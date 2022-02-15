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ИКС холдинг

ИКС холдинг

«ИКС Холдинг» (ранее "Интеллектуальные Компьютерные Системы") – многопрофильная ИТ-группа на рынке разработки технологий и ИТ-сервисов. Холдинг является поставщиком ИТ для операторов связи и транспортных компаний. Холдинг объединяет группы компаний и исследовательские центры, поставщика вычислительной техники и СХД компанию YADRO, поставщика сервисов и технологий в ИБ-отрасли группу «Цитадель», научно-исследовательскую компанию «Криптонит», исследовательский центр по созданию низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных «1440», а также первый и единственный в России Музей криптографии.   

 

 


15.02.2022 Алишер Усманов купил восемь ИТ-компаний
08.10.2021 Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг»
16.06.2021 «ИКС Холдинг» объявил о старте второго этапа проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана
02.06.2021 CNews Analytics 2020: «ИКС Холдинг» вошел в тройку крупнейших ИТ-разработчиков России
07.04.2021 «ИКС холдинг» завершает первый этап проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана
17.03.2021 «ИКС Холдинг» завершит оценку предприятий ТЭК Узбекистана к началу апреля 2021 года
29.01.2021 Продукты и сервисы компаний «ИКС Холдинга» включены в реестр отечественного ПО
02.11.2020 «ИКС Холдинг» – № 1 поставщик ИТ для операторов связи
03.08.2020 «ИКС Холдинг» стал новым генеральным спонсором ПФК ЦСКА
22.07.2020 «ИКС Холдинг» вышел на рынок Латинской Америки
21.07.2020 «Просвещение» и «ИКС Холдинг» формируют цифровое будущее школ
14.07.2020 «ИКС Холдинг» расширяет сотрудничество с ведущими техническими вузами России
06.07.2020 В «ИКС Холдинге» создан «Центр блокчейн компетенций»
04.06.2020 «ИКС Холдинг» вошел в десятку крупнейших ИТ-поставщиков для промышленности по версии CNews
02.06.2020 «ИКС холдинг» вошел в тройку крупнейших ИТ-разработчиков России
28.05.2020 «ИКС холдинг Казахстан» и «Казахтелеком» протестировали платформу по контролю за соблюдением правил безопасности во время карантина
30.04.2020 Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг»
30.04.2020 USM станет владельцем «ИКС Холдинга»
31.01.2020 Серверы на 2 миллиарда в РЖД поставит производитель «железа» для «закона Яровой»
30.12.2019 Банк «Открытие» предоставил «ИКС Холдингу» факторинговое финансирование на 5,5 млрд рублей
20.12.2019 «Мегафон» и «ИКС холдинг» могут объединиться в суперкомпанию
19.12.2019 «ИКС Холдинг Казахстан» займется подготовкой молодых ИТ-специалистов
28.11.2019 «ИКС Холдинг» вышел на рынок Казахстана
05.11.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» купил российского разработчика микропроцессорных ядер
01.10.2019 Компании «ИКС Холдинга» возглавили рейтинг российских ИТ-поставщиков для операторов связи
09.09.2019 Директором по персоналу «ИКС Холдинга» назначен Андрей Захаров
07.06.2019 «ИКС Холдинг» и «Просвещение» создадут предприятие в сфере образования
06.06.2019 SAP и «ИКС холдинг» создадут ИТ-решения для рынка России и СНГ
06.06.2019 «Газпром нефть» и «ИКС Холдинг» займутся созданием цифровых продуктов для промышленности
08.04.2019 Ростех, «Ростелеком» и «ИКС Холдинг» будут совместно развивать системы хранения данных
05.04.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» впервые рассекретил данные о выручке
29.01.2019 Российский производитель серверов и СХД в три хода продается в холдинг, которому два месяца

Публикаций - 198, упоминаний - 288

ИКС холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 66
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 57
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 52
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 40
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 185 34
Гарда Технологии 50 26
Криптонит ГК - Kryptonite 45 25
Huawei 3222 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 23
VK - Mail.ru Group 3057 22
ИКС холдинг - Цитадель ГК 60 21
ИКС холдинг - Форпост 48 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 21
Intel Corporation 11262 20
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 19
ИКС холдинг - Талмер - Talmer 27 18
Softline - Софтлайн 1870 16
IBM - International Business Machines Corp 8941 15
НКК - Национальная компьютерная корпорация 241 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 13
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 26 13
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 22 12
Норси-Транс (НТ) 61 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 12
Samsung Electronics 9333 11
Кометрика 12 11
Google LLC 10352 10
РТИ Микрон - Micron 851 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 10
АФК Система ПАО 1638 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 10
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 10
NVision Group - Энвижн Груп 660 9
Syntacore 14 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 9
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 513 9
Национальные Технологии 33 9
Broadcom Inc - Avago Technologies 480 9
Red Hat 1183 9
Yandex - Яндекс 5015 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 20
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 129 18
РЖД - Российские железные дороги 1458 13
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 69 11
ГПБ - Газпромбанк 842 9
Газпром ПАО 1008 7
X5 Group 709 6
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 124 6
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 5
Альфа-Банк 1476 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 5
ESforce 22 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 3
Металлоинвест УК 16 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 3
Virtus.pro 20 3
BCG Digital Ventures 2 2
Техаргос 2 2
ИКС холдинг - Музей криптографии и вычислительной техники 4 2
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 20 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 2
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 84 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
Альфа-Групп 613 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 269 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 88 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 2
Северсталь ПАО - Severstal 308 2
Почта России ПАО 1853 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 2
РВК - Российская венчурная компания 530 2
Русагро Группа Компаний 182 2
Газпром нефть 439 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 77 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 9
Президент Российской Федерации 3770 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 6
Федеральное казначейство России 1345 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
МВД РФ Управление К 94 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 3
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 45 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 21 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 50 1
Администрация Президента РФ 904 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 15 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 7
OpenCAPI Consortium 13 7
Linux Foundation 167 6
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 6
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 6
Gen-Z Consortium 11 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 7 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 9 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 70 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 76
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 56
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 52
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 46
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 43
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 39
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 31
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 28
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 26
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ИКС Холдинг - Yadro Vesnin - Сервер 15 14
ИКС Холдинг - Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 26 13
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 10
Национальные Технологии - Купол СХД 60 6
Гарда БД 30 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 6
Гарда Монитор - Система сетевой безопасности 12 6
Linux OS 7669 6
Intel x86 - архитектура процессора 1391 5
Гарда Предприятие - DLP-система 19 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 5
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 110 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 4
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 157 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 119 4
Google Android 11959 4
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Nexign CBSS - Nexign Converged BSS 3 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 3
Microsoft Windows 2000 2856 3
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 108 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 2
IBM DB2 339 2
Сбер - Экосистема SberX 16 2
Nvidia Tesla GPU 132 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 259 2
Ред ОС 312 2
Сбер - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 56 2
Интерфакс СПАРК 127 2
Baidu 254 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 54 2
NetApp ONTAP 61 2
Huawei TaiShan - Серия серверов 32 2
БАРС.Alpha BI 35 2
Черепенников Антон 58 48
Усманов Алишер 275 28
Исанин Антон 9365 12
Стрешинский Иван 36 12
Шуткина Юлия 12 11
Горьков Игорь 19 8
Добродеев Борис 92 8
Вермишян Геворк 62 7
Петров Дмитрий 40 7
Шелобков Алексей 16 6
Икоев Артем 10 6
Галицкий Александр 96 6
Сахненко Сергей 76 6
Овчинников Сергей 30 5
Гулидин Андрей 4 4
Захаров Андрей 34 4
Калинин Александр 124 3
Жуков Роман 5 3
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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