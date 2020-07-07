Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Smart Grid
Умные сети электроснабжения
умная энергетика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 66, упоминаний - 94
Smart Grid упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нестеров Андрей 17 1
|Гулянский Игорь 9 1
|Дружинин Евгений 19 1
|Мухуров Азад 2 1
|Карпов Илья 27 1
|Черепенников Антон 52 1
|Усманов Алишер 241 1
|Сивков Арташес 16 1
|Путин Владимир 1828 1
|Текслер Алексей 18 1
|Сахаров Александр 30 1
|Безруков Андрей 26 1
|Синютин Петр 1 1
|Скорых Сергей 4 1
|Сухих Ян 6 1
|Songlin Sun - Сунлинь Сунь 1 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Delorme Philippe - Делорм Филипп 3 1
|Демидов Михаил 131 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Соловьев Алексей 60 1
|Акимов Максим 167 1
|Metcalfe Robert Melancton - Меткалф Роберт 2 1
|Натрусов Артем 121 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Аитов Тимур 47 1
|Лигачев Глеб 60 1
|Онищенко Владислав 41 1
|Пермяков Артем 6 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Цыбульников Вячеслав 35 1
|Меньшов Кирилл 72 1
|Шмаков Роман 13 1
|Малышев Александр 31 1
|Размахаев Сергей 40 1
|Волков Анатолий 7 1
|Фридман Илья 41 1
|Попов Андрей 72 1
|CNews Analytics 1991 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767343, в очереди разбора - 671028.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767343, в очереди разбора - 671028.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru