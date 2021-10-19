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ГЛОНАСС
Глобльная навигационная сптниковая система
Российская спутниковая система навигации


19.10.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству 1
12.10.2021 ГЛОНАСС прекращает использовать «советское» время 6
11.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 1
08.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 1
07.10.2021 Начались продажи в России новейшего супертонкого смартфона Samsung с гигантским аккумулятором. Цена, видео 1
05.10.2021 Samsung создала дешевый смартфон с большим аккумулятором. Фото, цены в России 1
01.10.2021 Xiaomi привезла в Россию самый дешевый смартфон. Приехав, он резко подорожал. Видео 1
27.09.2021 Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику 1
23.09.2021 Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
15.09.2021 Заклятый конкурент Xiaomi выпустил клон новых Apple Watch. Он стоит в 10 раз дешевле 1
13.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с монструозной батареей. Цена, видео 1
10.09.2021 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 1
08.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео 1
30.08.2021 Детские умные часы: хиты продаж 1
26.08.2021 «Росэлектроника» разработала многофункциональный комплекс фотовидеофиксации 1
26.08.2021 Россия начинает испытания боевых дронов-камикадзе. Они опасны для людей, машин и других дронов 1
20.08.2021 В России начались продажи супердешевого смартфона Lenovo с огромной батареей. Видео 1
18.08.2021 Samsung выпустила смартфон-супербестселлер и дешевый смартфон с огромной батареей. Видео 1
16.08.2021 Россия отказалась от грандиозного проекта глобальной спутниковой связи 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
03.08.2021 В России появились планшеты, которые можно грызть и швырять. Фото, цены 1
02.08.2021 Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами 1
22.07.2021 В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против 3
21.07.2021 Xiaomi больше не нужны. Samsung выпустила дешевый мобильник с монструозной батареей. Фото 1
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 1
19.07.2021 «Билайн» создает продукты для владельцев домашних животных 1
16.07.2021 Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM 5
28.06.2021 Россияне выпустили умные часы для контроля начальства за сотрудниками 1
28.06.2021 Российское подразделение «Сименс» разработало систему мониторинга производственной деятельности 1
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1
21.06.2021 Lenovo представляет новый смартфон Lenovo K13 Note 1
11.06.2021 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi 1
31.05.2021 Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов 1
11.05.2021 В России ежечасно будут определять координаты пользователей мобильной спутниковой связи 1
29.04.2021 «ГЛОНАСС» нового типа обойдется в 800 миллионов и сможет работать без спутников 5
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
23.04.2021 В России начали продавать первый за много лет смартфон Lenovo. Он дешевый и с огромной батареей 1
22.04.2021 Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей 1
19.04.2021 Власти заставляют госкомпании к 1 сентября принять стратегии цифровой трансформации 1

Публикаций - 1353, упоминаний - 2499

ГЛОНАСС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5627 145
М2М телематика 165 109
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 90
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 63
Google LLC 7124 58
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 56
Microsoft Corporation 10997 54
Xiaomi 904 48
Ростех - Ростехнологии 2230 37
Apple Inc - Эппл Рус 7669 32
ГЛОНАСС АО 82 30
Lenovo Group 1635 23
АвтоТрекер 95 20
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 17
Yandex - Яндекс 4098 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 16
Huawei 2723 15
MediaTek 314 15
Qualcomm Technologies 1000 12
Realme 79 12
Nokia Corporation 2404 11
Lenovo Motorola 990 11
OPPO Electronics 222 11
Navitel - Навител Навигатор 252 9
IBM 3524 8
Ростелеком Связьинвест 692 8
Крок 1219 8
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 7
РТ-Инвест 37 7
Meizu 121 7
SAP SE 3207 7
Sony 2306 7
Mali 54 7
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 7
АФК Система ПАО 990 6
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 6
HTC Corporation 1184 6
Астерос - Asteros 531 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
РКС - Российские космические системы 100 12
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 10
Царицын капитал 22 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Транснефть 159 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 3
Почта России ПАО 1570 3
Башнефть ПАО АНК 90 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 2
Uber 257 2
Uber Technologies 258 2
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Мострансавто 59 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Белый Ветер 49 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций 7 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 1
Росморпорт ФГУП 17 1
Деловые Линии ГК 36 1
АПК Астраханский 2 1
Asahi Glass 17 1
CLAAS 4 1
Сотка Высоток 4 1
Agora Freight 1 1
Акрон СЗФК - Северо-Западная фосфорная компания 3 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 51
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 39
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 30
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 26
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 21
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 12
Правительство РФ 2198 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 10
Президент Российской Федерации 1439 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 6
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 5
МЦД - Московские центральные диаметры 21 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
Администрация Смоленской области 19 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
Росатом СКЦ - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 3
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 3
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 28 1
ЛДПР 68 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 352
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 324
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 209
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 195
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 132
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 104
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 97
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 96
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 79
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 70
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 66
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 333 30
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 30
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 29
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 29
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 27
USB Type-C - USB-C 901 27
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 27
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 27
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 22
Smartphone - Смартфон 771 22
USB OTG - On-The-Go 93 20
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 800 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 389 19
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 19
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 98 17
3G - Стандарт мобильной связи 3699 17
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 16
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 15
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 14
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 12
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 11
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 10
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 202 10
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 9
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 195 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 9
Google Android 10750 279
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 134
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 108
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 72
Samsung Galaxy Note 558 51
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 47
Apple iOS 5741 47
Corning Gorilla Glass 496 39
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 39
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 37
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 37
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 37
Microsoft Windows Phone OS 1472 36
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 34
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 31
Google Android 10 172 30
Google Play - Google Store - Android Market 2515 29
Samsung Electronics TouchWiz 167 27
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 25
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 25
Samsung Galaxy 345 23
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 23
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 22
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 21
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 20
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 20
Microsoft Windows 10 6602 19
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 19
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 19
Nvidia GeForce GTX 2048 19
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 18
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 17
HTC One - серия смартфонов 137 17
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 16
Google Android 9 Pie 159 15
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 15
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 14
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 14
Google Android 8 Oreo 139 13
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 48 13
Путин Владимир 1820 21
Гурко Александр 129 20
Нечаев Иван 57 15
Ротенберг Игорь 35 12
Медведев Дмитрий 1433 11
Ротенберг Аркадий 42 10
Никифоров Николай 1126 9
Шипелов Андрей 21 7
Нащекин Алексей 111 6
Агафонов Вадим 13 6
Акимов Максим 167 5
Кузьменко Валерия 58 5
Катаев Александр 36 4
Григорьева Евгения 57 4
Евтушенко Олег 125 4
Смятских Алексей 47 4
Нечаев Андрей 21 4
Карпинский Алексей 37 3
Дворкович Аркадий 169 3
Комиссаров Алексей 17 3
Старовойт Роман 17 3
Валяева Елизавета 72 3
Дорохина Юлия 42 3
Кабанов Владимир 174 3
Замков Антон 7 3
Шилов Сергей 61 3
Абрамченко Виктория 15 3
Милашевский Игорь 16 2
Сурков Владислав 59 2
Беляков Алексей 14 2
Парахин Виктор 4 2
Халин Дмитрий 52 2
Советников Александр 10 2
Мылицын Роман 79 2
Мурадян Артур 17 2
Мишустин Михаил 302 2
Носков Константин 201 2
Реймер Александр 7 2
Нечеухин Максим 3 2
Волков Сергей 25 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 780
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 184
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 127
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 105
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 71
Россия - Санкт-Петербург 7056 63
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 52
Индия - Республика 2156 51
Казахстан - Республика 2618 40
Россия - Татарстан Республика 1613 38
Россия - Московская область - Подмосковье 2453 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 33
Беларусь - Белоруссия 2079 30
Украина 3344 24
Япония 2752 23
Россия - Новосибирск 1954 21
Германия - Федеративная Республика 3606 20
Россия - Татарстан - Казань 1507 15
Франция - Французская Республика 2109 14
Россия - Екатеринбург 2054 14
Восточная Европа 1667 10
Европа 3725 8
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 8
Земля - планета Солнечной системы 854 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 7
Россия - Амурская область 320 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 5
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 4
Россия - Ростовская область 859 4
Россия - Забайкальский край 356 4
Россия - Орловская область 131 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 3
Армения - Республика 684 3
Бразилия - Федеративная Республика 1120 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 3
Китай - Тайвань 588 3
Россия - Краснодарский край 913 3
Испания - Барселона 521 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 21
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 7
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 4
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 3
СИЗО - Следственный изолятор 65 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 3
Информационное общество - Государственная программа 282 3
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 2
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 2
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 2
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 2
ТКО - Твердые коммунальные отходы 14 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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