Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Корпоративная культура
Публикаций - 84, упоминаний - 86
Корпоративная культура упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|InformationWeek 231 1
|FT - Financial Times 1112 1
|Silicon 458 1
|Times 471 1
|25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 4720 1
|100+ Forum Russia 6723 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179202, в очереди разбора - 979821.
Создано именных указателей - 72803.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179202, в очереди разбора - 979821.
Создано именных указателей - 72803.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru