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Smart Grid
Умные сети электроснабжения
умная энергетика


07.07.2020 Эксперты «Ростелекома» обнаружили критические уязвимости в оборудовании Schneider Electric 1
19.06.2020 Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики 1
14.11.2019 Оборудование «Росэлектроники» позволит экономить до 10% электроэнергии 1
06.06.2019 МОЭСК и Сбербанк расширяют сотрудничество в сфере ИТ-технологий и финансирования 1
20.03.2019 Власти строят в России «умную энергетику» с расчетами на блокчейне 2
05.12.2018 «Росэлектроника» наращивает активы в области электроэнергетики 1
27.11.2018 «Билайн» нацелился покупать системных интеграторов 1
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 2
01.08.2018 Зачем городу быть умным 1
21.05.2018 TAdviser: российский рынок промышленного интернета вещей в 2017 году достиг 93 млрд рублей 1
15.05.2017 Schneider Electric: как решить проблему растущего энергопотребления в цифровую эпоху 1
06.02.2017 Путина просят создать в России «интернет энергий» 3
22.12.2016 Как аналитика помогает создать безопасный и умный город 1
08.12.2016 Nissan начал революцию в «умной энергетике» 2
23.11.2016 Oracle и «Борлас» представили новую стратегию «цифровизации» энергетики и ЖКХ 1
16.06.2016 «Мегафон» готов установить 300 000 систем мониторинга и сбора телеметрии на подстанции «Россети» до 2020 г. 1
28.10.2015 GS Group и НИУ ВШЭ разработают концепцию создания Smart City в России 1
14.09.2015 Как построить «умный город»: опыт Huawei 1
10.12.2014 McAfee/Intel Security: Настоящая информационная безопасность на высоких скоростях 1
26.08.2014 Gartner отметил Positive Technologies в числе производителей средств для защиты критической инфраструктуры 1
26.08.2014 «Профотек» и ЛИСИС представили совместное решение для интеллектуальных электрических сетей 1
26.05.2014 Лидеры ИТ-рынка моделируют будущее и формулируют стратегию развития 5
16.12.2013 Ericsson и «Сколково» занялись управлением электроэнергетикой через 4G 1
11.12.2013 В Сколково откроется исследовательский центр Schneider Electric 1
24.06.2013 Город будущего: разнообразие концепций 1
17.06.2013 Умный город: рождение детальной концепции 1
21.05.2013 Siemens и Teradata развивают стратегическое сотрудничество в области больших данных в энергетической отрасли 2
04.03.2013 «БПЦ Инжиниринг» привез в Россию системы хранения электроэнергии от ZBB Energy Corporation 1
22.02.2013 Оптический интернет: Россия растет быстрее всей Европы 1
18.01.2013 ФСК к 2016 г. создаст в Сколково интеллектуальную систему энергоснабжения 1
07.12.2012 Сделать офис "умным" сложно, но можно 1
28.11.2012 В Москве и области в течение шести лет планируется развернуть сеть из 2260 зарядных станций для электромобилей 1
06.11.2012 Promwad представит свои последние разработки на выставке Electronica 2012 1
10.10.2012 IBS обновила платформу для автоматического управления потреблением электроэнергии 1
31.08.2012 АДЭ проведет конференцию по перспективам развития IP-коммуникаций и IP-сервисов в России 1
19.06.2012 Esri CIS и РКСС создают геоинформационную систему для ФСК ЕЭС 1
26.03.2012 Optima принимает участие в развитии технологий Smart Grid в России 2
29.02.2012 Optima выходит на рынок «умных» энергосетей 2
21.02.2012 «АйТи» внедрила интеллектуальную систему мониторинга жизнеобеспечения собственного ЦОДа и офиса 1
09.02.2012 «Астерос» выводит на российский рынок аналитическую платформу Active Smart Grid Analytics для энергокомпаний 2

Публикаций - 66, упоминаний - 94

Smart Grid упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
IBM 3554 3
SAP SE 3218 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Schneider Electric 409 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Microsoft Corporation 11143 1
Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП 3 1
АйТи 752 1
HP 3Com 56 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 189 1
GS Group - General Satellite 146 1
Программный продукт ГК 92 1
ИКС холдинг - Форпост 35 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
АФК Система ПАО 997 1
ПМСофт 23 1
IBM Европа 7 1
ИнфоТех 16 1
Cinimex - Синимекс 160 1
Huawei 2733 1
Intel Corporation 4198 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Directum - Директум 646 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Siemens AG - Сименс Россия 672 1
China Telecom 89 1
AT&T Inc 561 1
РДТЕХ 159 1
McKinsey & Company 121 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 1
China Mobile 186 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 80 1
General Electric - Дженерал электрик 121 1
Inline Group - Инлайн Груп 60 1
Сибинтек 25 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Россети ПАО 168 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
РАО ЕЭС России ПАО 65 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
SoftBank Group 101 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Сбербанк Московский банк 68 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Вертолеты России 114 1
Роснефть НК 367 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1127 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Умные платформы 499 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 137 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств 8 1
CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр 7 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Schneider Electric EcoStruxure 37 1
Directum Ario 14 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Schneider Electric Easergy Builder 1 1
Schneider Electric Easergy T - контроллер автоматизации трансформаторных подстанций 1 1
МегаФон Единый центр управления сетью 3 1
Нестеров Андрей 17 1
Гулянский Игорь 9 1
Дружинин Евгений 19 1
Мухуров Азад 2 1
Карпов Илья 27 1
Черепенников Антон 52 1
Усманов Алишер 241 1
Сивков Арташес 16 1
Путин Владимир 1828 1
Текслер Алексей 18 1
Сахаров Александр 30 1
Безруков Андрей 26 1
Синютин Петр 1 1
Скорых Сергей 4 1
Сухих Ян 6 1
Songlin Sun - Сунлинь Сунь 1 1
Шалагинов Алексей 13 1
Delorme Philippe - Делорм Филипп 3 1
Демидов Михаил 131 1
Григорьева Евгения 57 1
Соловьев Алексей 60 1
Акимов Максим 167 1
Metcalfe Robert Melancton - Меткалф Роберт 2 1
Натрусов Артем 121 1
Клепиков Алексей 77 1
Сергеев Сергей 63 1
Аитов Тимур 47 1
Лигачев Глеб 60 1
Онищенко Владислав 41 1
Пермяков Артем 6 1
Аксаков Анатолий 98 1
Цыбульников Вячеслав 35 1
Меньшов Кирилл 72 1
Шмаков Роман 13 1
Малышев Александр 31 1
Размахаев Сергей 40 1
Волков Анатолий 7 1
Фридман Илья 41 1
Попов Андрей 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 7
Япония 2808 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
Европа 3781 4
Германия - Федеративная Республика 3664 4
Индия - Республика 2181 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
Россия - Калининградская область 541 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Москва - Марьино 30 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
Россия - Белгородская область 370 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
США - Нью-Йорк 1098 1
Франция - Французская Республика 2139 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 1
Украина 3389 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Земля - планета Солнечной системы 880 1
Европа Западная 618 1
Москва - Зеленоград 28 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1991 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Электрические сети - международный форум 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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