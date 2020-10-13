Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Биллинг
Billing
Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг
Публикаций - 66, упоминаний - 68
Биллинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
|Михалев Павел 20 12
|Прохоров Фёдор 81 12
|Халяпин Сергей 81 12
|Дегтярев Алексей 57 12
|Кравченко Денис 24 12
|Шевченко Владимир 135 12
|Гуральников Сергей 162 12
|Подкопаев Олег 30 12
|Левиков Антон 68 12
|Патрин Максим 31 12
|Сафронов Юрий 67 12
|Асратян Петр 35 12
|Грибанов Юрий 26 12
|Базалей Наталья 15 12
|Хрусталев Александр 32 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Скородумов Олег 17 12
|Леушев Андрей 69 12
|Коротнев Константин 32 12
|Мухин Максим 18 12
|Свердлов Михаил 31 12
|Чекель Павел 15 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Шестаков Александр 35 12
|Потёмкин Роман 20 12
|Муравлев Александр 15 12
|Пиляр Елена 21 12
|Фридман Илья 41 11
|Гаттаров Руслан 140 10
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Плешков Алексей 44 9
|Калюжный Игорь 26 9
|Смирнов Александр 49 8
|Мельникова Алиса 30 8
|Рахтеенко Владимир 39 8
|Стрелова Ольга 35 8
|Богачев Игорь 173 8
|Солопов Вячеслав 19 8
|Скородумов Анатолий 64 8
|Лысенко Эдуард 225 8
|IDC - International Data Corporation 4555 1
|Juniper Research 447 1
|Gartner 3224 1
|Frost & Sullivan 189 1
|Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
|Dimensional Research 12 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 100 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ 94 6
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 221 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru