Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Инфосистемы Джет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 675, упоминаний - 1559
Инфосистемы Джет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Молодых Владимир 26 18
|Янкин Андрей 14 10
|Краснов Александр 48 9
|Елисеев Владимир 18 9
|Сечкин Алексей 15 8
|Андронов Сергей 17 7
|Мальнев Алексей 8 6
|Кошкина Юлия 11 6
|Карпинский Алексей 37 6
|Акимов Евгений 32 5
|Волчков Павел 5 5
|Новинский Виктор 6 5
|Струченко Алексей 6 5
|Колесников Евгений 14 4
|Сизов Алексей 13 4
|Князев Николай 4 4
|Маковский Максим 4 4
|Тарантасов Геннадий 9 4
|Аршавский Анджей 27 4
|Оганесян Артак 30 4
|Медведев Вячеслав 16 4
|Скоробогатов Александр 5 4
|Головачев Михаил 16 4
|Кулагин Дмитрий 8 4
|Самойлов Андрей 7 4
|Заржецкий Александр 30 4
|Гришин Алексей 19 4
|Павленко Антон 6 3
|Ляпунов Игорь 52 3
|Вирцер Евгений 22 3
|Агапов Василий 10 3
|Зубарев Максим 12 3
|Сяо Хайцзюнь 27 3
|Ключников Дмитрий 6 3
|Черкас Юрий 14 3
|Егорченков Роман 5 3
|Рубцов Иван 12 3
|Чиндяскин Дмитрий 9 3
|Лопатин Александр 5 3
|Скрынский Василий 3 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754587, в очереди разбора - 658288.
Создано именных указателей - 46341.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754587, в очереди разбора - 658288.
Создано именных указателей - 46341.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru