ИКС холдинг
«ИКС Холдинг» (ранее "Интеллектуальные Компьютерные Системы") – многопрофильная ИТ-группа на рынке разработки технологий и ИТ-сервисов. Холдинг является поставщиком ИТ для операторов связи и транспортных компаний. Холдинг объединяет группы компаний и исследовательские центры, поставщика вычислительной техники и СХД компанию YADRO, поставщика сервисов и технологий в ИБ-отрасли группу «Цитадель», научно-исследовательскую компанию «Криптонит», исследовательский центр по созданию низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных «1440», а также первый и единственный в России Музей криптографии.
ИКС холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Черепенников Антон 58 48
|Усманов Алишер 275 28
|Исанин Антон 9365 12
|Стрешинский Иван 36 12
|Шуткина Юлия 12 11
|Горьков Игорь 19 8
|Добродеев Борис 92 8
|Вермишян Геворк 62 7
|Петров Дмитрий 40 7
|Шелобков Алексей 16 6
|Икоев Артем 10 6
|Галицкий Александр 96 6
|Сахненко Сергей 76 6
|Овчинников Сергей 30 5
|Гулидин Андрей 4 4
|Захаров Андрей 34 4
|Калинин Александр 124 3
|Жуков Роман 5 3
|Тойчибеков Данияр 3 3
|Яровая Ирина 68 3
|Серебряникова Анна 49 3
|Хайретдинов Рустэм 56 3
|Мирошников Борис 47 3
|Жариков Данил 4 3
|Султанов Алишер 3 3
|Генс Филипп 32 3
|Сорокоумов Александр 19 3
|Шерстобитов Сергей 43 3
|Редькин Александр 4 3
|Лебедев Михаил 43 3
|Путин Владимир 2542 2
|Пономарёв Владимир 11 2
|Чемезов Сергей 134 2
|Шумейко Анна 20 2
|Бутенко Владислав 4 2
|Зеленков Константин 6 2
|Антонян Эмин 3 2
|Чернышенко Дмитрий 320 2
|Сапунов Алексей 31 2
|Хренов Алексей 2 2
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