
Автостат 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 5
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 5
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 4
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
ТПУ - Школа инженерного предпринимательства 1 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ИТМО Национальный центр когнитивных разработок 1 1
СПбПУ Политехник НТИ 4 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 1
Интеллектуал ГБОУ школа 5 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
РАН - Российская академия наук 316 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 7
Worldskills - Ворлдскиллс 72 5
Up Great - Зимний город - конкурс 5 3
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 3
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Skolkovo Robotics Forum 7 1
МЭФ - Межрегиональный экспортный форум 1 1
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 1
Школьная лига Роснано 1 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Darpa Grand Challenge 1 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
Capture the Flag - CTF 14 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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