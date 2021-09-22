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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Западная Европа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 609, упоминаний - 763
Западная Европа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Козырев Алексей 270 4
|Межов Игорь 15 4
|Айвазов Армен 449 4
|Брагин Павел 22 4
|Четвернин Алексей 651 4
|Кесельбренер Леонид 49 4
|Елистратов Николай 90 4
|Дегтерева Мария 25 4
|Демидов Михаил 119 3
|Яхина Ирина 40 3
|Никулин Игорь 21 3
|Герасимов Александр 40 3
|Щербаков Сергей 14 3
|Шмид Александр 18 3
|Клементьев Андрей 18 2
|Прокошев Андрей 30 2
|Головин Леонид 25 2
|Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 6 2
|Николаев Евгений 13 2
|Контрабаев Артур 66 2
|Кретов Илья 11 2
|Нечепоренко Юрий 25 2
|Мельников Александр 63 2
|Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 11 2
|Холодняков Юрий 15 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Балуев Евгений 28 2
|Степанов Антон 56 2
|Дуров Павел 216 2
|Абызов Михаил 64 2
|Путин Владимир 1820 2
|Нуралиев Борис 204 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Прохоров Александр 86 1
|Daheb Steve - Дахеб Стив 6 1
|Добродеев Борис 83 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Хотин Аркадий 1 1
|Смирнов Алексей 142 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754513, в очереди разбора - 658214.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754513, в очереди разбора - 658214.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru