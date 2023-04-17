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Аналитические и рекомендательные сервисы Analytical and recommendation services



17.04.2023 Tele2 использует технологии больших данных в корпоративном обучении сотрудников

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил рекомендательный сервис для корпоративного обучения сотрудников компании. Система, которую ра
17.11.2022 МТС научит магистрантов ИТМО разрабатывать рекомендательные системы на Python

нейросетевые модели и многое другое. По итогам программы выпускники подготовят финальный проект, который смогут включить в портфолио: на основе заданного шаблона создадут сервис рекомендаций по API. «Рекомендательные системы – одно из самых успешных направлений в машинном обучении, это важнейший инструмент продаж и повышения лояльности клиентов во всех сферах бизнеса, начиная с ритейла и за
04.10.2021 Mail.ru Group объединит медиапроекты и рекомендательный сервис «Пульс» в контентную платформу

другие — начинают интеграцию с рекомендательной платформой «Пульс». Руководить объединенными сервисами будет директор рекомендательных систем Mail.ru Group Сергей Шалаев. Объединенные медиапроекты и рекомендательная система совместят в себе возможности рекомендательной платформы и многолетний опыт редакции. Предполагаемая аудитория единой контентной платформы составит 87 млн человек в меся
17.06.2016 Рекомендательный сервис «Мосробот» расскажет жителям столицы о ягодных ярмарках

работает с бизнесом, оповещая компании о новых закупках Правительства Москвы в сфере их интересов. Рекомендательный сервис способен к обучению. Анализируя реакцию на свои письма, «Мосробот» ко
15.04.2014 Рекомендательный сервис от «ЛитРес» появился в Facebook

Компания «ЛитРес» запустила рекомендательный сервис для пользователей соцсети Facebook. За первый день бета-версию прилож
04.02.2013 Рекомендательный сервис Surfingbird стал резидентом «Сколково»

онтент в соответствии с его персональными интересами. Сервис существует с марта 2011 г. Современные рекомендательные системы основаны на методах коллаборативной фильтрации и используют известны
01.02.2013 В России создан рекомендательный сервис детских интернет-ресурсов

Компания «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») и Российская государственная детская библиотека объявили о запуске рекомендательного сервиса детских веб-ресурсов «Веб-ландия» (www.web-landia.ru). Проект «Веб-ландия» позволит детям и родителям находить позитивную и познавательную информацию в Сети, избегая н
29.03.2012 В Рунете запущен социальный рекомендательный сервис объявлений

В Рунете появился первый социальный рекомендательный сервис бесплатных объявлений. Он работает на базе Facebook и носит название «Друг для Друга». «Друг для Друга» - первый умный сервис бесплатных объявлений на базе Facebook, кот
05.10.2011 Рекомендательный сервис Surfingbird.ru привлек $2,5 млн инвестиций

едующего года сервис рассчитывает получить на развитие еще порядка $15-20 млн. Surfingbird.ru – это рекомендательный сервис веб-страниц. Зарегистрированный на портале пользователь при помощи не
20.04.2009 РОЦИТ и «Акадо» запустили у себя рекомендательные сервисы

иков rocID и Телегиде «Акадо» и в рамках партнерской программы Имхонета, позволяющей экспортировать рекомендательный сервис на другие ресурсы, а также оценивать и выдавать прогноз по различным

31.10.2008 Портал SuperJob запустил рекомендательный сервис

Портал SuperJob объявил о запуске нового рекомендательного сервиса, который предназначен для того, чтобы клиенты портала могли порекомендовать знакомого им специалиста (имеющего резюме на сайте SuperJob) своим коллегам в других компан
03.09.2008 «Имхонет» запустил рекомендательный сервис по винам

Рекомендательный портал «Имхонет» объявил о запуске нового раздела «Вина». Это первый в Рунете рекомендательный сервис по вину. Новый раздел «Имхонета» позволяет подобрать желаемую бутылку
24.04.2008 В Рунете появилась новая рекомендательная сеть - Gooroo.ru

В Рунете появился сайт Gooroo.ru – специальная рекомендательная социальная сеть для рекрутинга. В работе сети принимают участие две заинтересованные группы: компании-работодатели и эксперты-профессионалы, или, как их называют в проекте, гур

Публикаций - 300, упоминаний - 327

Аналитические и рекомендательные сервисы замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23920 32
Yandex - Яндекс 6281 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8324 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10369 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10550 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3138 13
Google LLC 11290 13
Oracle Corporation 6454 12
Imhonet - Имхонет - Рекомендата 17 11
7483 11
Samsung Electronics 9895 10
VK - Mail.ru Group 3266 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7541 9
SAP SE 5056 9
Apple Inc 11525 9
IBM - International Business Machines Corp 9301 8
Meta Platforms - Facebook 4363 8
Интеллектуальные системы 236 8
Cisco Systems 4973 7
Amazon Inc - Amazon.com 2866 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1003 7
Цифра ГК 2237 7
LG Electronics 3557 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1975 6
Philips 2035 6
Telegram Group 1350 5
InfoWatch - Инфовотч 959 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4437 5
Прогноз 1564 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 795 5
HP Inc. 5604 5
Nvidia Corp 3279 5
Dell EMC 4961 5
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 100 4
VMware 2228 4
Терн ГК - Tern Group 56 4
Крок - Croc 1755 4
Diasoft - Диасофт 667 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2648 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2985 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6335 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2569 13
Лента - Сеть розничной торговли 1856 10
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 460 6
Газпром ПАО 1206 6
РЖД - Российские железные дороги 1742 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 875 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1042 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 746 5
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 178 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 717 5
ГПБ - Газпромбанк 998 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 231 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 904 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 146 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6733 4
Резонанс НПП 355 4
Открытие ФК - Банк Открытие 522 4
Почта России ПАО 1974 4
Газпром нефть 539 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 978 4
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 193 3
РВК - Российская венчурная компания 539 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 385 3
LEGO 233 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 191 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 374 3
МКБ - Московский кредитный банк 508 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 4194 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 612 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 244 3
Эксмо-АСТ - издательство 65 3
Интеррос - Росбанк АКБ 573 3
Флибуста 30 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 232 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 305 3
BMW Group 423 3
Совкомбанк Совесть 268 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10098 37
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5377 32
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4635 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4063 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3080 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3250 18
Правительство Москвы 2125 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2863 17
Президент Российской Федерации 3945 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2608 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2654 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2512 9
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 272 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2807 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1004 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2564 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2088 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1375 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 671 7
Судебная власть - Judicial power 2188 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1698 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1725 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1275 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5017 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3125 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1716 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 736 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 731 5
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 285 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 571 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1722 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1101 5
Федеральное казначейство России 1631 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 131 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 267 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 204 4
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 26 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 4
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 134 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 855 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1384 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 518 4
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 105 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 238 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 241 2
Единая Россия - Политическая партия 279 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 992 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 58 2
CIS - Center for Internet Security 9 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
РУСАДА - Российское антидопинговое агентство 1 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 150 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 11 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 265 1
АЮР - Ассоциация юристов России 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 175 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 36 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 54 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 102 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 117 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 77 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57189 111
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42730 81
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 23188 26
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Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1136 23
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10080 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10755 22
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Стандартизация - Standardization 1992 20
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2768 20
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6416 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13411 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8564 19
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3322 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9705 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11061 18
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4618 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 6345 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22384 17
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2951 17
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11587 17
Google Android 13209 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4479 17
Apple iOS 7220 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2985 12
Microsoft Windows 14837 11
Linux OS 8870 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 925 8
Microsoft Windows 2000 8803 8
Microsoft Office 3558 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 676 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 814 7
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3685 6
VK - Яндекс.Дзен 139 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2573 6
Python - высокоуровневый язык программирования 667 6
Google Play - Google Store - Android Market 3113 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1621 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6795 5
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 171 5
Apple iPhone 6 4960 5
Правительство Москвы - Мосробот.Бизнесу - сервис бизнес-уведомлений 9 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1851 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2965 5
Google YouTube - Видеохостинг 2536 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1035 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 488 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 87 4
Apple - App Store 2731 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 361 4
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 489 4
Stafory - робот Вера 311 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1274 4
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 18 4
Oracle Java - язык программирования 2844 4
ВГТРК - Смотрим 562 4
Nvidia TensorRT 17 4
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 3
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 119 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 237 3
Яндекс.Маркет 746 3
Путин Владимир 2890 11
Ковалевский Сергей 19 4
Федечкин Эдуард 41 4
Мишустин Михаил 563 4
Баров Алексей 27 3
Алешкин Сергей 64 3
Сергунина Наталья 329 3
Нарусова Людмила 16 3
Никифоров Николай 1173 3
Орловский Виктор 351 3
Колесников Олег 18 3
Массух Илья 226 3
Фурсин Алексей 156 3
Востриков Юрий 40 3
Горелкин Антон 73 3
Симонов Павел 4 3
Кабаков Ярослав 47 3
Сирота Юрий 66 2
Натрусов Артем 246 2
Петров Михаил 135 2
Рудычева Наталья 94 2
Попов Сергей 120 2
Фотыга Анна 2 2
Федечкин Сергей 20 2
Носик Антон 106 2
Щиров Илья 45 2
Федоров Дмитрий 19 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 377 2
Новодворский Алексей 108 2
Смирнов Алексей 213 2
Рейман Леонид 1037 2
Медведев Дмитрий 1639 2
Grapperhaus Ferdinand - Грапперхаус Фердинанд 2 2
Лукацкий Алексей 104 2
Аксаков Анатолий 139 2
Белоусов Юрий 5 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 2
Воронцов Константин 13 2
Чернышенко Дмитрий 518 2
Куликов Павел 27 2
Россия - РФ - Российская федерация 129953 211
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39995 59
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