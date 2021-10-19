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Agile software development
Гибкая методология разработки


19.10.2021 «Магнит» начал внедрять SAP в промышленную эксплуатацию 1
04.10.2021 Главное — не стоять на месте: правила успешного ИТ-разработчика 1
04.10.2021 Freework совместно с Navicon разработала приложение для подбора временных сотрудников 2
04.10.2021 «Магнит» объявил о назначении директора по цифровым технологиям 1
28.07.2021 ВТБ Лизинг расширяет инсорсинговую разработку и переходит на Agile 4
30.06.2021 Как Low-сode система ELMA365 отвечает современным требованиям к электронному документообороту 1
29.06.2021 GMCS автоматизировала бюджетирование и прогнозирование в «Аскона» на базе решений IBM 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
31.05.2021 Syssoft оснастил «Акселболт Девелопмент» решениями Atlassian 1
26.05.2021 Онлайн-конференция CNews «ITSM 2021: новые тренды» состоится 8 июля 1
20.05.2021 Terralink внедрила кадровый электронный документооборот в «Мегафоне» 1
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 2
13.05.2021 ВТБ запустил в промышленную эксплуатацию систему управления моделями машинного обучения 1
30.04.2021 Росбанк совместно с «Инфосистемы джет» внедрил систему sGRC на базе платформы RSA Archer 1
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 1
28.04.2021 «Эр-телеком» автоматизирует основные бизнес-процессы при помощи IBM 1
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 5
15.04.2021 Какие технологии «выиграли», а какие «проиграли» от пандемии коронавируса 1
07.04.2021 Директор департамента по продажам клиентам государственного сектора компании SberCloud Михаил Толпышкин примет участие в онлайн-конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021» 1
06.04.2021 «Сбер» и МФТИ создают совместную физтех-школу бизнеса высоких технологий 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1
22.03.2021 Исследование: 75% банков привлекают аутсорсинг-команды для тестирования своих ИТ-систем 1
18.03.2021 «Мы не предполагаем будущее облачного рынка, мы отчетливо его видим в проектах с нашими зарубежными клиентами» — Сергей Боровиков, Softline 1
09.03.2021 В финансовой сфере Agile использует 91% банковских организаций 4
04.03.2021 Российский офис METRO переводит процессы в Directum RX 1
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 1
20.02.2021 Как ИТ-департаменты на самом деле влияют на цифровую трансформацию 1
15.02.2021 7 способов саботировать переход на Agile 5
05.02.2021 Технологический центр Accenture и РИНХ заключили соглашение о сотрудничестве 1
18.01.2021 Ринат Галиянов, Локо-Банк: Аудит ИТ-инфраструктуры на 30% снизил затраты на обслуживание оборудования 1
18.01.2021 Softline помогла «Евразу» автоматизировать бизнес-процессы по работе с рекламациями 1
09.12.2020 Coursera обозначила тренды в области корпоративного обучения на 2021 год 1
08.12.2020 Речевая аналитика VS Robotics усовершенствует клиентский сервис Pony Express 1
30.11.2020 Agile и «водопад». Сравнение подходов 4
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
23.11.2020 Accenture открыла в России практику «Инновационный консалтинг и дизайн» 1
09.11.2020 TP-Link представила новые решения для интернет-провайдеров 1

Публикаций - 222, упоминаний - 295

Agile software development упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3207 23
Oracle Corporation 3331 21
Microsoft Corporation 11017 18
IBM 3527 17
Google LLC 7128 16
3727 16
Amazon Inc - Amazon.com 1467 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Yandex - Яндекс 4099 9
Ланит ГК 1155 9
Softline - Софтлайн 1473 8
Крок 1219 8
Citrix Systems 571 8
Accenture - Аксенчер 531 8
Инфосистемы Джет 675 8
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 7
VK - Mail.ru Group 2482 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 6
Atlassian 33 5
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 5
Terrasoft - Террасофт 140 5
ELMA 106 5
Ланит Интеграция 101 5
Системный софт - SysSoft 124 5
Naumen - Наумен 341 4
Directum - Директум 644 4
Facebook 3765 4
FlexSoft - ФлексСофт 35 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 4
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 4
Teradata 165 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
HP Inc. 2898 4
Dell EMC 2387 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 22
Открытие ФК 538 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 10
Альфа-Банк 1123 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 9
X5 Group 599 9
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 8
Уралсиб Банк 389 6
Северсталь ПАО 204 6
Ингосстрах СПАО 210 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Росводоканал 44 5
ВТБ24 583 5
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 5
Казахмыс - Kazakhmys 24 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Почта России ПАО 1570 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
НЛК - Национальная лизинговая Компания 4 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Ак Барс Банк 173 4
Uber 257 4
Фаберлик - Faberlic 63 4
Uber Technologies 258 4
Почта Банк 289 4
Техномаш НПО 13 4
Бинбанк 184 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 3
Лента - Сеть розничной торговли 188 3
Airbnb 62 3
Pony Express 55 3
Локотех - Локомотивные технологии 40 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 7
Счётная палата РФ 460 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 5
Правительство РФ 2200 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Федеральное казначейство России 766 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 1 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Администрация города Владимира 1 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 84
DevOps - Development и Operations 296 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 19
SCRUM - Методология совместной работы 58 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 17
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 13
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 12
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 11
Big Data - Большие данные 1136 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 9
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 9
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 8
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 7
Kubernetes 307 7
Data Lake - Озеро данных 82 7
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
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Google Android 10750 10
Java - Язык программирования 1167 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 8
Apple iOS 5741 8
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 7
1С:ERP Управление предприятием 203 6
Apache Hadoop 339 5
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 5
Atlassian Confluence 13 4
AWS - Amazon Web Services 568 4
Microsoft Azure 1171 4
1С:Документооборот 78 4
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 4
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 4
SQL - Язык программирования 432 4
Microsoft Windows 10 6612 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
FlexSoft - FXL Платформа 28 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 3
Microsoft Skype 1462 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
1С:Управление Холдингом 15 3
Microsoft Excel 435 3
Linux OS 4243 3
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 3
Microsoft Power BI 113 3
Apple - App Store 2198 3
Comindware Business Application Platform 14 3
Microsoft Teams 214 3
Apple macOS 922 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Amazon Alexa 138 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
Apache HTTP Server 222 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Citrix Workspace Digital Workspace 16 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 2
Чаркин Евгений 182 6
Натрусов Артем 121 6
Нестеров Алексей 79 5
Андрианов Павел 31 5
Халяпин Сергей 77 5
Путин Сергей 36 5
Теличева Наталья 125 5
Дунаев Сергей 28 5
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 5
Гревцев Александр 28 5
Петров Михаил 88 5
Дудницкий Владимир 5 4
Бобровников Борис 86 4
Яфясов Денис 14 4
Меньшов Кирилл 72 4
Пырялин Антон 5 4
Гогленков Александр 13 4
Сергеев Сергей 63 4
Клепиков Алексей 77 3
Овчаренко Юрий 25 3
Сотин Денис 102 3
Руденко Дмитрий 25 3
Хомков Игорь 40 3
Чукарин Алексей 56 3
Белоусов Максим 59 3
Батай Илья 14 3
Шипов Савва 70 3
Греф Герман 205 3
Русанов Сергей 44 3
Размахаев Сергей 40 3
Копаев Геннадий 16 3
Разницын Сергей 6 3
Зубов Евгений 12 3
Копысов Виталий 21 3
Иванов Сергей 170 3
Дощенко Сергей 11 3
Филатов Андрей 99 3
Волков Никита 50 3
Калинин Александр 95 3
Бычков Александр 39 3
Россия - Российская федерация - РФ 57180 117
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 16
Казахстан - Республика 2621 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 9
Европа 3730 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 5
Восточная Европа 1669 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 5
Беларусь - Белоруссия 2081 4
Россия - СФО - Новосибирск 1956 4
Россия - Владивосток 864 4
Россия - Омск 623 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 3
Индия - Республика 2161 3
Германия - Федеративная Республика 3614 3
Африка 1482 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
Россия - Нижегородская область 737 3
Украина 3347 3
Латинская Америка 721 3
Южная Корея - Республика 1450 2
Япония 2760 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Канада 1294 2
Америка 453 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 2
Россия - Новосибирская область 811 2
Россия - Воронеж 684 2
Нидерланды 970 2
Россия - Челябинская область 658 2
Австрия - Австрийская Республика 524 2
Европа Западная 610 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Франция - Париж 365 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 46
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 39
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 36
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 34
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 27
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 9
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
Русский язык 970 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 3
Инсорсинг - Инхаус 20 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
Аутсорсинг 84 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
Человеческий фактор 126 2
Open Space - Офис открытого типа 13 2
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 2
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 2
Private Banking 16 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
НКО - Некоммерческая организация 91 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
Design thinking - Дизайн-мышление - Методология решения инженерных, деловых и прочих задач на творческом, а не аналитическом подходе 3 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Forbes - Форбс 441 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
Der Standard 2 1
Gartner 2188 21
IDC - International Data Corporation 2709 15
CNews Analytics 1988 12
Forrester Research 385 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 3
Fortune Global 500 160 2
Gartner Magic Quadrant for SAP S/4HANA Application Services 1 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
CNews Рынок ИТ-услуг 13 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 1
IDC Russia Cloud Services Market 8 1
Vanson Bourne 34 1
Markswebb 21 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
РКСИ ГБПОУ РО - Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики 1 1
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 5 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет 14 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
Сбербанк Школа 21 6 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
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CNews ИТ-стратегия 13 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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