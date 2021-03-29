Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Enterprise portal
Корпоративный портал
веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям
Публикаций - 68, упоминаний - 77
Enterprise portal упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бобров Антон 10 6
|Рыжиков Сергей 108 3
|Медведкова Ольга 2 2
|Демидов Александр 20 2
|Васильев Павел 10 2
|Рудычева Наталья 89 2
|Пискунович Елена 9 2
|Абакумов Евгений 109 1
|Чаркин Евгений 199 1
|Кузнецов Сергей 138 1
|Путятинский Сергей 57 1
|Балякин Андрей 13 1
|Захаренко Максим 53 1
|Фишер Андрей 55 1
|Зингерман Борис 35 1
|Осипова Александра 10 1
|Волощенко Екатерина 3 1
|Захир Максим 22 1
|Кириченко Игорь 44 1
|Бутенко Юрий 64 1
|Хомков Игорь 43 1
|Меньшов Кирилл 75 1
|Захарченко Антон 6 1
|Охотин Сергей 2 1
|Эйгес Павел 70 1
|Гольцов Александр 61 1
|Попов Андрей 80 1
|Игнатов Сергей 23 1
|Мамаев Александр 6 1
|Фролов Алексей 16 1
|Андреева Екатерина 45 1
|Тимофеев Сергей 5 1
|Ананьева Татьяна 8 1
|Логинова Елена 5 1
|Рябинков Артем 17 1
|Гуцериев Михаил 109 1
|Шадаев Максут 425 1
|Поляков Сергей 63 1
|Петров Михаил 97 1
|Горпинченко Роман 11 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10339 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 502 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 218 1
|ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 1
|MACS - Школа новой экономики 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru