Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГЛОНАСС
Глобльная навигационная сптниковая система
Российская спутниковая система навигации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1353, упоминаний - 2499
ГЛОНАСС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 21
|Гурко Александр 129 20
|Нечаев Иван 57 15
|Ротенберг Игорь 35 12
|Медведев Дмитрий 1433 11
|Ротенберг Аркадий 42 10
|Никифоров Николай 1126 9
|Шипелов Андрей 21 7
|Нащекин Алексей 111 6
|Агафонов Вадим 13 6
|Акимов Максим 167 5
|Кузьменко Валерия 58 5
|Катаев Александр 36 4
|Григорьева Евгения 57 4
|Евтушенко Олег 125 4
|Смятских Алексей 47 4
|Нечаев Андрей 21 4
|Карпинский Алексей 37 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Комиссаров Алексей 17 3
|Старовойт Роман 17 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Дорохина Юлия 42 3
|Кабанов Владимир 174 3
|Замков Антон 7 3
|Шилов Сергей 61 3
|Абрамченко Виктория 15 3
|Милашевский Игорь 16 2
|Сурков Владислав 59 2
|Беляков Алексей 14 2
|Парахин Виктор 4 2
|Халин Дмитрий 52 2
|Советников Александр 10 2
|Мылицын Роман 79 2
|Мурадян Артур 17 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Носков Константин 201 2
|Реймер Александр 7 2
|Нечеухин Максим 3 2
|Волков Сергей 25 2
|CNews - ZOOM.CNews 1084 53
|Прайм - Агентство экономической информации 527 9
|Wikipedia - Википедия 272 4
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
|GSM Arena 54 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
|The Verge - Издание 448 2
|Pocket-Lint 68 2
|SlashLeaks 10 2
|Liliputing 27 2
|РИА Новости 654 2
|PhoneArena 68 1
|GizChina - Издание 40 1
|NYT - The New York Times 505 1
|SlashGear 131 1
|ZDnet 381 1
|MySmartPrice 4 1
|TechSpot 22 1
|GizmoChina 77 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
|CNews TV 461 1
|Samsung Tomorrow 10 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754394, в очереди разбора - 658095.
Создано именных указателей - 46331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754394, в очереди разбора - 658095.
Создано именных указателей - 46331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru