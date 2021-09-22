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Западная Европа


22.09.2021 Cloud4Y предоставил IaaS-инфраструктуру «Голденмит» 1
30.08.2021 Qameta Software анонсировала SaaS-версию Allure TestOps 1
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме 1
27.07.2021 На европейском рынке ПК новый лидер 3
03.06.2021 Kubernetes оказался слишком сложным? Как бизнес справляется с контейнеризацией 1
25.05.2021 Как уйти от облачного провайдера с наименьшими потерями? 2
26.04.2021 В Европе взрывной рост продаж ПК. В топ-5 лидеров рынка перестановки 3
25.03.2021 Во втором полугодии 2020 года снова начала расти доля атакованных компьютеров АСУ ТП 1
22.03.2021 Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40 процентов 1
16.03.2021 Украинский стартап 3DLOOK привлек $6,5 миллиона 1
15.03.2021 Екатеринбург вошел в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом 1
03.02.2021 Microsoft открыла облачный квантовый сервис для всех желающих. Но своего квантового компьютера у нее нет 1
14.01.2021 Group-IB рассказала о мошенничествах с курьерскими сервисами 1
25.12.2020 ИТ-рынок снова надеется на лучшее 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
17.12.2020 Softline покупает крупную долю в Softline AG 2
03.12.2020 Как государства будут тратить миллиарды на интернет вещей 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
18.11.2020 Google и Mail.ru Group запустили совместную программу бизнес-акселерации для игровых разработчиков 2
16.11.2020 Почему обязательно нужно докупать поддержку серверов от вендора 1
30.10.2020 Xiaomi изгнала Apple из тройки лидеров мирового рынка смартфонов 3
19.10.2020 Почему совместимые картриджи вытесняют с рынка оригинальные 1
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
29.09.2020 Государство меняет подход к цифровизации 1
15.09.2020 Исследование Cisco: к 2024 г. малые предприятия способны увеличить глобальный ВВП на $2,3 трлн 1
03.09.2020 Атакована и полностью парализована крупнейшая ИТ-компания Украины 1
15.07.2020 Как сделать комфортной удаленную работу 1
03.07.2020 Группа «Райффайзен» выпустила второй «Финтех-Атлас» 1
30.06.2020 Россия в десятке стран по количеству валидных SSL 1
26.06.2020 Пейзаж в середине битвы. Как пандемия повлияла на ИТ-рынок 2
19.05.2020 Исследование Oracle: специалисты считают ИИ и машинное обучение обязательными для ИБ 1
17.04.2020 Ростех и Минсельхоз России займутся цифровизацией сельского хозяйства 1
18.03.2020 GfK исследовала влияние коронавируса на глобальный и российский рынок БТиЭ 1
18.03.2020 Начались продажи ВМ Microsoft Azure NVv4 на процессорах AMD 1
26.02.2020 Российский ИИ-стартап привлек $1,5 млн на цифровизацию мерчандайзинга 1
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях 2
18.02.2020 G-Core Labs запустил новый европейский хостинг в Лондоне 1
31.01.2020 На рынке смартфонов впервые за 5 лет сменился мировой лидер 1
17.01.2020 Российский сервис myQuiz стал платформой для викторин Vodafone 1
20.12.2019 Продажи игровых ПК и мониторов рекордно рванули вверх 2

Публикаций - 609, упоминаний - 763

Западная Европа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 45
Samsung Electronics 5627 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 14
Google LLC 7124 13
Lenovo Group 1635 12
Apple Inc - Эппл Рус 7669 11
SAP SE 3207 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 10
IBM 3524 9
Cisco Systems 2035 8
Huawei 2723 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 7
АйТи 748 6
Крок 1219 6
Xiaomi 904 6
OPPO Electronics 222 4
Amazon Inc - Amazon.com 1467 4
Citrix Systems 571 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Ланит ГК 1154 4
Уютерра - ПланетаСтрой 24 4
AMD - Advanced Micro Devices 1660 3
Ланит Интеграция 101 3
InfoWatch - Инфовотч 600 3
OnePlus - BBK Electronics 131 3
Ланит - Норбит - Norbit 202 3
Navitel - Навител Навигатор 252 3
Brocade Communications Systems 141 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1203 2
Intel Corporation 4143 2
Softline - Софтлайн 1472 2
Facebook 3764 2
Twitter 2204 2
Dell EMC 2382 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Lenovo Motorola 990 2
VMware 1828 2
eBay Inc 526 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
Почта России ПАО 1570 2
Barnes & Noble 52 2
Транснефть 159 2
Балтика - Пивоваренная компания 110 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 2
Альфа-Банк 1122 2
Qiwi 783 2
Finsight Ventures - венчурный фонд 4 1
Danone - Данон 44 1
Юнистрим - Unistream 166 1
Yamaha 36 1
Square 38 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк 16 1
DST Global 165 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Русский стандарт Банк 302 1
Церих банк 3 1
Юнифарм - Unipharm 8 1
Uber 257 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
ExpoCapital 1 1
Suez 3 1
Grupo Santander 11 1
Qatar Airways - Авиакомпания 6 1
КАРО - Сеть кинотеатров 10 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 38 1
Hansa - Ханса 59 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Газпром нефть 380 1
Почта Банк 289 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
Wildberries 128 1
Аэрофлот 492 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 4
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 1
Главное управление общей безопасности Ливана - Директорат общей безопасности Ливана 1 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
NATO Parliamentary Assembly - Парламентская ассамблея НАТО 1 1
Росимущество - Управления информационных технологий 11 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
Правительство РФ 2198 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Руссофт - Russoft 250 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
Arms Control Association - Ассоциация по контролю над вооружениями 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 15
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 13
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
Телевизор - Телевизионный приёмник 479 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 748 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
3G - Стандарт мобильной связи 3699 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
OpenStack 347 2
Google Android 10750 32
Apple iOS 5741 13
Microsoft Windows 10 6602 12
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 7
Intel x86 - Архитектура процессора 990 7
Microsoft Azure 1171 6
WhatsApp Messenger 654 6
Samsung Galaxy Note 558 5
Microsoft Windows 7 1662 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Nokia N - серия 236 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 4
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
Apple macOS 921 3
Apple iPhone 11 152 3
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 3
Java - Язык программирования 1166 3
Symbian OS 755 3
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 3
Nvidia GeForce GTX 2048 3
Microsoft Windows 849 3
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 2
OnePlus - Серия смартфонов 90 2
Apple iPhone 6 547 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 2
Microsoft Office 365 769 2
SQL - Язык программирования 432 2
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 2
JavaScript - Язык программирования 625 2
Huawei Mate - серия смартфонов 183 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 327 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 2
Huawei P - Серия смартфонов 72 2
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
Linux OS 4236 2
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Козырев Алексей 270 4
Межов Игорь 15 4
Айвазов Армен 449 4
Брагин Павел 22 4
Четвернин Алексей 651 4
Кесельбренер Леонид 49 4
Елистратов Николай 90 4
Дегтерева Мария 25 4
Демидов Михаил 119 3
Яхина Ирина 40 3
Никулин Игорь 21 3
Герасимов Александр 40 3
Щербаков Сергей 14 3
Шмид Александр 18 3
Клементьев Андрей 18 2
Прокошев Андрей 30 2
Головин Леонид 25 2
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 6 2
Николаев Евгений 13 2
Контрабаев Артур 66 2
Кретов Илья 11 2
Нечепоренко Юрий 25 2
Мельников Александр 63 2
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 11 2
Холодняков Юрий 15 2
Сахненко Сергей 71 2
Балуев Евгений 28 2
Степанов Антон 56 2
Дуров Павел 216 2
Абызов Михаил 64 2
Путин Владимир 1820 2
Нуралиев Борис 204 1
Мишустин Михаил 302 1
Прохоров Александр 86 1
Daheb Steve - Дахеб Стив 6 1
Добродеев Борис 83 1
Дворкович Аркадий 169 1
Соловьев Владимир 98 1
Хотин Аркадий 1 1
Смирнов Алексей 142 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 342
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 271
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 134
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 121
Восточная Европа 1667 119
Япония 2752 95
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 87
Германия - Федеративная Республика 3606 71
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 71
Индия - Республика 2156 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 66
Украина 3344 64
Франция - Французская Республика 2109 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 36
Казахстан - Республика 2618 35
Беларусь - Белоруссия 2079 32
Латинская Америка 721 15
Бразилия - Федеративная Республика 1120 15
Северная Америка 1402 14
Ближний Восток 1466 14
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 13
Европа 3725 12
Африка 1480 12
Канада 1290 11
Италия - Итальянская Республика 1363 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 10
Испания - Королевство 1248 8
Азия - Азиатский регион 1510 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 7
Россия - СФО - Новосибирск 1954 7
Южная Корея - Республика 1448 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 6
Россия - ПФО - Казань 1507 6
Нидерланды 969 6
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 6
Россия - Ростовская область 859 5
Сингапур - Республика 808 4
Россия - Калининградская область 531 4
Россия - Республика Мордовия 386 4
Польша - Республика 824 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 16
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Холодная война 23 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
М-3 Украина - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Калуга-Брянск-государственная граница с Украиной 3 1
М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 4 1
Русский язык 966 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 3 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 14 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 8
CNews - ZOOM.CNews 1084 5
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 3
Wikipedia - Википедия 272 1
The Wall Street Journal 709 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
BleepingComputer - Издание 120 1
DxOMark - Издание 34 1
The Washington Post 109 1
CoinMarKetCap 14 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
Microsoft 365 Status 1 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1988 17
IDC - International Data Corporation 2708 15
NPD DisplaySearch 194 9
Gartner 2187 9
eMarketer 77 4
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 3
IHS iSuppli 273 3
Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
The Economist Intelligence Unit 30 2
IDC COVID-19 Tech Index 2 2
Frost & Sullivan 101 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 2
NPD Group 80 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
IDC Russia IT Services Market 5 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
Cisco Security Capabilities Benchmark 1 1
IDC PC Device Tracker 1 1
IDC Quarterly Gaming Tracker 1 1
IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 1
IDC EMEA 14 1
Strategy Analytics 173 1
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 1
Ericsson Mobility Report 27 1
Counterpoint Research 29 1
CCS Insight 20 1
CNews Fast рейтинг 29 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
Fortune 100 48 1
Forrester Research 385 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
GfK - ГФК-Русь 119 2
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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Кубок наций Персидского залива по футболу 1 1
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Skolkovo Robotics Forum 7 1
Docflow 58 1
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