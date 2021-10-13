Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Т1 Интеграция
Техносерв
ТС интеграция
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1034, упоминаний - 2510
Т1 Интеграция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ананьев Алексей 88 42
|Ананьев Дмитрий 53 35
|Корнеев Сергей 75 28
|Дергилёв Никита 40 24
|Булгаков Кирилл 40 17
|Бобровников Борис 86 16
|Богомолов Андрей 19 15
|Копейкин Алексей 14 14
|Филатов Андрей 99 14
|Закрепин Евгений 45 14
|Медведев Дмитрий 1433 12
|Волков Владимир 44 12
|Ермолаев Артем 340 12
|Кржешовская Юлия 14 12
|Богачев Игорь 172 12
|Бетсис Павел 84 11
|Андреева Екатерина 40 11
|Елистратов Николай 90 11
|Мацоцкий Сергей 150 11
|Гуральников Сергей 161 10
|Иванов Алексей 76 9
|Сапельников Сергей 100 9
|Гаттаров Руслан 117 9
|Шадаев Максут 384 9
|Буторин Дмитрий 12 9
|Бойко Елена 151 9
|Соловьев Сергей 25 8
|Иодко Алексей 9 8
|Головачев Михаил 16 8
|Волошкина Татьяна 8 8
|Огородников Дмитрий 24 8
|Калинин Александр 95 8
|Иванов Дмитрий 42 8
|Рахтеенко Владимир 31 8
|Мамакин Владимир 8 8
|Жупанов Андрей 8 8
|Черепенников Антон 52 7
|Бородянский Борис 22 7
|Шаталов Владимир 12 7
|Никулин Игорь 21 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756162, в очереди разбора - 659852.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756162, в очереди разбора - 659852.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru