Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИТ-аутсорсинг
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Публикаций - 669, упоминаний - 1020
ИТ-аутсорсинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 3
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
|РПЦ - Русская православная церковь 23 1
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
|Гришанова Ирина 25 10
|Кочанов Дмитрий 17 8
|Бобровников Борис 86 7
|Крысина Ольга 109 7
|Залманов Андрей 29 7
|Михалев Евгений 40 6
|Теличева Наталья 125 5
|Благирев Вячеслав 11 5
|Козлов Иван 21 5
|Кушнир Леонид 16 5
|Шилов Сергей 61 4
|Нечаев Владимир 10 4
|Корнеев Сергей 75 4
|Савенков Виталий 4 4
|Исанин Антон 28 4
|Нечаев Андрей 21 4
|Степанов Антон 56 4
|Галкин Андрей 19 4
|Мухин Максим 18 4
|Никулин Игорь 21 3
|Клочков Алексей 25 3
|Нащекин Алексей 111 3
|Зайцев Николай 28 3
|Свердлов Михаил 29 3
|Галкин Николай 15 3
|Мотовилов Олег 58 3
|Македонский Сергей 29 3
|Строкович Антон 45 3
|Безруков Валерий 10 3
|Чимиричкина Мария 30 3
|Кравченко Денис 24 3
|Репин Никита 9 3
|Емельченков Сергей 83 2
|Ефаров Юрий 5 2
|Соловьев Сергей 24 2
|Кураш Антон 31 2
|Сяо Хайцзюнь 27 2
|Айвазов Армен 449 2
|Андрианов Павел 31 2
|Щепилов Евгений 35 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Ведомости 259 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
|CNews TV 461 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754528, в очереди разбора - 658229.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754528, в очереди разбора - 658229.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru