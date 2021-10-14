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Северная Америка


14.10.2021 Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина 2
11.10.2021 Sabre запустила облачную систему управления гостиницей Synxis Property Hub 1
27.09.2021 Производители электроники не могут найти себе работников. Тех, что есть, заваливают бонусами и поднимают зарплаты 2
27.09.2021 5 главных тенденций развития роботов на 2021 г. И тенденция, которой нет 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 2
10.09.2021 Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидер 1
20.08.2021 Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов 1
19.08.2021 Orange Business Services подключил умные кофемашины De Jong Duke к интернету вещей 1
12.08.2021 Orange Business Services и SES Networks ускорят цифровую трансформацию морского судоходства 1
12.08.2021 Исследование: активность шифровальщиков в отношении госсектора выросла в 10 раз 1
09.08.2021 Российско-американская платежная система оказалась не нужна новым владельцам 1
16.07.2021 Intel покупает гигантского производителя чипов, отколовшегося от AMD. Это крупнейшая сделка в ее истории 1
12.07.2021 ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру 1
02.07.2021 Владимир Путин объявил «десятилетие ИИ». CNews выпускает первый рейтинг рынка искусственного интеллекта 1
28.06.2021 HP представила HP Inc. систему-трансформер Engage Go 10 и компактный ПК Engage Flex Mini. 1
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1
22.06.2021 По AspenTech поможет Shell Catalysts & Technologies оптимизировать управление операциями и цепями поставок 1
21.06.2021 МТС запускает акселератор для стартапов в области искусственного интеллекта 1
21.06.2021 Впервые в России опубликован рейтинг лучших мировых облачных провайдеров по 40 критериям. Обзор Market.CNews 1
07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку 1
04.06.2021 Пользователям придется раскошелиться. Грядет безудержный рост цен на SSD 1
02.06.2021 Число экспортных продаж автопилотов Cognitive Agro Pilot выросло в 2,5 раза 1
01.06.2021 Власти: Против российских ИТ-компаний в скором времени введут санкции 1
26.05.2021 Microsoft создала инструмент для написания ПО вообще без навыков программирования 1
25.05.2021 Фанерный завод «Муром» увеличил выпуск продукции и повысил рентабельность производства с помощью «1С:ERP» 1
29.04.2021 Samsung объявила финансовые результаты первого квартала 2021 года 2
23.04.2021 McAfee Labs представила отчет о киберугрозах за второе полугодие 2020 1
19.04.2021 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2020 года 1
19.04.2021 «Касперский» увеличил выручку, несмотря на изгнание из США и проблемы в Китае 4
16.04.2021 Dynatrace названа лидером магического квадранта Gartner в области APM 1
15.04.2021 CIO и СTO: как меняется влияние ИТ-руководителей в компаниях? 1
13.04.2021 Блокчейн вышел за пределы банкинга: в каких отраслях востребована криптография 1
08.04.2021 Atos названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке 4
23.03.2021 Финансовые итоги Accenture за квартал оказались выше прогнозов 1
15.03.2021 Силовики напали на производителя смартфонов, которые слишком качественно защищают приватность 1
04.03.2021 Количество атак шифровальщиков выросло за год более чем на 150% 2
25.02.2021 «Лаборатория Касперского»: Lazarus атакует оборонные предприятия по всему миру 1
24.02.2021 Стартап Affise привлек $8 миллионов от Leta Capital и TMT Investments 1
24.02.2021 Исследование IBM: вирусы-шифровальщики лидируют по популярности в 2020 году 1
10.02.2021 Мировой рынок хранилищ данных нового поколения вырастет до $56,7 млрд 1

Публикаций - 1405, упоминаний - 1645

Северная Америка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 73
Samsung Electronics 5633 63
EA - Electronic Arts 906 48
SAP SE 3207 30
Apple Inc - Эппл Рус 7680 29
IBM 3527 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 28
Lenovo Group 1636 28
Google LLC 7128 27
Rockstar Games 201 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 20
Acer Group 1357 15
Huawei 2726 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 14
Yandex - Яндекс 4099 13
Cisco Systems 2037 12
Nvidia Corp 2011 11
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 11
Dell EMC 2387 10
Intel Corporation 4152 10
Deep Silver 51 9
VK - Mail.ru Group 2482 9
Accenture - Аксенчер 531 9
Lenovo Motorola 996 9
Крок 1219 9
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 8
NetApp 485 8
Softline - Софтлайн 1473 8
LG Electronics 1832 8
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Oracle Corporation 3331 8
Xiaomi 904 8
HP Inc. 2898 7
Bethesda Softworks 201 7
1С-СофтКлаб 1019 7
OPPO Electronics 222 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 6
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 54 6
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 7
Альфа-Банк 1123 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 6
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 5
PPE Group 5 5
Avito - Авито 171 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 5
Gett 60 5
Восточный Банк 108 5
FGI Wireless 9 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 5
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 4
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 9 4
Arrival Group - Charge R&D 13 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
KIA Motors 72 4
Hyundai Motor 144 4
Метиз завод 10 4
UPS 36 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
Walmart - Wal-Mart Stores 151 3
Uber Technologies 258 3
Hyndai 12 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 3
Tesla Motors 241 3
Uber 257 3
Газпром - Востокгазпром 7 2
О2О Delivery club 153 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Почта России ПАО 1570 2
Норвик банк 3 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 11
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 11
GSA - U.S. General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 10
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 8
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 8
Пентагон - Министерство обороны США 277 7
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 5
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
Президент Российской Федерации 1439 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Правительство РФ 2200 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
JenV - Ministerie van Justitie en Veiligheid - Министерство юстиции Нидерландов - Министерство безопасности и правосудия Нидерландов 2 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 9 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 2
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
United States district court - Федеральные окружные суды США 20 1
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - Food and Drug Administration, FDA, USFDA 18 1
Европейское агентство лекарственных средств - ЕАЛС - European Medicines Agency - EMEA 1 1
Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 3 1
Правительство Иркутской области 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 43 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
MSPA - Mystery Shopping Providers Association 1 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 54
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 35
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 32
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 28
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 25
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 25
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 24
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 20
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 20
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 15
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 15
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 14
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 13
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 12
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 12
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 11
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 334 11
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 10
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 9
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 9
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 8
NAND flash memory - Флеш-память 202 8
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 7
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 86
Google Android 10750 72
Apple iOS 5741 34
Microsoft Windows 10 6612 20
Nvidia GeForce GTX 2054 19
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 16
Microsoft Azure 1171 12
AWS - Amazon Web Services 568 12
Microsoft Windows 7 1662 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 12
Samsung Galaxy Note 558 11
Mafia - Компьютерная игра (action-adventure) 41 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
Corning Gorilla Glass 496 9
Java - Язык программирования 1167 9
Intel x86 - Архитектура процессора 991 9
Microsoft DirectX 325 8
Microsoft Windows Phone OS 1472 8
Nintendo Wii - игровая консоль 328 8
Google Chrome OS 306 7
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 45 7
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 6
Symbian OS 764 6
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 6
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 89 6
WhatsApp Messenger 654 6
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 12 6
Piranha Bytes Risen - Компьютерная игра (action) 45 6
Google Chrome - браузер 1117 6
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 5
Citrix GoToMeeting 19 5
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 5
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 5
Apple macOS 922 5
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 5
IBM Watson 105 5
Samsung Galaxy 345 5
Coats Dan - Коутс Дэн 14 11
Касперский Евгений 218 11
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 11
Добкин Аркадий 54 8
Медведев Дмитрий 1433 6
Богуславский Леонид 25 5
Бочарникова Татьяна 78 5
Яхина Ирина 40 4
Зюзин Иван 4 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Владимиров Максим 4 4
Андреев Сергей 39 4
Абгарян Ваган 4 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Юсупов Шерзод 4 4
Путин Владимир 1820 4
Кордичев Алексей 8 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Свердлов Денис 163 4
Lin James - Лин Джеймс 14 4
Ekholm Börje - Экхольм Берье 13 3
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 24 3
Grapperhaus Ferdinand - Грапперхаус Фердинанд 2 2
Глазков Борис 40 2
Sweet Julie - Свит Джули 13 2
Лисицин Евгений 13 2
Коптелов Андрей 74 2
Талыбов Азер 5 2
Ян Давид 40 2
Осеевский Михаил 221 2
Cassin Brian - Кассин Брайан 6 2
Кисляков Евгений 83 2
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 8 2
Родионов Михаил 40 2
Girard Elie - Жирар Эли 8 2
Kwon Brian - Квон Брайан 4 2
Liu Mark - Лью Марк 3 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Steve Jobs - Стив Джобс 700 2
Walker Chris - Уокер Крис 6 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 507
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 470
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 401
Европа 3730 319
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 245
Япония 2760 144
Европа Западная 610 127
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 109
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 96
Индия - Республика 2161 94
Германия - Федеративная Республика 3614 93
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 79
Франция - Французская Республика 2112 60
Восточная Европа 1669 58
Украина 3347 54
Азия - Азиатский регион 1512 44
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 36
Ближний Восток 1468 34
Африка 1482 26
Латинская Америка 721 25
Казахстан - Республика 2621 24
Бразилия - Федеративная Республика 1121 21
Европа Северная - Скандинавия 273 21
Южная Корея - Республика 1450 20
Канада 1294 18
Австралия - Австралийский Союз 1118 17
Беларусь - Белоруссия 2081 17
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 16
Сингапур - Республика 808 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 13
Европа Центральная 106 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 10
Южная Америка 313 10
Россия - СФО - Новосибирск 1956 9
Нидерланды 970 8
Швейцария - Цюрих 105 8
Турция - Турецкая республика 950 8
Америка 453 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 38
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 23
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 8
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
Русский язык 970 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 83 3
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 7 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Цифровая подстанция - Национальный проект 4 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
ВОЭЗ - Виртуальная особая экономическая зона 5 2
F2P - Free-to-play 24 1
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