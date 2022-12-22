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ВОЛС Волоконно-оптическая линия передачи Волоконно-оптический кабель Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель Оптоволоконные кабели Оптоволокно



22.12.2022 «Мегафон» связал Выборг и Приморск скоростной линией связи
15.12.2022 «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь
25.11.2022 Высокоскоростной интернет пришел во второй арктический район Якутии
18.10.2022 «Билайн» запустил «Агрегатор ресурсов для межоператорского взаимодействия по ВОЛС»
19.05.2022 Цифровое освоение Арктики: «Ростелеком» проложил ВОЛС в труднодоступном районе Республики Коми
16.02.2022 Якутия подключит к ВОЛС все арктические районы до 2024 года
14.02.2022 МТС проложила подводную ВОЛС за Полярным кругом
09.12.2021 «Ростелеком» и VEB Ventures создали СП для строительства магистральных линий связи нового поколения
09.11.2021 «Гипросвязь» спроектирует ВОЛС в Деревне Универсиады в Екатеринбурге
12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи
01.07.2021 Treolan начинает поставки волоконно-оптических трансиверов «ФайберТрейд»
03.06.2021 МТС и «Морсвязьспутник» договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной трансарктической ВОЛС
17.02.2021 «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до Калининграда
02.12.2020 «Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии
26.08.2020 «Ростелекому» дадут 2,7 млрд руб., чтобы раздавать с телевышек специнтернет для школ и чиновников
20.07.2020 «Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана
17.06.2020 «Ростелеком» запускает проект магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия»
05.06.2020 «Таттелеком» подключит к интернету по оптике более тысячи татарстанских школ
12.05.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы ВОЛС Челябинск — Хабаровск
23.03.2020 Nokia представила волоконно-оптические продукты для 5G
17.12.2019 «СМАРТС» поставила мировой рекорд по передаче квантовой информации на действующих сетях связи
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет
25.09.2019 В России протестировали квантовое шифрование на ВОЛС с рекордным расстоянием
25.09.2019 В России заработала самая длинная в мире ВОЛС с квантовым шифрованием
12.09.2019 Российские власти накажут американцев за демпинг на рынке оптоволокна
06.09.2019 «Ростелеком» построит ВОЛС «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан»
04.09.2019 «Ростелеком» построит ВОЛС «Удачный – Харыялах – Оленек» в Якутии
24.06.2019 В России стали делать миллионы км оптоволокна. Но российский рынок захвачен Китаем и США
07.06.2019 «Мегафон» проложит кабель под Ледовитым океаном, чтобы получился очень быстрый интернет
11.04.2019 Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет
22.08.2018 ЦБ РФ доверил «2TEST» техподдержку региональной системы мониторинга ВОЛС
26.06.2018 «Гипросвязь» завершила строительство волоконно-оптических линий связи к дата-центру в Удомле
31.10.2017 Реализован новый принцип связи — быстрее оптоволокна
25.09.2017 «АДВ Консалтинг» завершила проект по организации ВОЛС в г. Норильск
25.09.2017 Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету
02.06.2017 «Ростелеком» и «Россети» договорились о стратегическом партнерстве
16.05.2017 «Мегафон» подготовил Невинномысск к запуску 4G
24.04.2017 Стартовали морские изыскательные работы для строительства ВОЛС на Курильские острова
14.04.2017 Завершено строительство ВОЛС «Колымский экспресс» на территории Якутии
31.03.2017 Siemon представила новую волоконно-оптическую систему Base 8 Plug and Play

Публикаций - 3654, упоминаний - 4488

ВОЛС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10046 745
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1921 340
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9409 323
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6920 203
Cisco Systems 4869 185
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 164
ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 145
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 107
Intel Corporation 11657 98
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 89
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1558 89
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 83
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 79
Microsoft Corporation 23470 75
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 798 70
Nortel Networks 1295 68
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 243 66
Huawei 3495 66
IBM - International Business Machines Corp 9186 65
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 65
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 210 58
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2490 56
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 51
Oracle Corporation 6297 49
BQ - Bright & Quick - Новая линия 348 49
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2966 47
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5587 47
МегаФон ПетерСтар 325 45
Oracle - Sun Microsystems 2206 42
Ростелеком - Связьинвест 1703 41
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2762 40
Siemens AG - Siemens Group 2541 39
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6252 38
Ciena 202 38
Lenovo Motorola 3503 38
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 467 37
Dell EMC 4908 37
AT&T Inc 1652 37
JDSU - JDS Uniphase 218 35
Amazon Inc - Amazon.com 2797 34
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 265
Точка 3794 94
РЖД - Российские железные дороги 1617 91
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6179 76
Россети Ленэнерго 2341 67
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5770 43
Merrill Lynch 433 41
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6624 37
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 536 33
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 31
Почта России ПАО 1983 30
eBay Inc 1596 21
First Call 239 20
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 439 20
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 218 19
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 247 19
Газпром ПАО 1150 18
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 17
UBS AG 299 16
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 16
ГПБ - Газпромбанк 938 15
Enron - Enrongate 121 15
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 14
Federated Hermes - Federated Investors 57 14
Prudential Financial 52 13
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 13
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 234 12
Boeing 987 12
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 12
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 11
Prudential Securities 68 11
State Street Global Advisors 36 11
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 11
MIG - Metromedia International Group 58 11
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 10
Восточный Банк 281 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 10
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 211 10
Красная Роза - бизнес-центр Москва 60 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17911 267
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9054 234
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 175
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 386 114
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 77
Президент Российской Федерации 3701 56
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4304 54
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2333 52
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 50
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2688 41
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2499 37
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1205 34
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 30
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2017 30
Правительство Москвы 1987 29
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 227 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1544 23
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 543 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 23
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 128 22
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 61 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2373 21
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 205 21
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1173 21
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1739 20
