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RFID
Radio-frequency identification
Радиочастотная идентификация


06.09.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали решение для оцифровки школьного инвентаря 2
31.08.2021 Чтобы ставить в смарт-карты импортные чипы, власти переведут их на балльную систему 2
20.07.2021 Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел испытания в магазине «Спортмастер» 1
09.07.2021 «Микрон» выходит на рынок Туркменистана 2
08.07.2021 Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске 1
10.06.2021 Тренды ИТ-индустрии: на что обратить внимание в 2021 г. 1
09.06.2021 «Микрон» выпустил готовое решение для цифровой маркировки объектов городской среды 2
14.05.2021 ВТБ и РИК запустили оплату за проезд по QR-коду в Удмуртской Республике 1
30.04.2021 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки 1
08.04.2021 «Микрон» запустил в производство новые радиочастотные метки для металла 4
31.03.2021 Подтверждена корректная работа ОС Astra Linux Special Edition на защищенных ноутбуках Panasonic Toughbook FZ-55 1
25.03.2021 Kyocera Net Manager 1
04.03.2021 Силовики в Крыму разгромили технологичные игорные клубы. Организаторам грозит 6 лет тюрьмы. Видео 1
25.01.2021 Российская Orange Business Services анонсировала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID 10
19.01.2021 «Силтэк» создала комплексное решение для маркировки малых архитектурных форм 2
10.12.2020 «Микрон» начал серийное производство новой RFID-метки для «умного шлагбаума» 6
13.11.2020 «Силтэк» и Neo запустили RFID-систему учета газобаллонного оборудования на заводе «Артон» 1
30.10.2020 «Декатлон» запустил кассы самообслуживания в российских магазинах 1
29.10.2020 Российский производитель начал поставки детских обучающих гаджетов в Индию 1
27.10.2020 Александр Гребенник, «РСТ-Инвент»: RFID-автоматизация помогает промышленным предприятиям сокращать издержки 20
02.09.2020 «Айтипроект» внедрила RFID-систему на Тверском вагоностроительном заводе 3
31.08.2020 «Рамакс Интернейшнл» сертифицировала решение на SAP Cloud Platform для инвентаризации предметов временного пользования 1
19.08.2020 «АйТиПроект» внедряет RFID технологию на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ) 6
06.08.2020 ТТК внедрил посты автоматизированного контроля и диагностики подвижного состава на железной дороге 1
06.08.2020 ГК «Силтэк» открыла новое RFID-направление 1
20.07.2020 «АйТиПроект» внедрил RFID-систему на цифровом заводе» НЭВЗ 3
29.06.2020 Accenture разработала посткризисное решение для ритейла «Бесконтактный магазин» 1
19.06.2020 ГКС представила цифровые решения для банков в Узбекистане 1
20.05.2020 В России разработали бесконтактный контроль защиты медиков инфекционных отделений 3
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
06.05.2020 «Силтэк» создал RFID-метку с закладными метизами 2
10.04.2020 ГК «Силтэк» разработала новый программный продукт для работы с RFID 1
13.03.2020 В России появилось первое производство гибкой электроники 2
10.03.2020 «Роснано» открыла Российский центр гибкой электроники 1
12.02.2020 Kyocera Net Manager 1
06.02.2020 «АМДтехнологии» выпустили приложение для автоматизации обслуживания ЦОДов 1
29.01.2020 Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку 4
20.01.2020 Радиочастотная идентификация 2
27.12.2019 В России создали «умные тележки», которые избавят от очередей в магазинах 1
26.12.2019 Решение Ростеха уменьшит очереди в супермаркетах 1

Публикаций - 224, упоминаний - 417

RFID упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Микрон - Micron 365 26
РСТ-Инвент - RST Invent 18 12
ITProject - АйТиПроект 11 10
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Microsoft Corporation 11039 8
Kyocera 91 7
Kyocera Document Solutions 25 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 7
АйТи 749 7
Ланит ГК 1155 7
SAP SE 3208 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 7
3728 6
Силтэк ГК 8 6
Amazon Inc - Amazon.com 1469 6
Google LLC 7135 5
ТехноСпарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 18 5
Yandex - Яндекс 4100 5
Крок 1219 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 15 4
ГКС - Группа компаний Систематика 195 4
Корус Консалтинг ГК 805 4
РТИ 122 4
DTG - Digital Transformation Group 11 4
АФК Система ПАО 993 4
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 4
Samsung Electronics 5641 3
Holst Centre 3 3
Vintage Wines SA 4 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 3
IBM 3530 3
NXP Semiconductors 133 3
Ситроникс - Sitronics 561 3
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 27 3
Zebra Technologies 87 3
Facebook 3765 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 2
GMCS 220 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 8
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 5
Почта России ПАО 1570 4
X5 Group 599 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Avito - Авито 171 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 42 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
WikiMart - Викимарт 40 2
Decathlon - Декатлон 22 2
Volvo Cars 155 2
О’Кей - Сеть магазинов 60 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Visa International 1345 2
Спортмастер 116 2
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 5 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 1
Starbucks - Старбакс 46 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 1
ВТБ Страхование 52 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
IKEA - ИКЕА 81 1
Henkel - Хенкель Рус 23 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод 14 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Swatch 12 1
Черкизово ГК 73 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
Белый Ветер 52 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
Азия Цемент 10 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Jones Day 15 1
Corporation Trust Company 2 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
Роснано 456 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 5
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Правительство РФ 2200 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 2
Президент Российской Федерации 1439 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 20 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Алабушево ОЭЗ - Особая экономическая зона 26 1
Правительство Москвы 649 1
Мэр города Москвы 13 1
USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 24 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 14
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 9
Big Data - Большие данные 1136 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 7
MDS - Managed Document Services - Система управления документооборотом 11 7
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 6
МФУ - Многофункциональное устройство 585 6
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 42 4
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 224 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 4
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 3
Умный магазин - Smartstore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 11 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 3
Умные платформы 496 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 2
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 117 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
Google Android 10750 10
ITProject RFID Server 8 7
Kyocera Net Manager - Многофункциональное серверное приложение печати данных 9 7
Kyocera TASKalfa МФУ 20 6
Kyocera ECOSYS 21 6
Microsoft Windows 10 6622 6
Apple iOS 5741 6
Microsoft Windows 851 5
Impinj Speedway Revolution R - RFID считыватели 5 5
Kyocera Cloud Direct 5 5
Kyocera KYOanalyser 6 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 765 5
Kyocera Mobile Print 7 5
Apple macOS X 901 5
Kyocera Net Manager - PinPoint Scan 5 5
Apache Hadoop 339 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 4
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 4
Kyocera PanelPlus 3 3
Kyocera SmartScan 6 3
Kyocera KYOroute Server 3 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 3
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 3
Microsoft Windows Server 2008 210 3
Kyocera KyoEasyPrint 3 3
Kyocera Helpdesk Assistant 3 3
Kyocera Net Admin 4 3
Shenzhen Chainway C - серия RFID-считывателей 3 3
Kyocera QuickPrint 3 3
ITProject Tracking System 3 3
Java - Язык программирования 1169 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 3
Kyocera Mail2Me 3 3
Kyocera ScannerVison 3 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 431 3
Microsoft Windows Server 2016 42 2
Adobe Acrobat Reader 114 2
Kyocera HyPAS - Kyocera Hybrid Plаtform fоr Advаnced Sоlutions 5 2
Omni - криптовалюта 19 2
Хасьянова Гульнара 85 6
Гребенник Александр 6 5
Чубайс Анатолий 106 5
Реймер Денис 49 4
Дегтев Геннадий 85 4
Селиванов Максим 18 4
Писаревский Алексей 5 4
Кулиш Александр 12 4
Собянин Сергей 211 3
Евтушенко Олег 125 3
Мельник Илья 3 3
Соловьев Владимир 98 3
Маркин Алексей 4 3
Ковалевич Денис 5 3
Прохоров Александр 86 3
Андреев Максим 29 3
Караева Ольга 8 2
Рахманов Александр 19 2
Страшнов Дмитрий 109 2
Суворов Андрей 22 2
Гурко Александр 129 2
Темиров Артур 7 2
Лебединский Николай 3 2
Кирьянова Александра 42 2
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Weeding Stephen - Видинг Стефан 4 2
Малеев Андрей 2 2
Аникин Александр 16 2
Горный Александр 38 2
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Козырь Сергей 30 2
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Ягнятинский Евгений 32 1
Дьяченко Валерий 66 1
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ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 2
РГБ - Российская государственная библиотека 29 2
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 3 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
БГУ - Белорусский государственный университет 2 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 3 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
НЭБ РТ - Национальная электронная библиотека Республики Татарстан 1 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Cisco Connect 5 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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