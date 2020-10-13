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Биллинг
Billing
Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг



13.10.2020 Qiwi заплатила 130 миллионов за программную платформу для магнатов ЖКХ
02.03.2020 Qiwi выходит на рынок ЖКХ
04.07.2016 НСПК и AT Consulting реализовали биллинг для платежной системы «Мир»
04.12.2015 «Альянс Проф» и «Биллинг Онлайн» анонсировали облачное решение для начисления платы за ЖКУ
05.06.2013 «Рентсофт» запустила облачный биллинг для IaaS-провайдеров
27.12.2000 В Москве прошел первый международный Форум "Биллинг телекоммуникаций - 2000"

Публикаций - 66, упоминаний - 68

Биллинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 58 12
Instabank - Инстабанк 23 12
Webmoney 495 12
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 12
Citrix Systems 730 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1478 12
Cinimex - Синимекс 164 11
Polycom - Поликом Россия 373 9
IBM - International Business Machines Corp 8753 9
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 433 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1528 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1399 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 8
Custis 81 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7891 8
Microsoft Corporation 21733 8
Консист Бизнес Групп 64 8
CleverDATA - КлеверДата 55 8
НИТ - Национальные информационные технологии 32 7
AT Consulting - Группа ЭйТи 306 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1102 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6370 7
Инфокомпас 14 7
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 219 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 182 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1749 5
Oracle Corporation 5880 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7586 4
Samsung Electronics 9056 3
SAP SE 4400 3
Comverse Technology 58 3
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 170 3
Huawei 3068 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2277 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8588 2
СМАРТС Компания 509 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 340 2
Amdocs 123 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1599 13
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 12
Пробизнесбанк АКБ 122 12
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 71 12
МДМ Банк 195 12
Юлмарт - Ulmart Holdings 178 12
Бинбанк 189 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 128 12
Новард Управляющая компания - Novard 67 12
Национальный банк Траст 121 12
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 159 12
Спортмастер 132 12
ПСБ - Промсвязьбанк 651 12
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 110 12
Visa International 1667 12
Уралсиб Банк 454 12
Башнефть ПАО АНК 113 9
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 126 9
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 83 9
ГПБ - Газпромбанк 807 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Cetelem - Сетелем Банк 27 8
Bayer AG - Байер 58 8
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 57 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 107 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 793 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 740 6
ВкусВилл 53 6
Jones Day 17 5
En+ Group 18 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 233 4
Qiwi 851 2
Citibank - Ситибанк 257 2
Yves Rocher - Ив Роше 33 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 2
Сибирский антрацит ГК 5 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 35 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 104 1
Инвесткомм ООО 1 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 87 1
Федеральное казначейство России 1121 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5383 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1865 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
Правительство Москвы 1408 4
Счётная палата РФ 575 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1298 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 99 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 948 1
Правительство РФ 5535 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1955 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1259 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 15 1
Президент Украины 64 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3179 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2350 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 6137 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 25067 4
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 230 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12450 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2572 3
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 127 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2369 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1260 3
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 491 2
OpenStack 363 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 880 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 78 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10183 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2769 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4335 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4199 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 5554 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 33 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 659 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 676 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 521 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3103 1
SCRUM - Методология совместной работы 66 1
DBaaS - Database as a Service - Базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными 65 1
FaaS - Function as a service - Функция как услуга 4 1
ИТ-аутсорсинг 864 1
АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии 58 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 31 1
Public cloud - Публичное облако 116 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 387 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1897 1
SFA - Sales Force Automation - Система автоматизации продаж 7 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением 15 1
NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 4 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1054 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1371 1
Kubernetes 377 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 115 8
Qiwi Биллинг онлайн 6 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 915 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 311 2
Microsoft Exchange 1080 2
Qiwi Открытый город 16 2
IBM SmartCloud 36 1
VMware AirWatch 42 1
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 39 1
Oracle Fusion Cloud Applications 33 1
Сервионика MakeCloud 21 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
VK - Mail.ru Деньги 71 1
VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 1
МТТ MVNE 21 1
Eastwind Billing System 16 1
IBM Tivoli 275 1
Sencha Touch 2 1
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 37 1
ТД медиа - Videoseed 1 1
Huawei Quidway 1 1
Oracle Utilities 28 1
IBM PureFlex 5 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 906 1
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 583 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 108 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 687 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 984 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 64 1
Microsoft Dynamics 676 1
Amazon Echo 56 1
Linux OS 7362 1
Microsoft Outlook 1215 1
JavaScript - Язык программирования 939 1
SQL - Язык программирования 562 1
Badoo - Социальная сеть 33 1
Wargaming World of Warships 34 1
Михалев Павел 20 12
Прохоров Фёдор 81 12
Халяпин Сергей 81 12
Дегтярев Алексей 57 12
Кравченко Денис 24 12
Шевченко Владимир 135 12
Гуральников Сергей 162 12
Подкопаев Олег 30 12
Левиков Антон 68 12
Патрин Максим 31 12
Сафронов Юрий 67 12
Асратян Петр 35 12
Грибанов Юрий 26 12
Базалей Наталья 15 12
Хрусталев Александр 32 12
Тищенко Юрий 14 12
Скородумов Олег 17 12
Леушев Андрей 69 12
Коротнев Константин 32 12
Мухин Максим 18 12
Свердлов Михаил 31 12
Чекель Павел 15 12
Леоничев Алексей 14 12
Шестаков Александр 35 12
Потёмкин Роман 20 12
Муравлев Александр 15 12
Пиляр Елена 21 12
Фридман Илья 41 11
Гаттаров Руслан 140 10
Пшиченко Дмитрий 19 9
Плешков Алексей 44 9
Калюжный Игорь 26 9
Смирнов Александр 49 8
Мельникова Алиса 30 8
Рахтеенко Владимир 39 8
Стрелова Ольга 35 8
Богачев Игорь 173 8
Солопов Вячеслав 19 8
Скородумов Анатолий 64 8
Лысенко Эдуард 225 8
Россия - Российская федерация - РФ 97029 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12195 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 30588 13
Россия - УФО - Челябинская область 887 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2042 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11863 8
Казахстан - Республика 4201 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1135 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12109 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 39142 5
Россия - ЦФО - Калужская область 744 5
Беларусь - Белоруссия 3298 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10432 3
Европа 8783 2
Америка 1663 2
Россия - УФО - Тюменская область 770 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2919 2
Азия - Азиатский регион 3333 1
США - Калифорния 3192 1
Кипр - Республика 360 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 326 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 228 1
Америка Северная 2623 1
Казахстан - Мангистауская область - Актау 38 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 324 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 383 1
Бразилия - Сан-Паулу 144 1
Австралия - Сидней 246 1
Того - Тоголезская Республика 4878 1
Африка Северная 187 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 140 1
Казахстан - Актобе - Актюбинск 39 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 22 1
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 54 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 195 1
Сингапур - Республика 1533 1
Россия - ПФО - Казань 1911 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2145 1
Бразилия - Федеративная Республика 1905 1
Украина 5778 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2780 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5604 13
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 564 4
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CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1541 3
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 320 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 662 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 80 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 284 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 130 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2324 1
SAP Best Practices 4 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 642 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 3719 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 873 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 480 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 446 1
Прайм - Агентство экономической информации 657 1
Bloomberg 985 1
Sports.ru 17 1
IDC - International Data Corporation 4555 1
Juniper Research 447 1
Gartner 3224 1
Frost & Sullivan 189 1
Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
Dimensional Research 12 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 100 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 94 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 221 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 756 12
CNews AWARDS - награда 337 12
CNews APPWards 36 12
Microsoft Dynamics AX Forum 24 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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