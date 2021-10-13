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Т1 Интеграция
Техносерв
ТС интеграция


13.10.2021 «Т1» задорого купил «Мультикарту» 2
08.10.2021 Группа ИТ-компаний «Т1» собралась на IPO 6
05.10.2021 В компании «Т1 интеграция» назначен коммерческий директор 2
30.09.2021 «Т1 интеграция» обеспечит сервисную поддержку значительной части опорной сети «Ростелекома» 4
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима 5
15.09.2021 «Т1 Интеграция» расширяет пул российских партнеров в области ИБ 2
06.09.2021 Объем российского рынка ИТ-услуг приблизился к $7 млрд 1
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах» 3
03.09.2021 «Т1» запускает в России производство серверов 3
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
27.08.2021 «Т1 интеграция» расширила возможности контакт-центра Teleperformance 3
22.07.2021 В России создадут тотальную систему цифровых профилей для проезда на всех видах транспорта 1
07.07.2021 Правительство раздаст гранты на 4 миллиарда на развитие искусственного интеллекта 1
05.07.2021 МВД не дали купить партию российских СХД на 300 миллионов 1
23.06.2021 Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком» 1
11.06.2021 В компании «Т1 интеграция» назначен операционный директор 4
07.06.2021 «Т1 интеграция» и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве 4
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 1
02.06.2021 Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде 5
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
21.05.2021 В группе «Т1» назначен коммерческий директор 1
11.05.2021 «Ланит» отсудил у «Почты России» 220 миллионов. Стороны слово в слово говорят, что их сотрудничество продуктивно 1
11.05.2021 «Т1 интеграция» стала поставщиком комплексных сервисных услуг для Tele2 4
28.04.2021 Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить 1
26.04.2021 Назначен глава интеграционного направления группы «Т1» 1
21.04.2021 «Техносерва» больше нет 10
21.04.2021 Компании группы «Техносерв» продолжат свое развитие под брендом «Т1» 3
15.04.2021 «Техносерв консалтинг» участвует в цифровой трансформации управления проблемными активами банка «Открытие» 4
12.04.2021 Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК 1
07.04.2021 Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей 1
06.04.2021 Госпортал российских законопроектов остался в интернете «без защиты» 1
06.04.2021 «Техносерв консалтинг» внедряет систему налогового мониторинга для «Русгидро» 1
26.03.2021 «Техносерв консалтинг» развернула HR-платформу Talentforce в облаке «Техносерв Cloud» 2
17.03.2021 «Техносерв» трансформирует направление промышленного инжиниринга и автоматизации 3
09.03.2021 «Техносерв» модернизировал систему коммуникаций компании «Мирогрупп ресурсы» 2
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
19.02.2021 Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе 1
08.02.2021 «Техносерв» помог «Ростелекому» оптимизировать техподдержку абонентов по всей России 2
03.02.2021 ГК «Ланит» и «Техносерв консалтинг» осуществляют переход Почты России на бюджетное планирование 1

Публикаций - 1034, упоминаний - 2510

Т1 Интеграция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 206
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 115
Крок 1219 110
Ланит ГК 1155 92
Microsoft Corporation 11017 74
Softline - Софтлайн 1473 71
IBM 3527 64
SAP SE 3207 64
iTeco - Ай-Теко 715 56
Oracle Corporation 3331 55
Инфосистемы Джет 675 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 50
Астерос - Asteros 531 45
АйТи 749 39
NVision Group - Энвижн Груп 545 39
Компьюлинк ГК - Compulink 209 39
ITG - INLINE Technologies Group 126 39
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 35
3727 34
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 32
Ростех - Ростехнологии 2230 26
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 25
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 24
Ланит Интеграция 101 23
VK - Mail.ru Group 2482 23
Maykor - Мэйкор 259 23
ФОРС - Центр разработки 179 23
Huawei 2726 22
Google LLC 7128 22
Корус Консалтинг ГК 804 21
Cisco Systems 2037 20
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 20
VMware 1829 20
Luxoft - Люксофт 233 19
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 18
HP Inc. 2898 18
Информзащита 422 18
Рексофт - Reksoft 199 18
Микротест 176 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 65
ПСБ - Промсвязьбанк 613 54
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 49
Аэрофлот 492 29
РЖД - Российские железные дороги 1081 27
ПромСвязьКапитал 61 23
ВТБ24 583 22
Возрождение - Коммерческий банк 98 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 16
Газпромбанк - ГПБ 692 14
Национальный банк Траст 96 13
Почта России ПАО 1570 12
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 10
Promsvyaz Capital B.V. 10 10
Роснефть НК 367 10
Пробизнесбанк АКБ 109 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 9
Бинбанк 184 9
Открытие ФК 538 9
Газпром нефть 380 8
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 8
Спортмастер 116 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 8
МДМ Банк 150 8
Visa International 1344 7
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 7
Сибэнергомаш УК 7 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 7
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 7
Ингосстрах СПАО 210 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 7
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 6
ВкусВилл 48 6
ТС-инжиниринг 6 6
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 6
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 6
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 6
Уралсиб Банк 389 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 54
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 45
Федеральное казначейство России 766 41
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 36
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 33
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 31
Арбитражный суд города Москвы 339 26
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 26
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 12
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 11
Правительство РФ 2200 10
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 9
Счётная палата РФ 460 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 7
ПФР Департамент информационных технологий 102 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 6
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 6
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 5
Верховный суд Российской Федерации 174 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 5
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
Руссофт - Russoft 250 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
Linux Foundation 157 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 178
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 47
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 43
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 27
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 26
Безопасный город 347 24
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 22
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 18
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 16
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 15
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Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 45
Google Android 10750 18
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 17
Apple iOS 5741 17
Oracle Siebel CRM 165 17
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 16
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 15
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 14
Microsoft SQL Server 789 13
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 13
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 13
Linux OS 4243 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 10
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 10
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 9
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 9
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 9
Microsoft Windows 10 6612 8
Java - Язык программирования 1167 8
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 7
Intel x86 - Архитектура процессора 991 7
AWS - Amazon Web Services 568 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 7
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 6
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 6
Tizen OS - Linux 215 6
Аэрофлот Бонус 21 6
IBM Cognos BI 140 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 5
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 10 5
Microsoft Office 365 769 5
Microsoft Exchange 678 5
Microsoft Outlook 638 5
Т1 ТехноДиск 6 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 5
Microsoft Windows 7 1662 5
Ананьев Алексей 88 42
Ананьев Дмитрий 53 35
Корнеев Сергей 75 28
Дергилёв Никита 40 24
Булгаков Кирилл 40 17
Бобровников Борис 86 16
Богомолов Андрей 19 15
Копейкин Алексей 14 14
Филатов Андрей 99 14
Закрепин Евгений 45 14
Медведев Дмитрий 1433 12
Волков Владимир 44 12
Ермолаев Артем 340 12
Кржешовская Юлия 14 12
Богачев Игорь 172 12
Бетсис Павел 84 11
Андреева Екатерина 40 11
Елистратов Николай 90 11
Мацоцкий Сергей 150 11
Гуральников Сергей 161 10
Иванов Алексей 76 9
Сапельников Сергей 100 9
Гаттаров Руслан 117 9
Шадаев Максут 384 9
Буторин Дмитрий 12 9
Бойко Елена 151 9
Соловьев Сергей 25 8
Иодко Алексей 9 8
Головачев Михаил 16 8
Волошкина Татьяна 8 8
Огородников Дмитрий 24 8
Калинин Александр 95 8
Иванов Дмитрий 42 8
Рахтеенко Владимир 31 8
Мамакин Владимир 8 8
Жупанов Андрей 8 8
Черепенников Антон 52 7
Бородянский Борис 22 7
Шаталов Владимир 12 7
Никулин Игорь 21 7
Россия - Российская федерация - РФ 57180 597
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 199
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 126
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 86
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 79
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 41
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 41
Казахстан - Республика 2621 34
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 34
Россия - СФО - Новосибирск 1956 31
Европа 3730 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 27
Украина 3347 24
Россия - ПФО - Казань 1510 24
Восточная Европа 1669 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 22
Германия - Федеративная Республика 3614 22
Беларусь - Белоруссия 2081 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 21
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 17
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 14
Россия - Республика Крым 625 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 12
Россия - Челябинская область 658 11
Россия - Хабаровск 618 11
Россия - Краснодар 1031 10
Индия - Республика 2161 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 9
Азия - Азиатский регион 1512 9
Россия - Владивосток 864 9
Европа Западная 610 9
Россия - Сахалинская область 432 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 8
Франция - Французская Республика 2112 8
Россия - Калужская область 570 8
Россия - Ростовская область 860 8
Кипр - Республика 247 7
Россия - Уфа 640 7
Россия - Севастополь 420 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 97
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 76
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 46
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 33
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 29
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 25
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 18
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 14
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 13
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 6
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 6
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 6
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 4
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 4
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Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 3
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Информационное общество - Государственная программа 282 3
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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