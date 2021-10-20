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Инфосистемы Джет


20.10.2021 Игра в VDI: почему «проще» не равно «лучше» 3
18.10.2021 Владимир Елисеев, «Инфосистемы Джет»: Enterprise-сегмент начал жить по правилам интернет-компаний 1
11.10.2021 «Инфосистемы Джет» вошла в топ-5 поставщиков ИТ-услуг России 1
04.10.2021 В «Инфосистемы джет» перезапустили услугу ИТ-аудита, фокусируясь на приоритетах для бизнеса 5
01.10.2021 Российский рынок облаков за год вырос на треть 1
28.09.2021 Райффайзенбанк ускорил обработку ИБ-инцидентов на базе решения IBM 1
22.09.2021 «Инфосистемы Джет» предложит своим заказчикам сервисы киберполигона и киберучений 2
21.09.2021 «Инфосистемы Джет» стала первым крупным российским партнером американской компании Denodo, мирового лидера в области виртуализации данных 1
13.09.2021 «Инфосистемы джет» и Минтруда откроют «Цифровую лабораторию охраны труда» 2
06.09.2021 Объем российского рынка ИТ-услуг приблизился к $7 млрд 2
02.09.2021 Исследование Positive Technologies: более чем в 30% случаев в отечественных компаниях применяют безопасную разработку 1
31.08.2021 Сбербанк Казахстан рассказал о причинах перехода на контейнерные технологии 2
31.08.2021 «Инфосистемы джет» объявила о начале сотрудничества с Yandex.Cloud 1
11.08.2021 Специалисты «Инфосистемы джет» подтвердили реализацию PCI DSS 3.2.1 в контакт-центрах VOXYS 1
09.08.2021 «Инфосистемы джет» оказывает услуги облачного консалтинга 1
05.08.2021 Кредитное бюро «Русский Стандарт» доверил техподдержку критичной ИТ-системы «Инфосистемы джет» 2
02.08.2021 Скрытые траты на открытое ПО. Какие риски стоят денег? 1
29.07.2021 Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию единый центр обработки данных группы 2
29.07.2021 Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки 1
20.07.2021 «Инфосистемы джет» помогает «Ачимгаз» подготовить ИТ-инфраструктуру к цифровой трансформации 1
13.07.2021 «Инфосистемы джет» начинает внедрение российской платформы AIOps 1
09.07.2021 В портфеле «Инфосистемы джет» появилась комплексная платформа для киберразведки 6
07.07.2021 Почему 85% компаний не смогут перенести инфраструктуру в облако самостоятельно 1
30.06.2021 ANCOR вместе со специалистами «Инфосистемы джет» определила новый вектор развития ИБ 1
29.06.2021 Участник ИТ-тендера сбил цену в 100 миллионов раз и все равно проиграл 2
25.06.2021 «Инфосистемы Джет» представила в Казахстане экспертизу по контейнерным технологиям 1
24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных 1
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 2
15.06.2021 Эксперты «Инфосистемы джет» разработали стратегию развития ИТ и ИБ для «Вологодской областной энергетической компании» 2
08.06.2021 «Инфосистемы джет» внедрила технологии контейнеризации для поддержки онлайн-банкинга Сбербанка в Казахстане 1
28.05.2021 Как выстроить мониторинг приложений на бесплатных ИТ-продуктах 4
26.05.2021 «Инфосистемы джет» открыла мультивендорный шоурум видео- и голосовых решений для заказчиков 2
19.05.2021 «Инфосистемы Джет» модернизировала Центр управления сетями Вологодской областной энергетической компании 1
18.05.2021 УК «Альфа-капитал» вместе с «Инфосистемы джет» улучшила отказоустойчивость своей ИТ-инфраструктуры 3
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
11.05.2021 «Инфосистемы Джет» поднимает тему хранения и управления данными в контейнерах с Portworx 1
30.04.2021 Росбанк совместно с «Инфосистемы джет» внедрил систему sGRC на базе платформы RSA Archer 1
29.04.2021 Как использовать контейнеры, не превращаясь в ИТ-компанию 1
16.04.2021 «Инфосистемы джет» обеспечит поддержку вычислительной инфраструктуры Банка России 1
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1

Публикаций - 675, упоминаний - 1559

Инфосистемы Джет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1219 65
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 51
Softline - Софтлайн 1472 41
iTeco - Ай-Теко 713 35
Ланит ГК 1154 33
SAP SE 3207 32
IBM 3524 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 28
Microsoft Corporation 10997 28
Cisco Systems 2035 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 22
АйТи 748 22
Астерос - Asteros 531 20
Компьюлинк ГК - Compulink 209 18
ITG - INLINE Technologies Group 126 17
Maykor - Мэйкор 259 17
NVision Group - Энвижн Груп 544 16
Google LLC 7124 15
Oracle Corporation 3331 15
Huawei 2723 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 14
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 14
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 317 13
Ланит Интеграция 101 13
Информзащита 422 13
Корус Консалтинг ГК 803 12
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 12
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 10
Brocade Communications Systems 141 9
VK - Mail.ru Group 2482 9
Apple Inc - Эппл Рус 7669 9
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 9
Intel Corporation 4143 8
Amazon Inc - Amazon.com 1467 8
AMT Group - АМТ-Груп 167 8
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 7
VMware 1828 7
АТОЛ ГК 168 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 17
X5 Group 599 12
X5 Group - Пятерочка 559 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 8
Альфа-Банк 1122 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
АльфаСтрахование СГ 207 7
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 7
Почта России ПАО 1570 6
ВТБ24 583 5
IKEA - ИКЕА 81 5
Auchan Holding - Ашан 148 5
Утконос 99 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 5
X5 Group - Перекресток 203 5
Лента - Сеть розничной торговли 188 5
Газпром нефть 380 5
Роснефть НК 367 4
ВТБ Банк Москвы 371 4
Русагро Группа Компаний 139 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 4
Норникель - Норильский никель 177 4
Открытие ФК 538 4
Wildberries 128 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Росгосстрах 182 4
Почта Банк 289 4
Спортмастер 116 4
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 3
Ингосстрах СПАО 210 3
Северсталь ПАО 204 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 3
Уралсиб Банк 389 3
Русский стандарт Банк 302 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Счётная палата РФ 459 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 3
Федеральное казначейство России 766 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
ЦПУР - Центр перспективных управленческих решений 6 2
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Президент Российской Федерации 1439 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Росгранстрой ФГКУ 9 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 120
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 64
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 33
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 26
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 25
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 18
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 17
ИТ-аутсорсинг 669 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 17
Big Data - Большие данные 1136 15
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 14
Kubernetes 307 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 13
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 11
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 11
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 10
Data Lake - Озеро данных 82 10
DevSecOps - Development Security Operations 30 9
DevOps - Development и Operations 296 9
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 533 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 8
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 8
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 7
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 7
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 6
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 6
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 6
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 14
Intel x86 - Архитектура процессора 990 10
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 8
Microsoft Windows 10 6602 7
SQL - Язык программирования 432 7
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 14 7
Nvidia GeForce GTX 2048 6
Apple iOS 5741 6
Linux OS 4236 6
Red Hat OpenShift 75 6
Oracle Siebel CRM 165 6
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 6
Google Android 10750 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 5
VK - Mail.ru Одноклассники 848 5
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 5
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 4
Microsoft Azure 1171 4
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 4
Symantec NetBackup 49 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 4
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 4
Pure Storage FlashArray 20 4
Red Hat Ansible 57 4
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 4
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 4
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 3
IBM Power9 21 3
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 3
IBM Power Systems - Серия серверов 130 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 3
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 3
Java - Язык программирования 1166 3
WhatsApp Messenger 654 3
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 3
Microsoft Excel 435 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Молодых Владимир 26 18
Янкин Андрей 14 10
Краснов Александр 48 9
Елисеев Владимир 18 9
Сечкин Алексей 15 8
Андронов Сергей 17 7
Мальнев Алексей 8 6
Кошкина Юлия 11 6
Карпинский Алексей 37 6
Акимов Евгений 32 5
Волчков Павел 5 5
Новинский Виктор 6 5
Струченко Алексей 6 5
Колесников Евгений 14 4
Сизов Алексей 13 4
Князев Николай 4 4
Маковский Максим 4 4
Тарантасов Геннадий 9 4
Аршавский Анджей 27 4
Оганесян Артак 30 4
Медведев Вячеслав 16 4
Скоробогатов Александр 5 4
Головачев Михаил 16 4
Кулагин Дмитрий 8 4
Самойлов Андрей 7 4
Заржецкий Александр 30 4
Гришин Алексей 19 4
Павленко Антон 6 3
Ляпунов Игорь 52 3
Вирцер Евгений 22 3
Агапов Василий 10 3
Зубарев Максим 12 3
Сяо Хайцзюнь 27 3
Ключников Дмитрий 6 3
Черкас Юрий 14 3
Егорченков Роман 5 3
Рубцов Иван 12 3
Чиндяскин Дмитрий 9 3
Лопатин Александр 5 3
Скрынский Василий 3 3
Россия - Российская федерация - РФ 57124 322
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 75
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 15
Казахстан - Республика 2618 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 13
Украина 3344 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 10
Германия - Федеративная Республика 3606 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 7
Индия - Республика 2156 7
Восточная Европа 1667 7
Россия - СФО - Новосибирск 1954 7
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 6
Прибалтика - Балтия 589 6
Беларусь - Белоруссия 2079 5
Северная Америка 1402 5
Европа 3725 5
Узбекистан - Республика 820 4
Япония 2752 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
Россия - ПФО - Казань 1507 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 3
Франция - Французская Республика 2109 3
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 220 2
Россия - Лыткарино 30 2
Западная Европа 609 2
Россия - Иркутская область 536 2
Россия - Кемеровская область 461 2
Россия - Уфа 640 2
Россия - Вологодская область 314 2
Россия - Сибирь 871 2
Россия - Заполярье 38 2
Россия - Мончегорск 15 2
Бразилия - Федеративная Республика 1120 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 70
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 39
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 39
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 28
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 19
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 19
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 16
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 9
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 7
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 7
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 3
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 3
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
НПА - Нормативный правовой акт 49 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 2
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