Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Agile software development
Гибкая методология разработки
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 222, упоминаний - 295
Agile software development упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 182 6
|Натрусов Артем 121 6
|Нестеров Алексей 79 5
|Андрианов Павел 31 5
|Халяпин Сергей 77 5
|Путин Сергей 36 5
|Теличева Наталья 125 5
|Дунаев Сергей 28 5
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 5
|Гревцев Александр 28 5
|Петров Михаил 88 5
|Дудницкий Владимир 5 4
|Бобровников Борис 86 4
|Яфясов Денис 14 4
|Меньшов Кирилл 72 4
|Пырялин Антон 5 4
|Гогленков Александр 13 4
|Сергеев Сергей 63 4
|Клепиков Алексей 77 3
|Овчаренко Юрий 25 3
|Сотин Денис 102 3
|Руденко Дмитрий 25 3
|Хомков Игорь 40 3
|Чукарин Алексей 56 3
|Белоусов Максим 59 3
|Батай Илья 14 3
|Шипов Савва 70 3
|Греф Герман 205 3
|Русанов Сергей 44 3
|Размахаев Сергей 40 3
|Копаев Геннадий 16 3
|Разницын Сергей 6 3
|Зубов Евгений 12 3
|Копысов Виталий 21 3
|Иванов Сергей 170 3
|Дощенко Сергей 11 3
|Филатов Андрей 99 3
|Волков Никита 50 3
|Калинин Александр 95 3
|Бычков Александр 39 3
|Forbes - Форбс 441 4
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
|Der Standard 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756665, в очереди разбора - 660355.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756665, в очереди разбора - 660355.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru