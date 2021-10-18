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ИТ-аутсорсинг


18.10.2021 Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров» 1
11.10.2021 «Инфосистемы Джет» вошла в топ-5 поставщиков ИТ-услуг России 2
06.09.2021 Объем российского рынка ИТ-услуг приблизился к $7 млрд 2
06.09.2021 Подтверждена совместимость решений «Лаборатории Касперского» и «Айти бастион» 1
19.08.2021 Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства 1
15.07.2021 5 правил ИТ-сорсинга, актуальных сегодня в России 1
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 1
23.06.2021 Only будет создавать полнофункциональные внешние ИТ-отделы для крупных и средних российских предприятий 1
16.06.2021 В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами 1
24.05.2021 Константин Полетаев, «Литота»: Аутсорс-разработки боятся компании, которые сталкивались с ней 5-10 лет назад 1
20.05.2021 «БАТ Россия» и МТС начали масштабный проект по ИТ-аутсорсингу 3
11.05.2021 «Т1 интеграция» стала поставщиком комплексных сервисных услуг для Tele2 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 1
18.03.2021 «Мы не предполагаем будущее облачного рынка, мы отчетливо его видим в проектах с нашими зарубежными клиентами» — Сергей Боровиков, Softline 1
26.02.2021 Сооснователь Skillbox и бразильской школы EBAC запустил международный рекрутинговый проект 1
24.02.2021 «Перекресток» передал поддержку решения Addreality в 600 магазинах специалистам ГК «Корус консалтинг» 1
04.02.2021 Денис Голованов, «ВымпелКом»: Для достижения успеха на рынке компаниям нужна обширная цифровая экспертиза 1
02.02.2021 Исследование: средняя зарплата ИТ-специалистов в малом бизнесе составила 58 тыс. рублей 1
17.01.2021 Что ждет ИТ-рынок от 2021 г. 1
12.01.2021 Московские предприятия СМБ в два раза увеличили объем хранения данных в облаках 1
25.12.2020 «Техносерв» вошел в тройку лидеров рынка ИТ-услуг по версии CNews 1
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 1
21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов 2
03.12.2020 Виталий Грицай, ITGLOBAL.COM: Каким окажется будущее managed IT на российском рынке 1
30.11.2020 Цифровые процессы как движущая сила FMCG-компании — кейс использования Creatio в холдинге ABI Product 1
20.11.2020 «Детский мир» и «Инфосистемы джет» продлили контракт по ИТ-аутсорсингу 1
07.09.2020 Нефтедобывающая компания «Салым Петролеум» выбрала облако МТС 2
13.08.2020 «ОБИТ» обновил услугу «ИТ-аутсорсинг» 2
11.06.2020 Выручка «Инфосистемы джет» за 2019 год выросла на 25% до 31,1 млрд рублей 1
04.06.2020 «Инфосистемы Джет» инвестирует в DevSecOps 1
29.04.2020 M1Cloud представила прогноз развития облачного рынка после кризиса 1
21.04.2020 «РДТех» предложил скидку 30% на дистанционный аутсорсинг администрирования СУБД 1
11.03.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 8
05.03.2020 МТС запустил услуги облачного ИТ-аутсорсинга для бизнеса 3
03.03.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 8
26.02.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 8
11.02.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 8
28.01.2020 Dataline перезапустила партнерскую программу 1
22.01.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 8

Публикаций - 669, упоминаний - 1020

ИТ-аутсорсинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 53
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 41
SAP SE 3207 36
iTeco - Ай-Теко 713 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 28
Крок 1219 25
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 21
IBM 3524 20
Инфосистемы Джет 675 17
Ланит ГК 1154 15
АйТи 748 14
Optima Services 18 13
Корус Консалтинг ГК 803 11
Google LLC 7124 10
Микротест 174 9
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 8
ALP Group 37 8
Астерос - Asteros 531 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 6
Ланит - Норбит - Norbit 202 6
РТЛабс 145 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 5
Cisco Systems 2035 5
Компьюлинк ГК - Compulink 209 5
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 4
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 4
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 4
Rambler Group - Рамблер ГК 483 4
Verysell - Верисел 90 4
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 4
Optima - Оптима 50 4
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 187 4
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 4
NVision Group - Энвижн Груп 544 4
Ланит Интеграция 101 4
Terrasoft - Террасофт 140 4
Accenture - Аксенчер 529 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 24
Газпромбанк - ГПБ 692 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 12
Открытие ФК 538 12
ВТБ24 583 8
Альфа-Банк 1122 8
Май - Российская торговая компания 49 7
Почта Банк 289 6
ТНК-ВР Холдинг 147 6
АльфаСтрахование СГ 207 6
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 5
РесурсТранс 16 5
Башнефть ПАО АНК 90 4
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Пробизнесбанк АКБ 109 4
Почта России ПАО 1570 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 3
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 3
ItellaNLC - Ителла 5 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Uber 257 2
Связь-банк 78 2
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 2
Русский стандарт Банк 302 2
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Uber Technologies 258 2
МДМ Банк 150 2
Черкизово ГК 73 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 2
Совкомбанк ПАО 147 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 1
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 1
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
МФЦ Мои документы Санкт-Петербурга 2 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по науке и высшей школе - КНВШ 2 1
Курская ТПП - Курская торгово-промышленная палата 1 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 42
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 30
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 28
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 24
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 13
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 9
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 9
ИТ-аудит 75 9
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 8
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
OpenStack 347 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 5
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 370 5
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SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 4
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Kubernetes 307 3
DevOps - Development и Operations 296 3
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5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Google Android 10750 10
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Microsoft Windows 10 6602 7
Apple iOS 5741 7
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Microsoft Exchange 677 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 4
Linux OS 4236 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 4
Microsoft Office 365 769 4
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 4
Java - Язык программирования 1166 4
Microsoft Azure 1171 4
Модернизация ИБД 6 3
Nvidia GeForce GTX 2048 3
Microsoft SQL Server 789 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
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SAP BI - SAP Business Intelligence 60 3
Aladdin JaCarta 147 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 23 3
Intel x86 - Архитектура процессора 990 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Microsoft Dynamics CRM 384 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 2
Microsoft Azure Stack 56 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Microsoft Lync 272 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 445 2
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ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 2
Гришанова Ирина 25 10
Кочанов Дмитрий 17 8
Бобровников Борис 86 7
Крысина Ольга 109 7
Залманов Андрей 29 7
Михалев Евгений 40 6
Теличева Наталья 125 5
Благирев Вячеслав 11 5
Козлов Иван 21 5
Кушнир Леонид 16 5
Шилов Сергей 61 4
Нечаев Владимир 10 4
Корнеев Сергей 75 4
Савенков Виталий 4 4
Исанин Антон 28 4
Нечаев Андрей 21 4
Степанов Антон 56 4
Галкин Андрей 19 4
Мухин Максим 18 4
Никулин Игорь 21 3
Клочков Алексей 25 3
Нащекин Алексей 111 3
Зайцев Николай 28 3
Свердлов Михаил 29 3
Галкин Николай 15 3
Мотовилов Олег 58 3
Македонский Сергей 29 3
Строкович Антон 45 3
Безруков Валерий 10 3
Чимиричкина Мария 30 3
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Репин Никита 9 3
Емельченков Сергей 83 2
Ефаров Юрий 5 2
Соловьев Сергей 24 2
Кураш Антон 31 2
Сяо Хайцзюнь 27 2
Айвазов Армен 449 2
Андрианов Павел 31 2
Щепилов Евгений 35 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 396
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 118
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 69
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 53
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 42
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Индия - Республика 2156 26
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 20
Украина 3344 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 18
Россия - СФО - Новосибирск 1954 18
Восточная Европа 1667 18
Россия - ПФО - Казань 1507 16
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Германия - Федеративная Республика 3606 13
Казахстан - Республика 2618 13
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Франция - Французская Республика 2109 6
Россия - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 4
Япония 2752 4
Узбекистан - Республика 820 3
Россия - Сочи 910 3
Европа 3725 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 3
Африка 1480 2
Ближний Восток 1466 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 2
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 2
Россия - Курск 231 2
Россия - Ярославская область 329 1
Западная Европа 609 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Алтайский край - Бийск 43 1
Россия - Иркутская область 536 1
Кипр - Республика 247 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 67
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 51
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 38
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 22
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 14
Аутсорсинг 84 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Русский язык 966 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 57 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
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