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 858 18
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1243 18
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 51 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2835 15
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 15
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 721 15
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 937 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1198 15
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 14
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 277
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 85
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 29
Ассоциация менеджеров 97 25
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 21
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1793 10
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 8
TIA - Telecommunications Industry Association 86 8
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 7
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 5
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 4
WiMAX Forum 68 3
Электрокабель 7 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
8K Association - Ассоциация 8K 159 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 2
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 550 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 426 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 32 2
NORDUnet - National research and education networks 5 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 22 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 1
Демократическая политическая партия США 116 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9759 2361
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79093 1776
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53085 1137
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17401 1106
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14799 1093
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38743 844
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8625 786
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22107 616
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 2033 521
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25599 459
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7346 420
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25005 412
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9081 383
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24936 359
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 786 324
Сеть передачи данных 3331 300
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6206 292
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3485 279
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices 3526 277
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3363 261
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6071 256
Пропускная способность 1584 246
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5980 243
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1841 229
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3109 228
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6168 218
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17288 216
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9470 214
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5215 213
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9362 213
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 1104 211
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10899 202
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6318 190
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4489 189
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11490 183
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2387 181
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13564 170
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5988 168
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3378 160
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 791 142
Microsoft Windows 2000 12660 186
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 81
ADVA Optical Networking - MRV OptiSwitch 103 80
Apple iPhone 6 6167 78
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 71
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 66
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4093 56
Age of Kings 3444 55
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 59 47
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver (OptiDriver) 68 44
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2892 32
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 31
Linux OS 8216 27
Microsoft Windows BitLocker 1275 25
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1076 22
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 224 18
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1482 16
Microsoft Windows 14416 16
МТС 3G-сеть 109 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1044 16
МТС ВОЛС 18 16
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2500 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4355 14
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 465 11
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 11
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 168 11
НИСМ - Национальная информационная супермагистраль - Петропавловск-Кустанай-Актобе 16 11
Oracle PeopleSoft 381 11
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 10
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6505 9
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 9
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 62 9
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3161 8
Ростелеком RTOpen 9 8
Ростелеком RTFree 8 8
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 662 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 742 8
МГТС GPON ШПД - SDH-сеть (синхронная цифровая иерархия) 23 8
Google Android 12520 8
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1276 7
Никифоров Николай 1172 75
Путин Владимир 2719 48
Медведев Дмитрий 1629 32
Калугин Сергей 168 30
Осеевский Михаил 273 23
Слизень Виталий 242 21
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 19
Пучков Антон 33 18
Hogan Art - Хоган Арт 47 16
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 15
Брюквин Юрий 287 14
Рейман Леонид 1031 13
Иванов Михаил 79 13
Логинов Александр 36 13
Иванов Сергей 369 13
Сун-чи-ми Вадим 26 12
Кореш Виктор 81 12
Щеголев Игорь 689 11
Bush George - Буш Джордж 305 11
Сапунов Алексей 31 11
Chambers John - Чемберс Джон 118 10
Липатов Сергей 34 10
Кусков Денис 218 10
Линник Иван 55 10
Третьяк Константин 34 10
Ковалев Дмитрий 34 10
Баженов Михаил 39 9
Балаценко Андрей 30 9
Соловьев Александр 65 9
Рабовский Семен 32 9
Ушацкий Андрей 104 9
Акимов Максим 177 9
Солонин Виталий 89 9
Лопаткин Герман 104 9
Чернышенко Дмитрий 427 8
Соловьев Дмитрий 54 8
Макаров Вадим 28 8
Сергеев Михаил 93 8
Духовницкий Олег 91 8
Васильев Евгений 116 8
Россия - РФ - Российская федерация 122460 1356
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39251 716
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50131 498
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14910 318
Европа 21290 269
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17040 213
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6273 175
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2313 150
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13130 128
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2867 127
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15047 126
Россия - Сибирь 2009 116
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2551 114
Япония 12871 113
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2483 111
Азия - Азиатский регион 4652 103
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2319 98
Россия - ДФО - Сахалинская область 695 92
Германия - Федеративная Республика 12003 90
Россия - УФО - Екатеринбург 3306 87
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12805 87
Россия - СФО - Новосибирск 3692 84
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1415 80
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 966 78
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1425 75
Земля - планета Солнечной системы 9693 73
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1281 73
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 729 72
Россия - ЮФО - Ростовская область 1294 67
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2009 67
Украина 7258 66
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1211 66
Россия - ПФО - Нижегородская область 1560 62
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1427 59
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1195 59
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1286 58
Финляндия - Финляндская Республика 3467 58
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 730 57
Казахстан - Республика 4831 57
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 931 57
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41578 679
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15013 412
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13903 360
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8856 321
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41848 286
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23887 246
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3932 190
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5656 174
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19964 167
Абонентская база - Абонентская плата 5292 153
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 524 141
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 623 117
Аренда 2126 110
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6848 102
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3889 102
Металлы - Медь - Copper 593 97
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4516 93
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9091 93
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3869 92
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1893 92
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8261 90
Трейдер - Trader - торговля ценными бумагами 446 83
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3646 77
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3265 77
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3411 71
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5210 71
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2713 70
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3121 68
Энергетика - Energy - Energetically 4192 65
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4906 65
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10643 64
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа 1664 62
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10224 62
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7588 61
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4736 59
Физическое лицо - Физлицо 3121 57
Юриспруденция - Законодательство 4549 56
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5228 56
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4630 55
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3938 52
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 255
CNET Networks - CNET News 1638 226
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 122
91Mobiles 1694 32
Известия ИД 462 20
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 19
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 569 18
Nature 795 15
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 12
Optics 141 12
FT - Financial Times 1165 10
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 10
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 9
CNews RND - R&D.CNews 2274 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 9
Прайм - Агентство экономической информации 857 8
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 8
Total Telecom 613 8
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1210 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 792 7
ComNews - Медиа-бизнес 95 7
Times 646 6
N+1 - Издание 136 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 6
New Scientist 1447 6
Ведомости 529 5
Стрим-ТВ - телекомпания 157 5
Thomson Reuters - Рейтер 5771 5
Physical Review Letters 112 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 380 5
Briefing 29 5
Bloomberg 1108 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 4
РБК ТВ - телеканал 82 4
Newsbytes News Network 379 4
ВГТРК ГТРК Филиалы 29 4
National Geographic 84 3
Telegraph 205 3
The Register 1399 3
500 Startups 14300 337
Internet Stock Report 992 256
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7442 78
S&P 500 551 75
S&P - Standard and Poor’s 482 44
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 23
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 22
Juniper Research 502 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2103 14
Moody's Investors Service 135 13
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 13
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 37 11
IDC - International Data Corporation 4847 10
Gartner - Гартнер 3473 10
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 10 7
Gartner - Dataquest 348 7
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 6
IHS Infonetics Research 90 6
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 65 5
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 12 4
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 4
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 8 4
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 4
In-Stat 115 3
In-Stat/MDR 64 3
Strategy Analytics 283 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 527 3
CNews Мишень 159 2
Bear Stearns 79 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 145 2
NPD DisplaySearch 282 2
Synergy Research Group 40 2
Fortune Global 500 283 2
TeleGeography Research 39 2
Forrester Research 812 2
Current Analysis 24 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 179 2
Markets&Markets Research 103 2
A.G. Edwards & Sons 3 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 24
РАН - Российская академия наук 1795 18
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1286 12
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 197 12
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 283 9
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 9
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 248 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 7
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 10 6
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 6
ДГУ - Дагестанский государственный университет 62 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 4
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 15 4
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 84 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 712 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 4
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 4
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 56 3
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 8 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 188 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 3
РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 3
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 3
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 134 3
Информзащита Учебный центр 38 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 203 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 289 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 124 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 26 2
ТГУ - Томский государственный университет 115 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 2
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 40
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 17
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 9
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 7
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 7
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 10 7
ИнфоКом 85 6
ВЭФ - Восточный экономический форум 52 6
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 5
Intel Developer Forum - IDF 274 5
CeBIT 461 5
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 106 4
Электрические сети - международный форум 94 4
Связь-Экспокомм 94 3
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 3
Nobel Prize - Нобелевская премия 257 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2064 2
ТТК - ТелекомТранс - конференция 6 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 2
РИФ - Российский Интернет Форум 57 2
День молодёжи - 27 июня 689 2
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 80 2
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COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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