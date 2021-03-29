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Enterprise portal
Корпоративный портал
веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям



29.03.2021 «Корус консалтинг» внедрила в «Русполимет» корпоративный портал на базе «1С-битрикс24»
18.11.2019 «Корус консалтинг» создала корпоративный портал для группы «Сафмар»
16.07.2019 «Первый Бит» создал корпоративный портал для рекламной группы АДВ
20.02.2019 «Корус Консалтинг» создал корпоративный портал для СТД «Петрович»
11.07.2018 Softline разработала корпоративный портал для «Уральских локомотивов»
25.12.2017 Корпоративный портал на базе EOS for SharePoint для инжиниринговой компании
05.06.2017 СЭД стал тесен: на российский рынок выходит новое решение «Корпоративный портал»
14.04.2015 Softline разработала корпоративный портал для «Зарубежнефти»
22.07.2014 Tops Consulting создала корпоративный портал для банка «Ренессанс Кредит»
09.06.2012 Саратовский техникум железнодорожного транспорта внедрил корпоративный портал DeskWork
09.09.2010 «1С-Битрикс» запустил SaaS-решение «1С-Битрикс: Корпоративный портал в аренду»
14.05.2010 Ижевская государственная медицинская академия создала корпоративный портал на базе DeskWork
18.03.2010 Softline внедрила корпоративный портал DeskWork в НТЦ «Транспорт»
14.03.2006 26 апреля состоится форум "Корпоративный портал – 2006"
03.02.2006 Филиал ТНК-BP внедрил корпоративный портал
14.04.2004 Корпоративный портал: вложения и отдача
16.04.2003 В Москве прошел форум "Корпоративный портал-2003"
19.02.2003 15-16 апреля 2003 года состоится форум "Корпоративный Портал – 2003"

Публикаций - 68, упоминаний - 77

Enterprise portal упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Корус Консалтинг ГК 970 12
Microsoft Corporation 21074 11
1С-Битрикс - Bitrix 413 8
Softline - Софтлайн 1773 6
5028 6
Oracle Corporation 5809 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7843 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 504 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1202 4
SAP SE 4370 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 657 3
IBM - International Business Machines Corp 8706 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1337 3
Telegram Group 694 3
АйТи 1074 2
Город-Инфо 44 2
VK - Mail.ru Group 2841 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 479 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 497 2
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 218 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 350 2
Барс груп 430 2
Bright Box - Брайт бокс 17 1
LifeRay 10 1
Dr.Web - Доктор Веб 1171 1
Veeam Software 265 1
Netwell - Нетвелл 24 1
Ланит Омни 17 1
Anaplan 41 1
Promt - Промт 256 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 64 1
Naumen - Наумен 437 1
Directum - Директум 810 1
СКБ Контур 447 1
VMware 1979 1
Dahua Technology 45 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 951 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1837 1
Юниксофт 18 1
Ростех - Ростехнологии 2365 1
Альфа-Банк 1328 3
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 32 3
Avito - Авито 194 2
Газпром нефть 402 2
Почта Банк 306 2
Петрович СТД - Строительный торговый дом 41 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 2
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 3 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 26 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа 61 1
Токио-City - Сеть ресторанов 3 1
Абамет 8 1
Мосводоканал 50 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 76 1
Инвитро - Invitro 42 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 20 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 120 1
Банк Санкт-Петербург 125 1
Роснефть НК 419 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 18 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 19 1
Юнифарм - Unipharm 11 1
OMD OM Group 15 1
Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 36 1
Уральские локомотивы 2 1
Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод 5 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 6 1
Аквафор 8 1
Levi Strauss&Co - Levi’s 10 1
SKL Group 2 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 33 1
КЕХ Екоммерц 3 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
Трансойл 12 1
Ренессанс кредит Банк 193 1
Норникель - Норильский никель 258 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 768 1
BP - British Petroleum 107 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4884 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 2032 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2058 2
Правительство РФ 3024 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7436 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2049 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2356 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея 5 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 951 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 364 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1141 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2049 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1254 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 192 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1198 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 334 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 476 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 57 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 17 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 1 1
Правительство Чувашской Республики 15 1
Правительство Москвы 935 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 26 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
ТФОМС Республики Адыгея - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Адыгея 1 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Правительство Иркутской области - Министерство образования Иркутской области 1 1
Администрация Новосибирской области - Министерство образования Новосибирской области 1 1
Правительство Архангельской области 7 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 283 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 9 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2391 1
Федеральное казначейство России 911 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2794 1
Счётная палата РФ 558 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1676 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12397 21
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 701 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 13384 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1656 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2493 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1125 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2474 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 864 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2646 4
Мобильное приложение - Mobile app 944 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 816 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 681 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1549 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4749 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2272 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3488 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 892 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2069 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 799 2
Открытые данные - Open data 68 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1046 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 36 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 550 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 310 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 786 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 819 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 1091 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 484 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 235 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 677 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 222 1
Омниканальность - Omni channel 66 1
Big Data - Большие данные 1524 1
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 71 1
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 424 1
ИТ-аутсорсинг 863 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 12 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 231 10
Microsoft SharePoint Products and Technologies 675 9
Microsoft SharePoint Server 522 8
Microsoft Azure 1217 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 971 6
Microsoft SQL Server 1264 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 4
Microsoft Office 3005 4
Softline DeskWork 55 4
OpenText Documentum 342 3
ЭОС EOS for SharePoint 112 3
Microsoft Windows 10 10119 3
Manhattan SCALE 31 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 526 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 91 2
Microsoft Teams 264 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1235 2
Новые облачные технологии - МойОфис 330 2
Microsoft Skype for Business 120 2
Google Android 11572 2
Apple iOS 6249 2
Microsoft Dynamics 365 118 2
Microsoft Windows Phone OS 1533 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Корпоративный портал 35 2
UCS R-Keeper 48 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 137 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 28 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 152 1
Корус Адаптация 1 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
Korus Five - конструктор информационного пространства 2 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 291 1
Ланит LanDocs 63 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 72 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 417 1
БОСС-Кадровик 116 1
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 30 1
Netwell Technical Library 1 1
СКБ Контур - Контур.Персонал 2 1
Бобров Антон 10 6
Рыжиков Сергей 108 3
Медведкова Ольга 2 2
Демидов Александр 20 2
Васильев Павел 10 2
Рудычева Наталья 89 2
Пискунович Елена 9 2
Абакумов Евгений 109 1
Чаркин Евгений 199 1
Кузнецов Сергей 138 1
Путятинский Сергей 57 1
Балякин Андрей 13 1
Захаренко Максим 53 1
Фишер Андрей 55 1
Зингерман Борис 35 1
Осипова Александра 10 1
Волощенко Екатерина 3 1
Захир Максим 22 1
Кириченко Игорь 44 1
Бутенко Юрий 64 1
Хомков Игорь 43 1
Меньшов Кирилл 75 1
Захарченко Антон 6 1
Охотин Сергей 2 1
Эйгес Павел 70 1
Гольцов Александр 61 1
Попов Андрей 80 1
Игнатов Сергей 23 1
Мамаев Александр 6 1
Фролов Алексей 16 1
Андреева Екатерина 45 1
Тимофеев Сергей 5 1
Ананьева Татьяна 8 1
Логинова Елена 5 1
Рябинков Артем 17 1
Гуцериев Михаил 109 1
Шадаев Максут 425 1
Поляков Сергей 63 1
Петров Михаил 97 1
Горпинченко Роман 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 84575 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27118 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12042 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11647 4
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 2
Казахстан - Республика 4147 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 1
Россия - СФО - Новосибирск 2942 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11639 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11002 1
Азия - Азиатский регион 3169 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 465 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34385 1
Саудовская Аравия - Королевство 487 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 299 1
Беларусь - Белоруссия 3214 1
Россия - ЮФО - Севастополь 457 1
Украина 5534 1
Китай - Хубэй - Ухань 45 1
Россия - ЦФО - Калужская область 730 1
Грузия 1032 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 772 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 507 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1081 1
Россия - ЦФО - Костромская область 289 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 651 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1997 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 466 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1083 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 649 1
Россия - СФО - Иркутская область 731 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 544 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 397 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 589 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 467 1
Европа 7324 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 305 1
Россия - ПФО - Казань 1894 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4349 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5080 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2755 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1868 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 409 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1280 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2249 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 757 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 654 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 61 1
Информационное общество - Государственная программа 403 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 343 1
Торговля розничная 134 1
Транспорт 126 1
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 281 1
Аутсорсинг 170 1
НПА - Нормативный правовой акт 53 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 376 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 109 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 121 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 207 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 145 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1106 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1847 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 57 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10339 1
IDC - International Data Corporation 4538 2
Gartner 3201 2
Forrester Research 788 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 607 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 502 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 218 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 1
MACS - Школа новой экономики 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 741 1
CNews AWARDS - награда 334 1
Международный женский день - 8 марта 29 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
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