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Корпоративная культура



10.03.2022 Цифровизация HR 2022 1
15.02.2022 Технологии удаленной работы 1
28.06.2021 Как сделать цифровую трансформацию бизнеса реальностью 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 1
02.06.2021 «Миллениалы» и «зумеры» готовы уволиться, лишь бы избежать «офисного рабства» и работать из дома 1
12.04.2021 «Гринатом» делает ставку на ИТ-специалистов уровня Junior 1
09.04.2021 Исследование Cisco о работе в гибридном режиме 2
22.03.2021 Microsoft представила анализ итогов года удаленной работы 1
22.03.2021 Исследование SAP и «Делойта» о повышении уровня цифровой зрелости 1
18.03.2021 Schneider Electric проведет в Москве Innovation Summit, посвященный цифровизации и устойчивому развитию 2
16.03.2021 Наталия Рубахова, LeverX Group: Что может привнести в ИТ и бизнес дизайн-мышление 1
11.03.2021 TCS Group Holding PLC сообщила о рекордной чистой прибыли за 2020 г. 1
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 1
09.02.2021 БФТ представила решение HRlink для цифровизации кадрового делопроизводства 1
04.02.2021 Microsoft аносировала Viva – новую платформу для вовлечения и взаимодействия сотрудников 1
14.12.2020 Philips представила «Индекс здоровья будущего 2020» 1
01.12.2020 Пришло время менять средства удаленной работы 1
23.11.2020 «Перекрёсток» внедрил технологию цифрового рекрутинга Skillaz 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
19.11.2020 «Лаборатория Касперского»: лишь в одной из шести компаний поощряют инновационные идеи на всех уровнях 1
10.11.2020 Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать 1
03.11.2020 Cisco представила усовершенствованную партнерскую программу и ряд инновационных технологий 1
29.10.2020 Cisco представила изменения партнерской программы 1
21.09.2020 Джонатан Спарроу, Cisco: Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов 1
15.09.2020 Исследование Oxford Economics и SAP: управление с помощью данных во время пандемии 1
03.08.2020 6 задач ИТ-департамента при внедрении систем управления знаниями 1
30.06.2020 Как «Северсталь» создала современное рабочее пространство для тысяч сотрудников 1
08.06.2020 Нужно ли поддерживать сотрудников в период самоизоляции 1
05.05.2020 Создатель AWS и вице-президент Amazon уволился в знак протеста и потерял миллионную зарплату 1
21.04.2020 «Лаборатория Касперского» дополнила Kaspersky Security Awareness Platform новой темой 1
09.04.2020 На что будут потрачены миллиарды, выделенные на цифровизацию РЖД 1
22.01.2020 «Ростелеком» включен в индекс гендерного равенства Bloomberg 1
18.12.2019 QIWI анонсировала изменения в составе высшего менеджмента 1
12.12.2019 Каким будет интернет будущего 1
12.12.2019 Cisco представила процессорную архитектуру и стратегию «Интернет будущего» 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
26.11.2019 7 ошибок цифровой трансформации 1
20.11.2019 Mail.ru Group запускает программу стажировок и обмена экспертизой с партнерами 1
12.09.2019 В Acronis назначен новый исполнительный заместитель председателя совета директоров 1
29.07.2019 Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет» 1

Публикаций - 84, упоминаний - 86

Корпоративная культура упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4709 7
SAP SE 4534 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2328 5
VK - Mail.ru Group 3011 4
Meta Platforms - Facebook 4222 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8725 4
Yandex - Яндекс 4935 2
Oracle Corporation 5982 2
NTT Com - NTT Communications 76 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3862 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7662 2
Red Hat 1173 2
Apple Inc 10577 2
Корус Консалтинг ГК 1009 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 585 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 61 1
Intel Corporation 11178 1
Ростех - Ростехнологии 2500 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 332 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 224 1
IBM Global Business Services - IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center 57 1
Microsoft Corporation 22346 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 297 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix 47 1
Comcast 216 1
STC 27 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1210 1
X5 Group 689 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2080 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 357 2
HeadHunter Group - HH Group 413 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5141 1
Walmart - Wal-Mart Stores 360 1
О2О Delivery club 168 1
Яндекс.Еда 394 1
Ситимобил - Служба такси 134 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 1
АТАК - сеть магазинов 2405 1
Роснефть НК 428 1
Газпром ПАО 960 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1802 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7893 2
Правительство РФ 7753 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2677 1
Правительство Москвы 1578 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1302 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2501 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 38 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 16690 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 24913 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7499 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6195 13
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1166 12
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3378 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10109 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1967 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2964 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7184 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1636 7
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4684 7
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4682 7
Website - Вебсайт 7233 7
Сервер - Серверные платформы 8274 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9805 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1541 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1693 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4433 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6060 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5032 5
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 855 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8523 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 9355 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1266 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2616 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 9811 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - DVB-MHP - Multimedia Home Platform 9791 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1861 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1773 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 40395 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1592 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 2140 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3438 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 975 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1237 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1601 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 513 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 586 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 216 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2413 3
Microsoft Teams 296 3
Google Android 11840 2
Depositphotos - фотобанк 356 2
LG 75SM99 1738 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP 62 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 83 1
1С:ERP Управление предприятием 257 1
Oracle Java Development Kit - JDK 92 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 749 1
1С:Документооборот - 1С:ДО 155 1
Microsoft Skype 1926 1
AWS - Amazon Web Services 640 1
Cisco Optics - Cisco Optical Network Management 2 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 516 1
Cisco IOS-XR Network OS 16 1
Cisco Silicon One Q 4 1
Cisco Silicon One - Серия процессоров 5 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 144 1
Google Cloud Platform - GCP 240 1
Яндекс.Маркет 505 1
SAP Concur 26 1
SAP Enable Now 2 1
Superjob 213 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 18 1
SAP Ariba 277 1
Cisco Webex - Intranets.com 152 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 120 1
Осорина Екатерина 1 1
Ахмаев Александр 1 1
Федотов Сергей 6 1
Зубаревич Илья 2 1
Греф Герман 344 1
Волож Аркадий 210 1
Хасис Лев 101 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Vahdat Amin - Вахдат Амин 3 1
Moto Ray - Мото Рэй 2 1
Goeckeler David - Гекелер Дэвид 3 1
Robbins Chuck - Роббинс Чак 7 1
Ahmad Najam - Ахмад Наджам 2 1
Белозеров Олег 24 1
Бусько Владимир 3 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13303 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13100 5
Германия - Федеративная Республика 8616 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33172 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11479 3
Европа Восточная 2904 2
Израиль 1749 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 989 2
Того - Тоголезская Республика 0 2
Россия - Российская федерация - РФ 106034 2
Польша - Республика 1538 2
Украина 6079 2
Земля - планета Солнечной системы 7214 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 318 1
Россия - УФО - Свердловская область 1097 1
Китай - Тайвань 1933 1
Норвегия - Королевство 1112 1
Германия - Берлин 617 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 1
Россия - УФО - Тюменская область 827 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1198 1
Узбекистан - Республика 1274 1
Франция - Французская Республика 5532 1
Нидерланды 2165 1
Африка Северная 190 1
Ближний Восток 2540 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45280 1
Украина - Киев 915 1
Беларусь - Минск 537 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3025 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5992 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2632 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3682 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 14068 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3080 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10197 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 14352 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1077 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 83 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 12572 1
HR брендинг 26 1
From door to door - От двери до двери 27 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1690 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2108 1
ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула 412 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 1594 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1609 1
Федеральное законодательство 1672 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3860 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2193 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 1
InformationWeek 231 1
FT - Financial Times 1112 1
Silicon 458 1
Times 471 1
ACG Research 8 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 4720 1
100+ Forum Russia 6723 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179202, в очереди разбора - 979821.
Создано именных указателей - 72803.
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