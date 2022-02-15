«ИКС Холдинг» (ранее "Интеллектуальные Компьютерные Системы") – многопрофильная ИТ-группа на рынке разработки технологий и ИТ-сервисов. Холдинг является поставщиком ИТ для операторов связи и транспортных компаний. Холдинг объединяет группы компаний и исследовательские центры, поставщика вычислительной техники и СХД компанию YADRO, поставщика сервисов и технологий в ИБ-отрасли группу «Цитадель», научно-исследовательскую компанию «Криптонит», исследовательский центр по созданию низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных «1440», а также первый и единственный в России Музей криптографии.