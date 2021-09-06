Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RFID
Radio-frequency identification
Радиочастотная идентификация
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 224, упоминаний - 417
RFID упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хасьянова Гульнара 85 6
|Гребенник Александр 6 5
|Чубайс Анатолий 106 5
|Реймер Денис 49 4
|Дегтев Геннадий 85 4
|Селиванов Максим 18 4
|Писаревский Алексей 5 4
|Кулиш Александр 12 4
|Собянин Сергей 211 3
|Евтушенко Олег 125 3
|Мельник Илья 3 3
|Соловьев Владимир 98 3
|Маркин Алексей 4 3
|Ковалевич Денис 5 3
|Прохоров Александр 86 3
|Андреев Максим 29 3
|Караева Ольга 8 2
|Рахманов Александр 19 2
|Страшнов Дмитрий 109 2
|Суворов Андрей 22 2
|Гурко Александр 129 2
|Темиров Артур 7 2
|Лебединский Николай 3 2
|Кирьянова Александра 42 2
|Путин Владимир 1821 2
|Киреев Иван 29 2
|Коптелов Андрей 74 2
|Урличич Юрий 30 2
|Weeding Stephen - Видинг Стефан 4 2
|Малеев Андрей 2 2
|Аникин Александр 16 2
|Горный Александр 38 2
|Осипов Сергей 19 2
|Козырь Сергей 30 2
|Степанов Антон 56 1
|Ягнятинский Евгений 32 1
|Дьяченко Валерий 66 1
|Захир Максим 19 1
|Орешкин Максим 17 1
|Определенов Владимир 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758248, в очереди разбора - 661938.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758248, в очереди разбора - 661938.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru